РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5821 посетитель онлайн
Новости Языковой вопрос
4 554 17

Во время первого экзамена на знание государственного языка произошел технический сбой, - Нацкомиссия

Во время первого экзамена на знание государственного языка произошел технический сбой, - Нацкомиссия

Во время первой экзаменационной сессии по государственному языку для чиновников и претендентов на гражданство произошел технический сбой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацкомиссии по стандартам государственного языка.

"Национальная комиссия по стандартам государственного языка информирует, что сегодня утром в системе экзаменации произошел технический сбой. Причины сбоя выясняются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что претенденты, которые во время сбоя находились в системе, получили дополнительное время для завершения экзамена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С сегодняшнего дня вступают в силу новые статьи языкового закона

"Обращаем внимание, что это не повлияет на расписание следующих экзаменационных сессий", - отметили в Нацкомиссии.

Напомним, 18 июля в Украине впервые чиновники и претенденты на гражданство сдавали экзамен по государственному языку.

Автор: 

гражданство (1316) украинский язык (1192) экзамены (156) язык (3780) госслужащие (340)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
Или тупо все "ошибки" и "сбои" были проплачены и это "штатная возможность".
показать весь комментарий
19.07.2021 17:43 Ответить
+8
Азірівського суржика не витримала.
показать весь комментарий
19.07.2021 17:30 Ответить
+7
Від "очень украинскых вісловов" чиновників система стала бастувати.🥵
показать весь комментарий
19.07.2021 17:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Опять проги "на коленке"...
показать весь комментарий
19.07.2021 17:24 Ответить
А ты бы отказался получить "дополнительный бонус" размером в цену хорошего автомобиля "за маленькую ошибочку"? Уверен, что она там появилась неслучайно. Там, если покопаться, навернякая ещё что-то скрыто.
показать весь комментарий
19.07.2021 17:42 Ответить
Від "очень украинскых вісловов" чиновників система стала бастувати.🥵
показать весь комментарий
19.07.2021 17:26 Ответить
Азірівського суржика не витримала.
показать весь комментарий
19.07.2021 17:30 Ответить
Причины, пожалуйста! Либо хотели на халяву использовать готовые сервисы, либо выделенное на ПО бабло зажмотили и наняли любителей, которые оказались рукожопами.
показать весь комментарий
19.07.2021 17:27 Ответить
Или тупо все "ошибки" и "сбои" были проплачены и это "штатная возможность".
показать весь комментарий
19.07.2021 17:43 Ответить
произошел технический сбой - приличную связь с азаровым наладить не удалось...
показать весь комментарий
19.07.2021 17:30 Ответить
Ну,кто-бы сомневался...Ну хтоб висловлював сумнів!!!Українці!!!Не їдьте до Львова,там всі балакають по кацапські!!!Їдьте до Франківська,тут всьо по нашому,і люди ок!!!
показать весь комментарий
19.07.2021 17:34 Ответить
)))
показать весь комментарий
19.07.2021 17:36 Ответить
Це мабудь Буба втрутився. Хотів щось українською написати. Система не витримала.(
показать весь комментарий
19.07.2021 17:44 Ответить
Який ще збій ?
Хтось інший написав екзамен за тих ********* ?
показать весь комментарий
19.07.2021 18:00 Ответить
Диктор не зміг вимовити слово "паляниця".
показать весь комментарий
19.07.2021 18:23 Ответить
Ай яй яй... Кто же сомневался....
показать весь комментарий
19.07.2021 18:24 Ответить
А які наслідки тягне за собою нездача іспиту?
показать весь комментарий
19.07.2021 18:43 Ответить
"рузькоязычные челюсти" - зклинило
показать весь комментарий
19.07.2021 20:21 Ответить
Ось так і будуть наші державні мужі здавати на знання української мови. Причина збою буде вияснятися довго-довго...поки не забудеться...
показать весь комментарий
19.07.2021 20:57 Ответить
Бужанский-Путураев гадят!
показать весь комментарий
20.07.2021 02:02 Ответить
 
 