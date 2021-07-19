Минфин опроверг слова Марченко о повышении минималки до 7 700 грн в следующем году: "Министр имел в виду 2024 год". ИНФОГРАФИКА
Министерство финансов опровергло информацию главы ведомства Сергея Марченко о повышении минимальной зарплаты в Украине до 7 700 грн в 2022 году, отметив, что министр имел в виду 2024 год.
ОБ этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"В 2024 году предполагается рост минимальной заработной платы до 7 665 гривен. Министр имел в виду 2024 год", – сообщили в министерстве.
Также министерство на своем сайте опубликовало график повышения минимальной заработной платы:
01.01.2021 – 6000 грн
01.12.2021 – 6500 грн
01.10.2022 – 6700 грн
01.01.2023 – 7176 грн
01.01.2024 – 7665 грн
Как сообщалось, ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что в правительстве рассчитывают в 2022 году увеличить минимальную зарплату до 7 700 грн. Сейчас минимальная зарплата в Украине составляет 6 000 грн.
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ВВП уже подняли,
учителя не знают куда бабло скирдовать,
кучу аэропортов и дорог уже построили,
ковид победили уже трижды,
олигархов победили,
коррупцию искоренили,
войну закончили,
миллиард деревьев посадили...
То, шо раз в день шото обещают пенсам или "простым людям" - это уже из серии ежедневной юмористической передачи.
Один хрен растет только дыра в бюджете.
От тоді і кинуть кісточку.
Питання чи поможе при нинішніх темпах інфляції це навіть менше за індексацію.
а вообще грустно и страшно, как зебилы вообще не одупляются в тех должностях куда их поставили