"Пусть начинают с себя. Если им нужна будет помощь - мы окажем, но не безвозмездно", - Лукашенко о наплыве мигрантов в Литву

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко ответил на упреки в адрес Беларуси относительно причастности к нелегальной миграции.

В интервью телеканалу Sky News Arabia он заявил о наличии в Литве "группировок преступного характера", чья причастность к нелегальной миграции представляется очевидной, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Почему они этого не видят? Как только они ликвидируют группировки, которые за деньги привозят в Литву нелегальных мигрантов, нелегальная миграция в Литву будет ниже, чем в прошлом году. Единицы будут. Поэтому пусть начинают работать. Если им нужна будет помощь, мы эту помощь им окажем, но уже не безвозмездно", - сказал Лукашенко.

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"Если они (литовцы, поляки, немцы или французы) хотят скрыть истину, можно упрекать Беларусь в том, что мы причастны к этой миграции. Если они хотят по-настоящему бороться против нелегальной миграции и вывести эту нелегальную миграцию в нормальное русло, то пусть начинают с себя", - отметил Лукашенко.

По его словам, с литовской стороны в сложившейся ситуации по меньшей мере странно требовать от Беларуси защиты от нелегальных мигрантов. "Они ввели против нас санкции, они пошли на удушение моей страны, на удушение моего народа. Я - "президент" этого народа. Я должен, оценивая ситуацию, предпринимать определенные действия, чтобы народ не удушили, чтобы страну не уничтожили. Предпринимая против белорусского народа подобные деяния, они хотят, чтобы мы их защищали в этой ситуации? Слушайте, по меньшей мере это странно", - заявил Лукашенко.

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