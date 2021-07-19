Акцизный сбор на "зеленый" электроток будет сильным аргументом для победы инвесторов в арбитражах против Украины, - юрист
Акцизный сбор на "зеленый" электроток, который планирует ввести Кабинет Министров Украины для предприятий "зеленой" энергетики, будет сильным аргументом для победы иностранных инвесторов в арбитражах против Украины.
Об этом сказал Максим Сысоев, партнер международной юридической компании Dentons, председатель комитета по вопросам ВИЭ Американской торговой палаты.
"Более года уже назад был заключен меморандум между правительством и производителями электроэнергии из ВИЭ, в котором было указано, что производители, инвесторы соглашаются на уменьшение зеленого тарифа, но не должно быть никаких других негативных изменений в дальнейшем", - сказал юрист.
"После этого был принят закон №810, который также закрепил, что так происходит реструктуризация зеленого тарифа, но не должно быть никаких негативных изменений для инвесторов, для производителей, которые еще больше навредят", - добавил Сысоев.
По его словам, попытки правительства ввести акцизный налог де-факто являются новым уменьшением зеленого тарифа. По его мнению, это является новым нарушением со стороны государства в отношении инвесторов и производителей ВИЭ.
"Это будет по моему опыту очень сильный аргумент международного коммерческого арбитража, государство шаг за шагом нарушает права инвесторов", - отметил юрист.
Он напомнил, что сейчас в сфере возобновляемой энергетики есть проблема не только с зеленым тарифом, поскольку производители ВИЭ также недополучают средства, которые они должны были получить. Уровень платежей за произведенную зеленую энергию за текущий год составляет менее 90%, и уменьшается.
"Некоторые крупные компании надеются, что ситуация будет исправлена, но она не исправляется и происходит ухудшение. И этот акцизный налог может быть таким триггером, таким толчком, эта лавина исков начнется, как она началась в Испании, в Румынии, где недавно массовый иск подали более сорока производителей. И это действительно повредит имиджу государства. Значит, в любом случае этот акцизный налог не должен быть принят именно с юридической точки зрения риска исков против украинского государства ", - отметил Сысоев.
Напомним, Кабинет Министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%. 1 июля настоящий законопроект был поддержан в парламенте в первом чтении.
5 июля профильные ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный сбор на "зеленую" электроэнергию является нарушением предоставленных ранее гарантий государством и нарушением обязательств перед международными инвесторами, и поэтому эта норма должна быть исключена из законопроекта №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.
По данным СМИ, из-за кризиса в энергетике пострадали как минимум 4 иностранные компании Scatec (Норвегия), VR Capital (США), Modus Energy (Литва), TIU Canada (Канада).
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Вы судитесь за ахметовский интерес, за кости, которые Ахметов вам кидает.
А не за дешёвую электроэнергию для граждан Украины.
За счет зебилов, которым урежут субсидии и ПОДНИМУТ тарифы на электроэнергию и комуналку в целом. А так же за счет роста цен в магазинах, в т.ч. и на так любимый зебилами "пивасик" и "водовку"))
Ах да, это слишком сложно для понимания 73%... да и зомбоящик молчит)
Зато поржут все - когда увидят счета за комуналку))
ага, "думает о нарИде", и СНИЖАЕТ налоги для казино и лотерей в ТРИ раза, а заодно и прощает олигархам (ахметову, пинчуку, коломойше и т.д.) долгов перед бюджетом на почти 60 млрд.грн... компенсируя эти недостачи за счет роста тарифов уже осенью 2021.
Так что ахметов не парится.. парится будут зебилы осенью, когда увидят рост тарифов на комуналку (ну надо же эти 60 млрд.грн компенсировать "мудрым нарИдом", - не из кармана же зеленского))