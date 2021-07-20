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Вследствие непогоды 75 населенных пунктов в четырех областях Украины остались без света, - ГСЧС

Вследствие непогоды 75 населенных пунктов в четырех областях Украины остались без света, - ГСЧС

Вследствие непогоды без электроэнергии остались 75 населенных пунктов в четырех областях Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 20 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 75 населенных пунктов в 4 областях (Киевская - 38, Сумская - 27 Черниговская - 6 и Житомирская - 4)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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непогода (817) ГСЧС (5008) электроэнергия (772)


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