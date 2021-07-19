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Акцизный сбор на "зеленый" электроток будет сильным аргументом для победы инвесторов в арбитражах против Украины, - юрист

Акцизный сбор на

Акцизный сбор на "зеленый" электроток, который планирует ввести Кабинет Министров Украины для предприятий "зеленой" энергетики, будет сильным аргументом для победы иностранных инвесторов в арбитражах против Украины.

Об этом сказал Максим Сысоев, партнер международной юридической компании Dentons, председатель комитета по вопросам ВИЭ Американской торговой палаты.
"Более года уже назад был заключен меморандум между правительством и производителями электроэнергии из ВИЭ, в котором было указано, что производители, инвесторы соглашаются на уменьшение зеленого тарифа, но не должно быть никаких других негативных изменений в дальнейшем", - сказал юрист.


"После этого был принят закон №810, который также закрепил, что так происходит реструктуризация зеленого тарифа, но не должно быть никаких негативных изменений для инвесторов, для производителей, которые еще больше навредят", - добавил Сысоев.


По его словам, попытки правительства ввести акцизный налог де-факто являются новым уменьшением зеленого тарифа. По его мнению, это является новым нарушением со стороны государства в отношении инвесторов и производителей ВИЭ.
"Это будет по моему опыту очень сильный аргумент международного коммерческого арбитража, государство шаг за шагом нарушает права инвесторов", - отметил юрист.


Он напомнил, что сейчас в сфере  возобновляемой энергетики есть проблема не только с зеленым тарифом, поскольку производители ВИЭ также недополучают средства, которые они должны были получить. Уровень платежей за произведенную зеленую энергию за текущий год составляет менее 90%, и уменьшается.


"Некоторые крупные компании надеются, что ситуация будет исправлена, но она не исправляется и происходит ухудшение. И этот акцизный налог может быть таким триггером, таким толчком, эта лавина исков начнется, как она началась в Испании, в Румынии, где недавно массовый иск подали более сорока производителей. И это действительно повредит имиджу государства. Значит, в любом случае этот акцизный налог не должен быть принят именно с юридической точки зрения риска исков против украинского государства ", - отметил Сысоев.

Напомним, Кабинет Министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%. 1 июля настоящий законопроект был поддержан в парламенте в первом чтении.

5 июля профильные ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный сбор на "зеленую" электроэнергию является нарушением предоставленных ранее гарантий государством и нарушением обязательств перед международными инвесторами, и поэтому эта норма должна быть исключена из законопроекта №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.

По данным СМИ, из-за кризиса в энергетике пострадали как минимум 4 иностранные компании Scatec (Норвегия), VR Capital (США), Modus Energy (Литва), TIU Canada (Канада).

Автор: 

акциз (385) энергетика (2567) инвесторы (333)


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Топ комментарии
+6
Нехай Ахметов свою "зелену" електроенергію експортує за кордон і споживає на власних підприємствах.
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19.07.2021 17:35 Ответить
+4
Та ладно, там не только Ахметов в теме, у Рошена тоже есть "пару" панелек
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19.07.2021 17:50 Ответить
+3
Нам похх на ваши победы в судах.
Вы судитесь за ахметовский интерес, за кости, которые Ахметов вам кидает.
А не за дешёвую электроэнергию для граждан Украины.
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19.07.2021 17:28 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Нам похх на ваши победы в судах.
Вы судитесь за ахметовский интерес, за кости, которые Ахметов вам кидает.
А не за дешёвую электроэнергию для граждан Украины.
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19.07.2021 17:28 Ответить
Та ладно, там не только Ахметов в теме, у Рошена тоже есть "пару" панелек
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19.07.2021 17:50 Ответить
дешовая знергия это эбонитовая палка по шерсти - добывай
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19.07.2021 18:41 Ответить
Это дорогая энергия - дебилам типа Януковича она стоила власти.
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19.07.2021 18:54 Ответить
Взагалі то зелена енергетика, та що з сонця, халявна чогось найдорожча. Чого б це?
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19.07.2021 19:19 Ответить
а зебилам не сказали в зомбоящике, что платить по искам, выигранным в судах - будут из карманов госбюджета?
За счет зебилов, которым урежут субсидии и ПОДНИМУТ тарифы на электроэнергию и комуналку в целом. А так же за счет роста цен в магазинах, в т.ч. и на так любимый зебилами "пивасик" и "водовку"))
Ах да, это слишком сложно для понимания 73%... да и зомбоящик молчит)
Зато поржут все - когда увидят счета за комуналку))
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19.07.2021 18:58 Ответить
п.с. но зебилам рассказывают в зомбоящике что "зеленский думает о нарИде", и даже ботов подоляка кинули на расскрутку этой туфты))
ага, "думает о нарИде", и СНИЖАЕТ налоги для казино и лотерей в ТРИ раза, а заодно и прощает олигархам (ахметову, пинчуку, коломойше и т.д.) долгов перед бюджетом на почти 60 млрд.грн... компенсируя эти недостачи за счет роста тарифов уже осенью 2021.
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19.07.2021 19:02 Ответить
Часто лично я очень положительно отношусь к твоим комментам, но в данном случае, наверное, нужно абстрагироваться от приязни - неприязни к каким-то лицам и исходить из того, что "договор ДОРОЖЕ денег" (старая истина), кроме этого, мировой тренд - переходить на ЧИСТУЮ энергетику, а, как следствие, потеря РФ-агрессором доходов от продажи сырья, одновременно, РОСТ ТЕХНОЛОГИЙ (КПД в солнечной энергетике) и уменьшение себестоимости производства с ростом объемов... Можно много аргументировать, но хочется сказать, что "дорогу осилит ИДУЩИЙ", а не та позиция, которая, как бы проукраинская, но реально ЛОЖНОпроукраинская - нужно глубже задуматься , а не поддаваться стадному инстинкту, свойственному на этом этапе "очеловеченным придаткам к гаджетам"..
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19.07.2021 22:21 Ответить
Нехай Ахметов свою "зелену" електроенергію експортує за кордон і споживає на власних підприємствах.
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19.07.2021 17:35 Ответить
АХМЕТАВ ПАБЕДИТ В СУДАХ!!!! УРА!!)
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19.07.2021 17:43 Ответить
А, если ПРАВО на стороне Ахметова, то он все равно не должен победить? Если так, то это что-то сродни рассуждениям юриста Зе, который говорил типа " если выйти на улицу и спросить отношение прохожих к какой-то личности и получить НЕГАТИВ - должен быть посажен!!!" - не удивительно ли, особенно, если учесть, что подобного рода "импровизации " в правовом поле сегодня становятся почти обычным делом благодаря таким, как вениставский, стефанчук, масса СН в ВР и часто не задумывающиеся о последствиях представители избирательного поля легко поддающиеся на агитки за простые популистские решения в СЛОЖНЕЙШИХ вопросах государственного развития!!! Я не сторонник Ахметова, но нужно помнить об истине "пусть рухнет мир(локальный) при торжестве ПРАВА" (возможно, здесь ошибочное перебiльшення, но суть такая).
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19.07.2021 22:33 Ответить
быдлоылита все 30 лет геноцидит нарид и розбудовуе "квитучу Нэньку"быдлоылите о себе некогда думать
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19.07.2021 17:55 Ответить
Покупка за бюджетные средства товара дороже рыночной стоимости - это чистая коррупция,ушлепков которых пытались узаконить это преступное деяние нужно сажать на скамью подсудимых.
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19.07.2021 18:08 Ответить
ахметов уже запарил со своими заказными статейками про зеленый пук.
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19.07.2021 18:38 Ответить
ахметову и Ко - зеленский простил долги перед госбюджетом на 60 млрд.грн..
Так что ахметов не парится.. парится будут зебилы осенью, когда увидят рост тарифов на комуналку (ну надо же эти 60 млрд.грн компенсировать "мудрым нарИдом", - не из кармана же зеленского))
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19.07.2021 19:04 Ответить
Мухи отдельно, котлеты отдельно. Энергетический кризис отдельно. А зелёная энергетика отдельно. Энергетический кризис-произведение кружка узеленских. А зелёная энергетика не могла вызывать энергетический кзис в стране-она слишком мизерна. С такой долей зелёной энергетики в ЕС страны не принимают. Это Зеленский заинтересован в том чтобы в народных головах эти два понятия перемешались и у него получилось. Единственно в чём он прав, что выгодополучателями от принятых решений по зелёной энергетике были Янукович и Порошенко.
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19.07.2021 21:01 Ответить
Относительно примеров лиц - вряд ли необходимо - болезнь роста. Но Зеленский подписывал соглашение с инвесторами и ВСЕ РАВНО НЕ ВЫПОЛНЯЕТ!!! Так что это?? - Ответственная политика в отношении инвесторов или УМЫШЛЕННАЯ линия поведения (при словесной полной поддержке инвесторов, вплоть до НЯНЬ), которая на практике все более приближает экономику Украины к краю ПРIРВИ??
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19.07.2021 22:39 Ответить
Шо , так и сказал "зеленый электроток" ?
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19.07.2021 22:42 Ответить
 
 