Николенко - Арестовичу о "развороте" Украины с Запада на Восток: Пересматривать геополитический вектор на членство в ЕС и НАТО не будем

Украина не намерена пересматривать свой геополитический вектор на членство в ЕС и НАТО, заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, комментируя слова спикера украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Алексея Арестовича о том, что Украина развернется на Восток, если Запад сдаст интересы Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Украина не намерена пересматривать свой геополитический вектор. Стратегический курс нашего государства закреплен на уровне выбора украинского народа и Конституции Украины. Это - приобретение членства в ЕС и НАТО. Вопрос о том, Запад или Восток в парадигме украинской внешней политики не стоит", - отметил спикер МИД.

По его словам, Украина высоко ценит поддержку западных партнеров, в частности США и ЕС, в противодействии российской агрессии и деоккупации Крыма и Донбасса.

"Параллельно Украина делает немало работы, чтобы превратиться в современное европейское демократическое государство. И этот путь неотвратим. В то же время, это не значит, что мы будем искусственно сдерживать развитие отношений с определенными странами или регионами. Для нас всегда приоритет номер один - национальный интерес, независимо от точки мира, где он расположен", - подчеркнул Николенко.

Напомним, ранее Арестович заявил, что Украина может "развернуться" с Запада на Восток в борьбе за свои национальные интересы.

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