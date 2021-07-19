Потеря секретных документов о проходе эсминца Defender в Черном море не связана со шпионажем, - Уоллес

Секретные документы Минобороны Великобритании о проходе британского эсминца Defender в Черном море у берегов оккупированного Крыма, которые нашли на автобусной остановке в Англии, оставил не шпион.

Об этом сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес по результатам расследования, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По его словам, следствие не нашло доказательств шпионажа, но подтвердило, каким образом были утрачены документы. Виновный в этом теперь ограничен в доступе к подобным данным.

"Расследование независимо подтвердило обстоятельства потери, включая управление документами в Департаменте, место, где документы были потеряны, и способ, которым это было сделано. Они согласуются с событиями, о которых сообщает сам человек", - уточнил министр.

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Напомним, 23 июня российские военные заявили, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма. Позже Минобороны Великобритании сообщило, что предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Министр обороны Великобритании Уоллес рассказал, что корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море. По его словам, заявления россиян об обстреле - дезинформация.

Минобороны Украины считает инцидент серьезным нарушением международного права. Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море.

Позже стало известно, что в графстве Кент на автобусной остановке нашли секретные документы Министерства обороны, содержащие подробную информацию об эсминце Defender и британских вооруженных силах.

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