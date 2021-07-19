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У Зеленского написали о визите на "границу Абхазии" - один из главарей поблагодарил "за фактическое признание". ФОТО

Допущенную ошибку на сайте президента Украины исправили, но сохранился скриншот.

Его опубликовал в Facebook один из "чиновников" оккупированной Абхазии Кан Тания, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.

"Хочется поблагодарить Президента Украины за фактическое признание Абхазии. Во-первых, в заголовке на сайте президента Украины не пишут о названной грузинскими властями "административной линии", а называют вещи своими именами - то есть границу с Абхазией. Во-вторых, В. Зеленский сделал следующее заявление: "В Абхазии наращивается военное присутствие РФ, нарушаются права граждан". Ключевое слово - граждан. Напомню, гражданин - лицо, принадлежащее к постоянному населению данного государства, пользуется всеми правами, обеспеченными конституцией, и выполняет все установленные конституцией обязанности ", - пишет Тания.

"Мы, конечно, не согласны с нарушением наших прав, все делается в рамках двусторонних межгосударственных соглашений. Но в любом случае благодарим за заботу, господин президент", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский в Грузии посетил линию соприкосновения с оккупированной Абхазией: "Военное присутствие РФ наращивается". ФОТОрепортаж

Он также опубликовал скриншот сообщения с официального сайта президента Украины, в котором говорится о поездке Зеленского к административной линии с оккупированной Абхазией. В русской версии сообщения было использовано слово "граница". Сейчас на сайте президента Украины размещено исправленное сообщение.

У Зеленского написали о визите на границу Абхазии - один из главарей поблагодарил за фактическое признание 01
У Зеленского написали о визите на границу Абхазии - один из главарей поблагодарил за фактическое признание 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Территории Украины, Грузии и Молдовы стали меньше после начала движения в ЕС, - Зеленский

Автор: 

Абхазия (375) дипломатия (1463) Зеленский Владимир (20826)


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Топ комментарии
+78
Оце ганьба-ганьбище....Господи,як же вже набридло це "шапіто"
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19.07.2021 22:04 Ответить
+65
И Д И О Т ! ! !
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19.07.2021 22:05 Ответить
+64
Опять обосратушки
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19.07.2021 22:04 Ответить
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і знову обісрався... і заміна Мендель на Нікіфорова покращень не принесла. воістину правий був дідусь Крилов: "... а ви, друзья, как нє садітєсь, всьо в музиканти нэ годітєсь...". Володимире Олександровичу, не зупиняйтесь! попереду ще стільки можливостей обгадитись. ганьбитися - так на повну силу й до кінця!
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20.07.2021 10:14 Ответить
А що Ви від наркомана хотіли?Тільки щось невидно гнівних опусів виборців Зе-зрадника,так розумію всіх 73% проголосувавших за цей непотріб все влаштовує?
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20.07.2021 10:33 Ответить
какое же оно ********.......
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20.07.2021 11:45 Ответить
тупий віслюк знову облажався..
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20.07.2021 12:00 Ответить
Ни дня без "обделаться"! Ни дня, блин!!... Позорище...
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20.07.2021 16:21 Ответить
Складається враження , що там багато безграмотних дол.б.й. без царя в голові...? То ратиці повиставляли, ногу на ногу позакидали убогі перед емірами, на офіційному рандеву, що у арабів є неприпустимим приниженням тому, кому підошву наставляють...?!То тут..?.Має ж там бути хтось професійно розумний..?
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20.07.2021 18:26 Ответить
Тупо, б...., мало того покарання як катувати до смерті разів 300. Цей зрадник, ну це піііісюн через букву Х. Ну тепер путєн втратив своє право на екслюзивність... Вова Х.... Лалалалала...
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20.07.2021 19:12 Ответить
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