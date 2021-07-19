РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10853 посетителя онлайн
Новости
2 323 24

Партия Санду получила 63 из 101 мандата в новом парламенте Молдовы и может самостоятельно принимать любые решения

Партия Санду получила 63 из 101 мандата в новом парламенте Молдовы и может самостоятельно принимать любые решения

Центральная избирательная комиссия Молдовы подвела итоги досрочных парламентских выборов и распределила мандаты депутатов между тремя политическими силами, прошедшими в парламент.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker.

После распределения мандатов партий и блоков, не прошедших в парламент, у партии "Действие и солидарность" (PAS) - 63 мандата, у блока ПКРМ-ПСРМ - 32 мандата, а у партии "Шор" - 6 мандатов.

Решение ЦИК можно оспорить в течение 3 дней в Апелляционной палате (АП).

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК Молдовы подсчитала 100% протоколов на парламентских выборах: политсила президента Санду берет монобольшинство

Напомним, на досрочных парламентских выборах, прошедших 11 июля в Молдове, PAS набрала 52,8% голосов, блок ПКРМ-ПСРМ - 27,17%, партия "Шор" - 5,74%. Остальные конкуренты на выборах не преодолели избирательный порог.

Теперь Конституционному суду (КС) предстоит признать результаты выборов. Он должен сделать это в течение пяти дней после получения документов от ЦИК, но не раньше, чем будут рассмотрены судебные споры, связанные с выборами.

Автор: 

выборы (24759) Молдова (1884) парламент (893) ЦИК (3644) Мая Санду (217)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+13
https://twitter.com/VictorKvert2008
https://twitter.com/VictorKvert2008

распад и неуважение

@VictorKvert2008


Президент Молдовы Майя Санду: - имущество судей и прокуроров будет оценено на соответствие доходам, будут проверены их судебные решения.. мы избавимся от коррупционеров, иначе они оставят нас без страны
показать весь комментарий
19.07.2021 19:53 Ответить
+13
Да, теперь мы займем почетное место молдован в анекдотах.
показать весь комментарий
19.07.2021 20:15 Ответить
+12
Теперь есть надежда, что хоть Молдова вырвется из этого постсоветского болота ... вслед за странами Балтии...
показать весь комментарий
19.07.2021 19:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ихний додоновский лехаим тоже не слабо представлен...
показать весь комментарий
19.07.2021 19:45 Ответить
друга сторона цієї медалі: монобільшість - розбещує...
показать весь комментарий
19.07.2021 19:45 Ответить
Хто зна, як кого. Це ж не "зелено-плісняві", сподіваюся.
показать весь комментарий
19.07.2021 19:51 Ответить
будемо сподіватися...
показать весь комментарий
19.07.2021 19:56 Ответить
"Люба влада розбещує. Абсолютна влада розбещує абсолютно"
показать весь комментарий
19.07.2021 22:02 Ответить
М.Санду 1:1 повторює кроки раннього Зеленського. Дивимося. 1. Прийшла до влади на популістських обіцянках євро (читай "аншлюса" з Румунією) інтеграції і голого критиканства "попередників".2. Обіцяє, як і Зеленський повернути утрачені території; 3. Як і Зеленський тут же розпустила Парламент (щоб не заважав творити все, що заманеться, першочергово - "аншлюс" з Румунією) 4. Як і Зеленський на голому популізмі взяла т.з. "монобільшість" (читай - шоблу вірних собі "слуг")
Так ось - ця монобільшість режим Санду і погубить. Як "слуги" зруйнують режим Зеленського...
Додайте до цього, що Санду - дама з румунським паспортом і подумайте про долю Української Придністрянщини.
показать весь комментарий
19.07.2021 22:10 Ответить
Теперь есть надежда, что хоть Молдова вырвется из этого постсоветского болота ... вслед за странами Балтии...
показать весь комментарий
19.07.2021 19:49 Ответить
там другой путь...возврат домой с утратой государственности и превращением в часть Румынии
показать весь комментарий
19.07.2021 21:50 Ответить
какой там путь увидим со временем, главное, что Молдова не будет частью убогого "рускавамира"... для Украины это главное.
показать весь комментарий
19.07.2021 22:03 Ответить
И скорее всего будет ликвидировано кацапское недоразумение с ножом за спиной в 50км от Одессы
показать весь комментарий
19.07.2021 22:05 Ответить
https://twitter.com/VictorKvert2008
https://twitter.com/VictorKvert2008

распад и неуважение

@VictorKvert2008


Президент Молдовы Майя Санду: - имущество судей и прокуроров будет оценено на соответствие доходам, будут проверены их судебные решения.. мы избавимся от коррупционеров, иначе они оставят нас без страны
показать весь комментарий
19.07.2021 19:53 Ответить
Дай Бог. Пусть хоть Молдова сможет.
показать весь комментарий
19.07.2021 20:01 Ответить
Посмотрим. Политики любят давать обещалки...
показать весь комментарий
19.07.2021 20:02 Ответить
Тепер Санду треба включати турборежим.
показать весь комментарий
19.07.2021 19:54 Ответить
вспомните мои слова- молдова вступит в нато и ес раньше Украины- к большому нашему сожалению-
показать весь комментарий
19.07.2021 20:02 Ответить
два унылых котакбаса

Партія Санду отримала 63 зі 101 мандата в новому парламенті Молдови і може самостійно ухвалювати будь-які рішення - Цензор.НЕТ 8775
показать весь комментарий
19.07.2021 20:04 Ответить
А теперь, ЗеДолбни и другие умственно недоразвитые проголосовавшие за Зе и разного рода ОПЖзе со старухами колясочницами и прочим антинародными и антиукраинскими партиями и партейками, вы увидите разницу между ПРЕЗИДЕНТОМ Молдовы с её большинством и вашим избранником ГОВНОбородько и его моносбродов в нашей ВР.
показать весь комментарий
19.07.2021 20:04 Ответить
Да, теперь мы займем почетное место молдован в анекдотах.
показать весь комментарий
19.07.2021 20:15 Ответить
Мы действительно идиоты не только в глазах европейцев, но и румын и молдован.
показать весь комментарий
19.07.2021 20:37 Ответить
Надеюсь молдоване покажут, как должно нормально работать монобольшинство с курсом на запад, Европу!
показать весь комментарий
19.07.2021 20:40 Ответить
От вам і молдовани ,, вони вибрали президентом випускницю Гарварда , а ми клоуна з кварталу 95 . пц ... Немає слів .
показать весь комментарий
19.07.2021 20:45 Ответить
... ще й під час відбиття зовнішньої військової агресії.. олігархічний паяц- говнокомандувач!
показать весь комментарий
19.07.2021 21:46 Ответить
А что если президент Санду и ее политическая сила предложат Украине вернуть Южную Бессарабию в обмен на левобережные районы ПМР,входившие когда-то в состав Украины? Приднестровцы ,конечно,в большинстве своем,прийдут в ужас,от перспективы попасть под пресс украинских тарифов ,попасть под действие украинского тарифного геноцида.А что если президет Санду попросит Румынию ввести в Молдову румынские войська,чтобы Украина была сговорчивей? Хотя трусливая,нерешительная,продажная,заторможенная молдавская элита , с Санду или без нее ,вряд ли на это отважится,но нельзя полностью отвергнуть такой сценарий,вариант развития событий?
показать весь комментарий
19.07.2021 20:54 Ответить
Хочешь, угадаю где ты харчуешься?
показать весь комментарий
19.07.2021 22:31 Ответить
 
 