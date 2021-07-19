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Минфин опроверг слова Марченко о повышении минималки до 7 700 грн в следующем году: "Министр имел в виду 2024 год". ИНФОГРАФИКА

Минфин опроверг слова Марченко о повышении минималки до 7 700 грн в следующем году:

Министерство финансов опровергло информацию главы ведомства Сергея Марченко о повышении минимальной зарплаты в Украине до 7 700 грн в 2022 году, отметив, что министр имел в виду 2024 год.

ОБ этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В 2024 году предполагается рост минимальной заработной платы до 7 665 гривен. Министр имел в виду 2024 год", – сообщили в министерстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В следующем году планируем увеличить минимальную зарплату до 7700 гривен, - Марченко

Также министерство на своем сайте опубликовало график повышения минимальной заработной платы:

01.01.2021 – 6000 грн

01.12.2021 – 6500 грн

01.10.2022 – 6700 грн

01.01.2023 – 7176 грн

01.01.2024 – 7665 грн

Минфин опроверг слова Марченко о повышении минималки до 7 700 грн в следующем году: Министр имел в виду 2024 год 01

Как сообщалось, ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что в правительстве рассчитывают в 2022 году увеличить минимальную зарплату до 7 700 грн. Сейчас минимальная зарплата в Украине составляет 6 000 грн.

Минфин (1556) Марченко Сергей (300) заработная плата (2400)


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Топ комментарии
+23
ахах)).. в Офисе перЗедента поправили Министерства финансов и уточнили: 2034 год ..
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19.07.2021 18:23 Ответить
+18
Зелень знов прокинула лохів.
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19.07.2021 18:25 Ответить
+15
какая разница ))))
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19.07.2021 18:24 Ответить
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ахах)).. в Офисе перЗедента поправили Министерства финансов и уточнили: 2034 год ..
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19.07.2021 18:23 Ответить
Піднімати мінімалку до 7700 потрібно в цьому році, це збільшить надходження до бюджету. Реально люди отримують по 10-20-30 тис. грн зарплати а по документам оформлюють мінімалку! З такою податковою дисципліною ми Україну не розбудуємо!
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19.07.2021 19:01 Ответить
тебе виднее из больнички.. как там Анатоль Гриценко поживает?.. доел украиденную у Армии тушонку?
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19.07.2021 19:19 Ответить
ип ть клоуны!!!
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19.07.2021 20:44 Ответить
какая разница ))))
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19.07.2021 18:24 Ответить
- « Накурившийся Треухов выпил три рюмки водки и совершенно опьянел. Он целовался со всеми, и все целовали его.» (с)
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19.07.2021 18:51 Ответить
Зелень знов прокинула лохів.
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19.07.2021 18:25 Ответить
А может - 2124 - тоже неплохая , круглая дата ?
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19.07.2021 18:26 Ответить
Тогда уж 2424...еще круглее..😀
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19.07.2021 18:35 Ответить
Эх, человек я уже не молодой, дожить бы, до этого счастливого мгновения в 7700 гр.,за которое аж страшно подумать, вот тогда и попаную. Лобстеров откушаю! Креветками тигровыми обжираться буду!
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19.07.2021 18:26 Ответить
Я как увидел что будет 7700 гривен зарплаты..сразу опять захотел в Париж..😀
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19.07.2021 18:34 Ответить
Костюм с отливом и батистовыми портянками...
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19.07.2021 18:45 Ответить
Это китч. Впрочем у каждого своё представление о прекрасном.
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19.07.2021 18:49 Ответить
7700 грамм?
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19.07.2021 21:58 Ответить
Дєньаг нєт...ви там крєпітєсь..
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19.07.2021 18:28 Ответить
Все правильно он сказал. 7700 грн. в день это будет зарплата для бедных депутатов, ну а народу может быть в 2024, если слуги казну не обнулят.
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19.07.2021 18:28 Ответить
Ну мало ли, шо при ЗЕ обещали...

Тарифы уже снизили,
ВВП уже подняли,
учителя не знают куда бабло скирдовать,
кучу аэропортов и дорог уже построили,
ковид победили уже трижды,
олигархов победили,
коррупцию искоренили,
войну закончили,
миллиард деревьев посадили...

То, шо раз в день шото обещают пенсам или "простым людям" - это уже из серии ежедневной юмористической передачи.

Один хрен растет только дыра в бюджете.
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19.07.2021 18:28 Ответить
заодно бы и график комуналки с пропитанием гоям намалевали...
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19.07.2021 18:29 Ответить
вирвано з контексту
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19.07.2021 18:29 Ответить
Цирк шапито просто.
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19.07.2021 18:29 Ответить
министр !!! карл!! не то сказал
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19.07.2021 18:31 Ответить
Зебилы...
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19.07.2021 18:42 Ответить
Кому в цій сучій владі можна вірити?
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19.07.2021 18:46 Ответить
Це ж якраз чергові вибори президента мають бути.
От тоді і кинуть кісточку.
Питання чи поможе при нинішніх темпах інфляції це навіть менше за індексацію.
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19.07.2021 18:51 Ответить
А почему бы и нет, а лучше поднять до 10000,государство все равно столько платить никому не будет, а с бизнеса можно будет содрать больше налогов, это же в духе зелёных рехворматоров, креативненько, не то что при барыге )))))
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19.07.2021 18:53 Ответить
Рисуют циферки с потолка и все им пх,до выборов ничего не вякали про повышение налогов,а теперь мрази разгулялись.
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19.07.2021 18:55 Ответить
Что имел то и ввел.
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19.07.2021 19:06 Ответить
Мінфін спростував слова Марченка про підвищення мінімалки до 7 700 грн наступного року: "Міністр мав на увазі 2024 рік" - Цензор.НЕТ 1835
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19.07.2021 19:25 Ответить
долларов?
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19.07.2021 19:40 Ответить
Щорічну індексацію пенсій у 2021 році з 1 квітня перенесли на 1 червня, 75-річним пенсіонерам доплату 400 грн з 1 липня перенесли на жовтень, підвищення мінімалки до 7 665 грн перенесли з 2022 на 2024.
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19.07.2021 19:48 Ответить
от просто цікаво наскільки комуналка зросте до 24 ?
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19.07.2021 20:28 Ответить
Вот это поворот!!!!
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19.07.2021 21:00 Ответить
от создателей 4000 зарплата учителям...
а вообще грустно и страшно, как зебилы вообще не одупляются в тех должностях куда их поставили
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19.07.2021 21:01 Ответить
А. что, они так долго собрались править?
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19.07.2021 21:58 Ответить
...будет, будет. Янелох стахановскими темпами поднимет странусколен и на встрече с журашлюшками гордо срапортует "мыидемвбудущее" и поднимет...нагора вместе с прибитыми субсидиями тонно-кубометры бабла с глубины карманов эЛохтората... (зрелища понадусэ)
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20.07.2021 09:03 Ответить
 
 