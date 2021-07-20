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"Два метра секса" Гончарук, "хамоватый люмпен" Богдан и "родовитый аристократ" Ермак: СМИ опубликовали выдержки из книги Мендель

В своей книге "Каждый из нас президент" экс-пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель не так много рассказывает о закулисных событиях, сколько дает личных оценок.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает LIGA.net.

"Например, называет эгоцентричным экс-премьера Алексея "Два Метра Секса" Гончарука ("надо было повзрослеть, а это сложно давалось мальчику"), экс-главу Офиса президента Андрея Богдана называет "опьяневшим от власти" ("хамоватый люмпен"). И даже внезапно упоминает Сергея Стерненко, объясняя, что для нее он – скорее убийца, чем жертва", - говорится в сообщении.

Журналист прочел книгу Мендель и выделил самые интересные моменты.

Мендель рассказала, что Зеленский никогда не слушает только одного человека: "В общении с парламентом Зеленский сразу выявил блестящую черту своей удачи, он на самом деле слушал всех, никогда не слушался совета только одного человека и разрешал людям принимать решения".

Зеленский, пишет Мендель, хотел строить государство по бизнес-модели: "По модели успешной компании, где каждый должен выполнять свою роль, где была бы здоровая конкуренция и карьерный рост".

Кроме того, во время переговоров с международными партнерами Зеленский иногда переходил на русский: "Один еврокомиссар знал русский язык. И Зеленский в какой-то момент предложил говорить на нем, чтобы между собеседниками не было промежуточного звена – переводчика – и его интерпретаций... Переход на русский с людьми, которые его знают, в мире, где господствует английский, создает атмосферу родственного контакта. И время от времени Зеленский прибегал к этому".

Читайте: Мендель продолжит работать в нашей команде, - Офис Президента

В то же время, отмечает Мендель в своей книге, турборежим мог быть быстрее. Некоторые советники президента советовали около 70 законопроектов проголосовать с нарушением регламента, а другие советники настойчиво рекомендовали действовать медленнее, чтобы не нарушать правила.

"Зеленский пришел на встречу с парламентом и просто попросил депутатов сделать выбор поднятием рук. Большинство было за более медленный процесс", - пишет экс-пресс-секретарь Зеленского.

Упомянула в книге Мендель и экс-премьера Гончарука. По ее словам, он предлагал много реформ, но приняли их только благодаря Зеленскому.

"Два метра секса". Так называла тридцатипятилетнего главу правительства моя подруга. Он запомнился трудолюбием, амбициозностью, быстрой сменой масок, колоссально накопленной агрессией, которую щедро выплеснул на парламент, а также периодом наибольшей активности в предложении и голосовании реформ... Но заслуга их принятия все-таки принадлежит президенту, а не премьеру, как мог ошибочно подумать Запад. Это Зеленский лично согласовывал каждую реформу, выбирал модели, вносил изменения", - говорится в книге.

Мендель пишет, что уволили Гончарука не из-за слитой прослушки: "В целом Гончаруку просто надо было повзрослеть. И это сложно давалось мальчику, который до того, как его кандидатуру представил президент, более часа игрался на приставке в офисе партии".

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По словам экс-пресс-секретаря Зеленского, Андрей Богдан запрещал отвечать на запросы СМИ: "Андрей Богдан и его заместитель по информационной политике Кирилл Тимошенко были настроены против сотрудничества с медиа... Они считали, что и в ипостаси президента интервью и комментарии лишние... Еще больнее по пресс-службе били внутренние законы, установленные Богданом. Нам пришлось пережить запрет отвечать на запросы медиа, отказ от всех интервью".

Также, пишет Мендель, что разговоры Ермака и Богдана были не дл слабонервных: "Встретив Ермака, Богдан превращался в хамоватого люмпена, выкрикивающего несовместимые с логикой языковые конструкции. Ермак отмалчивался, ведя себя как родовитый аристократ, только иногда реагируя на безумство тезки. Так, к примеру, прошел перелет в США, который длился более 10 часов".

Победу Зеленского во втором туре президентских выборов Мендель считает революцией: "Разгромные, рекордные 73% во втором туре тоже по сути своей были революцией. Только приемлемой для большинства населения: без грязных палаток, разгромленного Майдана, негигиеничных и холодных ночей с риском быть побитым, снесенным водометами или опрысканным газом, без всей этой революционной "романтики" прошлых столетий... Первая по-настоящему электоральная революция Украины".

Кроме того, экс-пресс-секретарь заявила, что Зеленский на самом деле сократил кортеж до двух машин: "Своей и охраны. Поверьте мне как пресс-секретарю".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мендель о причинах увольнения с должности пресс-секретаря Зеленского: Из-за нагрузок ухудшилось здоровье. Я уже около трех месяцев лечусь

Автор: 

Гончарук Алексей (842) Зеленский Владимир (20835) книги (630) Богдан Андрей (384) Ермак Андрей (1271) Мендель Юлия (232) Офис Президента (1803)


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Топ комментарии
+60
В очередной раз хабалка обслужила со всех сторон своих работодателей и облила грязью Майдан.

"Победу Зеленского во втором туре президентских выборов Мендель считает революцией:

"Разгромные, рекордные 73% во втором туре тоже по сути своей были революцией.
Только приемлемой для большинства населения: без грязных палаток, разгромленного Майдана, негигиеничных и холодных ночей с риском быть побитым, снесенным водометами или опрысканным газом, без всей этой революционной "романтики" прошлых столетий...
Первая по-настоящему электоральная революция Украины".

Источник: https://censor.net/ru/n3278053
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20.07.2021 09:47 Ответить
+44
Аллочка, совершенно с вами согласен- тупая ватная хабалка ,ненавидящая Украину и украинцев, с таким же туповатым марионеточным ************, явным агентом кремля и ставленником реальных олигархов, оба ненавидящие Майдан и людей связанных с Майданом и с сопротивлением рашке - волонтеров, бойцов АТО и активистов, с подачи рабского, тупого мудрого нарида, мечтающего о постоянной халяве, со сватами головного мозга и полным нежеланием что- то в принципе делать для улучшения жизни в стране - кроме вытья ,что весь мир им что-то должен, вот она на сегодня- реальная характеристика дел в стране, и ,увы, возможно, предтеча краха страны из за вот таких "деятелей".
Блин, я хренею с этой твари, которую за ее первые же изречения о стране и людях еще в 2019 году нужно было лишать гражданства и отправлять в воронеж, где все как она любит. А оно еще и рассуждает о судьбах мира!
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20.07.2021 10:06 Ответить
+42
Боже, яке ж воно тупе...
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20.07.2021 09:42 Ответить
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Тупа , дегенеративна підстилка.
Разом з переважною більшістю зЕ-команди.
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20.07.2021 11:33 Ответить
Мемуари із-під поли халата.Наступного разу на Майдан одягнемось з бутіків,щоб виглядати гламурно -так згодиться,воша зелена?
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20.07.2021 11:44 Ответить
Ждем свежую книгу от Черновол и Нади Савченко, они все из одной палаты.)))
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20.07.2021 11:52 Ответить
ти розумний як Менделіха, якщо ставиш поряд тупу кобилу Надюху і Чорновол
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20.07.2021 12:31 Ответить
Абсолютно не здивований - я й так вважав її трохи "здвинутою".
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20.07.2021 11:59 Ответить
мендельский опус - всего лишь мнение полковой проститутки. Можно было бы и не реагировать на ее характеристики своих партайгеноссе, НО! Эта ТП то-то там вякает про палатки на майдане. Интересно какое издательство печатало это?
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20.07.2021 12:08 Ответить
Ой тупа, переплюнула в тупизні і хахляцтві свого бувшого шефа
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20.07.2021 12:32 Ответить
Эта безграмотная тварь-Мендель. которая делает три ошибки в двух словах, как всегда нагло и цинично врёт!! Лучше бы рассказала как дралась с журналистами, охраняя недоступное тело Зеленского!!!
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20.07.2021 12:53 Ответить
Ермак-"родовитый аристократ". От одной рожи этого хмыря тошнит. Эта тупая ж2 такую ересь несёт, нет слов.
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20.07.2021 13:15 Ответить
на то она и жидовка
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20.07.2021 13:52 Ответить
Ермак "аристократ" для таких "леди" как Мендель.Кому и кобыла невеста.
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20.07.2021 15:19 Ответить
После того как Зелешвондер поназначал по национальному признаку на все ключевые должности своих друзей и знакомых это украинофобное семитское у.бище женского рода будет шипеть про честную конкуренцию и карьерный рост? Она не больная на голову, как многие здесь пишут, это и есть наглое искривленное видение определенных процессов (так называемая альтернативная "правда"), а так же принципиальная позиция еврейской хабалки по отношению к украинцам и к украинским интересам. Они там ВСЕ ТАКИЕ, вся зебильная шелупонь это Мендель в одном рыле.
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20.07.2021 14:11 Ответить
такі да. Більш досвідчені та поважні представники цієї нації ще десь намагаються це ставлення маскувати, а у молодої порослі без мізків це проривається мимо волі
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20.07.2021 15:11 Ответить
Ослаблять.
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20.07.2021 14:23 Ответить
кортеж из двух машин. остальных за машиной охраны просто не видно. и вообще мало кто там сзади едет.
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20.07.2021 15:05 Ответить
"Первая по-настоящему электоральная революция" - це заслуга Порошенка, а не вашого табору пройдисвітів
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20.07.2021 15:09 Ответить
Та, Менделыха просто стебется над всеми. Привлекает вниманиние к Голоборотькам ,обьявляя всех окромя Зеленского канешна), недоумками)
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20.07.2021 17:54 Ответить
73 % во втором туре был верх глупости украинского общества
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20.07.2021 19:15 Ответить
Психіатри є на сайті? Який діагноз у цієї пацієнтки?
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20.07.2021 22:59 Ответить
Никакой "электоральной революции" не было, было массовое помешательство недалекого быдла))), а насчет %, так в первом туре зеленый лох набрал 30%, а Порох в 14 году набрал 54%, во втором могло быть и 80 и 90% у Пороха легко, т.к. от страха у лохтората было временное просветление мозгов, но телевизор это быстро исправил...
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21.07.2021 00:46 Ответить
про богдана - правда.
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21.07.2021 05:54 Ответить
Гончарук "до того, как его кандидатуру представил президент, более часа игрался на приставке в офисе партии". А ведь таких "фахівців" в Раде большинство. "без грязных палаток, разгромленного Майдана, негигиеничных и холодных ночей с риском быть побитым, снесенным водометами или опрысканным газом" - таким Майдан видят большинство граждан Украины на востоке и юге. Книгу надо было назвать "Записки секретарши"
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22.07.2021 11:06 Ответить
Назначать премьером человека ничего не смыслящего в экономических процессах - чистая авантюра,так у зельки везде,рейдер - значит юрист высшей квалификации,специалист по офшорам должен командовать созданием экономических законов,журналист айситиви и интера - значит будешь у президента прессечкой.
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24.07.2021 09:52 Ответить
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