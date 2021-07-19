Акцизный сбор на "зеленый" электроток будет сильным аргументом для победы инвесторов в арбитражах против Украины, - юрист

Акцизный сбор на "зеленый" электроток, который планирует ввести Кабинет Министров Украины для предприятий "зеленой" энергетики, будет сильным аргументом для победы иностранных инвесторов в арбитражах против Украины.

Об этом сказал Максим Сысоев, партнер международной юридической компании Dentons, председатель комитета по вопросам ВИЭ Американской торговой палаты.

"Более года уже назад был заключен меморандум между правительством и производителями электроэнергии из ВИЭ, в котором было указано, что производители, инвесторы соглашаются на уменьшение зеленого тарифа, но не должно быть никаких других негативных изменений в дальнейшем", - сказал юрист.



"После этого был принят закон №810, который также закрепил, что так происходит реструктуризация зеленого тарифа, но не должно быть никаких негативных изменений для инвесторов, для производителей, которые еще больше навредят", - добавил Сысоев.



По его словам, попытки правительства ввести акцизный налог де-факто являются новым уменьшением зеленого тарифа. По его мнению, это является новым нарушением со стороны государства в отношении инвесторов и производителей ВИЭ.

"Это будет по моему опыту очень сильный аргумент международного коммерческого арбитража, государство шаг за шагом нарушает права инвесторов", - отметил юрист.



Он напомнил, что сейчас в сфере возобновляемой энергетики есть проблема не только с зеленым тарифом, поскольку производители ВИЭ также недополучают средства, которые они должны были получить. Уровень платежей за произведенную зеленую энергию за текущий год составляет менее 90%, и уменьшается.



"Некоторые крупные компании надеются, что ситуация будет исправлена, но она не исправляется и происходит ухудшение. И этот акцизный налог может быть таким триггером, таким толчком, эта лавина исков начнется, как она началась в Испании, в Румынии, где недавно массовый иск подали более сорока производителей. И это действительно повредит имиджу государства. Значит, в любом случае этот акцизный налог не должен быть принят именно с юридической точки зрения риска исков против украинского государства ", - отметил Сысоев.

Напомним, Кабинет Министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%. 1 июля настоящий законопроект был поддержан в парламенте в первом чтении.

5 июля профильные ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный сбор на "зеленую" электроэнергию является нарушением предоставленных ранее гарантий государством и нарушением обязательств перед международными инвесторами, и поэтому эта норма должна быть исключена из законопроекта №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.

По данным СМИ, из-за кризиса в энергетике пострадали как минимум 4 иностранные компании Scatec (Норвегия), VR Capital (США), Modus Energy (Литва), TIU Canada (Канада).