Последствия непогоды в Киеве ликвидируют более 320 коммунальщиков, метро работает в штатном режиме, - Кличко
В Киеве ликвидируют последствия непогоды. Метрополитен сейчас работает в обычном режиме.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Сегодня Киев накрыл мощный ливень - за 30 минут выпало 18 мм осадков. Это - почти недельная норма. Накануне прогнозируемых дождей в каждом районе столицы очищали стоки. А на проблемных участках заранее дежурила техника гидротехнических служб. Однако сверхбольшое количество осадков за короткий промежуток времени привело к подтоплению участков улиц и тротуаров", - отметил мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, ликвидировать последствия непогоды сейчас помогают 12 бригад гидрослужб и 38 бригад по ручной уборке КК "Киевавтодор" - всего более 320 работников дорожно-эксплуатационных предприятий.
"Метрополитен пока работает в обычном режиме. На некоторых станциях, в переходах которых были подтопления, последствия непогоды ликвидировали", - отметил Кличко.
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Электрик
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