Центры вакцинации необходимо развернуть в аэропортах и наземных пунктах пропуска, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о необходимости создания пунктов прививок на пограничных пунктах пропуска, чтобы каждый желающий смог вакцинироваться.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом шла речь во время селекторного совещания.

"Нужно развернуть пункты прививки в аэропортах и наземных пунктах пропуска и максимально проводить вакцинацию. На этой неделе мы запускаем пятый этап вакцинации. Вакцины в Украине достаточно для того, чтобы прививать всех желающих. Благодаря договоренностям Президента Владимира Зеленского мы получили от США два миллиона доз Moderna, которая предназначена для массовой вакцинации коллективов и предприятий. Уже на этой неделе она будет роздана в регионы", - отметил глава правительства.

По итогам селекторного совещания руководителям министерств и государственных предприятий было дано задание начать активную вакцинацию своих коллективов.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что впервые за несколько месяцев возросло количество новых выявленных больных COVID-19. В частности, за прошедшую неделю было зафиксировано 3460 новых заболевших, что на 253 больше, чем за предыдущий период.

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