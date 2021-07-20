Войска РФ за сутки 4 раза срывали "тишину" на Донбассе, боевых потерь среди украинских воинов нет

За прошедшие сутки, 19 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на сводку пресс-центра ОС.

Так, вблизи Павлополя противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку от Авдеевки российские оккупанты обстреливали наши позиции из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

На севере Луганщины был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра, 20 июля, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Так, в районе Водяного, что на Приазовье, враг открыл огонь из минометов 120-мм калибра.

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"Вследствие вражеского огня боевых потерь за прошедшие и текущие сутки среди военнослужащих Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.

Отмечается, что обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в Минобороны.