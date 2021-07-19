Войска РФ открывали огонь возле Павлополя, зафиксирован пролет вражеского беспилотника, - штаб ООС
Российско-оккупационные войска с начала суток один раз открывали огонь по позициям украинских воинов, зафиксирован один пролет вражеского беспилотника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Вблизи Павлополя враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.
А на севере Луганщины зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
В результате вражеского огня боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.
В районе проведения операции выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 2 гектаров территории и передали на уничтожение 40 взрывоопасных предметов.
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Конотопець Виталий
показать весь комментарий19.07.2021 18:23 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Yan Pastars
показать весь комментарий19.07.2021 22:55 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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