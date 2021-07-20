Сейчас события развиваются по худшему сценарию. Волны жары в Украине будут происходить все чаще, - метеоролог Балабух

Мощные волны тепла около +35 градусов и выше будут все чаще повторяться в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом в эфире Радио НВ заявила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

По ее данным, с середины 1990-х годов прошлого века в Украине начали замечать существенный рост температуры воздуха.

"Последние 30 и особенно пять последних лет являются жаркими. И это свидетельствует о том, что у нас происходит ускорение этих климатических изменений. Такие процессы характерны не только для Украины, но и в целом для нашей планеты, северного полушария также", - пояснила метеоролог.

По ее словам, волны жары в Украине будут происходить все чаще.

"К сожалению, они действительно будут все чаще и чаще. То есть это повышение температуры, которое у нас наблюдалось, оно будет и в дальнейшем, и этот процесс становится более интенсивным. Все чаще и чаще мы говорим о рекордах, и именно рекордах, связанных с аномально высокой температурой", - рассказала она.

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По данным специалиста, причиной этих изменений является человеческая деятельность, в частности выбросы парниковых газов.

"То есть парниковый эффект усиливается, и мы видим, что у нас сейчас события развиваются по худшему сценарию, который прогнозировали климатологи", - резюмировала Балабух.