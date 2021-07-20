В Киеве почтили память журналиста Шеремета, убитого 5 лет назад. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 20 июля 2021 года, в центре Киева прошла акция в память об убитом журналисте Павле Шеремете, который погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва взрывчатки, подложенной под автомобиль.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
В центре Киева, на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого, где 5 лет назад был подорван автомобиль, в котором ехал Павел Шеремет, прошла акция в память о погибшем журналисте. Активисты, близкие Шеремета и коллеги-журналисты принесли на место убийства цветы. Также они принесли плакат с надписью: "Политическое дело Павла Шеремета".
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Напомним, 30 апреля суд отпустил из СИЗО под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко. Его также обязали носить электронный браслет.
12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
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Коммент мой удалили. Естестно с вашей помощью.
Значит я был прав.
Надеюсь вы запомнили, что там было написано.
Зеленский , Порошенко , как и Лукашенко - продукты совецкой эпохи. Им независимый журналист как кость в горле . Так что некоторые скатываются на "дорогэнька моя".
Поэтому руками таких как вы, вернее словами, пытаются дискредитировать таких журналистов. В открытую , перед всем миром такое сказать не прилично. США и ЕС и главное их послы не поймут. А как же Порошенко без послов?😀
Продолжай в том же духе "натурально рожденный". Пались за два цента.😀
Сопереживаю беларуским журнализдам. Пусть едут в Швецию, там лучше.
Мой сортиры или по посуду лучше. Не отвлекайся.
Приклад справжньої української журналістики !
Аваковский Боцман лучше всех в теме.
https://litkritika.blogspot.com/2021/07/blog-post_20.html?fbclid=IwAR0QBDXC18G3LXnGMppBm38_G3jroMXUX3fJrLU9BdbRgGngaGZ20mPFshc