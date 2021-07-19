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Завтра в Киеве вновь обещают грозы, коммунальщики будут работать все это время в усиленном режиме, - КГГА

Устраняют последствия непогоды в Киеве все службы города. Часть общественного транспорта все еще не может возобновить движение.

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, во время сильного ливня упали примерно 150 деревьев.

Из-за подтопления в городе изменили часть маршрутов общественного транспорта. Из-за повреждения асфальта в Подольском районе до сих пор не восстановили движение троллейбусы № 24 и 35 и автобусы № 102 и 72.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия непогоды в Киеве ликвидируют более 320 коммунальщиков, метро работает в штатном режиме, - Кличко

В Деснянском районе из-за подтопления улиц все еще пытаются восстановить работу троллейбусов маршрутов № 37 и 37-А. Метро, как мы сообщали, уже работает без изменений.

По словам Поворозника, в ликвидации последствий ливня участвуют работники подразделения службы спасения, "Киевзеленстроя", районных управлений зеленых насаждений, лесопарковых хозяйств и работники управляющих компаний.

Сейчас в городе еще есть подтопления в Подольском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, 20 июля в городе снова грозы. Коммунальщики будут работать все это время в усиленном режиме.

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Чиновник призвал киевлян быть бдительными: при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. стоит информировать экстренные службы по телефонам 101 или 103. Если же обнаружили подтопления на проезжей части или тротуарах, следует обращаться в круглосуточную диспетчерскую "Киевавтодора" по тел.: 284-74-19.

Завтра в Киеве вновь обещают грозы, коммунальщики будут работать все это время в усиленном режиме, - КГГА 01

Напомним, днем 19 июля Киев накрыл ливень и ветер до 24 м/с.

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КГГА (2989) Киев (25668) непогода (817)


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А тут хоча б капнуло.
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19.07.2021 22:38 Ответить
Трещины в земле уходят на метры.Осыпаются яблоки и многое другое.Засуха может испортить виды на урожай во многих областях,кроме львовской.
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19.07.2021 22:47 Ответить
Хмельницкий дождь.винница дождь...сто вы курите
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19.07.2021 22:54 Ответить
Приїдь на Чернігівщину Сумщину і подивися!!! Температура рідко падає вдень нижче +32 вітру з хмарами нема і сонце пече!
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20.07.2021 04:20 Ответить
Дождь был 2 дня назад
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20.07.2021 08:57 Ответить
"Ідуть двоє п"яних по селу, Дощ ллє - як з відра! Один другому каже:
- Ну і брехуни ці метеорологи! Передали вчора - "Місцями - дощ!" Ми з тобою все село пройшли, а він і не думає вщухать!"
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20.07.2021 09:32 Ответить
У нас в місті кілька днів теж був, "Місцями" Там де ми живемо - і не капнуло! А за кілометр від нас - у іншому районі міста, злива пройшла така, що річки по вулицях текли!
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20.07.2021 09:34 Ответить
У Дніпрі спека немов у пустелі Цукру. Нема сечі вже терпіти 🥵🥵🥵
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20.07.2021 07:01 Ответить
 
 