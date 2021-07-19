Центры вакцинации необходимо развернуть в аэропортах и наземных пунктах пропуска, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о необходимости создания пунктов прививок на пограничных пунктах пропуска, чтобы каждый желающий смог вакцинироваться.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом шла речь во время селекторного совещания.
"Нужно развернуть пункты прививки в аэропортах и наземных пунктах пропуска и максимально проводить вакцинацию. На этой неделе мы запускаем пятый этап вакцинации. Вакцины в Украине достаточно для того, чтобы прививать всех желающих. Благодаря договоренностям Президента Владимира Зеленского мы получили от США два миллиона доз Moderna, которая предназначена для массовой вакцинации коллективов и предприятий. Уже на этой неделе она будет роздана в регионы", - отметил глава правительства.
По итогам селекторного совещания руководителям министерств и государственных предприятий было дано задание начать активную вакцинацию своих коллективов.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что впервые за несколько месяцев возросло количество новых выявленных больных COVID-19. В частности, за прошедшую неделю было зафиксировано 3460 новых заболевших, что на 253 больше, чем за предыдущий период.
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с нормальным дизайном и освещением, а не кабинках-вонючках).
Может, их начнут строить хотя бы для этого.
Но ты можешь пойти в подворотню и уколоться.
Кишечная палочка в мозгу бушует - ты с этим не шути, уколись.
мож мастеров коноплеводства подключить?
То же касается ВСЕХ вакцин от COVID-19, ввезенных в Украину в период 2020-2021 г.