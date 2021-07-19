У Зеленского написали о визите на "границу Абхазии" - один из главарей поблагодарил "за фактическое признание". ФОТО

Допущенную ошибку на сайте президента Украины исправили, но сохранился скриншот.

Его опубликовал в Facebook один из "чиновников" оккупированной Абхазии Кан Тания, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.

"Хочется поблагодарить Президента Украины за фактическое признание Абхазии. Во-первых, в заголовке на сайте президента Украины не пишут о названной грузинскими властями "административной линии", а называют вещи своими именами - то есть границу с Абхазией. Во-вторых, В. Зеленский сделал следующее заявление: "В Абхазии наращивается военное присутствие РФ, нарушаются права граждан". Ключевое слово - граждан. Напомню, гражданин - лицо, принадлежащее к постоянному населению данного государства, пользуется всеми правами, обеспеченными конституцией, и выполняет все установленные конституцией обязанности ", - пишет Тания.

"Мы, конечно, не согласны с нарушением наших прав, все делается в рамках двусторонних межгосударственных соглашений. Но в любом случае благодарим за заботу, господин президент", - отметил он.

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Он также опубликовал скриншот сообщения с официального сайта президента Украины, в котором говорится о поездке Зеленского к административной линии с оккупированной Абхазией. В русской версии сообщения было использовано слово "граница". Сейчас на сайте президента Украины размещено исправленное сообщение.





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