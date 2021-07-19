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Новости Борьба с коронавирусом
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Центры вакцинации необходимо развернуть в аэропортах и наземных пунктах пропуска, - Шмыгаль

Центры вакцинации необходимо развернуть в аэропортах и наземных пунктах пропуска, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о необходимости создания пунктов прививок на пограничных пунктах пропуска, чтобы каждый желающий смог вакцинироваться.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом шла речь во время селекторного совещания.

"Нужно развернуть пункты прививки в аэропортах и наземных пунктах пропуска и максимально проводить вакцинацию. На этой неделе мы запускаем пятый этап вакцинации. Вакцины в Украине достаточно для того, чтобы прививать всех желающих. Благодаря договоренностям Президента Владимира Зеленского мы получили от США два миллиона доз Moderna, которая предназначена для массовой вакцинации коллективов и предприятий. Уже на этой неделе она будет роздана в регионы", - отметил глава правительства.

По итогам селекторного совещания руководителям министерств и государственных предприятий было дано задание начать активную вакцинацию своих коллективов.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что впервые за несколько месяцев возросло количество новых выявленных больных COVID-19. В частности, за прошедшую неделю было зафиксировано 3460 новых заболевших, что на 253 больше, чем за предыдущий период.

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Автор: 

вакцина (3815) Ляшко Виктор (1364) Шмыгаль Денис (2723) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+1
совсем туго в рашке с 00
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19.07.2021 18:05 Ответить
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Развернуть центры вакцинации в платных туалетах (стационарных, современных,
с нормальным дизайном и освещением, а не кабинках-вонючках).
Может, их начнут строить хотя бы для этого.
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19.07.2021 17:23 Ответить
Для тебя в каждой подворотне пункт вакцинации
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19.07.2021 17:43 Ответить
Я против вакцинации.
Но ты можешь пойти в подворотню и уколоться.
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19.07.2021 18:52 Ответить
Ты с этой "вакциной" ложишься, ты с этой "вакциной" встаёшь. Как потерпевший вiслюк
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19.07.2021 18:53 Ответить
У тебя опять бред - сделай себе укол в мозг.
Кишечная палочка в мозгу бушует - ты с этим не шути, уколись.
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19.07.2021 19:33 Ответить
А! Так ты кишечной палочкой колешься! Так бы и сказал! Впрочем, для вас, козломордых, другой вакцины и не положено
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19.07.2021 19:34 Ответить
совсем туго в рашке с 00
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19.07.2021 18:05 Ответить
ты же ядь премьер! разворачивай!
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19.07.2021 17:24 Ответить
кажысь логистика то не его...
мож мастеров коноплеводства подключить?
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19.07.2021 17:52 Ответить
Ідіоти, яка вакцинація в аеропорту. А якщо йому в літаку погано стане.
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19.07.2021 19:06 Ответить
Министерство здравоохранения Украины, в нарушение существующих норм, не проводило биохимический анализ поступившей вакцины mRNA-1273 производства Moderna Inc. Согласно существующим правилам ВСЕ серии биологических препаратов подлежат выборочной проверке по комплексу биохимических характеристик.
То же касается ВСЕХ вакцин от COVID-19, ввезенных в Украину в период 2020-2021 г.
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19.07.2021 20:45 Ответить
 
 