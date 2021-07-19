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"Большая стройка" помогает Зеленскому не войти в историю, а украсть: только один подрядчик тратит бюджетные деньги со скоростью 4 млн грн в час, - Загребельская

9 из 10 крупных госзакупок на этой неделе - дороги. Все бюджетные деньги бросают на их строительство, потому что так воровать легче всего.

Об этом в Facebook написала бывший государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины (2015-2019) Агия Загребельская, передает Цензор.НЕТ.

Она привела пример компании "Автомагістраль-Південь", которая за два года получила подрядов на сумму более 80 млрд.

"Купить песок на легальном карьере за 65 грн, а заложить в сметы по цене более 300 грн. - маржинальность 500%. На песок из нелегального карьера маржинальность может достигать и 1000%. Эти нескромные доходы оплачиваются из государственного бюджета, то есть из наших денег. И далее растекаются по кошелькам дорожной мафии и Зеленского и Ко. "Автомагистраль-Південь" за два года получила уже подрядов на сумму более 80 млрд - это более 3% годового государственного бюджета. А теперь на примере песка попробуйте хотя бы представить, сколько из этих средств было тупо украдено. И речь только об одном субподрядчике "Большой стойки" Зеленского, хотя и большом", - пишет Загребельская.

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Она анализирует недельную таблицу закупок, которую представило накануне издание NashiGroshi: "Вся страна работает на дорожный картель Зеленского. 9 из 10 крупных закупок на этой неделе - дороги. Больше ничего "большого" покупать государству, как оказалось, не требуется".

"Я не верю в сказку Зеленского о том, что он все бюджетные деньги бросает на строительство дорог, потому что хочет войти в историю как "президент-строитель" и наследовать Рузвельта. Он тратит все наши деньги на дороги, потому что именно с дорог воровать легче всего", - выразила уверенность Загребельская.

Она напомнила, что когда во время "Большого строительства" Рузвельта американцы осознали, что дорожная мафия крадет их деньги, а журналисты об этом написали, президент США создал летучие отряды из представителей конкурентного ведомства, ФБР, генеральной прокуратуры, шерифов, которые разлетелись по стране ловить "казнокрадов".

"И уже через четыре года более 40 представителей дорожной мафии получили реальные сроки, которые исчислялись десятками лет, а государство вернуло себе сотни миллионов украденных из бюджета долларов", - подчеркнула эксперт.

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"Что сделал Зеленский, когда журналисты и общественность начали кричать, что на дорогах воруют, и публиковать доказательства? Он не создавал никаких групп, правоохранители не начинали это расследовать, а конкурентное ведомство Зеленского даже судится с нами, чтобы только не открывать дел.

Это и является безоговорочным доказательством существенного отличия "Большого строительства" Рузвельта от проекта Зеленского с таким же названием. Рузвельт действительно строил, чтобы войти в историю, Зеленский строит, чтобы больше украсть", - снова констатирует Загребельская.

Также она отметила, что не произошло и увеличения количества рабочих мест, ведь в отличии от Америки 100 лет назад, большинство работ выполняется не руками рабочих, а техникой.

"И пока я писала этот пост, "Автомагістраль-Південь" освоила еще 4 млн грн. Ведь именно с такой скоростью - 4 млн в час или 95 млн грн на сутки - компания тратит наши деньги", - пишет Загребельская.

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Большая стройка помогает Зеленскому не войти в историю, а украсть: только один подрядчик тратит бюджетные деньги со скоростью 4 млн грн в час, - Загребельская 01

Автор: 

Зеленский Владимир (20826) Загребельская Агия (102) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+34
после окончания срока преЗЕдентский полномочий, Зеленскавага будут судить.. и даже ногами!
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19.07.2021 18:36 Ответить
+32
зелесосы, как же красиво вас грабит ваш простой парень из народа!
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19.07.2021 18:37 Ответить
+29
Членограй решил распродать Украину оптом и в розницу!!! нужно выходить на Майдан 3 и возвращать ПОРОХА в Президенты, что бы остановить продажу нашей земли и прекратить воровство бюджетных денег во всех сферах!!!!
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19.07.2021 18:38 Ответить
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Страница 4 из 4
Строить надо и это хорошо, потому как дороги реально ужас. Другой вопрос, что надо создать орган по контролю закупок, и в случае завышения цен, сразу передавать дела в прокуратуру.
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19.07.2021 21:17 Ответить
Все тендеры проводятся в системе Прозорро, и там действительно выбираются лучшие предложения. Это легко проверить.
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19.07.2021 22:05 Ответить
Ну и слава Богу, пусть строят.
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20.07.2021 18:42 Ответить
Ей просто обидно, что Зеленский отстранил ее от кормушки АМКУ.
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19.07.2021 22:04 Ответить
Взагалі-то всі матеріали і роботи закуповуються на державному тендері у системі прозорро (про це досягнення часів Порошенка багато писали всі порохоботи, що ця система унеможливлює корупцію). На цюму тендері обираються пропозиції з найкращою ціною та якістю. І так воно є насправді, це можна перевірити на сайті прозорро. Писати про завищенні ціни - це безглуздя, бо нижчих цін просто ніхто не пропонував.
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19.07.2021 22:02 Ответить
Еще при порохе писали о том как воруют на дорогах при помощи прозорро. Разбивали участки дороги на мелкие куски и "химичили". Но суть не в этом. В Днепре тоже все через прозорро горсовет делает. Только он делает для себя. Точнее часть работ частного строительства делает за счет бюджета города. Так что система прозорро рассчитана на честных людей.
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19.07.2021 23:27 Ответить
Да, писали при Порохе, но не сам Порох и его адепты. Они эту систему превозносили до небес, и заявляли, что с ее приходом с коррупцией при госзакупках покончено.
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19.07.2021 23:41 Ответить
розбивали для того щоб не оголошувати тендер, обійти прозоро, за що їх натягували.
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20.07.2021 10:32 Ответить
А взагалі-то приємно бачити, як у прихильників одного корумпованого політика підгорає від цього будівництва. Виявляється, що таки можна знайти гроші на будівництво доріг, якщо не красти. Думаю, Зеленського тільки за ці дороги переоберать на другий термін, а самі дороги послужать людям довгі роки.
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19.07.2021 22:38 Ответить
Ну, я ні за блазня, ні за баригу не буду голосувати за жодних обставин, втім, мушу визнати, що з дорогами та мостами він вгадав, за це йому плюс.
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19.07.2021 22:46 Ответить
Я - прихильник Тимошенко, і не голосував за Зеленського у 2019 році. На наступних виборах, думаю, проголосую саме за нього. Виявляється, що у президентському кріслі "блазень" краще, ніж барига.
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19.07.2021 22:53 Ответить
Юля - це дно дна.
Так, блазень у чомусь кращий за баригу, але їм обом місце на смітнику історії. На посаді президента хочу бачити геть іншу людину.
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19.07.2021 23:09 Ответить
У чому Юля "дно"? Які конкретно до неї претензії? Яку конкретно людину ви хочете бачити на посаді президента? Чи поки така людина не народилася, і ви ще почекаєте?
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19.07.2021 23:13 Ответить
Пробачте, я не переконую членів секти святої юлі, бо це марна справа.
Ваша юля поруч з ****** реготала. Тільки за це вона для мене повне дно.

Я б обрав когось на зразок Лани Зеркаль.
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19.07.2021 23:19 Ответить
Я не є "членом секти святої юлі", бо не вважаю її святою, і у мене до неї є претензії. А ваші претензії до Тимошенко безглузді. Вся претензія, що Тимошенко "реготала"... Ну, я так і подумав. Якщо бути точним, вона лише посміхнулась під час газових перемовин. Вона "пореготала", і привезла в Україну газовий контракт. І я б теж над подільником бариги, Ющенком теж пореготав. Щодо Зеркаль, то вона не може похвалитися жодним досягненням, взагалі! Вона була членом багатьох делагацій з нюльовим результатом.
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19.07.2021 23:38 Ответить
Усе ж прихильники юлі невиліковні.
Вона реготала поруч з головним ворогом України. Мені ще тоді це було зрозуміло.
І читайте уважно, що я пишу. Це лише одна з претензій до неї, втім, мені і її цілком достатньо.
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20.07.2021 00:00 Ответить
На посаді заступника міністра Лана Зеркаль чудово себе проявила.
Втім, сектантам юлі це важко збагнути.
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20.07.2021 00:02 Ответить
1. Олеже, ви не зовсім розумна людина. Як я можу бути "сектантом", якщо я пишу, що у 2019 році я голосував за Тимошенко, а на наступних виборах буду голосувати за Зеленського? 2. Вы не можете назвати жодного досягнення Зеркаль, як не можете назвати жодної реальної претензії до Тимошенко. 3. Звідки взагалі могла виникнути така безглузда ідея, що Зеркаль коли-небудь захоче бути і стане президентом?
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20.07.2021 01:41 Ответить
Коли твоя срана юлька була прем'єром, то за неї у 2009 році економіка обвалилася більше, ніж у 2014 році під час війни. Втім, я знаю, що впороті прихильники юлі й тут знайдуть їй виправдання.
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20.07.2021 17:15 Ответить
Коли Лана Зеркаль займала посаду в МЗС, то це було найбільш ефективне міністерство за усі часи новітньої історії України.
Я ніде не кажу, що вона хотіла б бути президентом, це я хочу бачити її на посаді президента України.
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20.07.2021 17:20 Ответить
Его дороги такие же некачественные как как и сам Зеля, цель не построить хорошие дороги, цель украсть побольше денег, вы либо наивный либо на зарплате у Зели
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20.07.2021 05:53 Ответить
Ничего не измениться у нас в стране,ничего...Народ глупый до неприличия.Йулю поддерживают до сих пор,не видят,что это профессиональная аферистка,ее кабальный газовый контракт хвалят.То она реготала рядом с Пуйлом с украинцев.За Зе готовы голосовать,не ужаснулись-что мы наделали!!!нет,снова на те же грабли.И его откровенная госизмена,предательство,в деле с вагнеровцами ,не смутило,и ряд других антиукраинских поступков.Его цирковая труппа,что протащил во власть,Юзики и прочая шелупонь никого не смушает,что Украину уже попросту сливают на международной арене,поняли,насколько глуп народ,выбравший такое-нет,снова хотим повторят те же ошибки.Боже мой,неужели украинцы настолько безмозглые,необучаемые дураки?????????????
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20.07.2021 12:20 Ответить
"Велике будівництво" допомагає Зеленському не ввійти в історію, а вкрасти: тільки один підрядник витрачає бюджетні гроші зі швидкістю 4 млн грн на годину, - Загребельська - Цензор.НЕТ 3623
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20.07.2021 00:30 Ответить
Завидуете? Пусть построят хоть дороги,а просто украсть( как делали тридцать лет) или украсть что то строя( качественно,ведь вы же видете что дороги строят не по "армянски"?) это две большие раздницы.
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20.07.2021 07:11 Ответить
Капец сколько Зеботов набежало гринпоца отмазывать.
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20.07.2021 08:12 Ответить
Шакалы лают,а караван идет..Украина ничуть не лучше Америки.Те же шакалы.
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20.07.2021 14:30 Ответить
Автор дебіл
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20.07.2021 16:37 Ответить
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