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Зеленский - Санду: Сотрудничество Украины и Молдовы должно быть направлено на усиление энергетической независимости обеих стран

Зеленский - Санду: Сотрудничество Украины и Молдовы должно быть направлено на усиление энергетической независимости обеих стран

Во время рабочего визита в Грузию Владимир Зеленский провел встречу с президентом Республики Молдова Майей Санду.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, Зеленский поздравил Санду с победой проевропейских демократических сил на парламентских выборах в Молдове и пожелал молдавской коллеге успехов в формировании эффективного правительства.

Стороны обсудили первоочередные шаги по активизации торгово-экономического сотрудничества, определив ключевыми направлениями экономического взаимодействия двух государств сотрудничество в сфере энергетики и реализации совместных инфраструктурных проектов.

"Успешная реализация подобных двух- и многосторонних проектов должна стать важным шагом в направлении усиления диверсификации и энергетической независимости обеих стран", - подчеркнул президент Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президенты Украины, Грузии и Молдовы подписали Декларацию Батумского саммита относительно европейской интеграции

Особое внимание уделялось также проблематике развития транспортно-транзитного потенциала Украины и Республики Молдова. Стороны согласились с необходимостью ускорения реализации флагманского проекта в этой сфере - строительства пограничного мостового перехода через реку Днестр в районе населенных пунктов Ямполь и Косэуць.

Владимир Зеленский проинформировал Майю Санду об основных задачах и модальности работы Крымской платформы, подтвердив свое приглашение молдавской коллеге принять участие в учредительном саммите этой международной инициативы, а также в торжественных мероприятиях по случаю 30-летия независимости Украины.

Автор: 

Зеленский Владимир (20826) Молдова (1884) Мая Санду (217)


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Топ комментарии
+5
Тимчасова слідча комісія парламенту Молдавії підозрює що саме президент зеленський наказав викрасти чауса.
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19.07.2021 21:10 Ответить
+3
Демагог ! Зеля сам сделал всё чтобы покупать энергию в Московии и в Белорусси, при том что бы могли без этого обойтись. И теперь разыгрывает карту что этот энергетический кризис возник в стране из-за зелёной энергетики.
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19.07.2021 21:14 Ответить
+2
https://mobile.twitter.com/Whiteeagle210 White_eagle https://mobile.twitter.com/Whiteeagle210 @Whiteeagle210 https://mobile.twitter.com/Whiteeagle210/status/1417167790578995205 48 мин

Зеленский в Грузии.
Какие планы у него на вечер?
Давайте попробую дать маленькую вводную, чтоб легче было угадать.
Так вот сегодня последний съемочный день сериала "Сваты", съёмки которого проходят в Грузии.
Завтра так называемая, «шапка» - пьянка у съемочной группы.

Зеленский - Санду: Сотрудничество Украины и Молдовы должно быть направлено на усиление энергетической независимости обеих стран - Цензор.НЕТ 5809
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19.07.2021 21:13 Ответить
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тимчасова слідча комісія парламенту Молдавії підозрює що саме президент зеленський наказав викрасти чауса.
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19.07.2021 21:10 Ответить
Та хіба він може наказувати, це ж "зіц"!
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19.07.2021 21:31 Ответить
https://mobile.twitter.com/Whiteeagle210 White_eagle https://mobile.twitter.com/Whiteeagle210 @Whiteeagle210 https://mobile.twitter.com/Whiteeagle210/status/1417167790578995205 48 мин

Зеленский в Грузии.
Какие планы у него на вечер?
Давайте попробую дать маленькую вводную, чтоб легче было угадать.
Так вот сегодня последний съемочный день сериала "Сваты", съёмки которого проходят в Грузии.
Завтра так называемая, «шапка» - пьянка у съемочной группы.

Зеленский - Санду: Сотрудничество Украины и Молдовы должно быть направлено на усиление энергетической независимости обеих стран - Цензор.НЕТ 5809
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19.07.2021 21:13 Ответить
Демагог ! Зеля сам сделал всё чтобы покупать энергию в Московии и в Белорусси, при том что бы могли без этого обойтись. И теперь разыгрывает карту что этот энергетический кризис возник в стране из-за зелёной энергетики.
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19.07.2021 21:14 Ответить
Ну шо из-за зелени - то он таки прав. Тока он стрелки переводит на не ту зелень...
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19.07.2021 21:32 Ответить
Сравнивать монобольшинство Санду и моносброд Зели- это всё равно, что сравнивать игру на рояле руками Шопена и пиписькой сами знаете кого...
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19.07.2021 21:16 Ответить
Ти просто геній з художнім уклоном. До влади Санду прийшла 1:1 як Зеленський - на популістських гаслах про євроінтеграцію (читай "аншлюс" з Румунією в "Романія-Марє"). і голому критиканстві "попередників"(Додона). Далі - швидко розігнала Парламент, щоб не заважав творити , що заманеться. Далі - по інерції на популізмі забезпечила собі, як і Зеленський т.з. "монобільшість" (шоблу своїх "слуг".) Далі - буде те ж, що і в Зеленського: монобільшість перегризеться за корито і розгін парламента, або відставка Президента, або ... революція (Майдан).
Монобільшість з Президентом - то шлях до розвалу ("абсолютна влада розбещує абсолютно")
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20.07.2021 08:29 Ответить
Свои художества можешь оставить при себе. Санду была Президентом задолго до этих выборов и уже показала результат, а Зеля сразу же незаконно распустил Раду и результат показал только пиписькой на рояле. А 73% дегенератов этого даже не поняли и опять проголосовали на выборах в ВР дупой, а не головой, как и на президентских выборах.
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20.07.2021 13:56 Ответить
аби щось казати
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19.07.2021 21:16 Ответить
какая нафиг "энергозависимость" двух стран !?
50 % вырабатываемой АЭС электроэнергии Украины -
греет атмосферу планеты Земля,
ещё 20 % - потери,
этот бардак - 30 лет оплачивает народ !
чинуши на нём делают вид борцов и считают гешефт
смейся дальше , квартал
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19.07.2021 21:26 Ответить
Спочатку з наказу Зе насрали в сусідній країні, а потім з вумним виглядом щось розказує
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19.07.2021 21:33 Ответить
Офіс Зеленського знову потрапив у скандал. Тепер через «кордон» з Абхазією

Раніше новий речник Зеленського повідомив, що Офіс президента більше не буде коментувати скандали
Сьогодні офіційне представництво президента України знову потрапило у скандал. На сайті Зеленського вдень з'явилася інформація про те, що український президент відвідав «кордон» (на російській сторінці сайту - «границу», англійської - border) Абхазії.
Зеленський - Санду: Співпраця України і Молдови має бути направлена на посилення енергетичної незалежності обох країн - Цензор.НЕТ 1001

..«Грузини натурально обурилися, а от абхази навпаки зраділи настільки несподіваному визнанню незалежності. Справа в тому, що на річці Інгурі кордону немає - лише межа Зугдидського району Абхазії», - пише політолог і екснардеп Віктор Уколов.
До вечора сайт помилку виправив і замість кордону написав про межу з тимчасово окупованою Автономною Республікою Абхазією.
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19.07.2021 21:40 Ответить
Санду гони бедоносца...пусть в скайпе общается
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19.07.2021 21:42 Ответить
Может и растаможку с молдавских вин уберут по дружески ?
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19.07.2021 21:45 Ответить
Колись був молдавський портвейн ФРАГА солом"яного кольору. Клас.
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19.07.2021 22:50 Ответить
Панове зверніть увагу на фото з зустрічі. Санду сидить одна,а наш ЗЕро в компанії "старшої дружини"дЄрЬмака)і іншої шушари)
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19.07.2021 21:54 Ответить
Пустоголовий постійно під контролем щоб не ляпнув чого зайвого.
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19.07.2021 22:53 Ответить
Ах тыж **.аный лживый клоун, как там наши АЭС и ТЭС работают?!
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20.07.2021 00:09 Ответить
Ну и нахрена бог "наградил" 73 % дебилов мою Украину?
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20.07.2021 00:16 Ответить
А про Чауса -черговий ЛЯП ЗЕ-команди ?????. Підставили дружню Україні Санду і саму Україну.І все ради того , щоб сфабрикувати чергову справу проти ПОРОХА .
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20.07.2021 09:26 Ответить
Санду в маске, оставив у входа свою делегацию, бросив портфель помощнице, не садясь спросила глядя на Зеленского "Где Чаус?" Ответить попытался Ермак, но Санду даже не обратив на него внимания обратилась к Кулебе, примостившемуся на самом краю стола - "А ты кто у них? Министр иностранных дел, или тряпка?". Кулеба промолчал.
Усевшись за стол, Санду минут пятнадцать ровным голосом чеканит все, что о них думает. О российских войсках, которые ездят в Приднестровье через Украину, про электроэнергию, которую поставляет Украина Приднестровью, про контакты Ермака с Красносельским, ну и "деле Чауса". "Мы знаем, что он у вас. Это знает Лондон, это знает Вашингтон".
"Я пришла сюда, потому что уважаю Украину и ее народ. И я буду делать все, чтобы сохранить это взаимное уважение, но иметь дело с вами не желаю. Все вопросы - официально, под документы и протокол. И так будет до решения всех вопросов.".
Далее со стороны украинской делегации последовало то, что описывать мы не желаем. Нам просто стыдно за страну. Вся встреча - около тридцати минут. https://timeze2019.blogspot.com/
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21.07.2021 10:55 Ответить
 
 