Полицейские в России избили журналистку и оштрафовали за съемку действий полиции

В России сотрудница издания Lenta.ru была грубо задержана сотрудниками полиции после попытки снять на телефон действия правоохранителей, проводящих задержание женщины с ребенком в центре Москвы. Позже она была оштрафована судом за мелкое хулиганство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Коммерсантъ.

Сотрудница SMM-отдела издания Lenta.ru Анастасия Завьялова находилась в кафе вместе с подругой, когда увидела, как сотрудники полиции "пытаются завести в автозак ребенка". Она решила понять, что происходит, и стала фиксировать происходящее на видео. Завьяловой не удалось запечатлеть нагрудные жетоны сотрудников, так как один из них скрестил руки на груди, а второй просто отвернулся. Когда же девушки увидели, что полицейские отказались от идеи заводить ребенка в автозак, то развернулись и пошли оттуда, но один из полицейских крикнул ''Стой!''". После этого правоохранители догнали Завьялову, заломили ей руку и поволокли в автозак.

В редакции издания сообщили, что из полиции Завьялову доставили в Боткинскую больницу, где медики оказывали ей помощь. Вмешательство медиков потребовалось после того, как сотрудники 2-го специального полка полиции ГУ МВД "толкнули" сотрудницу Lenta.ru, по ее словам, "ударили головой о стол, наступили на нее коленом и нанесли травму руки".

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В пресс-службе московской полиции заявили, что Завьялова была задержана "за воспрепятствование служебной деятельности", а "на неоднократные требования правоохранителей о прекращении противоправного поведения девушка не реагировала". В правоохранительных органах также отметили, что в момент задержания Завьялова не сообщила о профессиональном статусе журналиста.

Басманный суд Москвы признал Завьялову виновной и оштрафовал на 1 тыс. руб. по ст. 20.1.2 КоАП РФ (мелкое хулиганство с неповиновением действиям лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка).

Юристы отмечают, что снимать полицейских в РФ имеют право не только журналисты, но и любые граждане: "В законе о полиции нет ограничений, зато есть прямое указание на то, что работа полиции строится на принципах открытости, гласности и подконтрольна государству и обществу".

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