Первый приговор по делу о штурме Капитолия: сторонник Трампа проведет в тюрьме 8 месяцев

Суд в США дал 38-летнему жителю Флориды Полу Ходжкинсу 8 месяцев заключения за участие в штурме Капитолия. Это первый реальный срок за беспорядки в Вашингтоне, произошедшие 6 января.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

В июне Ходжкинс признал себя виновным в препятствовании работе Конгресса. Он согласился, что его действия повлияли на утверждение результатов выборов, которое прервали именно из-за штурма сторонников Дональда Трампа.

Ходжкинс признал, что на подходе к Капитолию впал в эйфорию, а затем последовал за толпой непосредственно в здание Конгресса.

"Если бы я знал, что протест обострится, я бы никогда не пошел дальше тротуара Пенсильвания-авеню Это было глупое решение с моей стороны", - сказал Ходжкинс на суде.

Читайте: Глава ФБР Рэй назвал штурм Капитолия 6 января "внутренним терроризмом"

Прокуратура хотела, чтобы Ходжкинс получил 18 месяцев заключения. Она настаивала, что обвиняемый, "как и каждый из бунтарей, внес свой вклад в коллективную угрозу демократии". Адвокат Патрик Н. Ледук просил помиловать Ходжкинса и не давать ему реальный тюремный срок. Он настаивал, что достаточным наказанием для мужчины будет позор, который он будет испытывать до конца жизни.

В конце концов судья Рэндольф Мосс хоть и осудил действия Ходжкинса, но отметил, что тот заслуживает небольшого снисхождения, поскольку рано признал себя виновным и не был причастен к насилию.

Читайте: Facebook помогал полиции опознать участников штурма Капитолия, - СМИ

Напомним, 6 января 2021-го в Конгрессе США проходило формальное утверждение победы Джо Байдена на выборах президента. Процедуру попытались сорвать сторонники на тот момент действующего президента Дональда Трампа: они прорвались в Капитолий. Вскоре здание освободили – и конгрессмены утвердили победу Байдена. В беспорядках погибли пять человек.