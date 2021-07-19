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Из-за низких цен и долгов на рынке электроэнергии Павлоград может остаться без средств к существованию, - мэр

Из-за низких цен и долгов на рынке электроэнергии Павлоград может остаться без средств к существованию, - мэр

Город Павлоград (Днепропетровская область) из-за кризиса в энергетике может недополучить миллионы гривен и остаться без средств на содержание социальной и коммунальной инфраструктуры и оплату труда.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил мэр Павлограда Анатолий Вершина, информирует Цензор.НЕТ.

"Городской бюджет Павлограда, как и любого другого города Украины, зависит от бюджетообразующих предприятий. Тех, которые платят значительные налоги в казну города. Но уже сейчас известно, что из-за критической ситуации в энергетике, предприятия отрасли, работающие на территории города, не могут полностью выполнять свои налоговые обязательства. Более того, если ситуация не изменится, есть риск остановки этих предприятий. А это - рост социальной напряженности в нашем городе ", - заявил Вершина.

По его убеждению, предприятия атомной и тепловой генерации не имеют средств для проведения ремонтов и подготовки к зиме, и уже длительное время работают в убыток.

Мэр отметил, что в заложниках ситуации оказались не только павлоградцы, но и жители других общин.

Мэр Павлограда призвал не оставлять город без средств к существованию, а Правительство, Минэнерго, НКРЭКУ, областную государственную администрацию вмешаться в ситуацию и не допустить бюджетный и социальный кризис в регионах, вызванный угрожающей ситуацией в энергетической отрасли.

Автор: 

Павлоград (152) энергетика (2567) электроэнергия (772) Днепропетровская область (4066)


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Топ комментарии
+15
кушайте бюллетени за последние выборы. зебилы
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19.07.2021 21:14 Ответить
+14
Перевожу новость на нормальный язык : ДТЭК дёргает меров городов, где расположены её предприятия, с тем, чтобы они истерили и опять, в который раз, запугивали народ апокалипсисом зимой. Надо срочно всем сброситься и помочь мальчику Ринату. А по этому бывшему гаишнику Вершине, кстати буцегарня плачет, а не мерское кресло, но ведь нашим "правоохранителям" пох
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19.07.2021 21:20 Ответить
+10
наш дебил перЗедент, и его лошкомойки Баканов, Венедиктова и ГБР (не знаю фамилию), в упор не замечают теракт в энергетике последние пол года.. как бы все нормально, солнце светит и этого достаточно..
как бы вам покорректнее выразиться: я вас, зеленую мразь, ненавижу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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19.07.2021 21:19 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
кушайте бюллетени за последние выборы. зебилы
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19.07.2021 21:14 Ответить
Кого замість ЗЕ?
Мені цікава думка кацапських тролів. )))
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19.07.2021 21:32 Ответить
о,кацап яндех транслейт освоил )))
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19.07.2021 21:58 Ответить
навіть при бажанні не зможу, немає доступу. А ти звідки знаєш про яндех транслейт? Перше, що мені спадає на думку так це гугл транслейт. яндех транслейт - це тільки у кацапів. Спалився ти троляко. Ги.
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20.07.2021 19:25 Ответить
Бюллетени надо было кушать до того, как в щелку бросили - неприятно, даже противно, но вреда явно меньше.
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19.07.2021 21:34 Ответить
Через низькі ціни і борги на ринку електроенергії Павлоград може залишитися без засобів до існування, - мер - Цензор.НЕТ 379
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19.07.2021 21:58 Ответить
73 % от клоунов знали куда течёт ток, а
остальных доучили экстерном, в Трускавце
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19.07.2021 21:17 Ответить
наш дебил перЗедент, и его лошкомойки Баканов, Венедиктова и ГБР (не знаю фамилию), в упор не замечают теракт в энергетике последние пол года.. как бы все нормально, солнце светит и этого достаточно..
как бы вам покорректнее выразиться: я вас, зеленую мразь, ненавижу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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19.07.2021 21:19 Ответить
Выходит Зебил страшнее всех Ротердамов вместе взятых.
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19.07.2021 23:01 Ответить
Так це ще Зєлєнскій тарифи не знижував! А обіщяв же...
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19.07.2021 21:19 Ответить
Зе вклав у тариф ще 3% на оновлення оснащення приватних обленерго, які належать олігархам. З 1 січня будемо платити. І ціни на всьо зростуть.
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19.07.2021 21:30 Ответить
Так не платите. Протестуйте
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19.07.2021 21:55 Ответить
В нас зебілів мало ?
Хай протестують.
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19.07.2021 21:56 Ответить
Перевожу новость на нормальный язык : ДТЭК дёргает меров городов, где расположены её предприятия, с тем, чтобы они истерили и опять, в который раз, запугивали народ апокалипсисом зимой. Надо срочно всем сброситься и помочь мальчику Ринату. А по этому бывшему гаишнику Вершине, кстати буцегарня плачет, а не мерское кресло, но ведь нашим "правоохранителям" пох
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19.07.2021 21:20 Ответить
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19.07.2021 21:37 Ответить
можно остановить предприятия
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19.07.2021 22:52 Ответить
https://mobile.twitter.com/CASBT_OSINT

https://mobile.twitter.com/CASBT_OSINT Amphetamine & Happy (aka Бугурт і Нейролептики) https://mobile.twitter.com/CASBT_OSINT @CASBT_OSINT https://mobile.twitter.com/CASBT_OSINT/status/1417000292147765248 12 ч

В Краматорську пройшли громадські слухання щодо гуманітарного відновлення України, який проводився за підтримки Національної платформи примирення і єдності, очільником якої є Сергій Сівохо.

Из-за низких цен и долгов на рынке электроэнергии Павлоград может остаться без средств к существованию, - мэр - Цензор.НЕТ 9119
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19.07.2021 21:25 Ответить
Якщо це правда, що обосцянець ще щось робить, то це капец
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19.07.2021 21:34 Ответить
В павлограде больше 80% граждан сходили на президентские выборы по-приколу. так смешно же должно быть что город-банкрот, ведь правда?!
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19.07.2021 21:26 Ответить
Хто обікрав місто ? Мають бути прізвища.
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19.07.2021 21:26 Ответить
Хто і волає! Ціна на електроенергію ніяк не впливає на міський бюджет. Навпаки чим нижча ціна тим більше коштів у міста залишається. Але у цього довбойоб навпаки якось виходить
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19.07.2021 22:08 Ответить
бюджет города составляют налоги павлоградских шахт, зебил
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19.07.2021 22:53 Ответить
А з цього моменту з розписом. Що скільки і куди!
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19.07.2021 23:03 Ответить
З добутої тонни вугілля. Я надіюсь такий майстер слів знає що куди йде з тонни чи кілограма вугілля
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19.07.2021 23:07 Ответить
А не пошел бы ты в жопец?
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20.07.2021 01:01 Ответить
Хрен деловой.

Не будет предприятий - не будет налогов. Этого с тебя хватит.

А не нужны шахты - так и скажите людям. Закроют и будешь в темноте сидеть.

А не нравится - можешь лично за углем в шахту лезть.
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20.07.2021 01:02 Ответить
Туди ти дебіло йдеш. Предприятия, налоги.... Почитай спочатку талмуд під назвою Податковий кодекс особливо в частині місцеві податки та збори, а потім будеш свої висери вставляти. Якось інші міста без державних підприємств існують і доволі непогано розвиваються. А тут аж цілий мер Павлограда заявляє що без підвищення ціни на електроенергію всьо пздц місту.
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20.07.2021 07:23 Ответить
Вы может не в курсе, но есть такое понятие, как градообразующие предприятие. Некоторые города строятся вокруг предприятий и без них там просто нет другой работы.

Понятное дело, что вам насрать. Вам же насрать на то что случилось с донецком например.

И на то как в 14 году в темноте сидел Харьков например.
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20.07.2021 13:43 Ответить
Так. Мені дійсно насрати що сталось з Даунецьком. Совкове мислення мене також не обходить.
Тобто в інших міст нема градообразующих предприятий і живуть, а *** мер Павлограда, **** де вугілля копають, починає заливати про те що необхідно піднімати ціну електроенергії для ВСІХ, щоб Павлоград мав кошти, тому що зросте зарплатня в шахтарів і вони понесуть гроші в генделики!
Ти дебіла кусок розумієш що цей недоумок несе????
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20.07.2021 17:58 Ответить
Срочно поднять тарифы!!!
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19.07.2021 21:27 Ответить
Цена на электрику улетает в небеса,а производители электрики падают в пропасть,что то тут не сходится,кто то,где то хорошо греет свои воровские ручки,мы даже знаем кто это.
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19.07.2021 21:30 Ответить
Та Порошенко ж, а хто ж іще! Це він гадить нарідному президентові де тільки можна.
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19.07.2021 21:39 Ответить
нарисуй себе икону с парашника и молись на нее....он ничем не лучше зелупы!
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19.07.2021 22:36 Ответить
Свідки шоколадної секти зовсім подуріли. Пхають свого всіма забутого невдаху куди треба і куди не треба...
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19.07.2021 23:03 Ответить
А ти рота не розкривай, бо запхають "куди не треба"))
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19.07.2021 23:17 Ответить
Повідсихали вже ваші з гетьманом запихалки. Ніщо вже не допоможе, як би ви, сектанти, тут не істерили. Змиріться і щезніть, не набридайте людям.
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19.07.2021 23:41 Ответить
То були не наші, телепню! 😆
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20.07.2021 00:13 Ответить
🤣 які ж ви нікчеми, ізбіратєлі папріколу!
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19.07.2021 23:15 Ответить
Звичайна гібридна війна. Через кризу в енергетиці обвалюють економіку. Ось і спалилась чергова кремлівська консерва - Ахметка.
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19.07.2021 21:34 Ответить
Если Ахметка только сейчас для Вас стал кремлёвской консервой, то вероятно последние лет десять Вы провели в анабиозе.
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19.07.2021 22:15 Ответить
обваливает то зе
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19.07.2021 22:54 Ответить
Все вопросы к зебилам....почему убыточно?!
Основные предприятия Павлограда:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 Павлоградский химический завод (ПХЗ) в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7 Советском Союзе занимался заправкой стратегических ракет и производством боеприпасов.ЧАО «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C ДТЭК Павлоградуголь » специализируется на добыче энергетического угля марки ДГ и коксующегося угля марки Г. Добыча угля в 2010 году составила 15 млн тонн, - это 20 % от общеукраинской, в 2012 году - 17 млн тонн. В состав ЧАО «ДТЭК Павлоградуголь» входят 5 шахтоуправлений (10 шахт), 23 структурных подразделения, 57 объектов социальной сферы. ЧАО «ДТЭК Павлоградуголь» входит в состав https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%A2%D0%AD%D0%9A Донбасской топливно-энергетической компании - компании, управляющей энергетическими активами группы СКМ.Павлоградский механический завод (ПМЗ) - филиал https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BC%D0%B0%D1%88 Южного машиностроительного завода (ЮМЗ, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4) Днепр ), занимавшегося проектированием (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D0%9A%D0%91) КБ «Южное» ) и изготовлением ракет для военных целей. После распада Советского Союза предпринимаются попытки мирного использования https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C ракет-носителей .Павлоградский завод технологического оборудования (ПЗТО) - производитель металлообрабатывающих станков для оборонной промышленности СССР.ЗАО «Павлоградбуд» - бывший трест «Павлоградпромжилстрой», главное строительное предприятие Павлограда. В июне 2013 открыта ликвидационная процедура относительно ЗАО «Павлоградбуд».ООО «Павлоградспецмаш» - производство продукции торговой марки «Будмайстер»: строительные леса, подмостки, опалубка, сцены и подиумы.Павлоградский завод химического машиностроения («Павлоградхиммаш») - старейший павлоградский завод (основан в 1878 г.)ПАО «Завод "Палмаш" - бывший завод "Литмаш", производитель литейного оборудования.ТОВ "Завод сверхтвердых покрытий Фаст Энерджи", предприятие оснащенное современной технологией позволяющей наносить износостойкие покрытия (карбиды вольфрама, керамические покрытия) плазменным и высокоскоростным способом.
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19.07.2021 21:35 Ответить
І що нам тепер робити?
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19.07.2021 21:40 Ответить
Поднимать гевалт...и большой гевалт...Гнать Зе
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19.07.2021 21:41 Ответить
А Ахмета оставить и радоваться?
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19.07.2021 21:55 Ответить
Рафик Ринатик не уиноват, что кругом одни лохи. И только один не лох!!!
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19.07.2021 21:58 Ответить
Так радоваться этому или как?
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19.07.2021 22:03 Ответить
Що ти мелеш Зебіл??? Яке відношення має ціна на електроенергію до міського бюджету!
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19.07.2021 22:03 Ответить
Земельний податок ось ваші надходження але не ПДВ і податок на прибуток! Ти мер довбойоб
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19.07.2021 22:05 Ответить
Так что тарифы не снизят???
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19.07.2021 22:13 Ответить
Так їх ще святий гетьман знизив ледь не до нуля. Куди вже далі, зовсім в мінус загнати?
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19.07.2021 23:06 Ответить
Всі шахти павлограда закривають в 28 році, як раз перед кінцем затвердженого тарифа на сонячну енергію. Потім який ахметка скаже тариф, такий і буде.
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19.07.2021 22:23 Ответить
Павлоград за 7 лет вырос по населению и уровню жизни в 2 раза!Похорошел,расстроился прекрасно переваривает ватное быдло.
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19.07.2021 22:43 Ответить
Пахарашел и расстроился! Расстроился из за таво шта пахарашел??
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19.07.2021 23:11 Ответить
а воровать не надо было!!
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19.07.2021 23:14 Ответить
нэма чё спионерить
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19.07.2021 23:20 Ответить
Рыжий опять развлекается)
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20.07.2021 00:25 Ответить
Мэр города, Вершина, говорит то, что ему велено говорить. И где он увидел низкие цены? Коммуналка - космос, цены на питание - больше, чем например, в той же Польше, а зарплаты существенно меньше, да и долг в казну города по современным меркам не такой уж и большой...но хозяева сказали делать волну.
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20.07.2021 10:34 Ответить
 
 