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Новости
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Полицейские в России избили журналистку и оштрафовали за съемку действий полиции

Полицейские в России избили журналистку и оштрафовали за съемку действий полиции

В России сотрудница издания Lenta.ru была грубо задержана сотрудниками полиции после попытки снять на телефон действия правоохранителей, проводящих задержание женщины с ребенком в центре Москвы. Позже она была оштрафована судом за мелкое хулиганство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Коммерсантъ.

Сотрудница SMM-отдела издания Lenta.ru Анастасия Завьялова находилась в кафе вместе с подругой, когда увидела, как сотрудники полиции "пытаются завести в автозак ребенка". Она решила понять, что происходит, и стала фиксировать происходящее на видео. Завьяловой не удалось запечатлеть нагрудные жетоны сотрудников, так как один из них скрестил руки на груди, а второй просто отвернулся. Когда же девушки увидели, что полицейские отказались от идеи заводить ребенка в автозак, то развернулись и пошли оттуда, но один из полицейских крикнул ''Стой!''". После этого правоохранители догнали Завьялову, заломили ей руку и поволокли в автозак.

В редакции издания сообщили, что из полиции Завьялову доставили в Боткинскую больницу, где медики оказывали ей помощь. Вмешательство медиков потребовалось после того, как сотрудники 2-го специального полка полиции ГУ МВД "толкнули" сотрудницу Lenta.ru, по ее словам, "ударили головой о стол, наступили на нее коленом и нанесли травму руки".

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В пресс-службе московской полиции заявили, что Завьялова была задержана "за воспрепятствование служебной деятельности", а "на неоднократные требования правоохранителей о прекращении противоправного поведения девушка не реагировала". В правоохранительных органах также отметили, что в момент задержания Завьялова не сообщила о профессиональном статусе журналиста.

Басманный суд Москвы признал Завьялову виновной и оштрафовал на 1 тыс. руб. по ст. 20.1.2 КоАП РФ (мелкое хулиганство с неповиновением действиям лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка).

Юристы отмечают, что снимать полицейских в РФ имеют право не только журналисты, но и любые граждане: "В законе о полиции нет ограничений, зато есть прямое указание на то, что работа полиции строится на принципах открытости, гласности и подконтрольна государству и обществу".

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Автор: 

россия (96125) СМИ (3840)


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Топ комментарии
+16
но Хунта все равно в Киеве, а в Мацкве дЫмократия.. не перепутайте, ***!
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19.07.2021 20:33 Ответить
+15
Не зрозуміло чим не задоволена ця особа. Самі побудували державу гопника, яка не поважає будь які закони, а до себе хочуть щоб вони виконувались.
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19.07.2021 20:34 Ответить
+9
та и фиг на неё...
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19.07.2021 20:32 Ответить
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ну у нас тоже есть такие кадры
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19.07.2021 20:31 Ответить
"журналистку" "издания" лента.ру, нужно было избить башкой об стену и даже тогда, это не считалось бы нанесением увечий
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19.07.2021 20:39 Ответить
та и фиг на неё...
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19.07.2021 20:32 Ответить
не може бути! рашизм не такий!
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19.07.2021 20:33 Ответить
но Хунта все равно в Киеве, а в Мацкве дЫмократия.. не перепутайте, ***!
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19.07.2021 20:33 Ответить
В Киеве киевская хунта,бандформирования ,каратєлі ,агрессивное меньшинство,агалтелые русафобы....нічого не забув?
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19.07.2021 21:08 Ответить
А ополчєнєц в трусіках, а 100500 раз розстріляний снєгірь. Ну й на кінець, младєнєц, в мене аж лівий верхній клик зачухався.
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19.07.2021 21:57 Ответить
Не зрозуміло чим не задоволена ця особа. Самі побудували державу гопника, яка не поважає будь які закони, а до себе хочуть щоб вони виконувались.
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19.07.2021 20:34 Ответить
lenta.ru - это российский пропагандисткий рупор кремля!! один из!!
видимо эта "журналиста" хотела заснять сюжет, который потом бы озаглавила как "украинские нацисты избивают детей в трусиках", но случайно огребла! и тут никак нельзя сказать, что ни за что

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20.07.2021 14:36 Ответить
В этом вся раша - лживая и трусливая.
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19.07.2021 20:34 Ответить
Суспільство раіські це толерує, тому з ними вчиняють відповідно.
В нас теж дуже терплячі...
Подобається мати вигляд придурків на міжнародних майданчиках.
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19.07.2021 20:40 Ответить
кагда палицейский в расее бьёт женщину с разбегу "нагой в живот" -
он всево та паказывает, как любит женский пол
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19.07.2021 20:40 Ответить
На её месте должна быть Машка Захерова.
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19.07.2021 20:52 Ответить
Или хотя бы Скарабеева!
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19.07.2021 20:57 Ответить
і кіркоров з мангершермом чи як його...
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19.07.2021 21:10 Ответить
Новость приятно было прочитать перед сном .
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19.07.2021 20:54 Ответить
Ожидано! Когда бандиты уверены в безнаказанности, то именно так они себя и ведут.
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19.07.2021 20:58 Ответить
Ось чому місцеві русофіли та малороси не бажають перебиратися в великую мацковію.
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19.07.2021 21:14 Ответить
Поліцейські в Росії побили журналістку й оштрафували за зйомку дій поліції - Цензор.НЕТ 4225Поліцейські в Росії побили журналістку й оштрафували за зйомку дій поліції - Цензор.НЕТ 8865Поліцейські в Росії побили журналістку й оштрафували за зйомку дій поліції - Цензор.НЕТ 3266Поліцейські в Росії побили журналістку й оштрафували за зйомку дій поліції - Цензор.НЕТ 8038
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19.07.2021 21:19 Ответить
Лента.сру это путинская помойка, называется "бей своих, чтобы чужие боялись")))))
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19.07.2021 22:10 Ответить
иш, экстремиздка. накол!
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19.07.2021 22:16 Ответить
Имею несколько новостей для сотрудников ВСЕХ правоохранительных и судебных органов, принимающих участие в этом жутком правовом беспределе, особенно для пресловутой "Росгвардии".
Новость один : в Интернете полным-полно ваших изображений, как бы вы не прятались, как бы не натягивали на свои ******** рыла маски - вы не избежите лишения д̶е̶в̶с̶т̶в̶е̶н̶н̶о̶с̶т̶и анонимности. Можете в этом не сомневаться. Кого не опознают - тех с грохотом, песнями и танцами сдадут "ранее вычисленные товарищи". За право оставить себе квартиру в з̶о̶о̶п̶а̶р̶к̶е окрестностях станции Бирюлево-товарное, за право устроиться на работу хоть б...ь куда-нибудь!!! Сомневаетесь? Переговорите со стариками-мерзавцами-Комитетчиками. Они вам охотно расскажут, с какой любовью их принимали на работу, после того, как их разгоняли пинками под жопу в 90-х...
Новость два : Я лично переговорил с целым рядом серьезных программеров - во всю работают программы распознавания личности, легальные и законные, В СВОБОДНОМ ИНТЕРНЕТ-ДОСТУПЕ. А вы, моральные уроды, предполагали, что такие фенечки только вам доступны, и работают только на вас ? Должен вас огорчить - эти программы уже работают, вас УЖЕ РАСПОЗНАЮТ и ЗАНОСЯТ В ЧАСТНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ.
Ну и самое главное, пожалуй. Данный комментарий не содержит НИКАКИХ ПРИЗЫВОВ, УГРОЗ И НАМЕРЕНИЙ ДЕЙСТВОВАТЬ. Комментарий носит сугубо информативный характер, а также абсолютную уверенность в верховенстве закона, в том, что после плешивого урода в стране обязательно будет проведена жесточайшая люстрация, как в нацистской Германии после войны, обязательно будут суды по конкретным эпизодам. Никаких внесудебных расправ - все исключительно по закону. И, если вы полагаете, что вас не найдут, не выдадут, опять должен вас огорчить - обязательно будет создано специальное ГОСУДАРСТВЕННОЕ ведомство, которое из года в год, изо дня в день будет искать вас, инициировать судебные разбирательства и вытаскивать вас из любой точки земного шара. Как вы думаете, необъятное бизнес-сообщество, многократно вами униженное, растоптанное, выдворенное из страны - найдет ли денежки для вашего розыска? Думайте.Каждый раз,вынося неправедное, незаконное решение, поднимая дубинку на пенсионера, заламывая руки женщинам, избивая подростка - думайте! Вспоминайте этот текст... Еще есть время, вы еще не пролили кровь. Еще есть возможность сохранить достоинство в глазах людей, которых вы вообще-то присягали защищать.
P.S. Спрятаться за приказом не получится : На историческом Нюрнбегском процессе, один из обвиняемых все никак не мог взять в толк : За что его судили, да еще и приговорили к повешению. Он ведь был порядочным государственным служащим, выполнял приказы и инструкции ТОГО государства, имел награды и поощрения от руководства? Он очень щепетильно выполнял свою работу - открывал и закрывал вентиль в газовой камере в Треблинке...
Прислать вам его посмертное фото? Довольно любопытно...
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20.07.2021 00:07 Ответить
Тю, так пафосно и слегка занудисто. Всем известно , шо савко-ватяные копы по сути - алкашня... стопудово язвенники -сердечники. Дельта не даст шансов правосудию.... На казлабаде, в этом плане, - полный зашквар. Ихний спутник-5 нервно курит в сторонке.
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20.07.2021 04:41 Ответить
Ну все, теперь свинорусы восстанут! Будут светить фонариками от заката до рассвета. 😁
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20.07.2021 09:22 Ответить
 
 