За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 81 015 человек, всего - 2 717 790, - Минздрав
В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 1 461 875 человек.
Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.
"81 015 человек вакцинированы против COVID-19 за сутки 19 июля 2021. Первую дозу получили 50 267 человек, полностью иммунизированы - 30 748 человек.
В течение суток работали: 583 мобильные бригады, 1 394 пункта вакцинации, 50 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании привиты 2 717 790 человек, из них получили 1 дозу - 2 717 788 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 461 875 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 4 179 663 прививки", - рассказали в .Минздраве.
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Vyacheslav Nesterov
показать весь комментарий20.07.2021 09:06 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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