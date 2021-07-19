Полицейские в России избили журналистку и оштрафовали за съемку действий полиции
В России сотрудница издания Lenta.ru была грубо задержана сотрудниками полиции после попытки снять на телефон действия правоохранителей, проводящих задержание женщины с ребенком в центре Москвы. Позже она была оштрафована судом за мелкое хулиганство.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Коммерсантъ.
Сотрудница SMM-отдела издания Lenta.ru Анастасия Завьялова находилась в кафе вместе с подругой, когда увидела, как сотрудники полиции "пытаются завести в автозак ребенка". Она решила понять, что происходит, и стала фиксировать происходящее на видео. Завьяловой не удалось запечатлеть нагрудные жетоны сотрудников, так как один из них скрестил руки на груди, а второй просто отвернулся. Когда же девушки увидели, что полицейские отказались от идеи заводить ребенка в автозак, то развернулись и пошли оттуда, но один из полицейских крикнул ''Стой!''". После этого правоохранители догнали Завьялову, заломили ей руку и поволокли в автозак.
В редакции издания сообщили, что из полиции Завьялову доставили в Боткинскую больницу, где медики оказывали ей помощь. Вмешательство медиков потребовалось после того, как сотрудники 2-го специального полка полиции ГУ МВД "толкнули" сотрудницу Lenta.ru, по ее словам, "ударили головой о стол, наступили на нее коленом и нанесли травму руки".
В пресс-службе московской полиции заявили, что Завьялова была задержана "за воспрепятствование служебной деятельности", а "на неоднократные требования правоохранителей о прекращении противоправного поведения девушка не реагировала". В правоохранительных органах также отметили, что в момент задержания Завьялова не сообщила о профессиональном статусе журналиста.
Басманный суд Москвы признал Завьялову виновной и оштрафовал на 1 тыс. руб. по ст. 20.1.2 КоАП РФ (мелкое хулиганство с неповиновением действиям лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка).
Юристы отмечают, что снимать полицейских в РФ имеют право не только журналисты, но и любые граждане: "В законе о полиции нет ограничений, зато есть прямое указание на то, что работа полиции строится на принципах открытости, гласности и подконтрольна государству и обществу".
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видимо эта "журналиста" хотела заснять сюжет, который потом бы озаглавила как "украинские нацисты избивают детей в трусиках", но случайно огребла! и тут никак нельзя сказать, что ни за что
В нас теж дуже терплячі...
Подобається мати вигляд придурків на міжнародних майданчиках.
он всево та паказывает, как любит женский пол
Новость один : в Интернете полным-полно ваших изображений, как бы вы не прятались, как бы не натягивали на свои ******** рыла маски - вы не избежите лишения д̶е̶в̶с̶т̶в̶е̶н̶н̶о̶с̶т̶и анонимности. Можете в этом не сомневаться. Кого не опознают - тех с грохотом, песнями и танцами сдадут "ранее вычисленные товарищи". За право оставить себе квартиру в з̶о̶о̶п̶а̶р̶к̶е окрестностях станции Бирюлево-товарное, за право устроиться на работу хоть б...ь куда-нибудь!!! Сомневаетесь? Переговорите со стариками-мерзавцами-Комитетчиками. Они вам охотно расскажут, с какой любовью их принимали на работу, после того, как их разгоняли пинками под жопу в 90-х...
Новость два : Я лично переговорил с целым рядом серьезных программеров - во всю работают программы распознавания личности, легальные и законные, В СВОБОДНОМ ИНТЕРНЕТ-ДОСТУПЕ. А вы, моральные уроды, предполагали, что такие фенечки только вам доступны, и работают только на вас ? Должен вас огорчить - эти программы уже работают, вас УЖЕ РАСПОЗНАЮТ и ЗАНОСЯТ В ЧАСТНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ.
Ну и самое главное, пожалуй. Данный комментарий не содержит НИКАКИХ ПРИЗЫВОВ, УГРОЗ И НАМЕРЕНИЙ ДЕЙСТВОВАТЬ. Комментарий носит сугубо информативный характер, а также абсолютную уверенность в верховенстве закона, в том, что после плешивого урода в стране обязательно будет проведена жесточайшая люстрация, как в нацистской Германии после войны, обязательно будут суды по конкретным эпизодам. Никаких внесудебных расправ - все исключительно по закону. И, если вы полагаете, что вас не найдут, не выдадут, опять должен вас огорчить - обязательно будет создано специальное ГОСУДАРСТВЕННОЕ ведомство, которое из года в год, изо дня в день будет искать вас, инициировать судебные разбирательства и вытаскивать вас из любой точки земного шара. Как вы думаете, необъятное бизнес-сообщество, многократно вами униженное, растоптанное, выдворенное из страны - найдет ли денежки для вашего розыска? Думайте.Каждый раз,вынося неправедное, незаконное решение, поднимая дубинку на пенсионера, заламывая руки женщинам, избивая подростка - думайте! Вспоминайте этот текст... Еще есть время, вы еще не пролили кровь. Еще есть возможность сохранить достоинство в глазах людей, которых вы вообще-то присягали защищать.
P.S. Спрятаться за приказом не получится : На историческом Нюрнбегском процессе, один из обвиняемых все никак не мог взять в толк : За что его судили, да еще и приговорили к повешению. Он ведь был порядочным государственным служащим, выполнял приказы и инструкции ТОГО государства, имел награды и поощрения от руководства? Он очень щепетильно выполнял свою работу - открывал и закрывал вентиль в газовой камере в Треблинке...
Прислать вам его посмертное фото? Довольно любопытно...