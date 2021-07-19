"Пусть начинают с себя. Если им нужна будет помощь - мы окажем, но не безвозмездно", - Лукашенко о наплыве мигрантов в Литву
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко ответил на упреки в адрес Беларуси относительно причастности к нелегальной миграции.
В интервью телеканалу Sky News Arabia он заявил о наличии в Литве "группировок преступного характера", чья причастность к нелегальной миграции представляется очевидной, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
"Почему они этого не видят? Как только они ликвидируют группировки, которые за деньги привозят в Литву нелегальных мигрантов, нелегальная миграция в Литву будет ниже, чем в прошлом году. Единицы будут. Поэтому пусть начинают работать. Если им нужна будет помощь, мы эту помощь им окажем, но уже не безвозмездно", - сказал Лукашенко.
"Если они (литовцы, поляки, немцы или французы) хотят скрыть истину, можно упрекать Беларусь в том, что мы причастны к этой миграции. Если они хотят по-настоящему бороться против нелегальной миграции и вывести эту нелегальную миграцию в нормальное русло, то пусть начинают с себя", - отметил Лукашенко.
По его словам, с литовской стороны в сложившейся ситуации по меньшей мере странно требовать от Беларуси защиты от нелегальных мигрантов. "Они ввели против нас санкции, они пошли на удушение моей страны, на удушение моего народа. Я - "президент" этого народа. Я должен, оценивая ситуацию, предпринимать определенные действия, чтобы народ не удушили, чтобы страну не уничтожили. Предпринимая против белорусского народа подобные деяния, они хотят, чтобы мы их защищали в этой ситуации? Слушайте, по меньшей мере это странно", - заявил Лукашенко.
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Поздравляю с прозрением.
Они там на полном серьезе обсуждали, что США и Украина готовили покушегие на Луку. 😁
И что сейчас американские фашисты всенепременно убьют ЗЕ, кактпреза Гаити, за то, что он их предал.
Если честно, я просто поражаюсь простоте кацапов, если им такой бред заходит. Но ведь заходит же...
Те, с кем я тут с 2009 года общаюсь, абсолютно адекватно оценивают нашу войну с Роисей.
Вот македонцы и сербы... У них ностальджи по Югославии, как у кацапов по СССР. Поэтому они мне втирают, шо это США нас с Роисей поссорило, как когда-то поссорили всех соседей с сербами.
Я не могу себе представить гражданина ЕС, которому это могло бы быть интересно, настолько, что он стал бы пытаться понять, что они там на русском несут. 😁
На фоне этого дебила для ЕС даже ***** выглядит адекватно.
Кремлю этот поц вполне лоялен.
Тоже самое, кстати, можно сказать и про ЗЕ.