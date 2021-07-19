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Предприниматели призывают главу МВД Монастырского "объединить усилия в борьбе с нелегальным рынком нефтепродуктов"

Предприниматели призывают главу МВД Монастырского

Консалтинговая группа "А-95" призывает нового министра внутренних дел Дениса Монастырского присоединиться к борьбе с нелегальным производством и продажей нефтепродуктов, а также защитить честный бизнес от коррупционных преследований со стороны полиции.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Facebook одного из учредителей, директора ООО "Консалтинговая группа "А-95" Сергея Куюна, информирует Цензор.НЕТ.

"13 июля 2021 года сотрудники Подольского управления полиции в г. Киеве в течение дня провели пять обысков в офисе Консалтинговой группы "А-95" и по адресам проживания учредителей - Сергея и Артема Куюнов. Были конфискованы компьютеры, телефоны сотрудников, документы, денежные средства.

Мы утверждаем, что уголовное дело против нас сфабриковано от начала до конца, а обыски прошли с грубыми процессуальными нарушениями и с нарушением решения следственного судьи, санкционировавшего обыски. Специалисты крупных юридических компаний Украины едины во мнении: это "ментовской беспредел" в лучших традициях 90-х и нулевых годов", - говорится в заявлении.

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Отмечается, что следователи обвиняют группу в неуплате НДС, хотя в 2019-2020 годах в бюджет заплачено 3,1 млн грн НДС, то есть 73% от обязательств по этому налогу. "Налоговый кредит составляет 1,1 млн грн (27% от обязательств) - это наши затраты, в которых не было бестоварных операций. Следователи же пишут о 2,1 млн грн и фиктивных затратах", - отмечается в публикации.

"Мы не просто готовы, мы обязаны предоставить любые документы контролирующим органам, но следователи даже не обратились к нам с запросом. Неужели обыски провести проще?

В 2019-2020 годах наша группа компаний заплатила в бюджет 6,2 млн грн всех налогов. Этих средств достаточно на годовые зарплаты 14 следователей Нацполиции (из расчета 20 тыс. грн в месяц), т.е. каждый из наших сотрудников "содержит" по одному следователю. Мы считаем, что вправе требовать цивилизованной и профессиональной работы полиции", - сообщили предприниматели.

Также они требуют провести служебное расследование и установить виновных в действиях против них.

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Кроме того, Консалтинговая группа "А-95" призывает министра внутренних дел Дениса Монастырского "объединить усилия в борьбе с нелегальным рынком нефтепродуктов". Предприниматели уверены, что у МВД достаточно рычагов для этого. Прежде всего, речь идет о находящейся в структуре министерства Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Также, уверены предприниматели, более активную позицию в борьбе с нелегальными АЗС может занять Нацполиция.

Предприниматели призывают главу МВД Монастырского объединить усилия в борьбе с нелегальным рынком нефтепродуктов 01

Автор: 

предприниматели (1234) черный рынок (10) нефтепродукты (149) Монастырский Денис (335)


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Бывали случаи, когда Зеленский не хотел готовиться ко встречам. Приходилось просить его супругу, чтобы повлияла на президента, - Данилюк. ДВІЧІГівноканал розповів як вова тікав від зустрічі з Макроном (мабуть не тільки) ... Бєня здає вову в обмін на ЩО?
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19.07.2021 19:04 Ответить
"Скрипач не нужен, дорогой". (с)
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19.07.2021 19:06 Ответить
та й то правда,після того як вова сам себе здав ... у всіх залишилась надія тільки на Монастироського )
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19.07.2021 19:05 Ответить
Так ви думали шо монастирського призначили щоб боротися з нелегальним ринком? Нафтопродуктів?
Серйозно?
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19.07.2021 19:08 Ответить
Отмечается, что следователи обвиняют группу в неуплате НДС, хотя в 2019-2020 годах в бюджет заплачено 3,1 млн грн НДС, то есть 73% от обязательств по этому налогу. "Налоговый кредит составляет 1,1 млн грн (27% от обязательств) - это наши затраты, в которых не было бестоварных операций. Следователи же пишут о 2,1 млн грн и фиктивных затратах", - отмечается в публикации.Источник: https://censor.net/ru/n3277993

=== Почему все и всегда рассказывают, что они белые и пушистые и сколько они заплатили налогов и никогда не упоминают - они все налоги заплатили или таки нет?
Вопрос должен звучать - ты все заплатил налоги или нет? .... а сколько, это для статистики
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19.07.2021 19:23 Ответить
так а жить тогда ментокрылым за какой ...уй? вибачте мене
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19.07.2021 19:27 Ответить
Опять 95...
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19.07.2021 19:47 Ответить
Ну началось. Щас мы и узнаем, какие проблемы надо в первую очередь "порешать". Вот, оказывается МВД теперь за рынок нефтепродуктов отвечает. Понеслось
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19.07.2021 20:39 Ответить
не смешите мои старие костыли. бабла много не бывает. какая нах.... борьба с нефтепродуктами? может предложите ему вернуть в казну 720 ярдов грн. которые отмыли фискалы таможня и налоговая за 2 года? бред. НИКТО, НИЧЕГО делать не будет. разве мелочь какую то и то для отчета своей бурной деятельности.
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19.07.2021 21:08 Ответить
 
 