Первый приговор по делу о штурме Капитолия: сторонник Трампа проведет в тюрьме 8 месяцев
Суд в США дал 38-летнему жителю Флориды Полу Ходжкинсу 8 месяцев заключения за участие в штурме Капитолия. Это первый реальный срок за беспорядки в Вашингтоне, произошедшие 6 января.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".
В июне Ходжкинс признал себя виновным в препятствовании работе Конгресса. Он согласился, что его действия повлияли на утверждение результатов выборов, которое прервали именно из-за штурма сторонников Дональда Трампа.
Ходжкинс признал, что на подходе к Капитолию впал в эйфорию, а затем последовал за толпой непосредственно в здание Конгресса.
"Если бы я знал, что протест обострится, я бы никогда не пошел дальше тротуара Пенсильвания-авеню Это было глупое решение с моей стороны", - сказал Ходжкинс на суде.
Прокуратура хотела, чтобы Ходжкинс получил 18 месяцев заключения. Она настаивала, что обвиняемый, "как и каждый из бунтарей, внес свой вклад в коллективную угрозу демократии". Адвокат Патрик Н. Ледук просил помиловать Ходжкинса и не давать ему реальный тюремный срок. Он настаивал, что достаточным наказанием для мужчины будет позор, который он будет испытывать до конца жизни.
В конце концов судья Рэндольф Мосс хоть и осудил действия Ходжкинса, но отметил, что тот заслуживает небольшого снисхождения, поскольку рано признал себя виновным и не был причастен к насилию.
Напомним, 6 января 2021-го в Конгрессе США проходило формальное утверждение победы Джо Байдена на выборах президента. Процедуру попытались сорвать сторонники на тот момент действующего президента Дональда Трампа: они прорвались в Капитолий. Вскоре здание освободили – и конгрессмены утвердили победу Байдена. В беспорядках погибли пять человек.
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Зараз чорні стріляють чорних (регулярно новини) - нема вереску. Як питають журналісти: то що, тепер / більше життя чорних не важливі ?
Не їли. Нападали на білих жінок, бо знають, що жінки слабші і не зможуть дати здачі.
Одних примушували стати на коліна, коли відмовлялися - з розмаху били в обличчя. В церкву навіть забігли, маленька літня пані прибирала біля вівтаря, вони по-звірячому її вдарили і вона впала на підлогу.
Как не мальчика в трусиках, так девочку монтажной пеной. И тоже всех насилуем и едим, если они хайльгитлер не кричат.
Предпочту быть живым и здоровым ковидофашистом.
Российское духовное величие!
Вот выйдет и развесит по столбам
Друг друга - за малейшее отличие!"
(И Губерман)
Вам з "Веданою не здається, що ви морально нагадуєте подібних персонажів?
Его чернозадая прокурор Kim Foxx отказалась закрывать только потому что он черный, чтобы черных не было задох*я в КПЗ.
https://cwbchicago.com/2021/06/man-accused-of-terrorizing-downtown-with-violent-attacks-on-women-murder.html
Хотя нет. Для пущих страстей лучше, чтобы бабушка в церкви была беременным ветераном сталинградской битвы.
Да и вобще, чего только неинайдешь...
Но бабушка в церкви - это реально находка. Это даже круче мусульман насилующих немку посреди площади.
ПыСы: Если ты не в курсе, в США с определенной периодичностью полиция валит какогонить нигера, а потом цветные устраивают дебоши. А вот Капитолий после войны за независимость не штурмовали.
Штаты переживут и блм, и садистов-полицаев. Причем эти проблемы тесно связаны.
И еще одно. Белый полицейский убивающий нигера - это конечно находка. Бо по свидетельствам в штатах желающих вломить мутному нигреру среди чернокожих полицейских гораздо больше.
Будь проще и хай сами разбираются.
Я тут бачила на фб. Товариш поширив.
https://cwbchicago.com/
"Ворог" України називає путлєра вбивцєю, якщо що. Побільше б таких впливових "ворогів" нам.
Мавхолейные бакланы...вы даже не БАРАНЫ...вы хуже...,со взятием Парижа летом 1940 года товаристч Сралин поздравлял Гитлера теллеграммой ПОЗЖЕ...кажись в конце июня 1940 года...
Да он будет бахвалиться до конца жизни в каждом баре как он нагнул демократов.
когда они перелезли за ограду. Они собирались взять в заложники сенаторов-демократов и они бы никого не пожалели.
Вы серьезно думаете что люди идут свергать власть в костюме викинга?
Просто так как-то вышло, что эти ублюдки апервые за 200 лет учудили такое, что Игилу и Талибам не снилось - захватили второе по значимости в США государственное здание.
Надо было для пущей важности еще Декларацией независимсти задницу подтереть.
А Конгресс, вообще то, публичное место. Имеем право входить, за наши деньги содержится.
Вася, посмотрим, что ты запоешь, когда Госдуру захватят.
А госдуру пусть лучше сожгут к ипеням, вместе с кремлем нахер. Я запою только тогда когда в Москве пиво будет по семь гривен.
А ВРЫВАТЬСЯ - нет !
А політики, які це розкрутили і розкручують далі ?
Починаючи від =животворящого= ?
Хто нею керує і дав їм такий наказ ?
Чому туди, де =горіло= найбільше - не покликали НацГвардію, за винятком одного (не пам*ятаю назви) ?
Хто ж не дозволив охороняти Капітолій достатній кількості поліції, коли про маніфестацію було відомо заздалегідь ?
Символа демократии.
https://www.youtube.com/watch?v=WAUi5pGAT-4
https://www.youtube.com/watch?v=PFSXnbjHf0U
https://www.youtube.com/watch?v=-g-UEDP74CE
А это вообще рядом с домом.
https://www.youtube.com/watch?v=rTt9C5GLqQg&t=97s
Неудивительно что количество заявок на право владения оружия в Иллинойсе выросло в три(!) раза с 166 тыс. до 455 тыс. Это только новых владельцев В штате, на секундочку, 13 млн. человек, как треть Украины.
Но по всем зомбоящикам чувак с рогами на голове, мирно сидящий в кресле спикера и это должно нас волновать?
Который с 80-х был завербован КГБ.
Трамп не довіряв американській розвідці, але довіряв кремлю.
Трамп переніс посольство в Ієрусалим - Америці це все було потрібно ?
Розкажи нам "невбогий."
Так вам шашечки чи їхати?
Бгг.
А можеш розповісти трохи детальніше про те, як саме він "блокував"?
А то про це ніхто у світі не знає, окрім тебе.
"Савпадєніє? Нє думаю." ©
- Нашей партии было легче встать на сторону Трампа и желать ему победы, потому что и мы с ним похожи, и избиратели у нас схожие: мы за простых людей и мы тоже не хотим никому помогать! А победу у него не отберут. Трамп - президент на 8 лет! А потом сын пойдет. Мы поддержим! (https://www.kp.ru/daily/26604/3621229/ звідси )