Ресурс имеющегося ракетного вооружения можно продлевать еще 4-5 лет, - директор КБ "Луч" Коростелев

У имеющегося в Украине ракетного вооружения заканчивается срок эксплуатации, продлевать его ресурс можно еще 4-5 лет.

Об этом сообщил Генеральный конструктор - генеральный директор ГП "ГосККБ "Луч" Олег Коростелев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.

"Мы продолжаем ресурс ракетного вооружения. Что это значит? Проводятся соответствующие исследования, проверяется функционирование и безопасность указанных изделий при применении по назначению, оценивается соответствие количественных и качественных характеристик требованиям технико-эксплуатационной документации. То есть, делается все необходимое для того, чтобы при необходимости ракета выполнила задачи. Но с каждым годом это становится все опаснее, ракеты постепенно выходят из строя, и вечно продлевать сроки их годности не удастся. По моим подсчетам, мы сможем продолжать ресурс ракетного вооружения еще 4-5 лет", - рассказал Коростелев.

Он также отметил, что закупка иностранных систем ПВО-ПРО, хотя и является привлекательным путем для Минобороны, однако не решает проблему в целом.

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"Мало поставить современный ракетный комплекс, надо еще обучить персонал, а на это нужно время и финансирование. Нужно начать разрабатывать собственный зенитно-ракетный комплекс? Да! К тому же мы имеем профессионалов в необходимых для этого областях, - сообщил Коростелев. - Мое мнение: нам не нужны большие дальности, достаточно трех - 10, 35 и 100 километров. Этого вполне хватит".