СБУ: Вызов Шойгу на допрос нужен, чтобы привлечь к ответственности всех ответственных за войну
Служба безопасности Украины планирует вызвать на допрос не только министра обороны РФ Сергея Шойгу, но и других должностных лиц российской армии.
Об этом в комментарии "Суспільному" сказал пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко, сообщает Цензор.НЕТ.
Причины вызова Шойгу на допрос он пояснил так: "Эта процессуальная норма нужна для того, чтобы привлечь к ответственности всех лиц, ответственных за боевые действия на востоке нашей страны. Мы готовим сейчас публикацию по этому поводу, и там Шойгу будет среди других военных должностных лиц РФ".
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Шойгу вызван на допрос в следственное управление СБУ в Мариуполе на 20 июля. Ему планируют вручить письменное подозрение в пособничестве и создании незаконных вооруженных формирований.
Кроме этого, СБУ вызвала для вручения подозрения российского бизнесмена, основателя телеканала "Царьград" и инвестфонда Marshall Capital Partners Константина Малофеева. Его подозревают в финансировании незаконных вооруженных формирований.
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Сегодня это смешно, не спорю. Но как только подохнет/слетит с трона В.В.Хуйло, сразу тараканы забегают, деля власть и ныкаясь от ответственности. А такие ДОКУМЕНТЫ, зарегистрированный по всем правилам, весьма будут им мешать.
Понятно, что никто из россиян не явится - но у них уже не будет формального повода опротестовать решение суда, из-за пропуска этого этапа процедуры.
Шойгу...Тува... 2 дня назад...
ГитлерВ.Хуйло.
А вот на вторых лиц - очень даже и были!
https://mobile.twitter.com/GrishaSilence
https://mobile.twitter.com/GrishaSilence Григорій від Ріната Леонідовича @GrishaSilence
https://mobile.twitter.com/GrishaSilence https://mobile.twitter.com/GrishaSilence
Под Санкт-Петербургом нашли подземную секретную тюрьму с крематорием
после публикаций в СМИ власти закапывают тюрьму, а все материалы засекречиваются
теперь понятно, откуда брали инфу Станко и Сергацкова, пытаясь набросить говно на СБУ во времена ПАП
Чи зеля в останеій сомент задзвонить хутіну і попередить ?
Ведение агрессивной войны достаточно серьезное преступление.