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Николенко - Арестовичу о "развороте" Украины с Запада на Восток: Пересматривать геополитический вектор на членство в ЕС и НАТО не будем

Николенко - Арестовичу о

Украина не намерена пересматривать свой геополитический вектор на членство в ЕС и НАТО, заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, комментируя слова спикера украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Алексея Арестовича о том, что Украина развернется на Восток, если Запад сдаст интересы Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Украина не намерена пересматривать свой геополитический вектор. Стратегический курс нашего государства закреплен на уровне выбора украинского народа и Конституции Украины. Это - приобретение членства в ЕС и НАТО. Вопрос о том, Запад или Восток в парадигме украинской внешней политики не стоит", - отметил спикер МИД.

По его словам, Украина высоко ценит поддержку западных партнеров, в частности США и ЕС, в противодействии российской агрессии и деоккупации Крыма и Донбасса.

"Параллельно Украина делает немало работы, чтобы превратиться в современное европейское демократическое государство. И этот путь неотвратим. В то же время, это не значит, что мы будем искусственно сдерживать развитие отношений с определенными странами или регионами. Для нас всегда приоритет номер один - национальный интерес, независимо от точки мира, где он расположен", - подчеркнул Николенко.

Напомним, ранее Арестович заявил, что Украина может "развернуться" с Запада на Восток в борьбе за свои национальные интересы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД о визите представителей "Единой России" в оккупированный Луганск: "Такой себе шаг политического отчаяния"

Автор: 

МИД (6993) НАТО (10057) членство в НАТО (1531) членство в ЕС (1055) Евросоюз (17265) Николенко Олег (301) Арестович Алексей (335)


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Топ комментарии
+19
Здрасте!!!

Арестович - никто. Говорящая жопа Ермака и ЗЕ.
И Арахамия тоже про Китай заговорил не потому, что всегда мечтал стать коммунистом.

Вся эта затея с разворотом в коммунизм - идеи нифига не Арестовича или Арахамии, а их смотрящих.
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19.07.2021 16:55 Ответить
+17
Николенко - Арестовичу о "развороте" Украины с Запада на Восток: Пересматривать геополитический вектор на членство в ЕС и НАТО не будем - Цензор.НЕТ 7875
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19.07.2021 16:49 Ответить
+15
Роботодавець арестовича єрмак не коментує висловлювання свого підлеглого, не звільняє його.
Значить, згоден з курсом на китаїзацію України.
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19.07.2021 16:49 Ответить
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двоє в драку, трєтій - в афєдрон...

https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA Arthur Kharytonov https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA @ArthurKei_UA https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA/status/1417105449384558595 33 мин

Пропаганда КНР заявила про готовність Росії та Китаю розпочати глобальну війну.
Обіцяють поділ Японії на 4 окупаційні зони, використання ядерної зброї та залучення Північної Кореї.
Основний фронт - з Росії.
Причина: готовність Японії вступити у війну на захист Тайваню.
У відео від КПК розповідається про 6 пунктів «знищення Японії».
Також опублікована мапа російсько-китайського наступу на Японію.
Основний масив - з Приморського краю - для окупації Хоккайдо та Хоншю (Токіо, Кіото, Осака тощо).
Також видно наступ нп Південну Корею.

Николенко - Арестовичу о "развороте" Украины с Запада на Восток: Пересматривать геополитический вектор на членство в ЕС и НАТО не будем - Цензор.НЕТ 6565
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19.07.2021 16:45 Ответить
Артур Харитонов дуже толково коментує навколокитайські теми.
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19.07.2021 16:54 Ответить
який жах,аж в піт кинуло!!!
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19.07.2021 17:16 Ответить
все вони захоплюють УкраЇну,Грузію,Молдову,Білорусь,Сирію це вже Японію! в мене просте питання-а не всеруться?
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19.07.2021 17:19 Ответить
Всрутся конечно. Но закидают китайским и северокорейским мясом. Так конкретные человекообразные зомбаки живут.
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19.07.2021 17:27 Ответить
в чайні перенаселення, а кореянцям північним нема чим годувати своїх, тому реально тупо мясом закидають
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20.07.2021 11:03 Ответить
Теперь ядрёные бомбы придется на Пекин и Владивосток сбрасывать, защищая от фашистов 21-го века Хиросиму и Нагасаки
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19.07.2021 17:26 Ответить
Стосовно курсу нинішньої влади, що якщо Захід негайно не виконає забаганок нинішньої "української влади", то Україна "переорієнтується" на Схід... де лідером є Китай.

І в цьому напрямку "владою" вже здійснені перші відповідні, але шкідливі кроки: укладена "Стратегічна угода України з Китаєм" та озвучений "стратегом" Арестовичем "курс" України на гіпотетичний різкий розворот України в цьому напрямку, тут і вітальні ігрища Арахамії з компартією КНР...

Скажу кілька слів про те, що цей "курс" може стати фатальною помилкою України з такими ж наслідками для неї (але скоріше стане фатальною для долі нинішньої влади):

1. Спершу проаналізуйте результати голосування Китаю в ООН по всіх проблемах України, яка вона виносила на її розгляд.

Ви не знайдете жодного позитивного голосування Китаю, де він підтримав би резолюції України по важливим для неї питаннях.
Голосування Китаю завжди були в унісон з позицією агресора -росії.

Для тих, хто в Україні може приймати виважені та не імпульсивні рішення, результати голосування Китаю в ООН з українських проблем були б достатніми і переконливими, щоб не робити нинішніх словесних "феєрверків" і хибних кроків!

Якщо не достатні, тоді продовжу...

2. Хто у важкі для України часи надав Україні хоч і недостатню, але військову, економічну та політичну допомогу? Хто організував санкції проти агресора? Захід, чи Китай? Яку допомогу Україні організував Китай та ввів санкції проти агресора? - НІЯКИХ!

3. А як бути зі "стратегічним партнерством України з США"?

А як бути в умовах, коли вже Китай (як і росія), офіційно об'явлені країнами НАТО і G7 противниками цих країн і проти них створюється реальна новітня "антигітлєрівська" коаліція? Чи Україна вставить свою голову ще й в "гітлерівську" коаліцію? Це допоможе в вирішенні її нинішніх і майбутніх проблем?

4. Скажіть, в яких країнах, в які ввійшли росія та Китай - настало "процвітання"?

5. Які "новітні технології" Україна може отримати від росії та Китаю, коли вони самі в цьому питанні повністю залежать від Заходу?

6. А як бути з "Асоційованим членством України з ЄС", коли ЄС (як і США) вже відчув загрозу від руйнівної економічної експансії Китаю?

Як бути зі взятими Україною перед ними зобов'язаннями? А ви не очікуєте, чи не розумієте що для України наступлять санкцій за їх невиконання зі сторони ЄС і США після "зміни вашого курсу"?

7. Чи " українська влада" погоджується (в руслі "захисту національного виробника"), щоб на українському ринку був повність витіснений "національний виробник" і на полицях українських магазинів було 100%-ним засилля неякісних, але дешевих (а часто і шкідливих) китайських товарів?

8. Скажіть, які країни визнаються ворожими для росії - США, країни ЄС, НАТО, Японія, Південна Корея, Австралія... тобто високорозвинені в людському,технологічному та економічному вимірі. А які - ворожими Китаю? Та ж Японія, Південна Корея, Тайвань, Сінгапур які він прагне поглинути!

9 А хто є друзями росії, як Китаю? - Бідні та відсталі, з диктаторськими режимами, з репресіями проти власного народу .... де вони планують домінувати (чи загарбати). Так Україні ще слід встромляти голову в коло потенційних жертв?

10. Вам мало "гібридної війни" з росією і бажаєте отримати "гібридну війну" ще й зі сторони Китаю? Вам виявилася недостатньою допомога зі сторони друзів України, то ви вирішили кинути Україн у в стан, в "обійми" її ворогів?

Пожежу бензином не гасять!

11. Врешті - а як Китай допоможе Україні звільнитися від агресії росії, звільнити Крим, якщо вони сателіти з росією по спільному військовому "шанхайському блоку"?

Нагадаю, що квапливість потрібна лише при ловлі блох, а тому надіюсь і вимагаю, щоб різкій зміні вектору орієнтації, щоб різкій зміні вектору політичного, оборонного та економічного розвитку було запалено червоне світло світлофору!

Активніше розвивайте стратегічне співробітництво з США, НАТО та ЄС у відповідності з інтересами та потребами України, але для цього слід виконати, а не гальмувати внутрішні реформи у відповідності з з рекомендаціями даними цим країнами, бо вони відповідають національним інтересам України, очікуванням українського народу.

При цьому, - пам'ятайте чим закінчилася різка зміна курсу зовнішньої політики для Януковича і його кліки...
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19.07.2021 17:47 Ответить
Грамотний коментар, тільки було б добре якби ви дали посилання на автора.
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19.07.2021 18:23 Ответить
фигня , китаю не надо ни с кем воевать, китаю надо торговать, а земельки с природными ресурсами и газопроводами им Пу уже подкинул типо на 50 лет , но сам понимает что через 50лет уже никто оттуда не уйдет.
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19.07.2021 19:02 Ответить
Роботодавець арестовича єрмак не коментує висловлювання свого підлеглого, не звільняє його.
Значить, згоден з курсом на китаїзацію України.
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19.07.2021 16:49 Ответить
Здрасте!!!

Арестович - никто. Говорящая жопа Ермака и ЗЕ.
И Арахамия тоже про Китай заговорил не потому, что всегда мечтал стать коммунистом.

Вся эта затея с разворотом в коммунизм - идеи нифига не Арестовича или Арахамии, а их смотрящих.
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19.07.2021 16:55 Ответить
да арестович (говорящая жопа по некоторым данным) еще тот фрукт я помню еще его первые высеры на ютубе то еще дерьмо
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19.07.2021 17:11 Ответить
"... Арестович - никто. Говорящая жопа Ермака и ЗЕ.." но ИМЕННО то, что ожидаемая НУЛЕВАЯ реакция оных на эти "глубокие мысли" и будет ЭТОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ, а, значит народ ДОЛЖЕН ОСОЗНАТЬ и делать выводы о сути проукраинскости зе-сообщества. Как-то зе сказал типа "мы признаем свои ошибки", но кто это "мы" и какие ошибки - непонятно!! А теперь такие лица, как политэксперты Антонюк (если не ошибаюсь на Суспильном) по вопросу ошибке в "деле Шеремета" говорят, что переписка с Дугарь - это признание своей ошибки!!! Я что-то не слышал публичного извинения при том апломбе, с которым гарант своим присутствием обвинял патриотов Украины!! Лично я ЖДУ его оценки своих ошибок и невозможности выполнить обещаний типа "уйду, если...", "не держусь за власть", а не молчаливых намеков на то, что что-то пошло не так в важнейших вопросах на Международной Арене по ЕГО ЖЕ НЕСПРОМОЖНОСТI, явных ошибках, граничащих с преступной позицией ответственного лица!..
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19.07.2021 22:59 Ответить
Николенко - Арестовичу о "развороте" Украины с Запада на Восток: Пересматривать геополитический вектор на членство в ЕС и НАТО не будем - Цензор.НЕТ 997
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19.07.2021 16:49 Ответить
Николенко - Арестовичу о "развороте" Украины с Запада на Восток: Пересматривать геополитический вектор на членство в ЕС и НАТО не будем - Цензор.НЕТ 7875
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19.07.2021 16:49 Ответить
Это та самая Люська?😁
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19.07.2021 16:58 Ответить
Отрок Малафей...
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19.07.2021 17:26 Ответить
😄
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19.07.2021 21:03 Ответить
Сболтнул Арестович глупость, простим болвану, .... а в остальном он таки прав ...
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19.07.2021 16:50 Ответить
Сочинська Арахамія з Корнієнком також дуже багато "наболтали".
Занадто злагоджений хор болтунів.
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19.07.2021 16:53 Ответить
Да и Арахамия с той-же категории .... безответственные пацины, которым лучше жевать
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19.07.2021 16:58 Ответить
Нахіба Зєля тримає "безответственных пацанов, которым лучше жевать" головою та заступником голови своєї фракції в ВР ?
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19.07.2021 16:59 Ответить
А разве сам ЗЕ не такой же?

У кого там в ЗЕ-власти вобще ответственность есть хоть какая-то хоть в чем-то?
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19.07.2021 17:04 Ответить
Такий самий "безответственный пацан, которому лучше жевать", но хуцпа зашкалює, тому погодився влізти не в свої сани.
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19.07.2021 17:06 Ответить
Ну положим Арахамию очевидно из-за парламентской фракции, а Арестович может и приносит какую-то пользу но язычок длинноват, не исключено ,что это сказано специально
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19.07.2021 17:07 Ответить
Вони не просто ляпають, вони вже РОБЛЯТЬ, підписують з китаєм купу всякої муєти в той час, коли США чітко заявляють Китай-ворог.
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19.07.2021 17:13 Ответить
Да-да , только с Китаем подписали раньше и совсем не они ......а теперь подписавшие наблюдают со стороны, как они эту хрень расхлебают
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19.07.2021 17:20 Ответить
Що підписали не вони?
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19.07.2021 17:22 Ответить
Мотор-Сич , аль забылось?
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19.07.2021 17:24 Ответить
Мотор Січ ПРИВАТНЕ підприємство. Коли представники держави взнали про намір Богуслаєва продати акції, заблокували це через суд.
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19.07.2021 17:26 Ответить
Гы ....Заблокировал Данилов, а узнали о продаже года четыре назад ...
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19.07.2021 17:40 Ответить
2018 рік.
ДО Зєлі та Данілова.


"СУД ЗА КЛОПОТАННЯМ СБУ ВДРУГЕ АРЕШТУВАВ 56% АКЦІЙ "МОТОР СІЧІ", ЯКІ ВИКУПИЛИ КИТАЙЦІ."



http://finbalance.com.ua/news/Sud-za-klopotannyam-SBU-vdruhe-naklav-aresht-na-56-aktsiy-Motor-Sich-yaki-vikupili-kitaytsi


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19.07.2021 17:45 Ответить
А це роблять зеленські, єрмаки, шмигалі.

https://www.facebook.com/kharytonovarthur?__cft__%5b0%5d=AZUlM8fwSnLy-oy7oE5wQ_woNxZPxYNhjwhdPacP7pr237wxofsrolu2qBwUvLMydEhfPh5Q4QR9moWjMfjRsrZXciuH1RqX493vq2LJTegPLl-A9w_uMOxVC1xmiN7PGupR6dkbs93nHWk3EB6DNOcu&__tn__=-UC%2CP-R Артур Харитонов

Представники Комуністичної партії Китаю зустрілися з Міністерством енергетики України: деталей українською знову немає
Уряд України продовжує проводити "потаємні зустрічі" з представниками китайського посольства, при цьому забуваючи публікувати інформацію про їх зміст на своїх офіційних сторінках.
Натомість, пропаганда КНР завжди поспішає поширити свої "успіхи" китайською.
Згідно з інформацією на китайськомовній сторінці посольства КНР в Україні, 16 липня 2021 року представники КПК провели зустріч з міністром енергетики України, Германом Галущенком.
Цього разу посольство поширило короткий нотаток про те, що обговорювалося поглиблення енергетичного співробітництва, а також було досягнуто домовленостей про розвиток потенціалу енергетичної взаємодії між КНР та Україною. Крім цього, йшлося про "постійне поглиблення рівня енергетичного співробітництва".
Більше жодної інформації.
При цьому, веб-сайт та сторінки Міненерго мовчать: принаймні, мені знайти цю інформацію на українських джерелах не вдалося.
Наразі під так званими "протокольними зустрічами" з представниками Компартії Китаю відбуваються перемовини геополітичного характеру, який корелюються з останніми заявами представників Офісу президента про "курс на Китай".
https://www.facebook.com/minenergoUkraine/?__cft__%5b0%5d=AZUlM8fwSnLy-oy7oE5wQ_woNxZPxYNhjwhdPacP7pr237wxofsrolu2qBwUvLMydEhfPh5Q4QR9moWjMfjRsrZXciuH1RqX493vq2LJTegPLl-A9w_uMOxVC1xmiN7PGupR6dkbs93nHWk3EB6DNOcu&__tn__=kK-R Міністерство енергетики України не хочете пояснити?
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19.07.2021 17:25 Ответить
Эх.... незабвенный Влидимир Семёнович ..."А из зала мне кричат- давай подробности, ну прямо всё как есть...."(С)
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19.07.2021 17:29 Ответить
Зелені не дають не те що подробиць, вони взагалі приховують, що катайці гіпер-активно лізуть в усі сфери в Україні. А зелені їх радо приймають.

https://www.facebook.com/kharytonovarthur?__cft__%5b0%5d=AZW_-3***************************************************************************-jpZ4V-D4expSPipXBj2LM54cYquHPGcOwv1jHlVrQmPu7b01w&__tn__=-UC%2CP-R Артур Харитонов
https://www.facebook.com/kharytonovarthur/posts/5884022558306026?__cft__%5b0%5d=AZW_-3***************************************************************************-jpZ4V-D4expSPipXBj2LM54cYquHPGcOwv1jHlVrQmPu7b01w&__tn__=%2CO%2CP-R 14 липня о 10:46 ·

Голова нацради з питань телебачення та радіомовлення України зустрілася з членами Комуністичної партії Китаю: анонсували держпропаганду КНР на українських мовниках
Після перемоги над українською економікою та інфраструктурою представники КНР наполегливо намагаються захопити медіа-поле. І оскільки в розумінні китайців незалежних медіа існувати не може, вони пішли до державної структури - аби здобути підтримку уряду України в ретрансляції китайської держпропаганди.
Як повідомляється на сайтах посольства КНР та Нацради, зустріч відбулася 13 липня 2021 року.
Посол КНР та голова Нацради, Ольга Герасим'юк, говорили про співпрацю між Україною та комуністичною державою у сфері ЗМІ та культурних обмінів. Багато йшлося про "дружбу народів".
Китайська агентура посилається на встановлення стратегічного партнерства між Україною та КНР, а відтак оголошує намір посилювати присутність в українському медіа-полі.
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19.07.2021 17:34 Ответить
І це в той час, коли китайська та рашенська пропагандистські машини зливаються в екстазі.

https://www.facebook.com/kharytonovarthur?__cft__%5b0%5d=AZW--W0NHwdm1OTp7KNg0juJWQ3hQY_ZGAp638CcQ0WE81yP8C5GmATu-qmqNod7SShZ_Z19HcDmnb7uHiXDTc72K3SeHrupwJi_RsGTTSZyoVQW_AOCu-mQsn-f3Vy-fD4&__tn__=-UC%2CP-R Артур Харитонов
https://www.facebook.com/kharytonovarthur/posts/5894832220558393?__cft__%5b0%5d=AZW--W0NHwdm1OTp7KNg0juJWQ3hQY_ZGAp638CcQ0WE81yP8C5GmATu-qmqNod7SShZ_Z19HcDmnb7uHiXDTc72K3SeHrupwJi_RsGTTSZyoVQW_AOCu-mQsn-f3Vy-fD4&__tn__=%2CO%2CP-R 16 липня о 15:45 ·

Росія та КНР оголосили про "об'єднання" державних ЗМІ заради "стратегічного партнерства нової ери"
Зустріч голови Національної ради з питань телебачення та радіомовлення України з представниками Комуністичної партії Китаю щодо співпраці китайських державних ЗМІ з українськими мовниками набуває характерного кремлівського обличчя.

На жаль, про те, що зустріч у Києві мала не просто "формальний характер", ми можемо дізнатися з суті нової угоди Дмітрія Кісєльова та китайських комуністів.

Як повідомляє помийка CGTN, 13 липня 2021 року СЕО "Россия Сегодня", легендарний українофоб Дмітрій Кісєльов, та голова китайської China Media Group, Шень Хайсюн, уклали угоду про поглиблення співробітництва між державними пропагандами Кремля та Пекіну.

Намічається, що угода була підписана до 20 річниці договору про "дружбу та кордон" між КНР та Росією, яку напередодні урочисто "відсвяткували" Путін та Сі Цзіньпін.
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19.07.2021 17:37 Ответить
Слуги дракона? Як партія Зеленського розвертає Україну в бік Китаю.

https://hromadske.ua/posts/slugi-drakona-yak-partiya-zelenskogo-rozvertaye-********-v-bik-kitayu
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19.07.2021 17:27 Ответить
А с какого Китай ворог Штатам? Пошел войной, травил новичком, поддерживает террористов, сбивает пассажирские самолеты ? Соперник в геополитике и экономике Да, но не ворог.
Сначала Запад позарился на деш. раб. силу (халяву) дал китайцам которые поели всех воробушек в Шанхае технологии, оборудование, раб. места а когда эти работящие муравьи умирая от переработок подняли свою экономику , сразу стали ворогы.
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19.07.2021 18:14 Ответить
Те ж саме втручання Китаю у вибори в США є ворожою операцією.
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19.07.2021 18:21 Ответить
а кто там топил за клинтоншу, а о ком пишет Гардиан, они не ворогы? та берите вы эту украину только помогите китайцев затормозить а то станут 1 й сверхдержавой вместо нас...
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19.07.2021 18:29 Ответить
Хто?
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19.07.2021 18:31 Ответить
та хто... наши при порохе и раша за трампушку, а вот за кого китай "вмешивался" не знаю, подскажи.
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19.07.2021 18:37 Ответить
США неодноразово робили заяви з приводу Китаю.
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19.07.2021 19:43 Ответить
Це очевидний шантаж Заходу, мовляв не будете давати гроші і вимагати боротись з корупцією то підемо до параші з Китаєм.
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19.07.2021 18:27 Ответить
Николенко - Арестовичу о "развороте" Украины с Запада на Восток: Пересматривать геополитический вектор на членство в ЕС и НАТО не будем - Цензор.НЕТ 2873
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19.07.2021 16:51 Ответить
Украина то не будет, а вот "партнеры" уже отказали по просьбе Пу , который покупает их "ценности" пучками.
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19.07.2021 16:51 Ответить
Партнеры отказали, когда ЗЕ вместо того, чтобы бороться с коррупцией, котораятего кормит, стал гадить на партнеров, которые этого требуют.
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19.07.2021 17:06 Ответить
шредеризированые пусть на свою коррупцию посмотрят .
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19.07.2021 17:19 Ответить
А это Германия хочет в Украину вступить?

Ты ничего не попутал, клоун немытый?

Ты в следующий раз, когда захочешь кредит взять, начни с наездов на банк. И посмотри, что тебе выдадут.
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19.07.2021 17:25 Ответить
Повернулись к Европе задом и хотят, чтобы Европа в такой позе нас приняла в ЕС?
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19.07.2021 16:57 Ответить
Уважаю Британцев они не захотели подчиняться, Орбанам, Земанам, Макронам, Штанмаерам и др. любителям путинизма .. НАТО - Да, ЕС - нет , Турция долго унижаясь просилась в ЕС а теперь забили и их уважают.
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19.07.2021 17:29 Ответить
Доростіть спочатку до Великобританії та Туреччини і тоді зможете дозволити собі нє захотєть подчіняться, а допоки ходите з протягнутою рукою і клянчите допомогу та щоб вам безкоштовно дали вакцину проти ковіду, то будьте добрі виконуйте мінімум тих вимог, які вам виставляються.
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19.07.2021 18:37 Ответить
Британия сильная и опытная демократия, а вот Турция если бы до сих пор поклоны била ну примите наааас так и сидела бы попираемая, а з протягнутою рукою будем ходить до тех пор пока олигархи будут самые дорогие в мире дворцы покупать и страной править.
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19.07.2021 18:52 Ответить
Ви собі можете кричати криком «не будемо». Але коли Захід нас водить за носа десятиліттями, нав'язує гейдиктатуру, заграє з московією, то не лишнє подумати чи варто стояти перед дверима зашмарканого задньоприводного сусіда і клянчити аби впустили. Пора трохи й гордості мати та здорового глузду.
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19.07.2021 17:01 Ответить
Как можно nugapacaм навязать гейдиктатуру? Это ж надо научиться жопу сначала мыть, а они непривычные!
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19.07.2021 17:31 Ответить
Партнеры хотят расширить G-7 ДО G-10 и знаете кого эти с "ценностями" предлагают позвать - Индию - страну где до сих пор средневековая кастовая система - где МИЛЛИОНЫ живых людей гниют на берегу реки не имея права ни на что и называемые недоторканными и что там права человека.. главное что ЯО есть
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19.07.2021 18:44 Ответить
Вот кто знает: Арестович действительно голубой или просто хочет начальству понравиться?
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19.07.2021 17:05 Ответить
Я знаю: действительно
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19.07.2021 17:31 Ответить
3 в одном и голубой и жополиз и за деньги в любой позе простигосподи одним словом денежный флюгер куда деньги туда и люся
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19.07.2021 17:38 Ответить
Арестовича пустили в ТКГ на общественных началах.
Кто он - ВНЕШТАТНЫЙ советник (заместитель помощника дворника).
Ноль без палочки, а берёт на себя очень много.
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19.07.2021 17:34 Ответить
арестович-ты волен торговать только своей ж....й,это твоя собственность...
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19.07.2021 17:38 Ответить
Я бы на месте патриотичных редакторов обьявил бойкот фрику Люсе чи как так его-ее. Ну сколько можно пиарить эту мразь, которая сейчас работает на кацапов. Пусть страна.ua печатает его бредообразование, это маргинальная уже ниша там можно волать шо угодно, всерьез это не воспримут.
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19.07.2021 17:43 Ответить
Ни каких пересмотров, даже говорить на эту тему не чего.Курс Украины определен и не чего его пережевывать.
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19.07.2021 17:57 Ответить
люське шо взад, шо в перед - какая разница
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19.07.2021 18:50 Ответить
А то что политики и экономисты Украины так резво, громко и начали хлопать дверьми в странах ЕС а также начали ,,разворачиваться,,на восток только после прохода корабля Великобритании возле Севастополя это СОВПАДЕНИЕ? НЕ ДУМАЮ...
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19.07.2021 19:13 Ответить
Що таке наше МЗС порівняно з жОПоюд'єрмака?
Та ніщо.
Тому слухати наше МЗС сьогодні - себе наі-...ти.
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19.07.2021 19:14 Ответить
У Арестовича нет полномочий делать такие заявления от имени Украины.
Это право первых лиц государства, у СНБОУ, ВР, КМУ.
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19.07.2021 19:15 Ответить
та того же МЗСу! - згідно чинного законодавства... Але нині керує жОП(а)
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19.07.2021 19:40 Ответить
Не смейтесь с заявления Арестовича о "развороте на Восток". Это все серьезно - Бортник
19.07.2021, 17:30 • 1453 • https://uainfo.org/blognews/1626702917-ne-smeytes-pozhaluysta-s-zayavleniya-arestovicha-o-razvorote.html#mc-container 4

"Друзья, не смейтесь, пожалуйста, с заявления Алексея Арестовича о "развороте на Восток". Это все серьезно", - об этом на своей страничке в Фейсбуке https://www.facebook.com/ruslan.bortnik.3/posts/10161166596519689 пишет политолог Руслан Бортник, информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .
"С таким отношением к своим гражданам, судам, национальным меньшинствам, собственности и СМИ как у нас - путь только на Восток, при чем очень специфический - монархии, Северная Корея и так далее...
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1626683541-viktor-taran-mizhnarodni-partneri-vtomilis-terpiti-regulyarni.html Віктор Таран: Міжнародні партнери втомились терпіти регулярні інфантильні та безвідповідальні заяви Банкової
На Западе нас в таком диком состоянии никто не примет, хотя использовать будут с удовольствием", - констатирует политолог.
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19.07.2021 21:46 Ответить
Люди! Чому не читаєте далі заголовка? Ніколенко сказав рівно те саме, що й Арестович: "это не значит, что мы будем искусственно сдерживать развитие отношений с определенными странами или регионами. Для нас всегда приоритет номер один - национальный интерес, независимо от точки мира, где он расположен Источник: https://censor.net/ru/n3277955".

Арестович медійною мовою, Ніколенко - дипломатичною.
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19.07.2021 21:56 Ответить
Тут разговор идет о том,кто вообще дал право арестовичу вякать за внешнюю политику? Он имеет такие полномочия-озвучивать внешнюю политику?
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20.07.2021 07:22 Ответить
Без всеукраїнського референдуму весь цей "геополітичний вектор" - звичайне порожнє "бла-бла-бла".
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20.07.2021 04:52 Ответить
Спочатку Зеленський "жартував, коли говорив про тарифи" (так пояснив Герус невиконану обіцянку Зеленського знизити тарифи), потім Сивохо "висловив власну позицію", потім Фокін "висловив особисту думку", а тепер і Арестович "виступив як приватна особа". Знаєте, що це нагадує? Росіян. Ось як впіймають чи зажмурять якогось кадрового російського офіцера, і одразу "виявляється", що він "у відпустці" і воює проти України "як доброволець, а не як російський військовий". Короче, гібридна у нас влада. (с)

https://www.facebook.com/olegbps/posts/4985713148110543
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21.07.2021 07:59 Ответить
 
 