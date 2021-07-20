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Россия - Пентагону: Развертывание гиперзвуковых ракет в Европе "повысит вероятность непреднамеренного конфликта"

Россия - Пентагону: Развертывание гиперзвуковых ракет в Европе

Российские дипломаты предостерегли США от размещения гиперзвуковых ракет в Европе. По данным представителей посольства, такие действия чреваты "непреднамеренным конфликтом".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба посольства РФ в США в Twitter

Так российские дипломаты отреагировали на слова представителя Минобороны США Джона Кирби, высказавшегося по поводу гиперзвукового оружия, разрабатываемого Москвой.

"Напоминаем Джону Кирби, что потенциальное развертывание любых гиперзвуковых ракет в Европе было бы чрезвычайно дестабилизирующим фактором. Их короткое время подлета практически не оставит России времени для принятия решений и повысит вероятность непреднамеренного конфликта", - заявили в посольстве.

Напомним, 19 июля официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что новые российские гиперзвуковые ракеты "Циркон" могут привести к дестабилизации обстановки, поскольку способны нести ядерный заряд. 

"Новые российские гиперзвуковые ракеты могут потенциально вести к дестабилизации обстановки и создавать значительный риск, потому что они могут нести ядерный заряд. США, в отличие от этого, развивают гиперзвуковое оружие, которое не может применяться в ядерном оснащении", - сообщил Кирби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон опубликовал доклад о ядерном оружии у потенциальных противников: боеголовок у РФ и Китая стало больше

В понедельник Минобороны РФ сообщило, что фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон" по наземной цели на побережье Баренцева моря, скорость полета составила семь Махов, дальность — свыше 350 километров.

Комплексом "Циркон" планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли Военно-Морского Флота России.

Отметим также, что ранее в Пентагоне заявляли, что с 2010 года Россия продолжает разрабатывать новые ядерные бомбы.

"Разрабатывают три новые системы ядерного оружия межконтинентальной дальности; гиперзвуковой планирующий аппарат; ядерную крылатую ракету наземного базирования с ядерной установкой, и автономную подводную торпеду с ядерной установкой и ядерным двигателем", - сообщили в Пентагоне.

Россия - Пентагону: Развертывание гиперзвуковых ракет в Европе повысит вероятность непреднамеренного конфликта 01

Пентагон (1468) США (27106) ядерное оружие (1352) Кирби Джон (452)


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Топ комментарии
+29
Россия - Пентагону: Развертывание гиперзвуковых ракет в Европе "повысит вероятность непреднамеренного конфликта" - Цензор.НЕТ 5039
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20.07.2021 09:36 Ответить
+22
Россия - Пентагону: Развертывание гиперзвуковых ракет в Европе "повысит вероятность непреднамеренного конфликта" - Цензор.НЕТ 6053
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20.07.2021 09:31 Ответить
+14
Росія - Пентагону: Розгортання гіперзвукових ракет у Європі "підвищить ймовірність ненавмисного конфлікту" - Цензор.НЕТ 3301
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20.07.2021 09:49 Ответить
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Россия - Пентагону: Развертывание гиперзвуковых ракет в Европе "повысит вероятность непреднамеренного конфликта" - Цензор.НЕТ 6053
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20.07.2021 09:31 Ответить
Дурний і Боровий і ти! Бо Битва під Оршею була задовго до Івана Грозного
Казав же тобі : "Не грайся з "буковками" - не показуй людям, який ти тупий!!!
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20.07.2021 09:38 Ответить
Росія - Пентагону: Розгортання гіперзвукових ракет у Європі "підвищить ймовірність ненавмисного конфлікту" - Цензор.НЕТ 3301
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20.07.2021 09:49 Ответить
Яка Орша, який Іван Жахливий, на момент битви під Оршею руські бились з московитами.
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20.07.2021 09:52 Ответить
І що ти хочеш цим сказать? Я, наприклад, ткнув провокатора кацапського носом у те, що ні він, ні Боровий (історик за освітою), історії Росії-Московії не знають! Бо агресивна війна Московії з Великим князівством Литовським була при Василі ІІІ - у 1514-му А Іван Грозний (номінально) править став з 1933-го і на протязі багатьох років рішення за нього приймали регенти, не допускаючи до самостійного правління!
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20.07.2021 10:02 Ответить
Хочу сказати що навіть конфлікти ВКЛ з Москвою при Олексії Тишайшому , звались русько-московські війни, а це було через 100 років після Ваньки татарчонка, з 1933 Сталін не погодиться.
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20.07.2021 10:05 Ответить
Сформулюй конкретно питання! Бо я не можу зрозуміть, чого ти хочеш і що саме хочеш довести? (Тільки без емоцій і пишності - мене цим "Святослав Сагайдачний" тут затрахує вже давно, тому я його коментарі читать перестав!)
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20.07.2021 10:11 Ответить
Якщо просто, то я тебе підтримав, просто розширив рамки часу.
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20.07.2021 10:31 Ответить
ясно
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20.07.2021 10:35 Ответить
1933 чи 1533?
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20.07.2021 14:30 Ответить
НУ? Розумні люди зрозуміли що була "технічна помилка" а до тебе "не доходить"?
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20.07.2021 14:39 Ответить
Я з паном на брудершафт не пив - так що "Ви". А свої технічні помилки виправляю сам. І Вам раджу. На все добре)
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20.07.2021 17:45 Ответить
А я з телепнями "на брудершафт" не п"ю А на "Ви" тобі ще заслужить тут треба - не доріс ще!
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20.07.2021 19:46 Ответить
Не таким невігласам, як ви, визначати, хто доріс, а хто ні.
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20.07.2021 20:04 Ответить
Ну судячи по реакції форумчан на твої коментарі,"невіглас" - саме ти з цим остолопом! (Мабуть - теж "ЗЕбіл") Бо елементарні "ази" історії знають навіть двієчники і їм відомо , що з 1917 року на території Росії монархія була ліквідована!
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20.07.2021 20:38 Ответить
А хто такому бидлу як Ви, на брудершафт наливатиме? Відповідь не потрібна. Вас, мабуть якийсь баран вчора покусав? І тут відповідь не потрібна. На добраніч, пане, можете того барана вночи у відповідь куснути, вас може попусте))) І ... не пишіть мені більше, все одно в спамі будете.
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20.07.2021 20:32 Ответить
Я ж сказав що до "ВИ" ти ще не доріс! Спочатку навчися правильно писать українською мовою, а то пишеш , як конюх з колгоспу - "вночи", "попусте" От тоді може й заслужиш "Ви"!
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20.07.2021 20:41 Ответить
Росія - Пентагону: Розгортання гіперзвукових ракет у Європі "підвищить ймовірність ненавмисного конфлікту" - Цензор.НЕТ 6415
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20.07.2021 11:42 Ответить
https://twitter.com/zloy_odessit Злой Одессит

Во время репетиции военно-морского парада в Санкт-Петербурге столкнулись два военных корабля.Россия - Пентагону: Развертывание гиперзвуковых ракет в Европе "повысит вероятность непреднамеренного конфликта" - Цензор.НЕТ 2817 Понарепетировали.

https://twitter.com/i/status/1417061574024572930 https://twitter.com/i/status/1417061574024572930
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20.07.2021 09:32 Ответить
Во бычье тупое, свое мы типа будем размещать, а вам нини. Но все равно свои пукалки могут засунуть только пыне в зад, уничтожить рашку можно и без оружия, нужна только политическая воля
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20.07.2021 09:33 Ответить
почему тупое? Москали всё прекрасно понимают, поэтому и очкуют дико, срутся под себя.
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20.07.2021 10:54 Ответить
Байден с Керри доигрались - РАША УЖЕ УГРОЖАЕТ ОТКРЫТО
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20.07.2021 09:34 Ответить
Ще Хрущ нахвалявся показать всьому світу кузькину мать.
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20.07.2021 09:37 Ответить
Конечно, и потому кацапы расползлись как тараканы по миру и везде теперь гадят 😀
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20.07.2021 10:16 Ответить
Сидіть в своїх мухосранських болотах і не пхайте своє рило до нас і все буде чікі-пікі.
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20.07.2021 09:35 Ответить
хатят ли руцкие вайны?
-спрасите вы у сатаны (кремлёвскага)
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20.07.2021 09:35 Ответить
Россия - Пентагону: Развертывание гиперзвуковых ракет в Европе "повысит вероятность непреднамеренного конфликта" - Цензор.НЕТ 300
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20.07.2021 09:35 Ответить
Та блин, скока можно повторять... Юля с зебиком так не говорят...
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20.07.2021 12:31 Ответить
В доверие втирается,падла...
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20.07.2021 16:01 Ответить
Россия - Пентагону: Развертывание гиперзвуковых ракет в Европе "повысит вероятность непреднамеренного конфликта" - Цензор.НЕТ 5039
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20.07.2021 09:36 Ответить
Чудово.
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20.07.2021 09:38 Ответить
А чого ще когось шукати, можна і без конкурсу.
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20.07.2021 09:56 Ответить
Не хвилюйтеся, недовго буде маятися старушка в високовольтних дротах.
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20.07.2021 09:38 Ответить
В Пентагоне прекрасно знают,что кроме мультфильмов кацапня ни на что не способна. Но создавать шумиху на тему "могучих рюзьге" очень выгодно для выбивания бабла на оборонку.
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20.07.2021 09:39 Ответить
Не обманюйте себе. Час іде. Модернізації проводяться. Створюються нови вироби.
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20.07.2021 10:15 Ответить
Ми вже бачили ці мультіплікаційні вироби)
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20.07.2021 10:50 Ответить
Мультиплікацію і спецефекти використовують у багатьох презентаціях.
Це скоріш питання хоче хтось вірити, чи ні.
У п.р. РФ здійснила 11 вдалих космічних пусків. Щорічно 20-30 пусків.
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20.07.2021 15:56 Ответить
20-30-50 пусков, иди отсюда, животное рашистское, лживое и подлое ! Только не пиши,гнида, что если пишешь мовой, то автоматом становишься украинцем ...
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20.07.2021 16:05 Ответить
Іди лісом, д ... л ...
Пуски це спроможність щось виробляти, а не тільки язиком ляпати і членом на роялі грати.
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20.07.2021 20:44 Ответить
11.20.
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20.07.2021 18:38 Ответить
Почему же, вероятность непредсказуемого конфликта эти ракеты как раз уменьшают.
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20.07.2021 09:50 Ответить
Хороший маскаль, дохлий маскаль.
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20.07.2021 09:50 Ответить
РФ сама начала стращать гиперзвуковыми ракетами, но когда США решили установить такой вид ракет в Европе, то тут же о возможном конфликте завопили. Уроды.
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20.07.2021 09:53 Ответить
Очканули, видать понимают, что мультиками против гиперзвука сильно не постращаешь.
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20.07.2021 10:53 Ответить
киселя с пыней в ядерный пепел
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20.07.2021 11:15 Ответить
Незрозуміло, а фуйло ракету, що 28 разів ********, не в Європі розміщає?
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20.07.2021 09:55 Ответить
***** свою ракету пока что в мультиках только размещает)
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20.07.2021 10:52 Ответить
Уписаться можно, совсем зассали трухлявые, собственной тени боятся.
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20.07.2021 10:01 Ответить
2021-07-19 Пуск российской "гиперзвуковой" ракеты «Циркон»
https://timeze2019.blogspot.com/2021/07/blog-post.html

(...) 454 - это не корабль. Это испытательная платформа "Центрального морского конструкторского бюро «Алмаз" для испытаний и адаптации нового зенитно-ракетного комплекса к проектам кораблей различного типа.
"Врать нужно красиво и весело" говорил когда то Леонид Кучма.
Господа россияне - врете вы не красиво и не весело . Как обычно. Просто врете...
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20.07.2021 10:03 Ответить
454 - на фото з носовою гарматою. ???
Що це за платформа для випробування з гарматою ???

454 - это не корабль. Это испытательная платформа "Центрального морского конструкторского бюро «Алмаз" для испытаний и адаптации нового зенитно-ракетного комплекса к проектам кораблей различного типа.



З іншого боку - дійсно старт був із стандартної шахти ЗРК корабля 454.
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20.07.2021 10:26 Ответить
Наоборот, их короткое время подлёта заставит тупоголового северного соседа, хотя бы иногда включать свои атрофированные мозговые извилины.)
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20.07.2021 10:17 Ответить
Якщо кацапня буде сидіти і не воняти то ніякого нєпрєдсказуємого кАнХВлікта не буде. Якби хтіли напасти на мордор то зробили б це ще в1991-му. Коли мордор був виснажений та голодний. Ведіть себе як люди і ніяких кАнХВліктів, а тимпаче нЄпрЄдсказуємих не буде.
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20.07.2021 10:27 Ответить
Так как РФерия размещает гиперзвуковые ракеты на Европейской части РФ,( а это и есть угроза континенту), то почему же другая сторона не должна делать того же. Странный подход..Очередная хер-я от "Борцов за мир во всем мире и братство народов"
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20.07.2021 10:39 Ответить
Если сложить одно с другим, то станет ясно, что ничего странного в подходе нет: кацапы же мультики размещают.
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20.07.2021 10:56 Ответить
Засцяли, падли лапотні,заскавутіли. Ну а як же ж,розміщення гіперзвукової зброї у Європі-це та палиця,якую так розуміють і якрї так бояться свинороси,бо більше вони нічого не розуміють і пхають своє паскудне рило у життя нормальних європейських країн.
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20.07.2021 10:39 Ответить
одна база НАТО (та нехай з тими же ракетами) під Маріуполем припинить війну
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20.07.2021 10:43 Ответить
Лищнехромосомные бояре сами указали, где их слабые стороны и чего боятся /не успеть добежать до бункера, придется жить в них, не хотят помереть в сортире пусть и во дворцах/! Нужно делать все наоборот, есть вероятность сбить спесь с москальских господ и сделать их более покладистыми и сговорчивыми!
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20.07.2021 10:49 Ответить
Очкуют маскали, чует пыня, где мультики, а где реальное гиперзвуковое оружие.
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20.07.2021 10:51 Ответить
Вот и сказке конетсь, кто слушал маладесь... тупые кацапы носились-носились со своим гиперзвуком, шо дурень со ступою. Пугали-пугали - допугались на свою голову... КОММУНОФАШИСТ, получи теперь гранату ... А ШО ДЕЛАТЬ... СМЕРТЬ КАЦАПСКИМ ОККУПАНТАМ.
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20.07.2021 12:18 Ответить
А отказ от развертывания повысит вероятность преднамеренного
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20.07.2021 13:03 Ответить
 
 