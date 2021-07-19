Предприниматели призывают главу МВД Монастырского "объединить усилия в борьбе с нелегальным рынком нефтепродуктов"

Консалтинговая группа "А-95" призывает нового министра внутренних дел Дениса Монастырского присоединиться к борьбе с нелегальным производством и продажей нефтепродуктов, а также защитить честный бизнес от коррупционных преследований со стороны полиции.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Facebook одного из учредителей, директора ООО "Консалтинговая группа "А-95" Сергея Куюна, информирует Цензор.НЕТ.

"13 июля 2021 года сотрудники Подольского управления полиции в г. Киеве в течение дня провели пять обысков в офисе Консалтинговой группы "А-95" и по адресам проживания учредителей - Сергея и Артема Куюнов. Были конфискованы компьютеры, телефоны сотрудников, документы, денежные средства.

Мы утверждаем, что уголовное дело против нас сфабриковано от начала до конца, а обыски прошли с грубыми процессуальными нарушениями и с нарушением решения следственного судьи, санкционировавшего обыски. Специалисты крупных юридических компаний Украины едины во мнении: это "ментовской беспредел" в лучших традициях 90-х и нулевых годов", - говорится в заявлении.

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Отмечается, что следователи обвиняют группу в неуплате НДС, хотя в 2019-2020 годах в бюджет заплачено 3,1 млн грн НДС, то есть 73% от обязательств по этому налогу. "Налоговый кредит составляет 1,1 млн грн (27% от обязательств) - это наши затраты, в которых не было бестоварных операций. Следователи же пишут о 2,1 млн грн и фиктивных затратах", - отмечается в публикации.

"Мы не просто готовы, мы обязаны предоставить любые документы контролирующим органам, но следователи даже не обратились к нам с запросом. Неужели обыски провести проще?

В 2019-2020 годах наша группа компаний заплатила в бюджет 6,2 млн грн всех налогов. Этих средств достаточно на годовые зарплаты 14 следователей Нацполиции (из расчета 20 тыс. грн в месяц), т.е. каждый из наших сотрудников "содержит" по одному следователю. Мы считаем, что вправе требовать цивилизованной и профессиональной работы полиции", - сообщили предприниматели.

Также они требуют провести служебное расследование и установить виновных в действиях против них.

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Кроме того, Консалтинговая группа "А-95" призывает министра внутренних дел Дениса Монастырского "объединить усилия в борьбе с нелегальным рынком нефтепродуктов". Предприниматели уверены, что у МВД достаточно рычагов для этого. Прежде всего, речь идет о находящейся в структуре министерства Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Также, уверены предприниматели, более активную позицию в борьбе с нелегальными АЗС может занять Нацполиция.