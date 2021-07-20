Госдепартамент США направляет советника для обсуждения с Украиной и Польшей вопросов "Северного потока-2"

Советник Государственного департамента США Дерек Чолле на этой неделе посетит Киев и Варшаву для обсуждения вопросов взаимодействия, в том числе по газопроводу Nord Stream 2.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Дерек Чолле продолжит наш дипломатический диалог с Украиной и Польшей по целому перечню вопросов, включая нашу общую обеспокоенность относительно газопровода Nord Stream 2, энергетической безопасности в целом, а также текущих реформ", - отметили в Госдепартамент США.

Уточняется, что в Киеве Чолле встретится с представителями власти для обсуждения поддержки усилий Украины в противодействии российской агрессии, а также продвижения экономических и антикоррупционных реформ. Кроме того, представитель американского правительства будет иметь возможность обсудить с членами делового сообщества экономическое развитие Украины.

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В Варшаве советник Госдепартамента также обсудит с высшими чиновниками, представителями гражданского общества и бизнеса стратегические двусторонние и региональные вопросы, общую приверженность демократическим ценностям и институтам.