Войска РФ открывали огонь возле Павлополя, зафиксирован пролет вражеского беспилотника, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток один раз открывали огонь по позициям украинских воинов, зафиксирован один пролет вражеского беспилотника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Павлополя враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

А на севере Луганщины зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате вражеского огня боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.

В районе проведения операции выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 2 гектаров территории и передали на уничтожение 40 взрывоопасных предметов.

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