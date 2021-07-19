"Мы спокойно развиваемся, смотрим, какую гадость они еще нам могут подбросить, и готовимся к этому", - Лукашенко о санкциях Запада
Беларусь готовится к западным санкциям и продолжает при этом "спокойно развиваться".
Об этом заявил захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко в интервью Sky News Arabia, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Мы спокойно развиваемся, смотрим, какую гадость они ещё нам могут подбросить, и готовимся к этому", - сказал Лукашенко. Фрагмент интервью опубликовал в понедельник близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал "Пул первого".
Лукашенко подчеркнул, что "санкции - дело неприятное для любой страны".
"Я это не скрываю, но мы понимали, что рано или поздно эти санкции будут против нас введены. Против наших людей - отдельных людей, там полторы сотни или две сотни настоящих патриотов нашей страны, которые руководят страной и защищают ее. И против предприятий, основных предприятий", - отметил он.
По словам Лукашенко, это делается, чтобы разрушить экономику. "Мы этого ожидали и готовились к этому. В результате санкций за первое полугодие этого года прирост валового внутреннего продукта в Белоруссии составил примерно 3,5%. Это больше, чем мы планировали в прошлом году", - заявил он.
Лукашенко также отметил, что западные страны ввели санкции против белорусских предприятий, но продукцию этих предприятий "они давно на свой рынок не пускают".
"Вот и вся демократия и международная торговля. Поэтому мы сотрудничали и с вашим регионом, с Центральной Азией, но главный наш партнер - это Россия", - резюмировал Лукашенко.
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Еспресо
@EspresoTV
· 5 ч
Тихановська не готова брати участь у виборах президента Білорусі, але готова виступити моральним авторитетом
https://twitter.com/Garry51302808
https://twitter.com/Garry51302808 Garry https://twitter.com/Garry51302808 @Garry51302808 https://twitter.com/Garry51302808/status/1417052017109913600 5 ч
То нахй ти людям голову морочила? Альо, вусатий із-за тебе вже купу народу згноїв і повбивав. Це ти ж людей вивела, кинула їх і с*їбала. Моральний блть авторитет.
https://twitter.com/angelys667
https://twitter.com/angelys667 Сергей Дорожный https://twitter.com/angelys667 @angelys667
Гы-гы, я ещё тогда грил беларусам: пацаны, от вашей аппазиции так и несет гебешно-лаптежным духом. Обижались.
https://mobile.twitter.com/kameniar_ua Каменяр https://mobile.twitter.com/kameniar_ua @kameniar_ua https://mobile.twitter.com/kameniar_ua/status/1416050288826494979 16 июл.
Почну здалека. З нагадування про те що в вусатий таракан, який зараз при владі в Білорусії, прийшов до влади як великий борець з корупцією, журналіст-рослідувач ітд За всі ті надцять років він, вміло маневруючи, між тим здавав інтереси Білорусі русні, зливав економіку русні ... і втрачав суб'єктність.
В результаті в таргана майже не залишилось реальних важелів впливу на державу, крім колгоспних шоу. Фінансова система РБ належить русні, енергетична система належить русні, майже весь бізнес належить русні, силовики підконтрольні русні... Весільний генерал.
... Після того до вусатого таргана прийшло усвідомлення того, що треба всіма волосинками вусів триматися за останні залишки незалежності, бо це ж означало і його власну суб'єктність. І його концепція "зачем нам молиться на єтот суверенітет" змінилась на протилежну. Але було вже пізно. Хйло вимагало ліквідації останніх формальних ознак державності Білорусії і створення союзної держави.
Тарган впирався і маневрував. Але в хйла був вплив на все. За українським сценарієм часів йулі/янека, зимою 2019/2020 ***** почав економічно душити РБ. Оскільки душити там особливо не було що, бо і так все в русні, хйло серйозно збільшило ціни на російську нафту, що потрапляла на білоруські НПЗ, що привело до непоправимих втрат для бюджету Білорусі і взагалі для економіки. Вимагаючи створення союзної держави.
Але передвиборний процес, який тарган завжди проходив без проблем багато разів, цього разу був зовсім інший. За кілька місяців білоруське суспільство з спокійного стану, властивого йому багато років, перейшло в стан збудження і збурення і почало вимагати замінити Л будь-ким. Цим 'будь-ким' спочатку став голова правління російського банку в Білорусі (того, якого недавно, на днях, посадили, да, русскіє своїх нє бросают)), потім ще якісь чорти зі зв'язками в свінособакистані, включно з чоловіком кандидатки тіхановської, яка теж розказувала про росКрим. ...
Далі в закритій країні, в якій ніколи не було опозиції і координації людей, були організовані канали інформування, які постійно доносили до людей інформацію, що не треба боятись диктатора, це його останні дні, бо тільки 8 людей з скількох там тисяч за нього. Що цікаво: координація людей чомусь ніяк не передбачала жодних спроб захистити результати виборів. Ні тобі спостерігачів, ні журналістів, нічого, чим можна було б офіційно апелювати до результатів і вимагати перевиборів чи узаконення переможного результату.
Далі був день виборів і масштабні інформаційні вкиди. Організовані в країні, де ніколи нічого організовано не було. Організовані через підконтрольний спецслужбам росії 'телеграм'. А далі - небачені раніше протести, смерті, побиття, арешти, дрейфування луки в сторону хйла і спадання протестів по мірі дрейфування.
І ще 1 твіт про "західних колег", а потім про Україну. Кров заливала, коли ті довбойопи називали оту бабу президентом, навіть не спромігшись організувати для неї паралельний підрахунок, щоб озвучити, з яким результатом вона перемогла. Вже не кажучи про те що це тупо самка свінос...к.
...Тим гірше історія про наші висновки з білоруських подій звучить на фоні того, що це вже третя така операція, як мінімум. Перша була в Молдові, коли проєвропейська частина громадян разом з ватою під стріми комсомольської правди штурмували парламент і отримали президентом Додона. Друга така ж операція була в нас. Коли 73% ідіотів (яким зараз навіть не можливо в очі дивитись через їх засцяні повіки) так вибирала "будь-кого аби не Порошенко", що обрала "ЄТО". І в Білорусі абсолютно та ж сама історія, яку щоправда розкачати в рази скоріше ніж в нас.
кто не знает, то он писал предисловия к последнему полному изданию Стругацких) и неплохо писал)
При Порохе их тут дохрена водилось, а какив 2019 году мечты сбылись, что-то не видно и не слышно.
Чет мне кажется, что зебилы лукадрочеры с одних и тех же ботоферм.
Так сцвярджае ваш Вялікі стырнік.
Скажыце, Мойша, вы з ім згодныя, што ваш рэгрэс у стылі "чучхе" гэта ваш прагрэс?
«З радасцю і замілаваннем ў сэрцы паведамляю вам, браты-беларусы, што на наступных выбарах прэзідэнта Беларусі падтрымка цяпер дзеючага прэзідэнта (гэта значыць мяне каханага) будзе 101 працэнт ад усіх грамадзян, якія маюць права голасу».