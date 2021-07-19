По фактам уничтожения оккупантами экологии Крыма открыто 10 уголовных производств, - прокуратура АРК

Прокуратура Автономной Республики Крым и г. Севастополя расследует 10 уголовных производств по фактам 20 уголовных правонарушений, зафиксированных на оккупированном полуострове.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на онлайн-брифинге, посвященном презентации отчета общественной организации КрымSOS "Окружающая среда Крыма: изменения и потери за время оккупации", сообщил начальник управления надзора за соблюдением законов органами полиции прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя Сергей Турчин.

"В настоящее время прокуратура Автономной Республики Крым осуществляет процессуальное руководство по 10 производствам, расследуются 20 фактов уголовных правонарушений, которые являются предметами исследования этих уголовных производств", - сказал Турчин.

В частности, отметил он, уголовные дела возбуждаются по статьям 236 (Нарушение правил экологической безопасности), 240 (Нарушение правил охраны или использование недр), 241 (Загрязнение атмосферного воздуха), 243 (Загрязнение моря), 252 (Умышленное уничтожение или повреждение территорий, взятых под охрану государства, и объектов природно-заповедного фонда) 441 (Экоцид) и ст. 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны).

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В частности, уголовные производства проводятся по фактам умышленного уничтожения и повреждения территорий Крымского природного заповедника, орнитологического отделения Крымского природного заповедника "Лебединые острова", Ялтинского горно-лесного природного заповедника, Национального природного заповедника "Мыс Мартьян", Опукского природного заповедника, комплексного памятника местного значения "Меганом" и других.

Кроме того, прокуратура проводит уголовное расследование по фактам нарушения экологической безопасности при строительстве транспортного перехода через Керченский пролив и при строительстве трассы "Таврида".

"В частности при строительстве трассы "Таврида" установлены факты незаконной вырубки около 110 тысяч деревьев и около 116 тысяч кустов, в том числе крымской сосны и можжевельника, включенных в Красную книгу Украины", - сообщил представитель прокуратуры.

По его словам, в настоящее время назначены ряд экспертиз, по результатам которых будет определен размер ущерба и принято процессуальное решение.

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