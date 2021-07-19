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Российские космонавты на МКС рискуют остаться без скафандров и потерять возможность выходить в открытый космос

Российские космонавты на МКС рискуют остаться без скафандров и потерять возможность выходить в открытый космос

У имеющихся у россиян скафандров на Международной космической станции скоро закончится ресурс, а производство новых скафандров Россия никак не запустит.

Об этом в интервью российскому государственному информагентству РИА "Новости"рассказал генеральный конструктор Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, на МКС сейчас есть два скафандра текущего поколения "Орлан-МКС" и два запасных скафандра предыдущего поколения "Орлан-МК". У каждого скафандра есть ресурс по числу разрешенных выходов в космос, а в ближайшее время космонавтам предстоит установить на станции новый модуль "Наука". После этого ресурс скафандров "Орлан-МКС" будет практически исчерпан.

По словам Позднякова, на производство новых скафандров до сих пор даже не подписали договор. "За то время, пока согласовывался контракт, пропали некоторые поставщики, исчезли необходимые материалы. Сейчас для производства новой партии скафандров "Орлан-МКС" из-за необходимости замены комплектующих требуется проводить отдельную опытно-конструкторскую работу и подтверждающие испытания. А это время и деньги", - отметил он.

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По словам главного конструктора "Звезды", процесс разработки и изготовления тормозит бюрократия. "На согласования технических заданий, к сожалению, уходят годы. Илон Маск, думаю, узнав, какая цепочка согласований требуется, просто бы посмеялся над нами. Существующая система согласований и утверждений не позволяет нам оперативно реагировать, выпускать новую продукцию. Все вязнет в бюрократическом болоте", - заявил Поздняков.

По словам конструктора, когда заданный ресурс скафандра истечет, после дополнительных проверок могут разрешить его использовать еще для двух-трех выходов в открытый космос. "Но это уже не гарантийный период. Всегда требуется смелость для принятия таких решений", - подчеркнул он. Из резервных "Орлан-МК" один скоро будет частично разобран и утилизирован, добавил Поздняков.

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Автор: 

космос (787) Международная космическая станция (18) россия (96125)


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Топ комментарии
+38
Ватник,ушанка и...П-О-Е-Х-А-Л-И!!!
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19.07.2021 22:58 Ответить
+33
спасибо ))) хоть спокойно пойду спать )))
рашка не подвела ...даже скафандрам кирдык... в космической державе...)))
то параша сломается...то дыра в обшивке..теперь и одежка прохудилась )))
трешшит вяличие по швам...
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19.07.2021 22:58 Ответить
+32
сейчас заплачу)))
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19.07.2021 22:55 Ответить
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Нє-є-є,жувачка є не завжди. Вони їїу америкосів виклянчують.
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20.07.2021 21:18 Ответить
изо лентой пользуйтесь....
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20.07.2021 12:18 Ответить
расейка - "великая" космическая держава
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20.07.2021 12:54 Ответить
Пусть так выходят, без скафандров...
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20.07.2021 16:36 Ответить
То дрібниці! Мітя Рагозін спеціально для лаптєногих кацманавтів сотворить зкріпний мега-батут!
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20.07.2021 16:40 Ответить
Как то пофиг!
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20.07.2021 16:44 Ответить
Как эпично: россияне на орбите без космических штанов.
Видать, скоро заявят: "МКС - НАШ !"
(уж больно им нравится американская экипировка)
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20.07.2021 17:02 Ответить
Так єто же ж ісконно руссккая МКС і штані русские, і амеріканскіє скафандрі русские,і амеріканці тоже русскіє,потому как нагло сідят на ісконно русской МКС!!! Єслі нє согласні с єтім амерікосі,то-о-о ( а на МКС улічніє фонарі єсть?),ну всьо равно-на фонарях їх вєшать,тудіть твою в качерижку!
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20.07.2021 21:25 Ответить
ваще фиолетово...
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20.07.2021 18:59 Ответить
С иконой в руках,на которой изображёно путло,им нечего бояться.
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20.07.2021 19:50 Ответить
расеянский космос сломался на откатах!
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20.07.2021 20:21 Ответить
Кацапська смєкалка на МКС

Російські космонавти на МКС ризикують залишитися без скафандрів і втратити можливість виходити у відкритий космос - Цензор.НЕТ 9228
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20.07.2021 20:28 Ответить
Російські космонавти на МКС ризикують залишитися без скафандрів і втратити можливість виходити у відкритий космос - Цензор.НЕТ 1285
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20.07.2021 20:32 Ответить
а как же им посрать теперь ???
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20.07.2021 20:35 Ответить
Російські космонавти на МКС ризикують залишитися без скафандрів і втратити можливість виходити у відкритий космос - Цензор.НЕТ 1712
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20.07.2021 21:23 Ответить
Так у мене відразу пропозиція - випускайте їх в космос без скафандрів)
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20.07.2021 21:23 Ответить
А я переживаю, при возврате этих лаптей на паРашу они точно сгорят при входе в атмосферу? И куда упадут их останки?
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20.07.2021 22:09 Ответить
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