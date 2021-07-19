СБУ: Вызов Шойгу на допрос нужен, чтобы привлечь к ответственности всех ответственных за войну

Служба безопасности Украины планирует вызвать на допрос не только министра обороны РФ Сергея Шойгу, но и других должностных лиц российской армии.

Об этом в комментарии "Суспільному" сказал пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко, сообщает Цензор.НЕТ.

Причины вызова Шойгу на допрос он пояснил так: "Эта процессуальная норма нужна для того, чтобы привлечь к ответственности всех лиц, ответственных за боевые действия на востоке нашей страны. Мы готовим сейчас публикацию по этому поводу, и там Шойгу будет среди других военных должностных лиц РФ".

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Шойгу вызван на допрос в следственное управление СБУ в Мариуполе на 20 июля. Ему планируют вручить письменное подозрение в пособничестве и создании незаконных вооруженных формирований.

Кроме этого, СБУ вызвала для вручения подозрения российского бизнесмена, основателя телеканала "Царьград" и инвестфонда Marshall Capital Partners Константина Малофеева. Его подозревают в финансировании незаконных вооруженных формирований.