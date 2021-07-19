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"Пусть начинают с себя. Если им нужна будет помощь - мы окажем, но не безвозмездно", - Лукашенко о наплыве мигрантов в Литву

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко ответил на упреки в адрес Беларуси относительно причастности к нелегальной миграции.

В интервью телеканалу Sky News Arabia он заявил о наличии в Литве "группировок преступного характера", чья причастность к нелегальной миграции представляется очевидной, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Почему они этого не видят? Как только они ликвидируют группировки, которые за деньги привозят в Литву нелегальных мигрантов, нелегальная миграция в Литву будет ниже, чем в прошлом году. Единицы будут. Поэтому пусть начинают работать. Если им нужна будет помощь, мы эту помощь им окажем, но уже не безвозмездно", - сказал Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белорусский режим искусственно поощряет нелегальную миграцию, - Литва в ООН

"Если они (литовцы, поляки, немцы или французы) хотят скрыть истину, можно упрекать Беларусь в том, что мы причастны к этой миграции. Если они хотят по-настоящему бороться против нелегальной миграции и вывести эту нелегальную миграцию в нормальное русло, то пусть начинают с себя", - отметил Лукашенко.

По его словам, с литовской стороны в сложившейся ситуации по меньшей мере странно требовать от Беларуси защиты от нелегальных мигрантов. "Они ввели против нас санкции, они пошли на удушение моей страны, на удушение моего народа. Я - "президент" этого народа. Я должен, оценивая ситуацию, предпринимать определенные действия, чтобы народ не удушили, чтобы страну не уничтожили. Предпринимая против белорусского народа подобные деяния, они хотят, чтобы мы их защищали в этой ситуации? Слушайте, по меньшей мере это странно", - заявил Лукашенко.

Также читайте: Литовский парламент признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией, - резолюция

Беларусь (7919) Литва (2501) Лукашенко Александр (3618) мигранты (986)


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Топ комментарии
+21
Яке ж воно притрушене...
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19.07.2021 17:58 Ответить
+21
Это что-то типа ***********-"А давайте поможем Украине прекратить гражданскую войну?"
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19.07.2021 18:00 Ответить
+18
Дайте грошей, бо злочинне угрупування на чолі з Лукою привезе ще.
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19.07.2021 17:59 Ответить
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Чертило.
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19.07.2021 17:57 Ответить
Рекетир!
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19.07.2021 18:07 Ответить
Просто подонок. От рождения.
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19.07.2021 18:11 Ответить
феодал!
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19.07.2021 18:32 Ответить
Ага,благодетель какой выискался! Редкая мразь! Вот честно,признаюсь,я его раньше даже уважал немного... Каюсь,был не прав.
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19.07.2021 18:46 Ответить
Страшная тайна: он таким всегда был, и так себя всегда вёл. И 5, и 10, и 30 лет назад.
Поздравляю с прозрением.
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20.07.2021 09:00 Ответить
Яке ж воно притрушене...
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19.07.2021 17:58 Ответить
Дайте грошей, бо злочинне угрупування на чолі з Лукою привезе ще.
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19.07.2021 17:59 Ответить
а даси грошей, всеодно привезе, бо гроші дають
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19.07.2021 18:27 Ответить
Лука Мудищев. Эротические стихи и сказки
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19.07.2021 18:00 Ответить
Творчество белорусского мудрого нарИда у которого свой, не майданутый, путь. В БелГУЛАГ.
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19.07.2021 18:12 Ответить
И в финале - Лука Мудище без яиц и в жопе пять вязальных спиц!
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19.07.2021 19:30 Ответить
Черенок от лопаты у Муамарчика не меньший креатив.
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19.07.2021 19:33 Ответить
Да кто знает какое может быть "творчество" народных масс. Может и телеграфный столб применен.
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19.07.2021 19:42 Ответить
В Украине, вероятно, не знакомы с местным вариантом классики: https://knihi.com/Francisak_Viadzmak-Lysahorski/Luka_Mudziscau_-_Prezydent.html
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20.07.2021 09:01 Ответить
Крэпкый Картошэк дурака включил, в надежде лохов западных на мякине развести!)))....блиннн, жаль трудяг беларусов, пострадают от ответки...
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19.07.2021 18:00 Ответить
Это что-то типа ***********-"А давайте поможем Украине прекратить гражданскую войну?"
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19.07.2021 18:00 Ответить
Я - "президент" этого народа... , Богопомазанник прямо
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19.07.2021 18:01 Ответить
Тебе самому давно уже помощь нужна, дебил хитрозачесаный !Психиатрическая.
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19.07.2021 18:01 Ответить
Шизоид... Рано или поздно будет висеть.
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19.07.2021 18:02 Ответить
Лукашенко вызывает отвращение, до рвоты.
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19.07.2021 18:02 Ответить
Теперь таракану нужно придумать, куда эту недоехавшую по назначению мигрантскую шоблу девать и чем кормить
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19.07.2021 18:03 Ответить
На відміну від європейців його не стримують рамки закону, підуть працювати в колгосп і не пікнуть.
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19.07.2021 18:05 Ответить
Будет проблема - то шобло не работать в ЕС пёрлось.
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19.07.2021 18:10 Ответить
Та зрозуміло, нічого, почитають "курс будівника комунізму", пожують з вивихнутими щелепами, ще космічними конструкторами стануть.
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19.07.2021 18:13 Ответить
то нехай на бульбашеску попрацюють в трудових колоніях - колгоспах.
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19.07.2021 18:38 Ответить
Совсем колхозник с катушек слетел, будем охранять границу, только заплатите нам, а что так можно было?))))))
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19.07.2021 18:05 Ответить
Старый ушлёпок место которому в психиатрической клинике при тюряге города Гаага.
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19.07.2021 18:05 Ответить
Дерьмо,все это...Кацапи таки очень хотят войны...И Китай они втянут в дерьмо 100 процентов...Самое обидное,что виноваты будем мы Украинцы...
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19.07.2021 18:05 Ответить
так ты московит. когда ты говоришь мы это значит от бурята до дага. вы уже и в своей "стране" изгои
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19.07.2021 18:08 Ответить
Китай планомерно ведет политику удушения России. Это не Россия во что-то втягивает Китай, это Китай подталкивает Россию к совершению определенных, выгодных для Китая действий. Помогать стране-изгою, выжить в борьбе против всего мира, что может быть ещё более выгодным? Они так КНДР высосали досуха, своей "помощью". Почему-бы не использовать этот прием с РФ, раз он так хорошо работает? А ***** рад стараться, ведет себя так, как будто ему тексты в Пекине готовят. А может он и есть китайский шпион, кто знает?
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19.07.2021 18:13 Ответить
зачем вы его цитируете? всем плевать, что ватная белорашка загнала себя в такое болото. их личные проблемы
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19.07.2021 18:07 Ответить
Тому що сусід, і наразі замість одного ідіота сусіда, маємо два, ще й зі схожими симптомами.
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19.07.2021 18:09 Ответить
Так то оно так, на них плевать, но вот более 1000 км границы с ними, как то не оплевать.
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19.07.2021 18:14 Ответить
Vriatli s teroristom budet govorit,po krajne mere Litva.Kak nebut sami resim etu problemu,a on polucit sankciji ocerednyje
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19.07.2021 18:08 Ответить
Опоздал бацька, на шесть лет опоздал. Построят стену, вып*здят его мигрантов назад в Юеларусь и дело с концом.
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19.07.2021 18:19 Ответить
Зайчиков зайчиков, побольше!
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19.07.2021 18:19 Ответить
Мда... Япония забрасывала в Китай инфицированных грызунов, а Лука нелегалов.
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19.07.2021 18:20 Ответить
Всех этих мигрантов, которых Таракан науськивает на Европу как оружие возмездия, гнать к нему назад легкими автоматными очередями сначала поверх голов....
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19.07.2021 18:25 Ответить
"Нехай починають із себе. Якщо їм потрібна буде допомога - ми надамо, але не безоплатно", - Лукашенко про наплив мігрантів у Литву - Цензор.НЕТ 4745
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19.07.2021 18:27 Ответить
Вчера перед сномиклацал болгарскими каналами и попал на кацап-тв.

Они там на полном серьезе обсуждали, что США и Украина готовили покушегие на Луку. 😁

И что сейчас американские фашисты всенепременно убьют ЗЕ, кактпреза Гаити, за то, что он их предал.

Если честно, я просто поражаюсь простоте кацапов, если им такой бред заходит. Но ведь заходит же...
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19.07.2021 18:37 Ответить
а болгарам? Заходить?
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19.07.2021 19:09 Ответить
Хз. Мне кажется, что им пофигу.

Те, с кем я тут с 2009 года общаюсь, абсолютно адекватно оценивают нашу войну с Роисей.

Вот македонцы и сербы... У них ностальджи по Югославии, как у кацапов по СССР. Поэтому они мне втирают, шо это США нас с Роисей поссорило, как когда-то поссорили всех соседей с сербами.
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19.07.2021 19:27 Ответить
Ну и вобще Роися эту соловьевско-скабеевскую хрень вещает на Европу для своих.

Я не могу себе представить гражданина ЕС, которому это могло бы быть интересно, настолько, что он стал бы пытаться понять, что они там на русском несут. 😁
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19.07.2021 19:37 Ответить
вони так живуть, сьогодні спілкувався з одним, формально адекватний, то каже, там простий народ живе телевізором, а думаюча і працююча частина нанеавидить х..ла, бізнес зажимають з усіх сторін, не дають працювати, живуть 1 днем аби урвать, відчувають що "свято" наближається
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19.07.2021 19:15 Ответить
Это кацапы озвучивают свои планы. Информационная операция прикрытия
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19.07.2021 19:39 Ответить
Кацапам Лука удобен.

На фоне этого дебила для ЕС даже ***** выглядит адекватно.

Кремлю этот поц вполне лоялен.

Тоже самое, кстати, можно сказать и про ЗЕ.
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19.07.2021 19:49 Ответить
Скажем так . Европейцы/Литовцы тоже виноваты в мягкотелости и нерешительности . Жесткие меры на границе моглибы значительно уменьшить поток нелегалов . Никто не мешает гнать их обратно применяя нестандартную практику . С лайном лукашенко-фентиком надо поступать также как делает он . Стандартные нормы морали и этики тут не уместны .
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19.07.2021 18:53 Ответить
Po krajne mere zakryvajet ix i nekuda nesmozet ujti s teritoriji pol goda.Eto dlai nix ocen nenravitsia,ranse bylo sto svobodno mogli vyjti i casto bezali dalse.Tut kurdi bolsinstve ix cel Germanija,a vot eto mi im nepozvolim zdelat.MNogyje pojedut obratno i ocen skoro
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19.07.2021 19:03 Ответить
Совсем сбрендил картофельный вилупок.
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19.07.2021 19:21 Ответить
Не, обострение только начинается, он ещё не такое "выдаст".
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19.07.2021 19:37 Ответить
Как нас, они будут выдворять, как муслимов так открыты все двери. Германия уже сплошь арабская страна.
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19.07.2021 20:03 Ответить
Так откуда они берутся те нелегалы в Белоруссии? Кто их нанимает, организовывает транспортировку? Белоруссия вроде бы ни граничит с Арабскими странами. Как же они попадают туда? Может Дженифер Псаки, таки права, и у Белоруссии есть морские границы?
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19.07.2021 20:06 Ответить
 
 