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Первый приговор по делу о штурме Капитолия: сторонник Трампа проведет в тюрьме 8 месяцев

Первый приговор по делу о штурме Капитолия: сторонник Трампа проведет в тюрьме 8 месяцев

Суд в США дал 38-летнему жителю Флориды Полу Ходжкинсу 8 месяцев заключения за участие в штурме Капитолия. Это первый реальный срок за беспорядки в Вашингтоне, произошедшие 6 января.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

В июне Ходжкинс признал себя виновным в препятствовании работе Конгресса. Он согласился, что его действия повлияли на утверждение результатов выборов, которое прервали именно из-за штурма сторонников Дональда Трампа.

Ходжкинс признал, что на подходе к Капитолию впал в эйфорию, а затем последовал за толпой непосредственно в здание Конгресса.

"Если бы я знал, что протест обострится, я бы никогда не пошел дальше тротуара Пенсильвания-авеню Это было глупое решение с моей стороны", - сказал Ходжкинс на суде.

Читайте: Глава ФБР Рэй назвал штурм Капитолия 6 января "внутренним терроризмом"

Прокуратура хотела, чтобы Ходжкинс получил 18 месяцев заключения. Она настаивала, что обвиняемый, "как и каждый из бунтарей, внес свой вклад в коллективную угрозу демократии". Адвокат Патрик Н. Ледук просил помиловать Ходжкинса и не давать ему реальный тюремный срок. Он настаивал, что достаточным наказанием для мужчины будет позор, который он будет испытывать до конца жизни.

В конце концов судья Рэндольф Мосс хоть и осудил действия Ходжкинса, но отметил, что тот заслуживает небольшого снисхождения, поскольку рано признал себя виновным и не был причастен к насилию.

Читайте: Facebook помогал полиции опознать участников штурма Капитолия, - СМИ

Напомним, 6 января 2021-го в Конгрессе США проходило формальное утверждение победы Джо Байдена на выборах президента. Процедуру попытались сорвать сторонники на тот момент действующего президента Дональда Трампа: они прорвались в Капитолий. Вскоре здание освободили – и конгрессмены утвердили победу Байдена. В беспорядках погибли пять человек.

Автор: 

беспорядки (333) приговор (1235) США (27101) штурм (534)


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Топ комментарии
+12
Хммм, а блмщиков за погром городов, нападения на полицейские участки не ищут и не садят.
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19.07.2021 23:20 Ответить
+10
Вони ще людей повбивали, просто били і ґвалтували жінок.
Зараз чорні стріляють чорних (регулярно новини) - нема вереску. Як питають журналісти: то що, тепер / більше життя чорних не важливі ?
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20.07.2021 00:10 Ответить
+8
"Все побежали и я побежал", а тот кто крикнул, в кусты. Теперь баранам расплачиваться
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19.07.2021 23:12 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Что-то как-то маловато для такого грандиозного нападения на всю мировую демократию.
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19.07.2021 23:11 Ответить
А скільки років дали тому чорному мерзотнику, який убив беззбройну жінку-ветерана збройних сил США?
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20.07.2021 05:23 Ответить
"Все побежали и я побежал", а тот кто крикнул, в кусты. Теперь баранам расплачиваться
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19.07.2021 23:12 Ответить
У Карела Чапека є оповідання - "Звільнений" Почитай! Там подібна картина описана
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20.07.2021 05:18 Ответить
Хммм, а блмщиков за погром городов, нападения на полицейские участки не ищут и не садят.
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19.07.2021 23:20 Ответить
Вони ще людей повбивали, просто били і ґвалтували жінок.
Зараз чорні стріляють чорних (регулярно новини) - нема вереску. Як питають журналісти: то що, тепер / більше життя чорних не важливі ?
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20.07.2021 00:10 Ответить
И ели прямо живьем на улицах. На кац-тв рассказывали.
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20.07.2021 00:19 Ответить
Не смішно. Але від фашиста чого тільки не почуєш, будь-які наклепи і брехню.
Не їли. Нападали на білих жінок, бо знають, що жінки слабші і не зможуть дати здачі.
Одних примушували стати на коліна, коли відмовлялися - з розмаху били в обличчя. В церкву навіть забігли, маленька літня пані прибирала біля вівтаря, вони по-звірячому її вдарили і вона впала на підлогу.
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20.07.2021 00:28 Ответить
Да. Мы фашисты и бегдеровцы такие. Про это тоже кац-тв не умолкает.

Как не мальчика в трусиках, так девочку монтажной пеной. И тоже всех насилуем и едим, если они хайльгитлер не кричат.
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20.07.2021 00:31 Ответить
Ні, ви - ковідо-фашист.
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20.07.2021 00:32 Ответить
А вы квоидо-идиотка.

Предпочту быть живым и здоровым ковидофашистом.
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20.07.2021 00:35 Ответить
"Растёт по чердакам и погребам
Российское духовное величие!
Вот выйдет и развесит по столбам
Друг друга - за малейшее отличие!"
(И Губерман)
Вам з "Веданою не здається, що ви морально нагадуєте подібних персонажів?
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20.07.2021 05:23 Ответить
Не монтажной пеной, а сзади ножом. Зарезал женщину, PhD которая приехала из Мериленда и просто прошла один блок не в ту сторону. Перед этим неделю терроризировал женщин в даунтауне, еще восемь жертв.
Его чернозадая прокурор Kim Foxx отказалась закрывать только потому что он черный, чтобы черных не было задох*я в КПЗ.

https://cwbchicago.com/2021/06/man-accused-of-terrorizing-downtown-with-violent-attacks-on-women-murder.html
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20.07.2021 01:19 Ответить
А уж бабушку в церкви - это святое. Круче даже Скабеева не придумала бы.

Хотя нет. Для пущих страстей лучше, чтобы бабушка в церкви была беременным ветераном сталинградской битвы.
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20.07.2021 00:34 Ответить
Ну було повно відео.Як людей витягували з машин і копали ногами,різали,били бітами і тд.Стріляли зі зброї і навіть з сигнальних пістолетів.Зараз вже багато відео повидаляли соц мережі.Але ще дещо можна знайти.Ні одне з наших змі це не показувало.Звісно москалі це все смакували і розкручували.
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20.07.2021 00:35 Ответить
Было полно видео, как полиция по окнам домов шмаляла.

Да и вобще, чего только неинайдешь...

Но бабушка в церкви - это реально находка. Это даже круче мусульман насилующих немку посреди площади.

ПыСы: Если ты не в курсе, в США с определенной периодичностью полиция валит какогонить нигера, а потом цветные устраивают дебоши. А вот Капитолий после войны за независимость не штурмовали.
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20.07.2021 00:41 Ответить
https://censor.net/ru/user/184403 Та було відео,як старшу білу жінку гамселили,саме чорні блмщики.Правда не в церкві.Зараз не знаю чи відео знайду.Потрібно було все завантажувати.
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20.07.2021 00:48 Ответить
Такого дебошу вже давно не було.І саме в демократичних штатах їх не розганяли.Бо колись їх просто валили.Зараз там ще й якась незрозуміла організація антіфа появилася.
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20.07.2021 00:50 Ответить
У меня брат в Балтиморе жил одно время. Говорил, что раз в год примерно.

Штаты переживут и блм, и садистов-полицаев. Причем эти проблемы тесно связаны.

И еще одно. Белый полицейский убивающий нигера - это конечно находка. Бо по свидетельствам в штатах желающих вломить мутному нигреру среди чернокожих полицейских гораздо больше.

Будь проще и хай сами разбираются.
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20.07.2021 01:15 Ответить
Балтимор - это жопа Штатов. Люди живут там только за чертой собственно Балтимора.
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20.07.2021 01:33 Ответить
Саме таких масштабів там не було.Те що робиться в США,воно впливає на весь світ.В нас вже багато хто з молоді нахватався цих блм ідей і готовий стояти на колінах перед бандитами.Блсщики усіх білих вважають пригноблювачами,не тільки жителів США.
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20.07.2021 01:48 Ответить
да и хрен с ними, главное, чтоб лутать и погромничать больше не лезли, а они больше и не лезут.
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20.07.2021 08:26 Ответить
Зараз? антифа с фа всю жизнь, как жаба с гадюкой. Что там, что везде.
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20.07.2021 08:25 Ответить
Чому москалі ? Я, наприклад, не знала, що вони показували і як це прелставляли.
Я тут бачила на фб. Товариш поширив.
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20.07.2021 00:42 Ответить
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20.07.2021 00:42 Ответить
Ну москалі смакували погроми антіфа і блм.Я за це казав.Бо бачив фрагменти з їхніх новин і шоу.
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20.07.2021 00:43 Ответить
Ти йому нічого не доведеш. Кинь.
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20.07.2021 00:43 Ответить
https://censor.net/ru/user/165058 Та люди можуть все розуміти,але самі собі брешуть.Або можливо боти,тоді ніколи не переконаєш.
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20.07.2021 00:45 Ответить
На, просветись, а то идиотом выглядишь.
https://cwbchicago.com/
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20.07.2021 01:12 Ответить
Лутеры уже сидят давно, выдумываешь тут кацапофейкоту.
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20.07.2021 08:23 Ответить
Говноедов Путлера во время выборов в США в 2016 году раскрыли сразу 4 разведки....,Фишка тут крутая....на заседании СовБеза РАБссии за месяц до выборов в США выступил Патрушев,следом ШойХу,а потом слово взяла Валя Матвиенко...которая сказала : ТРАМП должен быть НАШ...,после этого говна понеслась Карусель.... Мавзолейная....
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19.07.2021 23:23 Ответить
Ну да, ну да, Трампа обрали російські спецслужби. Аякже. Це вже всім відомо, особливо після безрезультатного розслідування спецпрокурора муллєра. Цікаво, а які спецслужби пропхали у Білий Дім неповносправного діда, який виявився, всупереч запевненням українських політолухів та зацікавлених осіб, не козаком байдою, а ворогом України. Оконфузившись, тепер ці політолухи, а разом з ними боти глобалістів і порохоботи все валять на дурнуватого вувузєлу - мовляв це він своєю непродуманою поведінкою відштовхнув від України таких вразливих і ранимих "союзників" України. Винуватий, бач, не дєдушка жо, котрий, як і мікрон та муркель, також виявився реальним, а не надуманим, агентом кремля, а вувузєла. Так які спецслужби обрали дєдушку жо?
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20.07.2021 05:36 Ответить
В тебе якась мова наркомансько-кацапська. Нічого не зрозуміло: мікрони, муркелі.

"Ворог" України називає путлєра вбивцєю, якщо що. Побільше б таких впливових "ворогів" нам.
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20.07.2021 08:28 Ответить
Ну хто ж тобі винуватий, що ти таке тупе, барух? І живеш десь на марсі, бо не знаєш, що цей "друх" України нічого для неї не зробив. Абсолютно нічого. Коли Дж. Бушу треба було прийняти Булгарію та Румунію в НАТО, він не висував цим країнам жодної вимоги, а просто взяв і прийняв їх до Альянсу - з усією їхньою корупцією й проблемами. Зате дєдушка жо чудово порозумівся з куйлом і на зустрічі з мрукєль заявив, що санкцій проти компаній, пов'язаних з СП-2, не запроваджуватиме. Отака фігня, барух.
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20.07.2021 08:58 Ответить
Американский кацаб 100%
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19.07.2021 23:28 Ответить
Рогатий.
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20.07.2021 00:02 Ответить
Президент США Франклин Делано Рузвельт подписал указ о поставках в СССР тушонки Рузвельта 11 марта 1941 года,а война началась против Мавзолейных баранов аж 22 июня 1941 года...,кстати Гитлер бомбить Лондон и Ковентри начал еще в 1940 году,товаристч Сралин тогда поздравил товаристча Гитлера с замечательной победой над Черчиллем...
Мавхолейные бакланы...вы даже не БАРАНЫ...вы хуже...,со взятием Парижа летом 1940 года товаристч Сралин поздравлял Гитлера теллеграммой ПОЗЖЕ...кажись в конце июня 1940 года...
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19.07.2021 23:35 Ответить
Позор до конца жизни ?
Да он будет бахвалиться до конца жизни в каждом баре как он нагнул демократов.
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19.07.2021 23:48 Ответить
Там четверых прикончили. Одну застрелили, трое как бы сами, из-за "проблем со здоровьем"). Белых недоносков к ногтю.
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19.07.2021 23:55 Ответить
Странно, что охрана Белого Дома вообще не открыла прицельный огонь на поражение
когда они перелезли за ограду. Они собирались взять в заложники сенаторов-демократов и они бы никого не пожалели.
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20.07.2021 00:02 Ответить
Они ващето Капитолий штурмовали.
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20.07.2021 00:21 Ответить
Они просто пришли на несанкционированную демонстрацию - ничего не разгромили и никого не убили. Одиного полицейского помяли и все. Зашли и вышли.
Вы серьезно думаете что люди идут свергать власть в костюме викинга?
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20.07.2021 01:11 Ответить
Тада. Просто на экскурсии были и подскользнувшись случаянно зацепились за опечатанные урны и вынесли их. Фотографировались с государственными символами в захваченном здании тоже абсолютно случайно..Окна высадили и залезли вобще потнедоразумению - ну не знали они, что это государственное административное здание.

Просто так как-то вышло, что эти ублюдки апервые за 200 лет учудили такое, что Игилу и Талибам не снилось - захватили второе по значимости в США государственное здание.

Надо было для пущей важности еще Декларацией независимсти задницу подтереть.
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20.07.2021 01:24 Ответить
Ущерб где? Трупы предьявите?
А Конгресс, вообще то, публичное место. Имеем право входить, за наши деньги содержится.
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20.07.2021 01:26 Ответить
При надругательстве над государственными символами жертв тоже нет.

Вася, посмотрим, что ты запоешь, когда Госдуру захватят.
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20.07.2021 01:29 Ответить
Где надругательство? Фотографироваться в кресле спикера на память - это надругательство? Ну так и у меня есть фотка из US House, сделанная еще до Обамы - это тоже надругательство?
А госдуру пусть лучше сожгут к ипеням, вместе с кремлем нахер. Я запою только тогда когда в Москве пиво будет по семь гривен.
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20.07.2021 01:32 Ответить
Це була спроба американського Майдану - перешкодити легалізації сфальшованих виборів.
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20.07.2021 05:38 Ответить
Скоріше це виглядало як театралізована вистава. Реальне перешкоджування фальшуванню виборів відбувається зараз законодавцями на рівні штатів, оскільки організація виборів - це суверенна прерогатива штатів.
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20.07.2021 07:48 Ответить
Ай кноу . Слідкую, фокс-нєвз дивлюся. Особливо подобаєЦЦя Такер Карлсон, та й Генніті непоганий, а також Девід Гатфельд. Саме об суверенітет штатів і спіткнулася більшовизація Гамерики. Але, як на мене, справа зайшла надто далеко, і легальними методами викорінити глобалістів не вдасться. Щось я не бачу в США широкого народного руху консерваторів. Як, між іншим, і в Старій Європі, котру глобалісти заходилися нищити раніше, ніж Штати. Хрєново, до речі, те, що більшовички американські взялися за "реформування" мілітарі. Оце дуже небезпечно.
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20.07.2021 09:05 Ответить
а причем тут Таракан лукашенко с его фальсифицированными выборами?
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20.07.2021 08:41 Ответить
Входить право имеете.
А ВРЫВАТЬСЯ - нет !
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20.07.2021 01:57 Ответить
Один труп (как следствие штурма) уже предявлен. А вход без разрешения, вход со взломом, прерывание работы конгресса, нанесение увечий полицейским, материальный ущерб (разбитые окна/двери, мебель), кражи - уголовно наказуемы, на это мы не имеем права, даже если публичное место и содержится за наши деньги.
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20.07.2021 02:12 Ответить
Труп демонстранта, порошу заметить. И что то никто не кричит о жестокости полиции. Почему бы это?
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20.07.2021 02:51 Ответить
Полиция Капитолия выполняла свою работу, как и в случае с беспределом BLM в прошлом году. Я на стороне полиции в обоих случаях. А жестокость - это уже отдельная тема.
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20.07.2021 05:23 Ответить
Я не спрашиваю, выполняла ли полиция свою работу. Я спрашиваю - почему журнализды выли про умершего от передоза гопаря месяцами, а про убитого демонстранта в Капитолии - сообщили matter-of-factly? Есть идеи?
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20.07.2021 05:34 Ответить
Меня лично, как и многих, тот не пропорциональный "вой месяцами" тоже раздражал. Работа у "журнализдов" такая - из мухи раздувать слона, а из слона делать муху. Здесь я НЕ на стороне журналистов.
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20.07.2021 06:54 Ответить
Я так понимаю что идеи есть, но признаться себе в них немного страшно?
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20.07.2021 07:33 Ответить
Журналісти ?
А політики, які це розкрутили і розкручують далі ?
Починаючи від =животворящого= ?
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20.07.2021 07:35 Ответить
Згодна, і деякі політики теж роздували цю тему разом з журналістами.
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20.07.2021 08:23 Ответить
Не "деякі" політики. Це була широка й продумана кампанія.
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20.07.2021 09:06 Ответить
Kurban bairam kultu olsun;
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20.07.2021 21:09 Ответить
Святкуєте ?
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22.07.2021 07:32 Ответить
Авжеж, випадково попали на свята.
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22.07.2021 09:22 Ответить
І як поліція виконувала свою роботу, коли блм громили і грабували магазини ?
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20.07.2021 07:35 Ответить
І у випадку з блм, і у випадку штурму Капітолію, поліцейські були outnumbered. Тому виконували роботу наскільки це було можливо в тих умовах. Є багато відео онлайн .
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20.07.2021 08:36 Ответить
Я поліцію якраз не звинувачую.

Хто нею керує і дав їм такий наказ ?
Чому туди, де =горіло= найбільше - не покликали НацГвардію, за винятком одного (не пам*ятаю назви) ?
Хто ж не дозволив охороняти Капітолій достатній кількості поліції, коли про маніфестацію було відомо заздалегідь ?
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20.07.2021 08:44 Ответить
не выдумывай кацапетовской херни. Демонстранты стоят с плакатами, а не через заборы скачут и двери выбивают.
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20.07.2021 08:32 Ответить
Да и вобщеимой пост был к томк, что Белый дом там не причем.
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20.07.2021 01:26 Ответить
Да, да не Белый Дом, а Капитолий. Силовой захват Капитолия.
Символа демократии.
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20.07.2021 01:58 Ответить
Не силовой захват, а вход и выход. Без значительного материального ущерба. Как на евромайдане. В отличие от взяття Метро в Донецке или же взятия Мейсиз в Чикаго.
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20.07.2021 04:00 Ответить
А вы, собственно, откуда знаете про "штурм Капитолия?" Не из CNN часом? Ну так нате, просветитесь что нас волнует (сюрприз - то что под боком.)
https://www.youtube.com/watch?v=WAUi5pGAT-4
https://www.youtube.com/watch?v=PFSXnbjHf0U
https://www.youtube.com/watch?v=-g-UEDP74CE
А это вообще рядом с домом.
https://www.youtube.com/watch?v=rTt9C5GLqQg&t=97s

Неудивительно что количество заявок на право владения оружия в Иллинойсе выросло в три(!) раза с 166 тыс. до 455 тыс. Это только новых владельцев В штате, на секундочку, 13 млн. человек, как треть Украины.

Но по всем зомбоящикам чувак с рогами на голове, мирно сидящий в кресле спикера и это должно нас волновать?
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20.07.2021 09:08 Ответить
Барух, ти б краще промовчав, аніж писати матюкові бздури. Сойдешь за умного, як кажуть у нас в ольгіно.
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20.07.2021 09:08 Ответить
Зате чорнозадим, що розгромили вщент Чікаго, Мінеаполіса, Сіетла, Портленда - нічого не буде. Десятки, якщо не сотні, вбитих, збитків на мільярди - і нічого. Вони не терористи. А чувак з рогами що зайшов і вийшов у Капітолій - це уууууу!!!!! ТЕРОРИСТ! Тому що Ненсі Пелосі в труси наклала, це ж поряд з нею було. А на всіх інших демократичним босам плювати.
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20.07.2021 01:08 Ответить
Кацап, ты упоровся, так? До чого тут "демократичні боси" до незалежної суддівської системи? Чи ти нам зараз ******* почнеш, що в них така ж залежність суду від влади, як і в твоїй кацапіі?)
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20.07.2021 08:39 Ответить
Від свинособаки чую.
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20.07.2021 08:54 Ответить
А чи знаєте ви, що чуваг, який стирив у пілосі ноутбук, через буквально три дні самовбився з власної гвинтівки? Мабуть йому соромно стало.
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20.07.2021 09:10 Ответить
Погромы магазинов были инспирированы кремлём и организованы не без содействия Трампа.
Который с 80-х был завербован КГБ.
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20.07.2021 02:03 Ответить
Шо ти верзеш, убоге? А "часовню 14 века" теж Трамп розвалив? Притримай тараканів у своїй макітрі, бо вони не на жарт розгулялися.
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20.07.2021 05:40 Ответить
Трамп старанно розвалював НАТО.
Трамп не довіряв американській розвідці, але довіряв кремлю.
Трамп переніс посольство в Ієрусалим - Америці це все було потрібно ?
Розкажи нам "невбогий."
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20.07.2021 08:18 Ответить
Трамп - *********** лакей ефективно блокував СП2 а Св. Джо, що назвав ***** вбивцею - дозволив добудувати.
Так вам шашечки чи їхати?
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20.07.2021 09:10 Ответить
...ефективно блокував СП2... ©
Бгг.
А можеш розповісти трохи детальніше про те, як саме він "блокував"?
А то про це ніхто у світі не знає, окрім тебе.
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20.07.2021 12:11 Ответить
Яким чином розвалював? Тим, що змушував платити внески, яких вони не платили? Мовляв, нехай американські лохи нашу безпеку убезпечують, да? Не довіряв розвідці, бо вона, як частина глобалістичної системи, від початку працювала проти нього. І працює зараз. А ти довіряєш гамериканській розвідці? Я - ні. Переніс посольство - суто символічний крок, намагання прогнутися перед сам знаєш ким (хоча не допомогло, іврєї США в масі - 77% - проголосували проти Трампа). Але це, начебто, України не стосується, чи не так? Тобто хвактів немає. Зате є іще один новий хвакт співробітництва (мабуть, безкорисного ) дєдушкі Жо з куйлом: на зустрічі з муркєль цей біоробот заявив, що санкцій проти компаній, пов'язаних з СП-2, запроваджувати не буде. Іще один кумедний факт: було заявлено, що синуля-наркоман гунтер бідон продаватиме свої картини в стилі модерн, тобто звичайну мазанину. Можна замовити таку "картінку" заздалегідь. Ціна - від 75 тис долярів до 500 тис. Талановитий у дєдушкі синок, еге ж? Що це, як не нахабна корупція?
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20.07.2021 09:20 Ответить
Самая большая угроза демократии это сами демократы. Конченые, где реальные сроки для ниггеров из BLM за погромы, драки, грабежи?
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20.07.2021 09:49 Ответить
Штурм Капітолію. Прихильник Трампа.
"Савпадєніє? Нє думаю." ©

Перший вирок у справі про штурм Капітолію: прихильник Трампа проведе у в'язниці 8 місяців - Цензор.НЕТ 1669
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20.07.2021 12:02 Ответить
Жириновський (після перемоги рудого *************):
- Нашей партии было легче встать на сторону Трампа и желать ему победы, потому что и мы с ним похожи, и избиратели у нас схожие: мы за простых людей и мы тоже не хотим никому помогать! А победу у него не отберут. Трамп - президент на 8 лет! А потом сын пойдет. Мы поддержим! (https://www.kp.ru/daily/26604/3621229/ звідси )

Перший вирок у справі про штурм Капітолію: прихильник Трампа проведе у в'язниці 8 місяців - Цензор.НЕТ 6266
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20.07.2021 12:07 Ответить
Ну і Маргарита "Боброїдка" Симоньян туди ж, як же без пропагандонши *******...

Перший вирок у справі про штурм Капітолію: прихильник Трампа проведе у в'язниці 8 місяців - Цензор.НЕТ 2282
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20.07.2021 12:08 Ответить
...а новину про перемогу Байдена аплодисментами не зустріла. Чому б це?
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20.07.2021 12:14 Ответить
Тому б це, що палити агента ніззя.
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20.07.2021 14:03 Ответить
Не в цьому випадку. Там була нестримна радість, а тут - тиша. Бо у кацапів горе.
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20.07.2021 15:12 Ответить
 
 