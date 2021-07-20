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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 81 015 человек, всего - 2 717 790, - Минздрав

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 81 015 человек, всего - 2 717 790, - Минздрав

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 1 461 875 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"81 015 человек вакцинированы против COVID-19 за сутки 19 июля 2021. Первую дозу получили 50 267 человек, полностью иммунизированы - 30 748 человек.

В течение суток работали: 583 мобильные бригады, 1 394 пункта вакцинации, 50 центров вакцинации.

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С начала прививочной кампании привиты 2 717 790 человек, из них получили 1 дозу - 2 717 788 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 461 875 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 4 179 663 прививки", - рассказали в .Минздраве.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 81 015 человек, всего - 2 717 790, - Минздрав 01

Автор: 

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осталось 46 млн человек вакцинировать... в принципе не плохо для пенсионного фонда - есть возможность сэкономить на выплатах пенсий....
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20.07.2021 09:06 Ответить
 
 