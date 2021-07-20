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Новости Газовая война
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США и Германия в ближайшие дни объявят о соглашении по "Северному потоку-2": одной из его составляющих будет увеличение инвестиций в Украину, - Reuters

США и Германия в ближайшие дни объявят о соглашении по

Соединенные Штаты и Германия в ближайшие дни объявят о соглашении по урегулированию их давнего спора вокруг российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с переговорами Вашингтона и Берлина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель не смогли урегулировать свои разногласия по поводу трубопровода во время встречи на прошлой неделе в Вашингтоне, но согласились, что Москве нельзя позволять использовать энергетику в качестве оружия против соседей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Госдепартамент США направляет советника для обсуждения с Украиной и Польшей вопросов "Северного потока-2"

Один из собеседников агентства, говоривший на условиях анонимности, поскольку переговоры все еще продолжаются, сказал, что будущее соглашение "выглядит хорошо".

"Мы ожидаем, что эти разговоры (переговоры между обеими сторонами по газопроводу. - Ред.) найдут решение в ближайшие дни", - отметил источник агентства.

Второй источник заявил, что в ходе дискуссий стороны приближаются к соглашению, которое позволит предотвратить возобновление отмененных сейчас санкций США против компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора.

Детали соглашения неизвестны, но одной из его ключевых составляющих будет увеличение инвестиций обеих стран, направленных на поддержку энергетической трансформации Украины, ее энергоэффективности и энергетической безопасности, отмечают источники.

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Неясно, заявят ли обе страны о значительных государственных инвестициях или будут пытаться привлечь частные инвестиции в Украину, отмечает агентство.

Как сообщалось, советник Государственного департамента США Дерек Чолле посетит Киев и Варшаву в ближайшие дни, чтобы обсудить "Северный поток-2".

Автор: 

Газ (10237) газопровод (831) Германия (7066) США (27106) Северный поток (1458)


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Топ комментарии
+12
Никто никаких инвестиций не даст пока их будет разворовывать банда зеленого клоуна!
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20.07.2021 09:58 Ответить
+11
Потом инвесторы скажут,что работать здесь невозможно,на этом все и закончится.
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20.07.2021 09:59 Ответить
+7
« нате Вам денег и отцепитесь»????

И мучайтесь с российской оккупацией сами ???

Классно придумали под диктовку российских спецслужб
Рекомендую передачу Березовца Тараса с мнением американски- азербайджанского эксперта
https://youtu.be/HdsKjgi8Mzs
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20.07.2021 09:59 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Никто никаких инвестиций не даст пока их будет разворовывать банда зеленого клоуна!
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20.07.2021 09:58 Ответить
« нате Вам денег и отцепитесь»????

И мучайтесь с российской оккупацией сами ???

Классно придумали под диктовку российских спецслужб
Рекомендую передачу Березовца Тараса с мнением американски- азербайджанского эксперта
https://youtu.be/HdsKjgi8Mzs
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20.07.2021 09:59 Ответить
Украине Молдове Грузии - странам , страдающим от российской агрессии , надо объединиться в Новый военный союз с Азербайджаном и Турцией, тогда ЕС И НАТО начнут считаться с этими странами
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20.07.2021 10:01 Ответить
А чим Ердоган відрізняється від Путіна? Тільки відсутністю ядерної зброї! Туреччина в НАТО - "ситуативний" член, Її в НАТО взяли для того, щоб одягти на "російського ведмедя" "намордник - Босфор, який, фактично, "запер" Чорноморський флот СРСР в Чорному морі І все А так - той самий диктатор-азіат!
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20.07.2021 10:16 Ответить
Вот ситуативный союз с Турцией и Украине не помешает , бо раша лезет везде как оголтелая
Не хочет жить в своих комариных болотах
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20.07.2021 10:18 Ответить
Турция - демократическое государство и Эрдоган там не султан. Там есть реальная оппозиция и выборы, в отличии от рашки.
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20.07.2021 10:29 Ответить
Вірю! От прямо "плачу, але вірю!" "Ердоган" у подібній ситуації - не фізична людина! Це відображення менталітету турків (яу Путін - відображення менталітету росіян!) Не Ердоган, як людина, посилав війська на окупацію Північного Кіпру (між іншим - члена НАТО), а "ердоган" - як втілення поглядів турків на свій статус в регіоні! А те, що там є " реальная оппозиция и выборы" - так це тимчасове явище! В Німеччині - до 1933 вони теж були!
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20.07.2021 10:42 Ответить
В турків на відміну від кацапів з менталітетом не все так просто. Ердоган відображає менталітет провінційного населення, яке є прихильником консервативних мусульманських цінностей. А от у жителів того ж Стамбула і інших великих міст менталітет майже європейський.
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20.07.2021 10:58 Ответить
Я ж сказав - ВІРЮ!!! Як євреї з Бердичева, яким їх співвітчизник - колишній солдат царської армії, що побував у полоні у німців у І Світову, казав у 1941 році: "И шьто ви переживаете? Немцы - культурная нация! Еврей Гейне - это немецкий Шевченко!"
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20.07.2021 11:06 Ответить
Ви дещо перебільшуєте. Не тяне Ердоган на Гітлера, навіть до каудільйо Франко йому далеко.
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20.07.2021 11:23 Ответить
Ага! Гітлер на початку своєї кар"єри теж вважав себе "учнем Муссоліні" ! А з Ердоганом і турками? Я не прибічник курдів - ще ті придурки! Саме вони кілька століть були основною ударною силою турецьких "башибузуків", однак турки навіть не хочуть думать про те, щоб знайти з ними хоч якийсь компроміс! Їх курс - асиміляція курдів! Чим це відрізняється від створення "единава рассейскава народа"?
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20.07.2021 11:32 Ответить
А Bandera Rosa даремно висловлював занепокоєння, що його податки "підуть" Бені, виявляється - Аметову.
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20.07.2021 10:24 Ответить
а вы хотите чтоб наши проблемы другие решали? да кому мы нахер нужны? и с какой стати ктото это будет делать, если мы сами с кацапами торгуем и пытаемся за их транзит зацепиться.
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20.07.2021 23:01 Ответить
Дадут бабок Ахметову
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20.07.2021 09:59 Ответить
А он их потратит на новую виллу за 200 Лимонов в Европе - вот деньги в Европу и вернуться 😀
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20.07.2021 10:03 Ответить
Потом инвесторы скажут,что работать здесь невозможно,на этом все и закончится.
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20.07.2021 09:59 Ответить
збудують ще один перехід сепарам ?
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20.07.2021 10:03 Ответить
40 тонн гуманітарки відправлять до Лугандона..
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20.07.2021 11:53 Ответить
Как только шмарклю уйдём появятся запланированные инвестиции.
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20.07.2021 10:03 Ответить
Святий наів ) …. Думаєш разом з ним підуть рейдерські захоплення , коррупція , продажні суди і тд. ?? А з такими складовими жоден інвестор не прийде в Украіну
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20.07.2021 11:59 Ответить
Зря. Откупятся от Украины, а тут всё покрадут и похерят. Путин добился своего.
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20.07.2021 10:04 Ответить
И будет очередной распил ,зеленые пиявки потирают рученки ..
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20.07.2021 10:04 Ответить
строілі-строілі - і наконєц построілі, ура!
як сидіти на трубі та бачити, як гризуться та розпродають за неї Україну, то, може, воно і на краще
побачим
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20.07.2021 10:05 Ответить
США витратили на демократію в Україні 10 млрд доларів, а на Афганістан 850 млрд! - цікава аналітика від Алексей Кущ на вкрай актуальну для нас тему:
«Ложь и эгоизм как основа мировой геополитики. Или, что можно было сделать в Украине за 800 млрд. дол.
Еще весной в своих статьях я прогнозировал "разворот" политики США, вызванный его долгосрочной стратегией сдерживания Китая.
Наши политические элиты возложили на Байдена совершенно ложные ожидания.
Когда Вам говорят о том, что нет никакого "коллективного Запада" в части единых целей - то явно лукавят.
Да, тактические цели развития у Германии и США могут отличаться.
Но есть одная общая стратегическая задача - сохранение места в "золотом миллиарде человечества". И осознание того факта, что нынешнего природного потенциала не хватит на появления второго "золотого миллиарда" в Азии.
Нынешний цикл сдерживания Китая рассчитан примерно на 10-15 лет, до 2050-го года. К этой дате, Китай либо станет технологической сверхдержавой, как и запланировано в его партийной стратегии, либо нет (как и намечено в неформальных "партийных стратегиях" двух американских партий).
Для достижения этой цели, США будет "дружить" с РФ и Индией против Китая, как когда-то "дружила" с Китаем против СССР (кстати, тот цикл тоже был рассчитан примерно на 10-15 лет).
Индия вообще очень важный пазл в этой игре (я об этом тоже писал). Ждем "майдан в Мьянме, обострение на Тайване и в Гонконге.
Но основную черную работу выполнят другие: Афганистан, который в бижайшее время окажется под контролем талибов.
У Америки есть опыт использования националистических и фундаменталистских движений в бедных, третьих странах, для борьбы со своими врагами, как это было во время поддержки моджахедов в войне против СССР.
Афганистан талибов должен создать давление на Синьцзян-Уйгурский автономынй район, недаром "исламское движение Восточный Туркестан" недавно было исключено администрацией в Вашингтоне из перечня террористических организаций.
Американцы находились в Афганистане 20 лет и за это время по оценкам минобороны США потратили там почти 800 млрд. дол. (без учета 2020-2021 годов). Плюс прямые инвестиции в афганскую инфраструктуру и экономику на 44 млрд. дол.
Нам часто говорят о том, что коррупция является препятствием для оказание помощи Украине в более значительных масштабах. И чтобы получить деньги - нужно почти полностью демонтировать свой суверенитет.
Как вы думаете, 44 млрд. дол. прямых дотаций в афганскую экономику были осуществлены американцами после полной победы над местной коррупцией в Кабуле?
Что можно было сделать в Украине за 800 млрд. дол., которые американцы потратили в Афгане? Ответ - все.
Я не пытаюсь говорить о "месте в очереди" за деньгами. Я лишь констатирую факт - если это в сфере американских стратегических интересов - то Вашингтон будет готов потратить триллион долларов без каких-либо предварительных условий.
Мы часто дисскутируем на тему ядерного статуса Украины, но даже здесь нет рациональной позиции: одни - за, другие - против.
А должен был быть третий вариант - отдать ядерный статус и оружие в обмен на пакет финансовой помощи.
Наше разоружение было в фокусе стартегических интересов Америки. Значит за него нужно платить. Так поступила бы любая рационально мыслящая страна.
В свое время, Нуланд заявила, что на "демократию в Украине" США потратили 5 млрд. дол. (до 2014-го). За последние семь лет в эту копилку добавилось еще примерно столько же.
В любом случае - это не более 10 млрд. дол. За 30 лет.
Это и есть настоящий барометр стратегического партнерства.
Сравните с 850 млрд. дол., потраченных в Афганистане за последние 20 лет.
А теперь главный вывод: потратив 850 млрд. дол., Вашингтон за считанные дни принял решение о выходе из этой страны, бросив тысячи местных жителей, представляющих компрадорскую прослойку общества.
Даже не пообещав оным вид на жительство в США и не обеспечив эвакуацию.
Сотни афганских военных, расстрелянных после сдачи в плен талибам, уже никогда не смогут расскаказать нам о своих мыслях в отношении "союзников" в последний миг жизни.
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20.07.2021 10:05 Ответить
А есть ли в Украине политические элиты ? Можно ли скупленных олигархами депутатов , получающих зарплату в конвертах за лоббирование их интересов , считать ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТОЙ?
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20.07.2021 10:10 Ответить
Яка там еліта, - політичні відходи!
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20.07.2021 10:28 Ответить
Что за бред?
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20.07.2021 10:13 Ответить
Из тех 850 млрд. которые американцы потратили на Афганистан, 840 млрд афганцы получили в виде бомб на свою голову. Так что не спешите завидовать.
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20.07.2021 10:35 Ответить
Прикол в тому,що урядових військ в Афгані на порядок більше, ніж талібів. І, якщо при цьому вони "сдаются в плєн", то, може, правильно американці від них відмежувались?
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20.07.2021 13:41 Ответить
самим разобрать часть трубы прилегающую к мордеру, а все поля засадить медицинской коноплей, делать из нее лекарства и продавать, думаю, что это с лихвой компенсирует отсутствие транзита газа.
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20.07.2021 10:05 Ответить
Раз так стоит вопрос , то « не промахнись , Асунта» - Польше дали 50 млрд и без российской агрессии. .
Может стоит рискнуть выставить счёт на 100 млрд ?

Говорят , чем больше вкладывают денег в женщину , тем больше боятся ее потерять 😀😀😀
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20.07.2021 10:06 Ответить
подождите,если Зеля не дорвется на следующий срок...будут они искать эту "женщину" иже с ним где то в кацапии вместе со своими деньгами.
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20.07.2021 10:09 Ответить
Да, согласна . Беня сидит на двух стульях и деньги с двух сторон ворует 😀
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20.07.2021 10:11 Ответить
мало всё таки Германию подтопило...мало!
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20.07.2021 10:08 Ответить
Ніякі гроші не покриють високі ризики військового втручання рф в Україну.
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20.07.2021 10:13 Ответить
Что, предложат построить еще больше ветряков и солнечных панелек и населению покупать электричество по зеленому тарифу 3.6 грн за квт.ч ? Или дадут кредит государству чтобы пан Ахметов бесплатно себе ТЭС обновил ?
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20.07.2021 10:16 Ответить
Розумне населення продає електрику державі по 6 грн. квт.г. Вже понад 30000 сімей. Але, ти в їх число не входиш, факт)))
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20.07.2021 13:43 Ответить
Украина должна предложить КИТАЮ и Германии - совместное предприятие по управлению ГТС
Вот тут начнется ТАКОЕ-ееее!!
Хотел бы посмотреть как РФ попробует отрубить нашу ГТС если там китайский интерес?
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20.07.2021 10:18 Ответить
Кацапы и так не отрубят газ, им выгодно иметь под рукой запасной газопровод на случай аварииюй на СП1 и СП2 или увеличения спроса в Европе. Другое дело что они оставят 10-15 миллиардов кубов транзита , что вынудит нас заглушить часть ГТС.
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20.07.2021 10:31 Ответить
вот именно, прибыли никакой, хватит только что бы поддерживать трубу, оно нам нужно?
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20.07.2021 10:35 Ответить
нужен, потому что 15 млрд только нам нужно по реверсу, а там еще молдова словакия, румыния с венгрией, а не будет транзита даже маленького, у нас реверс уже не фига не виртуальный будет, и цена будет крутоватая
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20.07.2021 23:04 Ответить
совпадєніє?
США и Германия в ближайшие дни объявят о соглашении по "Северному потоку-2": одной из его составляющих будет увеличение инвестиций в Украину, - Reuters - Цензор.НЕТ 5742
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20.07.2021 10:21 Ответить
Хе хе...кто будет вкладывать инвестиции в страну, которую постепенно отдают на сьедение северному бабуину?
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20.07.2021 10:21 Ответить
Точнее: Увеличение инвестиций в нужных людей в Украине.
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20.07.2021 10:27 Ответить
Слипый казав - побачимо!
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20.07.2021 10:33 Ответить
Виділять "інвестиції" для виробництва водню або для будівництва терміналів під зріджений газ.
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20.07.2021 10:39 Ответить
Все происходит как учил "великий" путлер-*****, перевели все в бабки ! При чем от этих "инвестиций" не будет ни кому пользы кроме как действующей при них власти, которая их разворует ! К безопасности в Европе и к сдерживанию рашистской диктатуры это решение не будет иметь ни какого отношения ! Прискорбная действительность !
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20.07.2021 10:44 Ответить
"Инвестиции" - это дадут кредит на постройку ветряков ?
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20.07.2021 10:58 Ответить
По причине неадекватности нынешней украинской власти было принято решение, с этими веселыми ребятами, ведущими себя как наркоманы на вечеринке посвященной большому пианино-дела не иметь.
Итого, обицянки-цяцянки для лохов:
1. Инвестиции делают не правительства, а частный бизнес. Не пойдет Сименс или Локхид делать инвестиции в страну, где правом рулят как велосипедом после перепою.
2. Главный фактор, а именно фактор безопасности Украины, если по ее территонию не будет транзита росгаза был просто проигнорирован. По видимому решили- у них там есть "гениальные актеры"- пусть они с этим и скачут.
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20.07.2021 11:01 Ответить
На сегодня по СП-2 35 км осталось.

По поводу договоренностей США и ФРГ. Газпром предлагает сохранить транзит через Украину в объеме до 50 млрд кубов в год, но на условиях, которые Нафтогаз сегодня не принимает. Германия поддерживает вариант Газпрома, видимо, хотят вместе с США давить, чтобы Украина приняла российское предложение. Среди условий Газпрома - прямой контракт на поставку газа и отказ от финансовых претензий.
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20.07.2021 12:34 Ответить
Тільки не давайте гроші в руаи зеленському...
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20.07.2021 13:10 Ответить
Дебилы,разруливать потом полномасштабную войну в Европе обойдется в десятки раз дороже чем прибыль от этого потока и поддержка немчурой американцев в борьбе с Китаем.
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20.07.2021 14:36 Ответить
Україні залишилось місяці півтора, щоб підготуватись. Потім почнеться
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20.07.2021 16:25 Ответить
 
 