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Новости Убийство Шеремета
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В Киеве почтили память журналиста Шеремета, убитого 5 лет назад. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 20 июля 2021 года, в центре Киева прошла акция в память об убитом журналисте Павле Шеремете, который погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва взрывчатки, подложенной под автомобиль.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В центре Киева, на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого, где 5 лет назад был подорван автомобиль, в котором ехал Павел Шеремет, прошла акция в память о погибшем журналисте. Активисты, близкие Шеремета и коллеги-журналисты принесли на место убийства цветы. Также они принесли плакат с надписью: "Политическое дело Павла Шеремета". 

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В Киеве почтили память журналиста Шеремета, убитого 5 лет назад 01
В Киеве почтили память журналиста Шеремета, убитого 5 лет назад 02
В Киеве почтили память журналиста Шеремета, убитого 5 лет назад 03
В Киеве почтили память журналиста Шеремета, убитого 5 лет назад 04
В Киеве почтили память журналиста Шеремета, убитого 5 лет назад 05
В Киеве почтили память журналиста Шеремета, убитого 5 лет назад 06
В Киеве почтили память журналиста Шеремета, убитого 5 лет назад 07
В Киеве почтили память журналиста Шеремета, убитого 5 лет назад 08
В Киеве почтили память журналиста Шеремета, убитого 5 лет назад 09
В Киеве почтили память журналиста Шеремета, убитого 5 лет назад 10
В Киеве почтили память журналиста Шеремета, убитого 5 лет назад 11
В Киеве почтили память журналиста Шеремета, убитого 5 лет назад 12
В Киеве почтили память журналиста Шеремета, убитого 5 лет назад 13
В Киеве почтили память журналиста Шеремета, убитого 5 лет назад 14
В Киеве почтили память журналиста Шеремета, убитого 5 лет назад 15
В Киеве почтили память журналиста Шеремета, убитого 5 лет назад 16
В Киеве почтили память журналиста Шеремета, убитого 5 лет назад 17
В Киеве почтили память журналиста Шеремета, убитого 5 лет назад 18
В Киеве почтили память журналиста Шеремета, убитого 5 лет назад 19
В Киеве почтили память журналиста Шеремета, убитого 5 лет назад 20
В Киеве почтили память журналиста Шеремета, убитого 5 лет назад 21
В Киеве почтили память журналиста Шеремета, убитого 5 лет назад 22
В Киеве почтили память журналиста Шеремета, убитого 5 лет назад 23
В Киеве почтили память журналиста Шеремета, убитого 5 лет назад 24
В Киеве почтили память журналиста Шеремета, убитого 5 лет назад 25
В Киеве почтили память журналиста Шеремета, убитого 5 лет назад 26
В Киеве почтили память журналиста Шеремета, убитого 5 лет назад 27

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, 30 апреля суд отпустил из СИЗО под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко. Его также обязали носить электронный браслет.

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Автор: 

память (1498) убийство (6505) Шеремет Павел (564)


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Топ комментарии
+9
Александр, перечитайте биографию Шеремета, начиная с российского периода, которого он потом сдыдился, а затем и украинского. Что он хорошего сделал для Украины, работая в различных изданиях, начиная с Правды Украины? Он в общем то решал свои проблемы. Водил экскурсии по Майдану. Да просто спасал свою задницу от Лукашенко и совсем это не было борьбой против савецких колхозников.
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20.07.2021 10:34 Ответить
+6
КГБ-ники всё крутят...
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20.07.2021 09:24 Ответить
+6
Меня умиляет эта способность Украины сразу же возводить в ранг «героев-борцов» разных мутных чуваков, которых рашка убирает для раскачки. Этого типа особо никто знать не знал до его убийства, и тут он сразу стал великим журналистом, прямо таки Гонгадзе-2. А ничего что он на ОРТ в Москве работал, не?
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20.07.2021 10:29 Ответить
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КГБ-ники всё крутят...
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20.07.2021 09:24 Ответить
Где звук на видео???
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20.07.2021 09:25 Ответить
Скорей ватан это ты. А Павел борец против таких савецких колхозников как Лукашенко.
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20.07.2021 09:51 Ответить
Вот и боролся бы у себя на родине.
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20.07.2021 09:53 Ответить
Чья бы корова мычала.
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20.07.2021 09:55 Ответить
Александр, перечитайте биографию Шеремета, начиная с российского периода, которого он потом сдыдился, а затем и украинского. Что он хорошего сделал для Украины, работая в различных изданиях, начиная с Правды Украины? Он в общем то решал свои проблемы. Водил экскурсии по Майдану. Да просто спасал свою задницу от Лукашенко и совсем это не было борьбой против савецких колхозников.
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20.07.2021 10:34 Ответить
Шеремет боровся проти Луки, ставлячи йому в провину, що той "доїть росію" і не хоче швидко і повністю лягти під Кремль.
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20.07.2021 11:26 Ответить
Він не був патріотом України, як ви. Але на відміну від багатьох тих, хто тут народився, одразу намагався вчити мову і спілкуватися українською.
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20.07.2021 11:39 Ответить
Я так понял мое мнение вас оскорбило до глубины души.
Коммент мой удалили. Естестно с вашей помощью.
Значит я был прав.
Надеюсь вы запомнили, что там было написано.
Зеленский , Порошенко , как и Лукашенко - продукты совецкой эпохи. Им независимый журналист как кость в горле . Так что некоторые скатываются на "дорогэнька моя".
Поэтому руками таких как вы, вернее словами, пытаются дискредитировать таких журналистов. В открытую , перед всем миром такое сказать не прилично. США и ЕС и главное их послы не поймут. А как же Порошенко без послов?😀
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20.07.2021 21:31 Ответить
Я, в отличие от, натурально рожденный гражданин Украины. Имею полное право вставлять свои два цента.
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20.07.2021 19:30 Ответить
Насмешил. Сидит такой "натурально рожденный" в США , и за два цента учит других , где и как им работать. "Натурально рожденный" не догадывается ,что в Беларуси независимых журналистов , которые критикуют Лукашенко убивают. Или они просто исчезают не известно куда.
Продолжай в том же духе "натурально рожденный". Пались за два цента.😀
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20.07.2021 21:22 Ответить
Как говорят в Америке, not our circus, not our monkeys.
Сопереживаю беларуским журнализдам. Пусть едут в Швецию, там лучше.
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20.07.2021 23:20 Ответить
Как нибудь без тебя журналисты решат когда и куда им ехать. Мнение правительства США и ЕС на убийство Шеремета известно. Ботам с прокси USA просьба не беспокоиться и не кипешевать.
Мой сортиры или по посуду лучше. Не отвлекайся.
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21.07.2021 14:38 Ответить
Очень сытая у него была борьба надо признать.
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20.07.2021 11:23 Ответить
Оце Мусаєва видала ! Рубонула правду й про Шеремєта,й про Зєлєнского з Єрмаком.
Приклад справжньої української журналістики !
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20.07.2021 09:34 Ответить
Поэтому такие и неудобны любой власти. Поэтому таких и убивают.
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20.07.2021 09:53 Ответить
Шо, думаешь и ее убьют?
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20.07.2021 11:32 Ответить
Поэтому такие и неудобны любой власти. Поэтому таких и убивают.
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20.07.2021 09:54 Ответить
Убитого лукашенковскими ФСБ/КГБ-шниками.
Аваковский Боцман лучше всех в теме.
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20.07.2021 09:45 Ответить
Что-то я не вижу на акции авакова с зеленским...
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20.07.2021 10:21 Ответить
Похоже, висяк.
https://litkritika.blogspot.com/2021/07/blog-post_20.html?fbclid=IwAR0QBDXC18G3LXnGMppBm38_G3jroMXUX3fJrLU9BdbRgGngaGZ20mPFshc
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20.07.2021 10:27 Ответить
Меня умиляет эта способность Украины сразу же возводить в ранг «героев-борцов» разных мутных чуваков, которых рашка убирает для раскачки. Этого типа особо никто знать не знал до его убийства, и тут он сразу стал великим журналистом, прямо таки Гонгадзе-2. А ничего что он на ОРТ в Москве работал, не?
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20.07.2021 10:29 Ответить
А після переїзду в Україну співпрацював з проросійським холдингом "Вєсті".
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20.07.2021 12:00 Ответить
Журналистом он был заурядным. Но это конечно не повод его убивать.Земля пухом.
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20.07.2021 10:45 Ответить
не вірю в щирість Мусаєвої та Притули.
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20.07.2021 11:07 Ответить
Гадаєте, це вони його вбили?
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20.07.2021 11:33 Ответить
цікаво, хто ці всі почтуни, чи почтітєлі?
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20.07.2021 13:17 Ответить
 
 