Партия Санду получила 63 из 101 мандата в новом парламенте Молдовы и может самостоятельно принимать любые решения

Центральная избирательная комиссия Молдовы подвела итоги досрочных парламентских выборов и распределила мандаты депутатов между тремя политическими силами, прошедшими в парламент.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker.

После распределения мандатов партий и блоков, не прошедших в парламент, у партии "Действие и солидарность" (PAS) - 63 мандата, у блока ПКРМ-ПСРМ - 32 мандата, а у партии "Шор" - 6 мандатов.

Решение ЦИК можно оспорить в течение 3 дней в Апелляционной палате (АП).

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК Молдовы подсчитала 100% протоколов на парламентских выборах: политсила президента Санду берет монобольшинство

Напомним, на досрочных парламентских выборах, прошедших 11 июля в Молдове, PAS набрала 52,8% голосов, блок ПКРМ-ПСРМ - 27,17%, партия "Шор" - 5,74%. Остальные конкуренты на выборах не преодолели избирательный порог.

Теперь Конституционному суду (КС) предстоит признать результаты выборов. Он должен сделать это в течение пяти дней после получения документов от ЦИК, но не раньше, чем будут рассмотрены судебные споры, связанные с выборами.