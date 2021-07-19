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Новости Агрессия России против Украины
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Ресурс имеющегося ракетного вооружения можно продлевать еще 4-5 лет, - директор КБ "Луч" Коростелев

Ресурс имеющегося ракетного вооружения можно продлевать еще 4-5 лет, - директор КБ

У имеющегося в Украине ракетного вооружения заканчивается срок эксплуатации, продлевать его ресурс можно еще 4-5 лет.

Об этом сообщил Генеральный конструктор - генеральный директор ГП "ГосККБ "Луч" Олег Коростелев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.

"Мы продолжаем ресурс ракетного вооружения. Что это значит? Проводятся соответствующие исследования, проверяется функционирование и безопасность указанных изделий при применении по назначению, оценивается соответствие количественных и качественных характеристик требованиям технико-эксплуатационной документации. То есть, делается все необходимое для того, чтобы при необходимости ракета выполнила задачи. Но с каждым годом это становится все опаснее, ракеты постепенно выходят из строя, и вечно продлевать сроки их годности не удастся. По моим подсчетам, мы сможем продолжать ресурс ракетного вооружения еще 4-5 лет", - рассказал Коростелев.

Он также отметил, что закупка иностранных систем ПВО-ПРО, хотя и является привлекательным путем для Минобороны, однако не решает проблему в целом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По заказу Минобороны КБ "ЛУЧ" начало производство ракетных комплексов "Нептун", - "Укроборонпром"

"Мало поставить современный ракетный комплекс, надо еще обучить персонал, а на это нужно время и финансирование. Нужно начать разрабатывать собственный зенитно-ракетный комплекс? Да! К тому же мы имеем профессионалов в необходимых для этого областях, - сообщил Коростелев. - Мое мнение: нам не нужны большие дальности, достаточно трех - 10, 35 и 100 километров. Этого вполне хватит".

Автор: 

крылатые ракеты (888) оборона (5231) ПВО (2826) ракеты (3609) Коростелев Олег (19)


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Топ комментарии
+8
Ніфіга не буде з таким нарідом. Оберуть ще гіршого.
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19.07.2021 20:17 Ответить
+5
Паша, уважно читай заголовок , де ти побачив там "пра гаубиці"? Мова йде про ЗЕНІТНО-РАКЕТНІ КОМПЛЕКСИ РІЗНОї ДАЛЕКОДії, слідкуй за губами.
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19.07.2021 20:50 Ответить
+4
Оборонною зброєю РФ не злякаєш?! У них того ракетного "старья" не міряно..!Пуляти будуть ...?!Ніяке ППО не зупинить!!!Зупинити може тільки загроза відповіді по їх стратегічних цілях, заводах, ел.станціях , великих містах , Масквє...!
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19.07.2021 21:00 Ответить
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Ребята,продержитесь еще 3 года,все будет.
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19.07.2021 20:08 Ответить
Ніфіга не буде з таким нарідом. Оберуть ще гіршого.
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19.07.2021 20:17 Ответить
Песиміст.
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20.07.2021 18:48 Ответить
Реаліст. Мудрий нарід яким був, таким і залишився.
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20.07.2021 18:57 Ответить
Оборонною зброєю РФ не злякаєш?! У них того ракетного "старья" не міряно..!Пуляти будуть ...?!Ніяке ППО не зупинить!!!Зупинити може тільки загроза відповіді по їх стратегічних цілях, заводах, ел.станціях , великих містах , Масквє...!
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19.07.2021 21:00 Ответить
В Києві завод з виробництва С-300, але зеленому клоуну не потрібно захищати державу, він закатує гроші в асфальт (набиває кишеню).
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19.07.2021 20:10 Ответить
І де в Києві С-300 виробляють?
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19.07.2021 20:55 Ответить
На фабрике имени Карла Маркса.
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19.07.2021 22:14 Ответить
Під'ї..беш його, коли він, сра...ти сяде.
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20.07.2021 18:49 Ответить
Практически истек...
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19.07.2021 20:15 Ответить
Не исключено, что на этой новости поднапрягутся жители г.Бровары - у ракет есть свои сроки хранения - а то как бы не повторить знаменитые ракетные стрельбы 20.04.2000, когда ракета "Точка-У", запущенная с Гончаровского полигона (Черниговская обл.), влупашила в жилую 9-этажку в г.Бровары (Киевская обл.).
Тогда, в общем, день рождения Гитлера отметили нехило - зажмурили 3-их, покалечили 5-ых.
🚀🏢💥🔥⚰️⚰️⚰️🛌🛌🛌🛌🛌
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19.07.2021 20:17 Ответить
и подбросили в квартиры МОНки и кузьмук бодро с а похмеля подкручивая ус, заявил на всю Украину, что мол добывали тол для рыбалки..броварчане
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19.07.2021 20:57 Ответить
Все так, Олег Володимирович, тільки Patriot-и можуть бути поставлені через 3-6 місяців після прийняття рішення, а розробка, випробування і виробництво власних систем ППО-ПРО ЗАЙМЕ мінімум 3-и роки і це при сприянні влади,а не, як ЗАРАЗ, епопея з Вашим Нептуном і Вільхою - яскраве тому підтвердження. ТАК ЩО КУПУЄМО, ЩО ПРОДАДУТЬ, а своє розробляємо і ставимо на озброєння.
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19.07.2021 20:23 Ответить
Полную ахинею "пронес" этот, вроде бы авторитетный в военном деле, господин! 10 и 35 км. - это средняя дальность стрельбы артиллерийского, а не ракетного оружия - минометов, пушек, гаубиц! Модернизация же установок "Град", "Смерч" и "Ураган", коих в ВСУ достаточно много, - не решит главной проблемы - создания и постановки на боевое дежурство ОТРК "Гром", способного накрывать огнем европейскую часть россии, дабы агрессор крепко зарубил себе на носу последствия нашего ответного удара!
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19.07.2021 20:44 Ответить
Паша, уважно читай заголовок , де ти побачив там "пра гаубиці"? Мова йде про ЗЕНІТНО-РАКЕТНІ КОМПЛЕКСИ РІЗНОї ДАЛЕКОДії, слідкуй за губами.
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19.07.2021 20:50 Ответить
Ну реально, а зачем 10 и 35 км ?
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19.07.2021 22:21 Ответить
Для низко летящих целей.
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19.07.2021 22:25 Ответить
С-125 не справляется ?
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19.07.2021 22:37 Ответить
Бред. Современные комплексы дальность 400 км - Норма, .... Какие 100км. Ракета просто не догонит этот самолёт.
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20.07.2021 00:58 Ответить
Ви про що шановний? Ви що, зібралися збивати цілі над ворожою територією, над Орлом, Волгоградом чи Краснодаром? Як ви ЦЕ собі уявляєте? Доречі ППО на 35 км це військова малої дальності для безпосерденього прикриття військ.
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20.07.2021 16:34 Ответить
 
 