За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 81 015 человек, всего - 2 717 790, - Минздрав

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 1 461 875 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"81 015 человек вакцинированы против COVID-19 за сутки 19 июля 2021. Первую дозу получили 50 267 человек, полностью иммунизированы - 30 748 человек.

В течение суток работали: 583 мобильные бригады, 1 394 пункта вакцинации, 50 центров вакцинации.

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С начала прививочной кампании привиты 2 717 790 человек, из них получили 1 дозу - 2 717 788 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 461 875 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 4 179 663 прививки", - рассказали в .Минздраве.