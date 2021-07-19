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Потеря секретных документов о проходе эсминца Defender в Черном море не связана со шпионажем, - Уоллес

Потеря секретных документов о проходе эсминца Defender в Черном море не связана со шпионажем, - Уоллес

Секретные документы Минобороны Великобритании о проходе британского эсминца Defender в Черном море у берегов оккупированного Крыма, которые нашли на автобусной остановке в Англии, оставил не шпион.

Об этом сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес по результатам расследования, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По его словам, следствие не нашло доказательств шпионажа, но подтвердило, каким образом были утрачены документы. Виновный в этом теперь ограничен в доступе к подобным данным.

"Расследование независимо подтвердило обстоятельства потери, включая управление документами в Департаменте, место, где документы были потеряны, и способ, которым это было сделано. Они согласуются с событиями, о которых сообщает сам человек", - уточнил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Флоту Британии "не помешают" ходить у берегов оккупированного РФ Крыма, - министр обороны Уоллес

Напомним, 23 июня российские военные заявили, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма. Позже Минобороны Великобритании сообщило, что предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Министр обороны Великобритании Уоллес рассказал, что корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море. По его словам, заявления россиян об обстреле - дезинформация.

Минобороны Украины считает инцидент серьезным нарушением международного права. Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море.

Позже стало известно, что в графстве Кент на автобусной остановке нашли секретные документы Министерства обороны, содержащие подробную информацию об эсминце Defender и британских вооруженных силах.

Также читайте: Это произошло по ошибке, - замминистра обороны Великобритании Куин о потере секретных документов по прохождению эсминца Defender вблизи оккупированного Крыма

Автор: 

Великобритания (5022) корабль (2046) Черное море (1488) Уоллес Бен (185)


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Топ комментарии
+9
Да ладно... никто ничего не терял...
Спецом слили чтобы потролить русню...)
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19.07.2021 20:54 Ответить
+9
Конечно, не связана со шпионажем.
Это государственный троллинг высшего уровня.
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19.07.2021 20:55 Ответить
+9
Кадры с камеры наблюдения на этой остановке. В белых сумках секретные документы:
Втрата секретних документів про проходження есмінця Defender у Чорному морі не пов'язана зі шпигунством, - Уоллес - Цензор.НЕТ 1612
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19.07.2021 21:18 Ответить
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Конечно не связанна. Оно обычно так и бывает, у спецслужб)) Ну с кем не бывает
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19.07.2021 20:44 Ответить
Да ладно... никто ничего не терял...
Спецом слили чтобы потролить русню...)
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19.07.2021 20:54 Ответить
Назло бабушке отморожу себе уши?
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19.07.2021 20:55 Ответить
Втрата секретних документів про проходження есмінця Defender у Чорному морі не пов'язана зі шпигунством, - Уоллес - Цензор.НЕТ 6570
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19.07.2021 21:05 Ответить
потеря документов связана с отсутствием закуски...
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19.07.2021 20:45 Ответить
Невже хтось з лордів Адміралтейства?)
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19.07.2021 20:46 Ответить
Конечно, не связана со шпионажем.
Это государственный троллинг высшего уровня.
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19.07.2021 20:55 Ответить
Кадры с камеры наблюдения на этой остановке. В белых сумках секретные документы:
Втрата секретних документів про проходження есмінця Defender у Чорному морі не пов'язана зі шпигунством, - Уоллес - Цензор.НЕТ 1612
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19.07.2021 21:18 Ответить
Боширов - шлангом прикинувся?
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19.07.2021 22:33 Ответить
Щоби так тролити Хубло, треба мати кількасотрічні традиції дипломатії!
Аплодую британцям!
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19.07.2021 21:22 Ответить
англы ещё те бухари только напыщеные хватит всем в жопу глядеть ещё в 14 могли сами взорвать газопровод красиво огородить и снимать онлайн война прекратилась б за неделю
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19.07.2021 23:26 Ответить
Ну и брадак у них. Не первый раз в мусорных баках и остановках находят секретные документы.
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19.07.2021 23:46 Ответить
Они вообще не по той стороне дороги ездят.
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19.07.2021 23:55 Ответить
Ну а что они могли признать свою полную не компетентность и провал?
Хоть столь и неубедительные, но все же отговорки - хотя бы для внутреннего потребителя нужны были.
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20.07.2021 11:48 Ответить
 
 