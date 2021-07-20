США и Германия в ближайшие дни объявят о соглашении по "Северному потоку-2": одной из его составляющих будет увеличение инвестиций в Украину, - Reuters
Соединенные Штаты и Германия в ближайшие дни объявят о соглашении по урегулированию их давнего спора вокруг российского газопровода "Северный поток-2".
Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с переговорами Вашингтона и Берлина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель не смогли урегулировать свои разногласия по поводу трубопровода во время встречи на прошлой неделе в Вашингтоне, но согласились, что Москве нельзя позволять использовать энергетику в качестве оружия против соседей.
Один из собеседников агентства, говоривший на условиях анонимности, поскольку переговоры все еще продолжаются, сказал, что будущее соглашение "выглядит хорошо".
"Мы ожидаем, что эти разговоры (переговоры между обеими сторонами по газопроводу. - Ред.) найдут решение в ближайшие дни", - отметил источник агентства.
Второй источник заявил, что в ходе дискуссий стороны приближаются к соглашению, которое позволит предотвратить возобновление отмененных сейчас санкций США против компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора.
Детали соглашения неизвестны, но одной из его ключевых составляющих будет увеличение инвестиций обеих стран, направленных на поддержку энергетической трансформации Украины, ее энергоэффективности и энергетической безопасности, отмечают источники.
Неясно, заявят ли обе страны о значительных государственных инвестициях или будут пытаться привлечь частные инвестиции в Украину, отмечает агентство.
Как сообщалось, советник Государственного департамента США Дерек Чолле посетит Киев и Варшаву в ближайшие дни, чтобы обсудить "Северный поток-2".
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И мучайтесь с российской оккупацией сами ???
Классно придумали под диктовку российских спецслужб
Рекомендую передачу Березовца Тараса с мнением американски- азербайджанского эксперта
https://youtu.be/HdsKjgi8Mzs
Не хочет жить в своих комариных болотах
як сидіти на трубі та бачити, як гризуться та розпродають за неї Україну, то, може, воно і на краще
побачим
«Ложь и эгоизм как основа мировой геополитики. Или, что можно было сделать в Украине за 800 млрд. дол.
Еще весной в своих статьях я прогнозировал "разворот" политики США, вызванный его долгосрочной стратегией сдерживания Китая.
Наши политические элиты возложили на Байдена совершенно ложные ожидания.
Когда Вам говорят о том, что нет никакого "коллективного Запада" в части единых целей - то явно лукавят.
Да, тактические цели развития у Германии и США могут отличаться.
Но есть одная общая стратегическая задача - сохранение места в "золотом миллиарде человечества". И осознание того факта, что нынешнего природного потенциала не хватит на появления второго "золотого миллиарда" в Азии.
Нынешний цикл сдерживания Китая рассчитан примерно на 10-15 лет, до 2050-го года. К этой дате, Китай либо станет технологической сверхдержавой, как и запланировано в его партийной стратегии, либо нет (как и намечено в неформальных "партийных стратегиях" двух американских партий).
Для достижения этой цели, США будет "дружить" с РФ и Индией против Китая, как когда-то "дружила" с Китаем против СССР (кстати, тот цикл тоже был рассчитан примерно на 10-15 лет).
Индия вообще очень важный пазл в этой игре (я об этом тоже писал). Ждем "майдан в Мьянме, обострение на Тайване и в Гонконге.
Но основную черную работу выполнят другие: Афганистан, который в бижайшее время окажется под контролем талибов.
У Америки есть опыт использования националистических и фундаменталистских движений в бедных, третьих странах, для борьбы со своими врагами, как это было во время поддержки моджахедов в войне против СССР.
Афганистан талибов должен создать давление на Синьцзян-Уйгурский автономынй район, недаром "исламское движение Восточный Туркестан" недавно было исключено администрацией в Вашингтоне из перечня террористических организаций.
Американцы находились в Афганистане 20 лет и за это время по оценкам минобороны США потратили там почти 800 млрд. дол. (без учета 2020-2021 годов). Плюс прямые инвестиции в афганскую инфраструктуру и экономику на 44 млрд. дол.
Нам часто говорят о том, что коррупция является препятствием для оказание помощи Украине в более значительных масштабах. И чтобы получить деньги - нужно почти полностью демонтировать свой суверенитет.
Как вы думаете, 44 млрд. дол. прямых дотаций в афганскую экономику были осуществлены американцами после полной победы над местной коррупцией в Кабуле?
Что можно было сделать в Украине за 800 млрд. дол., которые американцы потратили в Афгане? Ответ - все.
Я не пытаюсь говорить о "месте в очереди" за деньгами. Я лишь констатирую факт - если это в сфере американских стратегических интересов - то Вашингтон будет готов потратить триллион долларов без каких-либо предварительных условий.
Мы часто дисскутируем на тему ядерного статуса Украины, но даже здесь нет рациональной позиции: одни - за, другие - против.
А должен был быть третий вариант - отдать ядерный статус и оружие в обмен на пакет финансовой помощи.
Наше разоружение было в фокусе стартегических интересов Америки. Значит за него нужно платить. Так поступила бы любая рационально мыслящая страна.
В свое время, Нуланд заявила, что на "демократию в Украине" США потратили 5 млрд. дол. (до 2014-го). За последние семь лет в эту копилку добавилось еще примерно столько же.
В любом случае - это не более 10 млрд. дол. За 30 лет.
Это и есть настоящий барометр стратегического партнерства.
Сравните с 850 млрд. дол., потраченных в Афганистане за последние 20 лет.
А теперь главный вывод: потратив 850 млрд. дол., Вашингтон за считанные дни принял решение о выходе из этой страны, бросив тысячи местных жителей, представляющих компрадорскую прослойку общества.
Даже не пообещав оным вид на жительство в США и не обеспечив эвакуацию.
Сотни афганских военных, расстрелянных после сдачи в плен талибам, уже никогда не смогут расскаказать нам о своих мыслях в отношении "союзников" в последний миг жизни.
Может стоит рискнуть выставить счёт на 100 млрд ?
Говорят , чем больше вкладывают денег в женщину , тем больше боятся ее потерять 😀😀😀
Вот тут начнется ТАКОЕ-ееее!!
Хотел бы посмотреть как РФ попробует отрубить нашу ГТС если там китайский интерес?
Итого, обицянки-цяцянки для лохов:
1. Инвестиции делают не правительства, а частный бизнес. Не пойдет Сименс или Локхид делать инвестиции в страну, где правом рулят как велосипедом после перепою.
2. Главный фактор, а именно фактор безопасности Украины, если по ее территонию не будет транзита росгаза был просто проигнорирован. По видимому решили- у них там есть "гениальные актеры"- пусть они с этим и скачут.
По поводу договоренностей США и ФРГ. Газпром предлагает сохранить транзит через Украину в объеме до 50 млрд кубов в год, но на условиях, которые Нафтогаз сегодня не принимает. Германия поддерживает вариант Газпрома, видимо, хотят вместе с США давить, чтобы Украина приняла российское предложение. Среди условий Газпрома - прямой контракт на поставку газа и отказ от финансовых претензий.