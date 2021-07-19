"Мы спокойно развиваемся, смотрим, какую гадость они еще нам могут подбросить, и готовимся к этому", - Лукашенко о санкциях Запада

Беларусь готовится к западным санкциям и продолжает при этом "спокойно развиваться".

Об этом заявил захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко в интервью Sky News Arabia, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Мы спокойно развиваемся, смотрим, какую гадость они ещё нам могут подбросить, и готовимся к этому", - сказал Лукашенко. Фрагмент интервью опубликовал в понедельник близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал "Пул первого".

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Лукашенко подчеркнул, что "санкции - дело неприятное для любой страны".

"Я это не скрываю, но мы понимали, что рано или поздно эти санкции будут против нас введены. Против наших людей - отдельных людей, там полторы сотни или две сотни настоящих патриотов нашей страны, которые руководят страной и защищают ее. И против предприятий, основных предприятий", - отметил он.

По словам Лукашенко, это делается, чтобы разрушить экономику. "Мы этого ожидали и готовились к этому. В результате санкций за первое полугодие этого года прирост валового внутреннего продукта в Белоруссии составил примерно 3,5%. Это больше, чем мы планировали в прошлом году", - заявил он.

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Лукашенко также отметил, что западные страны ввели санкции против белорусских предприятий, но продукцию этих предприятий "они давно на свой рынок не пускают".

"Вот и вся демократия и международная торговля. Поэтому мы сотрудничали и с вашим регионом, с Центральной Азией, но главный наш партнер - это Россия", - резюмировал Лукашенко.