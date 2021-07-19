Одновременно с рейсом МН17 над Донбассом должен был пролетать самолет Ларнака - Москва, но он облетел Украину, - авиаэксперт Лукашевич

17 июля 2014 года в точке гибели рейса МН17 одновременно с ним над Донбассом должен был пролетать "Боинг" рейса S7-603 по маршруту Ларнака - Москва, но самолет облетел Украину.

Об этом сообщил в Facebook российский авиаэксперт Вадим Лукашевич, передает Цензор.НЕТ.

"Хотите, я вам на вашем же примере покажу, как рождаются конспирологические версии? Смотрите: я даю вам факт, а все остальное вы сделаете сами. В деле МН17 много говорится о рейсе "Аэрофлота" АFL-2074 Москва-Ларнака, который якобы хотели сбить вместо МН17 (их курсы пересеклись в районе Новониколаевки в 16:09 по местному времени) и тем самым создать предлог для российского вторжения в Украину. Следствие, а теперь уже и обвинение в суде эту версию опровергло - даже если бы сепаратисты поставили "Бук" в другом Первомайском (еще одна опровергнутая следствием версия), то дальности "работы" СОУ "Бук" все равно бы не хватило для перехвата этого рейса "Аэрофлота", - пишет Лукашевич.

Он добавляет, что до этого момента все общеизвестно.

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"А теперь я скажу то, чего вы не знали. 17 июля 2014 года в воздушном пространстве над Донбассом, в точке гибели рейса МН17 (и одновременно с ним) должен был оказаться "Боинг 737-800" авиакомпании S7, выполнявший рейс S7-603 по маршруту Ларнака - Москва. Но в 11:25, когда самолет с пассажирами уже выруливал на взлетную полосу в аэропорту Ларнаки, командир обратился по громкой связи к пассажирам со словами: "Сегодня у нас новый маршрут - мы не полетим над Украиной, а будем ее облетать", - сообщил авиаэксперт.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

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9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.