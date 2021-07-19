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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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"Крымский Титан" и отбор воды из источников наносят наибольший вред экологии оккупированного Крыма, - Кориневич

Постпред президента Украины в АРК и г. Севастополе Антон Кориневич считает, что деятельность предприятия "Крымский Титан" и интенсивный отбор воды из подземных источников наносят наибольший вред экологии временно оккупированного полуострова.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он сказал на онлайн-брифинге, посвященном презентации отчета общественной организации КрымSOS "Окружающая среда Крыма: изменения и потери за время оккупации".

"На данный момент мы можем выделить несколько фактов, которые существенно влияют на ухудшение экологической ситуации на оккупированном полуострове, в частности, деятельность на севере Крыма предприятия "Крымский Титан" и других объектов химической промышленности, которые являются наибольшими загрязнителями воздуха", - отметил Кориневич.

Кроме того, сообщил он, на ухудшение экологической ситуации в Крыму и Севастополе влияет интенсивный отбор оккупационной администрацией подземных источников, что является результатом исчезновения воды в водоносных горизонтах, а также уничтожение объектов природно-заповедного фонда, в том числе путем добычи полезных ископаемых на их территории или в непосредственной близости от них, и загрязнение акватории Черного моря, в частности, мероприятиями по боевой подготовке и повседневной деятельностью военных формирований РФ.

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По словам Кориневича, значительно ухудшилась экологическая ситуация на оккупированном полуострове в результате реализации государством-оккупантом таких масштабных инфраструктурных проектов, как мост через Керченский пролив и так называемая трасса "Таврида".

Как подчеркнул представитель президента Украины в Крыму, в Стратегии по деоккупации и реинтеграции АРК и г. Севастополя есть отдельный раздел, посвященный экологической политике, предусматривающий, в частности, проведение мониторинга окружающей природной среды на временно оккупированной территории и создание реестра вреда государству Украина в результате деятельности РФ и оккупационной администрации полуострова.

Госслужащий считает важным использование всех возможных механизмов международного сотрудничества в области охраны окружающей природной среды на территории Крыма.

Отдельным пунктом Стратегии, подчеркнул Кориневич, отмечается, что создание условий для водоснабжения Крыма будет осуществляться только после освобождения временно оккупированного Крыма и восстановления на его территории конституционного строя Украины.

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Представитель президента Украины в АРК и Севастополе назвал представленный организацией КрымSOS отчет об экологической ситуации на оккупированном полуострове "обстоятельным расследованием".

"Обстоятельное расследования КрымSOS об экологической ситуации в Крыму является важным, необходимым и своевременным, а аналитика и рекомендации, содержащиеся в отчете, могут и будут использованы государственными органами, в том числе правоохранительными, при реализации мер по деоккупации и реинтеграции Крыма", - резюмировал Кориневич.

Он также выразил уверенность, что вопросы экологии станут важной частью повестки дня Крымской платформы, которая создается как площадка для того, чтобы обсуждать и решать важные вопросы Крыма.

Автор: 

Крым (26421) экология (1609) вода (919) Крымский титан (33) Кориневич Антон (91)


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Топ комментарии
+4
Той "Титан" і так пігмей, бо виробляє пигмент "тітанові білила", а воду смокче разом з "Кримсодою" дай Боже.
Вони ще й гидоту всіляку викидають у повітря

Пропоную видати Фірташу іменну медаль "За шкідництво в Криму" 😁
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19.07.2021 20:04 Ответить
+3
Сировину не треба постачати на той "Титан" і він пігмеєм стане.
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19.07.2021 19:59 Ответить
+3
А санкции против Фирташа?а сырье с Украины?.
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19.07.2021 20:06 Ответить
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Сировину не треба постачати на той "Титан" і він пігмеєм стане.
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19.07.2021 19:59 Ответить
Той "Титан" і так пігмей, бо виробляє пигмент "тітанові білила", а воду смокче разом з "Кримсодою" дай Боже.
Вони ще й гидоту всіляку викидають у повітря

Пропоную видати Фірташу іменну медаль "За шкідництво в Криму" 😁
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19.07.2021 20:04 Ответить
решайте за нас, а не за лишенцев окуппированых
там каждому на "пункте пропуска" по автомату и пусть решают свои проблемы сами
запарили тратить мои налоги в молоко
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19.07.2021 20:02 Ответить
а не пора подавати міжнародні позови на росію за шкоду екології та водну блокаду Криму?
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19.07.2021 20:02 Ответить
А санкции против Фирташа?а сырье с Украины?.
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19.07.2021 20:06 Ответить
Так там, якщо не помиляюсь і електрика йде з України. Одну лінію з трьох чи чотирьох залишили для титану.
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19.07.2021 20:14 Ответить
это пустой треп или есть доказательство?
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19.07.2021 20:42 Ответить
Я ж написав "якщо не помиляюсь", що значить, що я не стверджую. Просто пам'ятаю як в 14 році валили опори, то одну для титану фірташа залишили. Якщо її вже нема, то я тільки за.
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19.07.2021 21:10 Ответить
коли валили опори, як раз могли оглядатись на передаста - фірташа... дуже смішно.
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19.07.2021 21:18 Ответить
Як раз аваківці і інші титушки не дали. Чи "що то з пам'ятью моєю стало"(с)?
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19.07.2021 21:23 Ответить
напевне сталось.... або був неуважний до тих подій.
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19.07.2021 22:51 Ответить
нічєво, тєпєрь хоть камни с нєба!
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19.07.2021 20:20 Ответить
в результате реализации государством-оккупантом таких масштабных инфраструктурных проектов, как мост через Керченский пролив и так называемая трасса "Таврида". Источник: https://censor.net/ru/n3278002

Тогда уж "так называемый мост", раз трасса "так называемая"
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19.07.2021 20:26 Ответить
 
 