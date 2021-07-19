"Крымский Титан" и отбор воды из источников наносят наибольший вред экологии оккупированного Крыма, - Кориневич

Постпред президента Украины в АРК и г. Севастополе Антон Кориневич считает, что деятельность предприятия "Крымский Титан" и интенсивный отбор воды из подземных источников наносят наибольший вред экологии временно оккупированного полуострова.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он сказал на онлайн-брифинге, посвященном презентации отчета общественной организации КрымSOS "Окружающая среда Крыма: изменения и потери за время оккупации".

"На данный момент мы можем выделить несколько фактов, которые существенно влияют на ухудшение экологической ситуации на оккупированном полуострове, в частности, деятельность на севере Крыма предприятия "Крымский Титан" и других объектов химической промышленности, которые являются наибольшими загрязнителями воздуха", - отметил Кориневич.

Кроме того, сообщил он, на ухудшение экологической ситуации в Крыму и Севастополе влияет интенсивный отбор оккупационной администрацией подземных источников, что является результатом исчезновения воды в водоносных горизонтах, а также уничтожение объектов природно-заповедного фонда, в том числе путем добычи полезных ископаемых на их территории или в непосредственной близости от них, и загрязнение акватории Черного моря, в частности, мероприятиями по боевой подготовке и повседневной деятельностью военных формирований РФ.

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По словам Кориневича, значительно ухудшилась экологическая ситуация на оккупированном полуострове в результате реализации государством-оккупантом таких масштабных инфраструктурных проектов, как мост через Керченский пролив и так называемая трасса "Таврида".

Как подчеркнул представитель президента Украины в Крыму, в Стратегии по деоккупации и реинтеграции АРК и г. Севастополя есть отдельный раздел, посвященный экологической политике, предусматривающий, в частности, проведение мониторинга окружающей природной среды на временно оккупированной территории и создание реестра вреда государству Украина в результате деятельности РФ и оккупационной администрации полуострова.

Госслужащий считает важным использование всех возможных механизмов международного сотрудничества в области охраны окружающей природной среды на территории Крыма.

Отдельным пунктом Стратегии, подчеркнул Кориневич, отмечается, что создание условий для водоснабжения Крыма будет осуществляться только после освобождения временно оккупированного Крыма и восстановления на его территории конституционного строя Украины.

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Представитель президента Украины в АРК и Севастополе назвал представленный организацией КрымSOS отчет об экологической ситуации на оккупированном полуострове "обстоятельным расследованием".

"Обстоятельное расследования КрымSOS об экологической ситуации в Крыму является важным, необходимым и своевременным, а аналитика и рекомендации, содержащиеся в отчете, могут и будут использованы государственными органами, в том числе правоохранительными, при реализации мер по деоккупации и реинтеграции Крыма", - резюмировал Кориневич.

Он также выразил уверенность, что вопросы экологии станут важной частью повестки дня Крымской платформы, которая создается как площадка для того, чтобы обсуждать и решать важные вопросы Крыма.