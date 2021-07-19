У саммита "Восточного партнерства" должно быть политическое наполнение, иначе непонятна его целесообразность, - Зеленский
Украина ждет от следующего саммита "Восточного партнерства" политического наполнения и геополитического видения будущего этой инициативы.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Батумской международной конференции в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В декабре должен состояться очередной саммит "Восточного партнерства". Это очень важно, но отсутствие со стороны Европейского союза стратегического видения целей "Восточного партнерства" делает этот формат не таким предметным, полуживым. Нам не нужен саммит ради саммита. У нас гибнут люди, у нас война. Нам нужно политическое наполнение и геополитическое видение будущего этой инициативы. И нам, честно говоря, непонятна целесообразность этого (саммита. - Ред.) в целом", - заявил Зеленский.
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19.07.2021, 12:21 • 556 • https://uainfo.org/blognews/1626683541-viktor-taran-mizhnarodni-partneri-vtomilis-terpiti-regulyarni.html#mc-container 2
"Як думаєте, як Банкова прореагували на перенесення візиту Зеленського до Вашингтону? Активізацією реформ? ухваленням законопроекту про СБУ? посадкою корупціонерів? звільненням Татарова? НІТ - істерикою Арестовича, що Украіна тепер розвернеться на Схід і почне зближення з Китаєм. Ключовим геополітичним ворогом США. Які варіанти як на це прореагують США?", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці https://www.facebook.com/victor.taran.5/posts/10158525444991859 пише політолог Віктор Таран, Інформує https://uainfo.org/ UAINFO.org .
"Піддадуться шантажу і запросять оперативно ЗЕ до Вашингтону? Чи «поставлять відносини з Україною на довгу паузу, продовжуючи співпрацю у вузьких секторах. Ну і паралельно шукаючи адекватну політичну заміну найвеличнішому лідеру? Думаю відповідь очевидна.
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1626669917-arestovich-prigrozil-zapadu-razvorotom-ukrainy-na-vostok-.html Арестович пригрозил Западу "разворотом Украины на Восток"
На другий рік президентства Зеленського міжнародні партнери втомились терпіти регулярні інфантильні та безвідповідальні заяви Банкової. Наші західні партнери чекають дорослих та відповідальних відносин. і якщо такий рівень спілкування не зможе забезпечити нинішня адміністрація вони - почекають наступну. Американці вміють чекати. Тим паче їхня геополітична війна з Китаєм тільки набирає обертів. І шанс обрати правильну сторону у цій боротьбі в України ще є. Якщо не у цього офісу Президента так точно у наступного. Спостерігаємо", - завершує політолог.
Не трынди, ты был на передке, там гром гремит когда в кукурузе прячешься и все...
Так хоча б Вікіпедію почитай про Східне партнерство, юрЫст.