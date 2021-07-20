С завтрашнего дня стартует 5-й этап вакцинации от коронавируса. Получить прививку смогут все желающие, - Ляшко. ВИДЕО

С 21 июля в Украине стартует пятый этап вакцинации от коронавируса. Прививки могут сделать все желающие.

Об этом сегодня во время брифинга заявил глава Минздрава Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Министр рассказал, как именно можно получить прививку от коронавируса.

"С 21 июля все взрослые старше 18 лет, которые хотят вакцинироваться, могут сделать прививку. Можете вакцинироваться в ближайшем пункте прививки, центре массовой вакцинации или может приехать мобильная бригада, если вы записаны, как организованный коллектив, в котором работает более 50 человек", - сказал он.

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На данный момент, в Украине с начала прививочной кампании привиты 2 717 790 человек, из них получили 2 дозы - 1 461 875 человек.

Напомним, 3 марта Минздрав сообщил, что вакцинация против COVID-19 в Украине будет проходить в 5 этапов:

1-й этап - медики, работающие с пациентами с COVID-19, персонал и жители учреждений для пожилых людей, военнослужащие на фронте (≈ 367 тыс. человек) .

2-й этап - остальные медицинские работники, люди в возрасте 80+ и социальные работники (≈ 3 млн человек).

3-й этап - люди в возрасте 65-79 лет, работники критически важных структур государственной безопасности, работники сферы образования (≈ 7 млн человек).

4-й этап - люди в возрасте 60-64 года, люди с хроническими заболеваниями, люди, работающие и отбывающие наказание в местах лишения свободы (≈ 11 млн человек) .

5-й этап - остальное взрослое население Украины (≈ 13 млн человек).

На данный момент вакцинацию от коронавируса в Украине проводят следюущими препаратами: Covishield и AstraZeneca-SKBio (AstraZeneca), Comirnaty (Pfizer-BioNTech) и CoronaVac (Sinovac).