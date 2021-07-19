Во время первого экзамена на знание государственного языка произошел технический сбой, - Нацкомиссия
Во время первой экзаменационной сессии по государственному языку для чиновников и претендентов на гражданство произошел технический сбой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацкомиссии по стандартам государственного языка.
"Национальная комиссия по стандартам государственного языка информирует, что сегодня утром в системе экзаменации произошел технический сбой. Причины сбоя выясняются", - говорится в сообщении.
Отмечается, что претенденты, которые во время сбоя находились в системе, получили дополнительное время для завершения экзамена.
"Обращаем внимание, что это не повлияет на расписание следующих экзаменационных сессий", - отметили в Нацкомиссии.
Напомним, 18 июля в Украине впервые чиновники и претенденты на гражданство сдавали экзамен по государственному языку.
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