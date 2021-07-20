Камеры наблюдения спецмиссии ОБСЕ в Золотом и на ДФС были ограничены в течение 2 часов из-за воздействия лазерного излучения

В ночь с 17 на 18 июля наблюдение с помощью камер СММ ОБСЕ в Золотом и на Донецкой фильтровальной станции было ограничено на 2 часа из-за воздействия визуальных помех.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в отчете спецмиссии ОБСЕ за 19 июля.

"В ночь с 17 на 18 июля возможности ведения наблюдения при помощи камер СММ, установленных в н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска) и на Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка), были ограничены в течение примерно 2 часов из-за воздействия визуальных помех (по оценке, лазерного излучения)", - сказано в сообщении.

Напомним, применение оптического или оптоэлектронного оборудования запрещено Протоколом IV Конвенции о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться такими, которые наносят чрезмерные повреждения или имеют неизбирательное действие.

Статья 1 Протокола IV настоящей Конвенции запрещает "применять лазерное оружие, специально предназначенное для использования в боевых действиях исключительно или в том числе для того, чтобы вызвать постоянную слепоту органам зрения человека, который не использует оптические устройства, то есть незащищенным органам зрения или органам зрения, которые имеют устройства для коррекции зрения". Стороны подписанты, в том числе Россия, обязались не передавать такое оружие какому-либо государству или негосударственному образованию.

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Как сообщалось, случаи применения лазерного оружия со стороны российских оккупационных сил на востоке Украины фиксировались и ранее.

12 мая командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев сообщал о применении оккупантами специальных лазерных приборов оптико-электронного противодействия с целью препятствования ведению визуального наблюдения. По информации Наева, не исключено, что противником применяется лазерный прибор разведки и противодействия оптическим устройствам ПАПВ 1ПН47, которое есть на вооружении ВС России.