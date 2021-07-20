Сейчас события развиваются по худшему сценарию. Волны жары в Украине будут происходить все чаще, - метеоролог Балабух
Мощные волны тепла около +35 градусов и выше будут все чаще повторяться в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом в эфире Радио НВ заявила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.
По ее данным, с середины 1990-х годов прошлого века в Украине начали замечать существенный рост температуры воздуха.
"Последние 30 и особенно пять последних лет являются жаркими. И это свидетельствует о том, что у нас происходит ускорение этих климатических изменений. Такие процессы характерны не только для Украины, но и в целом для нашей планеты, северного полушария также", - пояснила метеоролог.
По ее словам, волны жары в Украине будут происходить все чаще.
"К сожалению, они действительно будут все чаще и чаще. То есть это повышение температуры, которое у нас наблюдалось, оно будет и в дальнейшем, и этот процесс становится более интенсивным. Все чаще и чаще мы говорим о рекордах, и именно рекордах, связанных с аномально высокой температурой", - рассказала она.
По данным специалиста, причиной этих изменений является человеческая деятельность, в частности выбросы парниковых газов.
"То есть парниковый эффект усиливается, и мы видим, что у нас сейчас события развиваются по худшему сценарию, который прогнозировали климатологи", - резюмировала Балабух.
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Каждый автомобиль выбрасывает в среднем 25 кг парникового газа на 100 км.
Двигатель 100 квт., это обогрев окружающей среды. 100 квт=50 бытовых калориферов.
4 млн. авто = 100 000 000 калориферов.
Чем выше от земли - тем холоднее.
Обогрев происходит от вторичной эмиссии тепла при взаимодействии фотонов с парниковыми газами!
Солнце, оно одно и тоже, наблюдай его хоть с экватора, хоть с Северного полюса! И нет, ты не угадал, очень долго "астрономическими ведущими державами" были Англия и Голландия. И им, если вдруг ты и географию знаешь так же, как и остальное, до экватора далековато. Да и сейчас США, Германия и Япония - тоже вовсе не экваториальные страны. А именно они являются лидерами в теоретической науке.
Среднее авто на 100 км сжирает 8 литров бензина как оно может выбрасывать 25 кг парникового газа? А как же закон сохранения энергии?
Батенька вы из какой палаты все это постите? Перечитайте и пересчитайте, и наполеон пусть проверит ваши расчеты еще раз.
- Джон!
Джон вскакивает и стреляет. Пуля потушила спичку.
- Сэм!
Сэм стреляет. Пуля пепел сигары.
- Билл!
Выстрел. Учитель хватается за глаз.
-Ух!!! Проклятый двоечник!!!
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100кВт = 136л/с
BMW 3 Series Sedan 2021г.
Расход топлива в л/100 км (в смешанном цикле): 7.5
Выбросы CO2 в г/км (в смешанном цикле): 172
По существу: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0 про лошадиную силу надо было в школе учить, и про то, что такое молярная масса, и сколько требуется кислорода и сколько получается углекислого газа при сгорании литра (или 0.75 килограмма) бензина. Подсказка: типичная реакция горения бензина, это что-то типа C8H18 +17O2 => 8CO2 + 9H2O Дальше сможешь массы рассчитать, или в школу таки пора?
Тапки готовить...
нормальные летние температуры.
Лет 5 назад летом даже ночью было по 30 градусов. Но почему-то все это забывают...
А по мнению экспертов почитай первейший гад.
Да погода это враг, не поймешь ее ни как,
Нет стабильности в погоде, не погода, а бардак.
Надо что-то предпринять, может быть Закон принять.
Чтобы это безобразье хоть немного обуздать.
Это не ремонт дороги - ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПЕРЕД ЛЮДЬМИ!!!! ВЫ ИЗВЕРГИ!!!!!!
ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ!!!!!
хати не будувались по 100 та більше метрів.
п.с. 100 років тому якби тебе в лісі(в карпатах) побачили за пилянням дерева то отримав би у кращому випадку пару разів по хребту від лісника. Хворост так ніхто не забороняв збирати, ним і грілись зимою.
п.п.с. після війни Карпати були голі, все йшло на відновлення будівель
Промышленность (опять же посчитай, сколько заводов в крупном городе и сколько в мире) - просто невероятное количество вредных выбросов в атмосферу, реки и окружающие земли дает. И не только углекислого газа, но и ядовитых веществ и соединений. Пластик, свалки, захоронения радиоактивных и ядовитых веществ - это колоссальный вред для экологии.
Вулкан по сравнению с ними - это как котельня в небольшом райцентре.
Да, там по газу еще и мутки непонятные, так как цена растёт и при этом газохранилища в ЕС опустели - явно проплаченная Кремлём гадость.
До речі - більшу частину вуглекислого газу вбирає планктон світового океану, а температура бідвищується завдяки активізації Сонця, а не діяльності людей