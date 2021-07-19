Завтра в Киеве вновь обещают грозы, коммунальщики будут работать все это время в усиленном режиме, - КГГА

Устраняют последствия непогоды в Киеве все службы города. Часть общественного транспорта все еще не может возобновить движение.

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, во время сильного ливня упали примерно 150 деревьев.

Из-за подтопления в городе изменили часть маршрутов общественного транспорта. Из-за повреждения асфальта в Подольском районе до сих пор не восстановили движение троллейбусы № 24 и 35 и автобусы № 102 и 72.

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В Деснянском районе из-за подтопления улиц все еще пытаются восстановить работу троллейбусов маршрутов № 37 и 37-А. Метро, как мы сообщали, уже работает без изменений.

По словам Поворозника, в ликвидации последствий ливня участвуют работники подразделения службы спасения, "Киевзеленстроя", районных управлений зеленых насаждений, лесопарковых хозяйств и работники управляющих компаний.

Сейчас в городе еще есть подтопления в Подольском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, 20 июля в городе снова грозы. Коммунальщики будут работать все это время в усиленном режиме.

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Чиновник призвал киевлян быть бдительными: при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. стоит информировать экстренные службы по телефонам 101 или 103. Если же обнаружили подтопления на проезжей части или тротуарах, следует обращаться в круглосуточную диспетчерскую "Киевавтодора" по тел.: 284-74-19.

Напомним, днем 19 июля Киев накрыл ливень и ветер до 24 м/с.

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