Минфин опроверг слова Марченко о повышении минималки до 7 700 грн в следующем году: "Министр имел в виду 2024 год". ИНФОГРАФИКА

Министерство финансов опровергло информацию главы ведомства Сергея Марченко о повышении минимальной зарплаты в Украине до 7 700 грн в 2022 году, отметив, что министр имел в виду 2024 год.

ОБ этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В 2024 году предполагается рост минимальной заработной платы до 7 665 гривен. Министр имел в виду 2024 год", – сообщили в министерстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В следующем году планируем увеличить минимальную зарплату до 7700 гривен, - Марченко

Также министерство на своем сайте опубликовало график повышения минимальной заработной платы:

01.01.2021 – 6000 грн

01.12.2021 – 6500 грн

01.10.2022 – 6700 грн

01.01.2023 – 7176 грн

01.01.2024 – 7665 грн

Как сообщалось, ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что в правительстве рассчитывают в 2022 году увеличить минимальную зарплату до 7 700 грн. Сейчас минимальная зарплата в Украине составляет 6 000 грн.