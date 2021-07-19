Партия Санду получила 63 из 101 мандата в новом парламенте Молдовы и может самостоятельно принимать любые решения
Центральная избирательная комиссия Молдовы подвела итоги досрочных парламентских выборов и распределила мандаты депутатов между тремя политическими силами, прошедшими в парламент.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker.
После распределения мандатов партий и блоков, не прошедших в парламент, у партии "Действие и солидарность" (PAS) - 63 мандата, у блока ПКРМ-ПСРМ - 32 мандата, а у партии "Шор" - 6 мандатов.
Решение ЦИК можно оспорить в течение 3 дней в Апелляционной палате (АП).
Напомним, на досрочных парламентских выборах, прошедших 11 июля в Молдове, PAS набрала 52,8% голосов, блок ПКРМ-ПСРМ - 27,17%, партия "Шор" - 5,74%. Остальные конкуренты на выборах не преодолели избирательный порог.
Теперь Конституционному суду (КС) предстоит признать результаты выборов. Он должен сделать это в течение пяти дней после получения документов от ЦИК, но не раньше, чем будут рассмотрены судебные споры, связанные с выборами.
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Так ось - ця монобільшість режим Санду і погубить. Як "слуги" зруйнують режим Зеленського...
Додайте до цього, що Санду - дама з румунським паспортом і подумайте про долю Української Придністрянщини.
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распад и неуважение
@VictorKvert2008
Президент Молдовы Майя Санду: - имущество судей и прокуроров будет оценено на соответствие доходам, будут проверены их судебные решения.. мы избавимся от коррупционеров, иначе они оставят нас без страны