В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 598 новых случаев заражения, 540 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 598 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 20 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 19 июля 2021 в Украине зафиксированы 598 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 23, медработников - 13).

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 279 человек;

летальных случаев - 25;

выздоровели - 540 человек;

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За сутки протестированы:

методом ПЦР - 21 459 человек,

методом ИФА - 8 387 человек,

экспресс-тестами - 12 565 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 245 275 человек;

выздоровели - 2 181 925 человек;

летальных случаев - 52 756;

проведено ПЦР-тестов - 11 182 527.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (228), Донецкой (48), Одесской (35), Сумской (35) и Луганской (35) областях", - рассказали в Минздраве.







