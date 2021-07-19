Зеленский - Санду: Сотрудничество Украины и Молдовы должно быть направлено на усиление энергетической независимости обеих стран
Во время рабочего визита в Грузию Владимир Зеленский провел встречу с президентом Республики Молдова Майей Санду.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, Зеленский поздравил Санду с победой проевропейских демократических сил на парламентских выборах в Молдове и пожелал молдавской коллеге успехов в формировании эффективного правительства.
Стороны обсудили первоочередные шаги по активизации торгово-экономического сотрудничества, определив ключевыми направлениями экономического взаимодействия двух государств сотрудничество в сфере энергетики и реализации совместных инфраструктурных проектов.
"Успешная реализация подобных двух- и многосторонних проектов должна стать важным шагом в направлении усиления диверсификации и энергетической независимости обеих стран", - подчеркнул президент Украины.
Особое внимание уделялось также проблематике развития транспортно-транзитного потенциала Украины и Республики Молдова. Стороны согласились с необходимостью ускорения реализации флагманского проекта в этой сфере - строительства пограничного мостового перехода через реку Днестр в районе населенных пунктов Ямполь и Косэуць.
Владимир Зеленский проинформировал Майю Санду об основных задачах и модальности работы Крымской платформы, подтвердив свое приглашение молдавской коллеге принять участие в учредительном саммите этой международной инициативы, а также в торжественных мероприятиях по случаю 30-летия независимости Украины.
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Зеленский в Грузии.
Какие планы у него на вечер?
Давайте попробую дать маленькую вводную, чтоб легче было угадать.
Так вот сегодня последний съемочный день сериала "Сваты", съёмки которого проходят в Грузии.
Завтра так называемая, «шапка» - пьянка у съемочной группы.
Монобільшість з Президентом - то шлях до розвалу ("абсолютна влада розбещує абсолютно")
50 % вырабатываемой АЭС электроэнергии Украины -
греет атмосферу планеты Земля,
ещё 20 % - потери,
этот бардак - 30 лет оплачивает народ !
чинуши на нём делают вид борцов и считают гешефт
смейся дальше , квартал
Раніше новий речник Зеленського повідомив, що Офіс президента більше не буде коментувати скандали
Сьогодні офіційне представництво президента України знову потрапило у скандал. На сайті Зеленського вдень з'явилася інформація про те, що український президент відвідав «кордон» (на російській сторінці сайту - «границу», англійської - border) Абхазії.
..«Грузини натурально обурилися, а от абхази навпаки зраділи настільки несподіваному визнанню незалежності. Справа в тому, що на річці Інгурі кордону немає - лише межа Зугдидського району Абхазії», - пише політолог і екснардеп Віктор Уколов.
До вечора сайт помилку виправив і замість кордону написав про межу з тимчасово окупованою Автономною Республікою Абхазією.
Усевшись за стол, Санду минут пятнадцать ровным голосом чеканит все, что о них думает. О российских войсках, которые ездят в Приднестровье через Украину, про электроэнергию, которую поставляет Украина Приднестровью, про контакты Ермака с Красносельским, ну и "деле Чауса". "Мы знаем, что он у вас. Это знает Лондон, это знает Вашингтон".
"Я пришла сюда, потому что уважаю Украину и ее народ. И я буду делать все, чтобы сохранить это взаимное уважение, но иметь дело с вами не желаю. Все вопросы - официально, под документы и протокол. И так будет до решения всех вопросов.".
Далее со стороны украинской делегации последовало то, что описывать мы не желаем. Нам просто стыдно за страну. Вся встреча - около тридцати минут. https://timeze2019.blogspot.com/