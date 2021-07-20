В Киеве почтили память журналиста Шеремета, убитого 5 лет назад. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 20 июля 2021 года, в центре Киева прошла акция в память об убитом журналисте Павле Шеремете, который погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва взрывчатки, подложенной под автомобиль.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В центре Киева, на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого, где 5 лет назад был подорван автомобиль, в котором ехал Павел Шеремет, прошла акция в память о погибшем журналисте. Активисты, близкие Шеремета и коллеги-журналисты принесли на место убийства цветы. Также они принесли плакат с надписью: "Политическое дело Павла Шеремета".

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, 30 апреля суд отпустил из СИЗО под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко. Его также обязали носить электронный браслет.

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".