Российские космонавты на МКС рискуют остаться без скафандров и потерять возможность выходить в открытый космос

У имеющихся у россиян скафандров на Международной космической станции скоро закончится ресурс, а производство новых скафандров Россия никак не запустит.

Об этом в интервью российскому государственному информагентству РИА "Новости"рассказал генеральный конструктор Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, на МКС сейчас есть два скафандра текущего поколения "Орлан-МКС" и два запасных скафандра предыдущего поколения "Орлан-МК". У каждого скафандра есть ресурс по числу разрешенных выходов в космос, а в ближайшее время космонавтам предстоит установить на станции новый модуль "Наука". После этого ресурс скафандров "Орлан-МКС" будет практически исчерпан.

По словам Позднякова, на производство новых скафандров до сих пор даже не подписали договор. "За то время, пока согласовывался контракт, пропали некоторые поставщики, исчезли необходимые материалы. Сейчас для производства новой партии скафандров "Орлан-МКС" из-за необходимости замены комплектующих требуется проводить отдельную опытно-конструкторскую работу и подтверждающие испытания. А это время и деньги", - отметил он.

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По словам главного конструктора "Звезды", процесс разработки и изготовления тормозит бюрократия. "На согласования технических заданий, к сожалению, уходят годы. Илон Маск, думаю, узнав, какая цепочка согласований требуется, просто бы посмеялся над нами. Существующая система согласований и утверждений не позволяет нам оперативно реагировать, выпускать новую продукцию. Все вязнет в бюрократическом болоте", - заявил Поздняков.

По словам конструктора, когда заданный ресурс скафандра истечет, после дополнительных проверок могут разрешить его использовать еще для двух-трех выходов в открытый космос. "Но это уже не гарантийный период. Всегда требуется смелость для принятия таких решений", - подчеркнул он. Из резервных "Орлан-МК" один скоро будет частично разобран и утилизирован, добавил Поздняков.

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