Россия - Пентагону: Развертывание гиперзвуковых ракет в Европе "повысит вероятность непреднамеренного конфликта"
Российские дипломаты предостерегли США от размещения гиперзвуковых ракет в Европе. По данным представителей посольства, такие действия чреваты "непреднамеренным конфликтом".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба посольства РФ в США в Twitter
Так российские дипломаты отреагировали на слова представителя Минобороны США Джона Кирби, высказавшегося по поводу гиперзвукового оружия, разрабатываемого Москвой.
"Напоминаем Джону Кирби, что потенциальное развертывание любых гиперзвуковых ракет в Европе было бы чрезвычайно дестабилизирующим фактором. Их короткое время подлета практически не оставит России времени для принятия решений и повысит вероятность непреднамеренного конфликта", - заявили в посольстве.
Напомним, 19 июля официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что новые российские гиперзвуковые ракеты "Циркон" могут привести к дестабилизации обстановки, поскольку способны нести ядерный заряд.
"Новые российские гиперзвуковые ракеты могут потенциально вести к дестабилизации обстановки и создавать значительный риск, потому что они могут нести ядерный заряд. США, в отличие от этого, развивают гиперзвуковое оружие, которое не может применяться в ядерном оснащении", - сообщил Кирби.
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В понедельник Минобороны РФ сообщило, что фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон" по наземной цели на побережье Баренцева моря, скорость полета составила семь Махов, дальность — свыше 350 километров.
Комплексом "Циркон" планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли Военно-Морского Флота России.
Отметим также, что ранее в Пентагоне заявляли, что с 2010 года Россия продолжает разрабатывать новые ядерные бомбы.
"Разрабатывают три новые системы ядерного оружия межконтинентальной дальности; гиперзвуковой планирующий аппарат; ядерную крылатую ракету наземного базирования с ядерной установкой, и автономную подводную торпеду с ядерной установкой и ядерным двигателем", - сообщили в Пентагоне.
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Казав же тобі : "Не грайся з "буковками" - не показуй людям, який ти тупий!!!
Во время репетиции военно-морского парада в Санкт-Петербурге столкнулись два военных корабля. Понарепетировали.
https://twitter.com/i/status/1417061574024572930 https://twitter.com/i/status/1417061574024572930
-спрасите вы у сатаны (кремлёвскага)
Це скоріш питання хоче хтось вірити, чи ні.
У п.р. РФ здійснила 11 вдалих космічних пусків. Щорічно 20-30 пусків.
Пуски це спроможність щось виробляти, а не тільки язиком ляпати і членом на роялі грати.
https://timeze2019.blogspot.com/2021/07/blog-post.html
(...) 454 - это не корабль. Это испытательная платформа "Центрального морского конструкторского бюро «Алмаз" для испытаний и адаптации нового зенитно-ракетного комплекса к проектам кораблей различного типа.
"Врать нужно красиво и весело" говорил когда то Леонид Кучма.
Господа россияне - врете вы не красиво и не весело . Как обычно. Просто врете...
Що це за платформа для випробування з гарматою ???
454 - это не корабль. Это испытательная платформа "Центрального морского конструкторского бюро «Алмаз" для испытаний и адаптации нового зенитно-ракетного комплекса к проектам кораблей различного типа.
З іншого боку - дійсно старт був із стандартної шахти ЗРК корабля 454.