Россия - Пентагону: Развертывание гиперзвуковых ракет в Европе "повысит вероятность непреднамеренного конфликта"

Российские дипломаты предостерегли США от размещения гиперзвуковых ракет в Европе. По данным представителей посольства, такие действия чреваты "непреднамеренным конфликтом".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба посольства РФ в США в Twitter

Так российские дипломаты отреагировали на слова представителя Минобороны США Джона Кирби, высказавшегося по поводу гиперзвукового оружия, разрабатываемого Москвой.

"Напоминаем Джону Кирби, что потенциальное развертывание любых гиперзвуковых ракет в Европе было бы чрезвычайно дестабилизирующим фактором. Их короткое время подлета практически не оставит России времени для принятия решений и повысит вероятность непреднамеренного конфликта", - заявили в посольстве.

Напомним, 19 июля официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что новые российские гиперзвуковые ракеты "Циркон" могут привести к дестабилизации обстановки, поскольку способны нести ядерный заряд.

"Новые российские гиперзвуковые ракеты могут потенциально вести к дестабилизации обстановки и создавать значительный риск, потому что они могут нести ядерный заряд. США, в отличие от этого, развивают гиперзвуковое оружие, которое не может применяться в ядерном оснащении", - сообщил Кирби.

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В понедельник Минобороны РФ сообщило, что фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон" по наземной цели на побережье Баренцева моря, скорость полета составила семь Махов, дальность — свыше 350 километров.

Комплексом "Циркон" планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли Военно-Морского Флота России.

Отметим также, что ранее в Пентагоне заявляли, что с 2010 года Россия продолжает разрабатывать новые ядерные бомбы.

"Разрабатывают три новые системы ядерного оружия межконтинентальной дальности; гиперзвуковой планирующий аппарат; ядерную крылатую ракету наземного базирования с ядерной установкой, и автономную подводную торпеду с ядерной установкой и ядерным двигателем", - сообщили в Пентагоне.