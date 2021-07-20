Офицер задержан на взятке 1800 долл. за содействие в освобождении от срочной службы, - прокуратура. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке командира взвода одной из воинских частей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона.

По данным следствия, старший лейтенант получил 1800 долларов взятки за влияние на принятие должностными лицами Мукачевского объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки решения по содействию гражданину в непризыве на срочную военную службу.

Средства офицер получил двумя траншами: 10 июля - 500 долларов и 18 июля - 1300 долларов.

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В настоящее время решается вопрос об избрании военнослужащему меры пресечения. Ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины ).