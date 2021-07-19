РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5821 посетитель онлайн
Новости
2 727 39

"Мы спокойно развиваемся, смотрим, какую гадость они еще нам могут подбросить, и готовимся к этому", - Лукашенко о санкциях Запада

Беларусь готовится к западным санкциям и продолжает при этом "спокойно развиваться".

Об этом заявил захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко в интервью Sky News Arabia, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Мы спокойно развиваемся, смотрим, какую гадость они ещё нам могут подбросить, и готовимся к этому", - сказал Лукашенко. Фрагмент интервью опубликовал в понедельник близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал "Пул первого".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко о санкциях: "Не вопрос. Нечего нам по этому поводу париться"

Лукашенко подчеркнул, что "санкции - дело неприятное для любой страны".

"Я это не скрываю, но мы понимали, что рано или поздно эти санкции будут против нас введены. Против наших людей - отдельных людей, там полторы сотни или две сотни настоящих патриотов нашей страны, которые руководят страной и защищают ее. И против предприятий, основных предприятий", - отметил он.

По словам Лукашенко, это делается, чтобы разрушить экономику. "Мы этого ожидали и готовились к этому. В результате санкций за первое полугодие этого года прирост валового внутреннего продукта в Белоруссии составил примерно 3,5%. Это больше, чем мы планировали в прошлом году", - заявил он.

Также читайте: Режим Лукашенко засел в бункере, пытаясь насилием заставить белорусов подчиняться, - Тихановская

Лукашенко также отметил, что западные страны ввели санкции против белорусских предприятий, но продукцию этих предприятий "они давно на свой рынок не пускают".

"Вот и вся демократия и международная торговля. Поэтому мы сотрудничали и с вашим регионом, с Центральной Азией, но главный наш партнер - это Россия", - резюмировал Лукашенко.

Беларусь (7919) Лукашенко Александр (3618) санкции (11445)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+20
"Мы спокойно развиваемся"
"Мы спокойно развиваемся, смотрим, какую гадость они еще нам могут подбросить, и готовимся к этому", - Лукашенко о санкциях Запада - Цензор.НЕТ 7949
показать весь комментарий
19.07.2021 17:22 Ответить
+13
Прогресс в обратную сторону - тоже прогресс © Лукашеночка
показать весь комментарий
19.07.2021 17:23 Ответить
+11
"Мы спокойно развиваемся, смотрим, какую гадость они еще нам могут подбросить, и готовимся к этому", - Лукашенко о санкциях Запада - Цензор.НЕТ 3059
показать весь комментарий
19.07.2021 17:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Мы спокойно развиваемся"
"Мы спокойно развиваемся, смотрим, какую гадость они еще нам могут подбросить, и готовимся к этому", - Лукашенко о санкциях Запада - Цензор.НЕТ 7949
показать весь комментарий
19.07.2021 17:22 Ответить
Прогресс в обратную сторону - тоже прогресс © Лукашеночка
показать весь комментарий
19.07.2021 17:23 Ответить
под водітєльством гебнявих

Еспресо

@EspresoTV

· 5 ч

Тихановська не готова брати участь у виборах президента Білорусі, але готова виступити моральним авторитетом

https://twitter.com/Garry51302808

https://twitter.com/Garry51302808 Garry https://twitter.com/Garry51302808 @Garry51302808 https://twitter.com/Garry51302808/status/1417052017109913600 5 ч

То нахй ти людям голову морочила? Альо, вусатий із-за тебе вже купу народу згноїв і повбивав. Це ти ж людей вивела, кинула їх і с*їбала. Моральний блть авторитет.

https://twitter.com/angelys667

https://twitter.com/angelys667 Сергей Дорожный https://twitter.com/angelys667 @angelys667

Гы-гы, я ещё тогда грил беларусам: пацаны, от вашей аппазиции так и несет гебешно-лаптежным духом. Обижались.
показать весь комментарий
19.07.2021 17:51 Ответить
Даже не сомневайтесь: таракан и его банда с членами секты лукалэнда замечательно развиваются. За счёт 8 млн. терпил-белорусов.
показать весь комментарий
19.07.2021 22:08 Ответить
"Мы спокойно развиваемся, смотрим, какую гадость они еще нам могут подбросить, и готовимся к этому", - Лукашенко о санкциях Запада - Цензор.НЕТ 3059
показать весь комментарий
19.07.2021 17:22 Ответить
https://mobile.twitter.com/kameniar_ua

https://mobile.twitter.com/kameniar_ua Каменяр https://mobile.twitter.com/kameniar_ua @kameniar_ua https://mobile.twitter.com/kameniar_ua/status/1416050288826494979 16 июл.

Почну здалека. З нагадування про те що в вусатий таракан, який зараз при владі в Білорусії, прийшов до влади як великий борець з корупцією, журналіст-рослідувач ітд За всі ті надцять років він, вміло маневруючи, між тим здавав інтереси Білорусі русні, зливав економіку русні ... і втрачав суб'єктність.
В результаті в таргана майже не залишилось реальних важелів впливу на державу, крім колгоспних шоу. Фінансова система РБ належить русні, енергетична система належить русні, майже весь бізнес належить русні, силовики підконтрольні русні... Весільний генерал.
... Після того до вусатого таргана прийшло усвідомлення того, що треба всіма волосинками вусів триматися за останні залишки незалежності, бо це ж означало і його власну суб'єктність. І його концепція "зачем нам молиться на єтот суверенітет" змінилась на протилежну. Але було вже пізно. Хйло вимагало ліквідації останніх формальних ознак державності Білорусії і створення союзної держави.
Тарган впирався і маневрував. Але в хйла був вплив на все. За українським сценарієм часів йулі/янека, зимою 2019/2020 ***** почав економічно душити РБ. Оскільки душити там особливо не було що, бо і так все в русні, хйло серйозно збільшило ціни на російську нафту, що потрапляла на білоруські НПЗ, що привело до непоправимих втрат для бюджету Білорусі і взагалі для економіки. Вимагаючи створення союзної держави.
показать весь комментарий
19.07.2021 18:04 Ответить
Натомість офігівший таракан, в спробах зберегти власну суб'єктність, почав дрейфувати на захід, домовився про поставку нафти з Норвегії, планував домовлятися з США ітд. Але це тривало не довго, бо в таракана через кілька місяців були чергові перевибори.
Але передвиборний процес, який тарган завжди проходив без проблем багато разів, цього разу був зовсім інший. За кілька місяців білоруське суспільство з спокійного стану, властивого йому багато років, перейшло в стан збудження і збурення і почало вимагати замінити Л будь-ким. Цим 'будь-ким' спочатку став голова правління російського банку в Білорусі (того, якого недавно, на днях, посадили, да, русскіє своїх нє бросают)), потім ще якісь чорти зі зв'язками в свінособакистані, включно з чоловіком кандидатки тіхановської, яка теж розказувала про росКрим. ...
Далі в закритій країні, в якій ніколи не було опозиції і координації людей, були організовані канали інформування, які постійно доносили до людей інформацію, що не треба боятись диктатора, це його останні дні, бо тільки 8 людей з скількох там тисяч за нього. Що цікаво: координація людей чомусь ніяк не передбачала жодних спроб захистити результати виборів. Ні тобі спостерігачів, ні журналістів, нічого, чим можна було б офіційно апелювати до результатів і вимагати перевиборів чи узаконення переможного результату.
Далі був день виборів і масштабні інформаційні вкиди. Організовані в країні, де ніколи нічого організовано не було. Організовані через підконтрольний спецслужбам росії 'телеграм'. А далі - небачені раніше протести, смерті, побиття, арешти, дрейфування луки в сторону хйла і спадання протестів по мірі дрейфування.
показать весь комментарий
19.07.2021 18:04 Ответить
То ж до чого тут радіо свобода й інші журналісти, яких зараз в'яжуть? До того, що у вирішальний момент саме вони стали інструментом в руках русні, розносячи очевидне: 'абсолютна маріонетка ***** проти луки" і подальшого применшення ролі диктатора (************ про 1% не підтриманого ніким луку) замість підготовки суспільства до захисту і пісдорєзу... Але білоруси завдяки втч таким раліосвободам пішли по найгіршому шляху, роздерши диктатора в шпагаті між: - вбивати всіх, заручившись підтримкою русні, взамін на остаточний продаж своєї країни ***** (власне, що він і вибрав) - Або в разі відмови від цього шляху - бути повішеним разом з колєнькою та іншими членами сім'ї на центральній площі Мінська. А переключатель був простим: з ким будуть контрольовані русньою силовики Білорусії - будуть зі "своїм президентом" чи перейдуть на сторону народу. І після такого "вибору" білорусів, здійсненого в тому числі з благословення радіосвобод, від них вже нічого не залежало. Вони вже тоді, під час їхнього "вибору" опинились в рашці. Різниця була тільки в тому на чий формальний бік (ТИМЧАСОВО) стануть силовики за наказом хйла.
І ще 1 твіт про "західних колег", а потім про Україну. Кров заливала, коли ті довбойопи називали оту бабу президентом, навіть не спромігшись організувати для неї паралельний підрахунок, щоб озвучити, з яким результатом вона перемогла. Вже не кажучи про те що це тупо самка свінос...к.

...Тим гірше історія про наші висновки з білоруських подій звучить на фоні того, що це вже третя така операція, як мінімум. Перша була в Молдові, коли проєвропейська частина громадян разом з ватою під стріми комсомольської правди штурмували парламент і отримали президентом Додона. Друга така ж операція була в нас. Коли 73% ідіотів (яким зараз навіть не можливо в очі дивитись через їх засцяні повіки) так вибирала "будь-кого аби не Порошенко", що обрала "ЄТО". І в Білорусі абсолютно та ж сама історія, яку щоправда розкачати в рази скоріше ніж в нас.
показать весь комментарий
19.07.2021 18:06 Ответить
Кому ты нужен...
показать весь комментарий
19.07.2021 17:24 Ответить
Оно же больное! Полячите яго, хто можеть!
показать весь комментарий
19.07.2021 17:26 Ответить
На Саракше за тот же период, кажется, «несколько замедлились темпы падения средней продолжительности жизни». © Переслегин С.

кто не знает, то он писал предисловия к последнему полному изданию Стругацких) и неплохо писал)
показать весь комментарий
19.07.2021 17:27 Ответить
оставь себе этого великого мыслителя. на люся арестович кальку с него тут внедряет
показать весь комментарий
19.07.2021 17:42 Ответить
"Мы спокойно развиваемся, смотрим, какую гадость они еще нам могут подбросить, и готовимся к этому", - Лукашенко о санкциях Запада - Цензор.НЕТ 9056
показать весь комментарий
19.07.2021 17:28 Ответить
Там до сих пор живут в бараках?... ужоSS.
показать весь комментарий
19.07.2021 17:39 Ответить
Побив дітей і воно спокійно розвивається
показать весь комментарий
19.07.2021 17:30 Ответить
Кто знает, шо там в БССР развилось, кроме паранойи и шизофрении?
показать весь комментарий
19.07.2021 17:30 Ответить
та то оно про колю...
показать весь комментарий
19.07.2021 17:33 Ответить
Шобы продолжить спокойно параноидально развиваться , нужно лечь под ааленей. Ябатьки, фас.
показать весь комментарий
19.07.2021 17:37 Ответить
ЯБАЦЬКИ, МОЛЧИТЕ? СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ.
показать весь комментарий
19.07.2021 19:51 Ответить
"Мы спокойно развиваемся, смотрим, какую гадость они еще нам могут подбросить, и готовимся к этому", - Лукашенко о санкциях Запада - Цензор.НЕТ 2190
показать весь комментарий
19.07.2021 17:38 Ответить
Кстати, куда-то вместе с голосовавшими за ЗЕ резко пропали сказатели про успехи лукашенковской Беларуси.

При Порохе их тут дохрена водилось, а какив 2019 году мечты сбылись, что-то не видно и не слышно.
показать весь комментарий
19.07.2021 17:41 Ответить
это все сраная кацапская пропаганда рассчитанная исключительно на совкодрочеров, которым надо чтобы "порядок" был (чтобы ни у кого ничего не было, и тогда все такие душевные-душевные!)
показать весь комментарий
19.07.2021 17:44 Ответить
Так где они все?

Чет мне кажется, что зебилы лукадрочеры с одних и тех же ботоферм.
показать весь комментарий
19.07.2021 17:52 Ответить
Великий демократ лукашило своими руками ввел санкции для белорусов.
показать весь комментарий
19.07.2021 17:42 Ответить
"Мы спокойно развиваемся, смотрим, какую гадость они еще нам могут подбросить, и готовимся к этому", - Лукашенко о санкциях Запада - Цензор.НЕТ 5037
показать весь комментарий
19.07.2021 17:43 Ответить
Подай нам обрезанного.
показать весь комментарий
19.07.2021 18:23 Ответить
Мойша, аказваецца вы разьвіваецеся!
Так сцвярджае ваш Вялікі стырнік.
Скажыце, Мойша, вы з ім згодныя, што ваш рэгрэс у стылі "чучхе" гэта ваш прагрэс?
показать весь комментарий
19.07.2021 17:49 Ответить
лукашенко пожалей народ, нельзя замыкать всю власть на своем бренном теле, не ровен час помрёшь и что тогда с Белорусью будет.
показать весь комментарий
19.07.2021 17:52 Ответить
_Сейчас, людоед и тиран что безжалостно избивает и убивает, белоруссов всё бросит и покается. Жди...
показать весь комментарий
19.07.2021 17:59 Ответить
Всё ва ымя челавека, всё ва блага челавека... Но только одного.
показать весь комментарий
19.07.2021 18:02 Ответить
гадость уже подброшена, гадость- це лукашенко.
показать весь комментарий
19.07.2021 17:55 Ответить
Паскуда... ох и тварь же!
показать весь комментарий
19.07.2021 17:57 Ответить
Эти вбросы от усатого дебила-первый признак,что он обосрал портки.
показать весь комментарий
19.07.2021 18:04 Ответить
Если Британия делает гешефт с Китаем, Германия ведет нордстрим из России, то почему Украина должна ухудшать свои экономические отношения с Беларусью, своим ближайшим из всех народом? Для того, чтобы евреи захватили там власть вместо белорусов.

"Мы спокойно развиваемся, смотрим, какую гадость они еще нам могут подбросить, и готовимся к этому", - Лукашенко о санкциях Запада - Цензор.НЕТ 7538
показать весь комментарий
19.07.2021 18:11 Ответить
Зебилы это те, кто хочет еврейской власти вместо беларуской.
показать весь комментарий
19.07.2021 18:19 Ответить
Как только рашка дает очередной кредит( а их уже набрал Лукашенко на 120 лярдов долларов), так они там все резко начинают развиваться и смотрят, пока бабло не закончится.)))
показать весь комментарий
19.07.2021 18:50 Ответить
У клапатлівага Бацькі Лукі для беларусаў заўсёды знойдзецца пара разумных слоў для навучаньня:
«З радасцю і замілаваннем ў сэрцы паведамляю вам, браты-беларусы, што на наступных выбарах прэзідэнта Беларусі падтрымка цяпер дзеючага прэзідэнта (гэта значыць мяне каханага) будзе 101 працэнт ад усіх грамадзян, якія маюць права голасу».
показать весь комментарий
19.07.2021 18:51 Ответить
"Регресс - разновидность прогресса» - Лукашенко
показать весь комментарий
19.07.2021 19:14 Ответить
 
 