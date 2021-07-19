Зеленский - Санду: Сотрудничество Украины и Молдовы должно быть направлено на усиление энергетической независимости обеих стран

Во время рабочего визита в Грузию Владимир Зеленский провел встречу с президентом Республики Молдова Майей Санду.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, Зеленский поздравил Санду с победой проевропейских демократических сил на парламентских выборах в Молдове и пожелал молдавской коллеге успехов в формировании эффективного правительства.

Стороны обсудили первоочередные шаги по активизации торгово-экономического сотрудничества, определив ключевыми направлениями экономического взаимодействия двух государств сотрудничество в сфере энергетики и реализации совместных инфраструктурных проектов.

"Успешная реализация подобных двух- и многосторонних проектов должна стать важным шагом в направлении усиления диверсификации и энергетической независимости обеих стран", - подчеркнул президент Украины.

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Особое внимание уделялось также проблематике развития транспортно-транзитного потенциала Украины и Республики Молдова. Стороны согласились с необходимостью ускорения реализации флагманского проекта в этой сфере - строительства пограничного мостового перехода через реку Днестр в районе населенных пунктов Ямполь и Косэуць.

Владимир Зеленский проинформировал Майю Санду об основных задачах и модальности работы Крымской платформы, подтвердив свое приглашение молдавской коллеге принять участие в учредительном саммите этой международной инициативы, а также в торжественных мероприятиях по случаю 30-летия независимости Украины.