У саммита "Восточного партнерства" должно быть политическое наполнение, иначе непонятна его целесообразность, - Зеленский

Украина ждет от следующего саммита "Восточного партнерства" политического наполнения и геополитического видения будущего этой инициативы.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Батумской международной конференции в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В декабре должен состояться очередной саммит "Восточного партнерства". Это очень важно, но отсутствие со стороны Европейского союза стратегического видения целей "Восточного партнерства" делает этот формат не таким предметным, полуживым. Нам не нужен саммит ради саммита. У нас гибнут люди, у нас война. Нам нужно политическое наполнение и геополитическое видение будущего этой инициативы. И нам, честно говоря, непонятна целесообразность этого (саммита. - Ред.) в целом", - заявил Зеленский.

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