"Два метра секса" Гончарук, "хамоватый люмпен" Богдан и "родовитый аристократ" Ермак: СМИ опубликовали выдержки из книги Мендель

В своей книге "Каждый из нас президент" экс-пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель не так много рассказывает о закулисных событиях, сколько дает личных оценок.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает LIGA.net.

"Например, называет эгоцентричным экс-премьера Алексея "Два Метра Секса" Гончарука ("надо было повзрослеть, а это сложно давалось мальчику"), экс-главу Офиса президента Андрея Богдана называет "опьяневшим от власти" ("хамоватый люмпен"). И даже внезапно упоминает Сергея Стерненко, объясняя, что для нее он – скорее убийца, чем жертва", - говорится в сообщении.

Журналист прочел книгу Мендель и выделил самые интересные моменты.

Мендель рассказала, что Зеленский никогда не слушает только одного человека: "В общении с парламентом Зеленский сразу выявил блестящую черту своей удачи, он на самом деле слушал всех, никогда не слушался совета только одного человека и разрешал людям принимать решения".

Зеленский, пишет Мендель, хотел строить государство по бизнес-модели: "По модели успешной компании, где каждый должен выполнять свою роль, где была бы здоровая конкуренция и карьерный рост".

Кроме того, во время переговоров с международными партнерами Зеленский иногда переходил на русский: "Один еврокомиссар знал русский язык. И Зеленский в какой-то момент предложил говорить на нем, чтобы между собеседниками не было промежуточного звена – переводчика – и его интерпретаций... Переход на русский с людьми, которые его знают, в мире, где господствует английский, создает атмосферу родственного контакта. И время от времени Зеленский прибегал к этому".

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В то же время, отмечает Мендель в своей книге, турборежим мог быть быстрее. Некоторые советники президента советовали около 70 законопроектов проголосовать с нарушением регламента, а другие советники настойчиво рекомендовали действовать медленнее, чтобы не нарушать правила.

"Зеленский пришел на встречу с парламентом и просто попросил депутатов сделать выбор поднятием рук. Большинство было за более медленный процесс", - пишет экс-пресс-секретарь Зеленского.

Упомянула в книге Мендель и экс-премьера Гончарука. По ее словам, он предлагал много реформ, но приняли их только благодаря Зеленскому.

"Два метра секса". Так называла тридцатипятилетнего главу правительства моя подруга. Он запомнился трудолюбием, амбициозностью, быстрой сменой масок, колоссально накопленной агрессией, которую щедро выплеснул на парламент, а также периодом наибольшей активности в предложении и голосовании реформ... Но заслуга их принятия все-таки принадлежит президенту, а не премьеру, как мог ошибочно подумать Запад. Это Зеленский лично согласовывал каждую реформу, выбирал модели, вносил изменения", - говорится в книге.

Мендель пишет, что уволили Гончарука не из-за слитой прослушки: "В целом Гончаруку просто надо было повзрослеть. И это сложно давалось мальчику, который до того, как его кандидатуру представил президент, более часа игрался на приставке в офисе партии".

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По словам экс-пресс-секретаря Зеленского, Андрей Богдан запрещал отвечать на запросы СМИ: "Андрей Богдан и его заместитель по информационной политике Кирилл Тимошенко были настроены против сотрудничества с медиа... Они считали, что и в ипостаси президента интервью и комментарии лишние... Еще больнее по пресс-службе били внутренние законы, установленные Богданом. Нам пришлось пережить запрет отвечать на запросы медиа, отказ от всех интервью".

Также, пишет Мендель, что разговоры Ермака и Богдана были не дл слабонервных: "Встретив Ермака, Богдан превращался в хамоватого люмпена, выкрикивающего несовместимые с логикой языковые конструкции. Ермак отмалчивался, ведя себя как родовитый аристократ, только иногда реагируя на безумство тезки. Так, к примеру, прошел перелет в США, который длился более 10 часов".

Победу Зеленского во втором туре президентских выборов Мендель считает революцией: "Разгромные, рекордные 73% во втором туре тоже по сути своей были революцией. Только приемлемой для большинства населения: без грязных палаток, разгромленного Майдана, негигиеничных и холодных ночей с риском быть побитым, снесенным водометами или опрысканным газом, без всей этой революционной "романтики" прошлых столетий... Первая по-настоящему электоральная революция Украины".

Кроме того, экс-пресс-секретарь заявила, что Зеленский на самом деле сократил кортеж до двух машин: "Своей и охраны. Поверьте мне как пресс-секретарю".

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