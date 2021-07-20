За сутки в мире выявили 420 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 6,8 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 191,7 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 20 июля в мире зарегистрировали 420 258 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6 858 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 191 725 149 случая инфицирования, из них 420 258 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 112 929 человек, из них 6 858 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 174,5 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 88-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 21, по летальным случаям - 77-ю и 10-ю позицию соответственно.