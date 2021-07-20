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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 598 новых случаев заражения, 540 человек выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 598 новых случаев заражения, 540 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 598 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 20 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 19 июля 2021 в Украине зафиксированы 598 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 23, медработников - 13).

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 598 новых случаев заражения, 540 человек выздоровели 02 госпитализированы - 279 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 598 новых случаев заражения, 540 человек выздоровели 02 летальных случаев - 25;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 598 новых случаев заражения, 540 человек выздоровели 02 выздоровели - 540 человек;

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За сутки протестированы:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 598 новых случаев заражения, 540 человек выздоровели 02 методом ПЦР - 21 459 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 598 новых случаев заражения, 540 человек выздоровели 02 методом ИФА - 8 387 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 598 новых случаев заражения, 540 человек выздоровели 02 экспресс-тестами - 12 565 человек.

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 598 новых случаев заражения, 540 человек выздоровели 02 заболели - 2 245 275 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 598 новых случаев заражения, 540 человек выздоровели 02 выздоровели - 2 181 925 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 598 новых случаев заражения, 540 человек выздоровели 02 летальных случаев - 52 756;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 598 новых случаев заражения, 540 человек выздоровели 02 проведено ПЦР-тестов - 11 182 527.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (228), Донецкой (48), Одесской (35), Сумской (35) и Луганской (35) областях", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 598 новых случаев заражения, 540 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 598 новых случаев заражения, 540 человек выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 598 новых случаев заражения, 540 человек выздоровели 13
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 598 новых случаев заражения, 540 человек выздоровели 14

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4903) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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в Британии вроде в сто раз больше заболели, но склеили ласты только 41. с неделю вназад, щас может и поболее. короче Эйнштейн бы поехал кукухой, стараясь всю эту статистику привести в какую то закономерность
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20.07.2021 08:23 Ответить
По планете волны ковида, как круги на воде от брошенного кирпича идут во все стороны. Наверное думали, что если бросить половинку кирпича, то тогда круги пойдут только в одну сторону.
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20.07.2021 08:26 Ответить
тогда почему в китае нет ничего?
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20.07.2021 08:45 Ответить
Думаешь Китайцы бросили пол кирпича?
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20.07.2021 08:47 Ответить
80 лет средний возраст умерших от ковида в Европе. Все хватит брехать и переводить стрелки. Вас судить будут коронобесы продажные.
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20.07.2021 08:49 Ответить
А в кацапстані який середній вік?
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20.07.2021 09:08 Ответить
 
 