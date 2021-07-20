Госдепартамент США направляет советника для обсуждения с Украиной и Польшей вопросов "Северного потока-2"
Советник Государственного департамента США Дерек Чолле на этой неделе посетит Киев и Варшаву для обсуждения вопросов взаимодействия, в том числе по газопроводу Nord Stream 2.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Дерек Чолле продолжит наш дипломатический диалог с Украиной и Польшей по целому перечню вопросов, включая нашу общую обеспокоенность относительно газопровода Nord Stream 2, энергетической безопасности в целом, а также текущих реформ", - отметили в Госдепартамент США.
Уточняется, что в Киеве Чолле встретится с представителями власти для обсуждения поддержки усилий Украины в противодействии российской агрессии, а также продвижения экономических и антикоррупционных реформ. Кроме того, представитель американского правительства будет иметь возможность обсудить с членами делового сообщества экономическое развитие Украины.
В Варшаве советник Госдепартамента также обсудит с высшими чиновниками, представителями гражданского общества и бизнеса стратегические двусторонние и региональные вопросы, общую приверженность демократическим ценностям и институтам.
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дикая русня - враг
Карлсон свободное слово - друг
дикая русня - враг
Карсон сам признался, шо в конфликте Украина-дикая русня, он на стороне дикой русни. Чем Карсон отличается от пореченкова?
своей головой а не из ящика
это плохо? наши отцы основатели считвли что это ок
я за 25 лет в штатах выдавил из себя совка
и смотрю на мир свободно широко раскрытыми глазами
не заангажированными продажными СМИ
ніяких виплат
це адміністрація шаріукових також як адмінісистрація Зеленського
сегоднешнего дня
І так всім зрозуміло, що цей газопровід буде добудовано.
Какое, собственно, дело украинским гражданам без американского гражданства кто в Америке президент? Что подвигает модераторов цензора вытирать комментарии о персоналиях американских президентов?
Громадяни України на ЦН (і не лише) обрали президента Штатів - а то ніби Ви не в курсі.
І писати про нього те, що не вписується в їхню парадигму - ніззя.
До речі, це стосується не тільки =персоналій американських президентів=.
Якщо комент - абсолютно коректний і реально відображає позицію дописувача (але, чорт, не співпадає з думкою чергового) потруть і ще й забанять.
Хантер вот уже прямо открыто https://www.theartnewspaper.com/blog/hunter-biden-s-dealer-pens-deal-with-white-house-to-keep-art-buyers-anonymous миллионные
взятки береткартины своего авторства продает анонимным покупателям и шо? Правильно, а ничего.