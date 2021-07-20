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Новости Коронавирус и карантин
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Ляшко призвал медиков эффективно использовать вакцину Moderna: Старайтесь набирать 15 доз из флакона

Ляшко призвал медиков эффективно использовать вакцину Moderna: Старайтесь набирать 15 доз из флакона

Глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, как использовать вакцину от коронавируса компании Moderna. Он призывает медицинских работников использовать флакон с вакциной полностью.

Об этом Ляшко заявил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В инструкции производителя вакцины указано, что в одном флаконе 13-15 доз, отметил Ляшко.

"Но на упаковке написано, что во флаконе 15 доз. Украина обеспечила эффективные шприцы, которые позволят иметь 15 доз. Обращаюсь к медработникам с просьбой эффективно использовать эту вакцину и стараться набирать 15 доз из флакона", - призвал он.

Читайте также: Центры вакцинации откроют в каждом райцентре Украины, - Ляшко

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Ляшко Виктор (1365) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Moderna (58)


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Топ комментарии
+11
А если физраствором розбодяжить, то можно и 30 выкрутить =)
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20.07.2021 10:14 Ответить
+4
что-то мелет ляшка не понятное !!!
на упаковке не может быть написано 13-15 доз !!! на упаковке всегда четкое конкретное число, без всяких условностей!! например на этом фото - 10 доз по 0,5 мл... и это значит 10 доз...а не 8-11... другое дело что может быть использован не весь флакон... но это другая история...
Ляшко закликав медиків ефективно використовувати вакцину Moderna: намагайтеся набирати 15 доз із флакона - Цензор.НЕТ 7630

...
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20.07.2021 10:44 Ответить
+3
Перепрошую, а цифра 15 - це бізівно кількість доз?
Чи просто цифра 15, а далі "чавой-та не по-нашему"?
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20.07.2021 10:30 Ответить
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А если физраствором розбодяжить, то можно и 30 выкрутить =)
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20.07.2021 10:14 Ответить
Перепрошую, а цифра 15 - це бізівно кількість доз?
Чи просто цифра 15, а далі "чавой-та не по-нашему"?
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20.07.2021 10:30 Ответить
В инструкции производителя вакцины указано, что в одном флаконе 13-15 дозИсточник: https://censor.net/ru/n3278062
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20.07.2021 16:32 Ответить
А если водой разбавить - то можно перевыполнить план на 200%, как когда-то в колхозах с молоком делали.
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20.07.2021 10:34 Ответить
что-то мелет ляшка не понятное !!!
на упаковке не может быть написано 13-15 доз !!! на упаковке всегда четкое конкретное число, без всяких условностей!! например на этом фото - 10 доз по 0,5 мл... и это значит 10 доз...а не 8-11... другое дело что может быть использован не весь флакон... но это другая история...
Ляшко закликав медиків ефективно використовувати вакцину Moderna: намагайтеся набирати 15 доз із флакона - Цензор.НЕТ 7630

...
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20.07.2021 10:44 Ответить
https://www.apteka.ua/article/582471 Компания «Moderna Inc.» 1 февраля заявила о своем предложении запол­нять флаконы дополнительными дозами вакцины против COVID-19, чтобы облегчить производственный процесс, поскольку компания приближается к производству почти миллиона доз в день. По сообщению «Reuters», в своем электронном письме «Moderna» отметила, что работает над проектом по заполнению флаконов дополнительными дозами вакцины, до 15 доз по сравнению с нынешними 10. Это важно из-за пропускной способности линии по заполнению флаконов.
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20.07.2021 11:22 Ответить
не буду спорить...просто доза в мл и их количество всегда указываются точно...хоть 20...
но это должно указываться на упаковке без от и до... а 13 или 14 или 15... это важно! и для отчетности между прочим тоже...
я не про само количество а про колебания от 13 до 15...это как-то удивляет.. или нет ??? какая разница?
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20.07.2021 11:48 Ответить
У каждого шприца есть мертвый объем. Если применять особые шприцы с уменьшеным мертвым объемом и персонал натренирован не набирать излишек, либо шприц самоблокируюшийся, то в мультидозовом млаконе вполне может остаться одна доп. доза. А если еще и дозатор на заводе настроить, чтоб больше наливал в каждый флакон - то и две.
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20.07.2021 11:53 Ответить
и опять я не буду спорить...
но хотел сказать чуть-чуть про другое - про обозначение (указание) от производителя доз на флаконе (не сколько поднимет шприц или сколько сможет остаться) а именно строгое количество, указанное на упаковке...ну не захотите же вы использовать что-то без точного понимания (а тем более в медицине) объема-веса-миллилитров с амплитудой от-до...(в этом блистере от 9 до 11 таблеток)))) хоть и можно это контролировать шприцом - но это уже возможности потребителя а не контролируемая автоматикой дозировка от производителя...
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20.07.2021 12:04 Ответить
Посмотрите изображения на стр.8 этого документа

https://www.kansasvaccine.gov/DocumentCenter/View/280/Moderna-EUA-Amendments-42821
Ляшко закликав медиків ефективно використовувати вакцину Moderna: намагайтеся набирати 15 доз із флакона - Цензор.НЕТ 1236
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20.07.2021 12:25 Ответить
и тем не менее это совсем не противоречит ни сказанному Вами ни озвученному мной
максимум - это максимум...а от 13 до 15 нигде не сказано не указано...
более того, уже в самом номере вакцины NDS 80777-273-15 или NDS 80777-273-10 заложено максимальное количество доз этого флакона (15 или 10)
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20.07.2021 12:36 Ответить
Посмотрите изображения на стр. 11 этого документа
https://www.kansasvaccine.gov/DocumentCenter/View/280/Moderna-EUA-Amendments-42821
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20.07.2021 12:40 Ответить
таблица отчетов по убыткам (потерям)...
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20.07.2021 12:48 Ответить
И по большей дозировке там от 13-й до 15-й доз... Почему-то.
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20.07.2021 12:51 Ответить
Документ
https://www.fda.gov/media/144637/download

стр. 3
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20.07.2021 13:06 Ответить
ну да)) совпадение видать )))
и тем не менее не в инструкции а на упаковке вакцины нигде нет от 13 до 15..)))
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20.07.2021 13:02 Ответить
Если максимум 15, то не максимум... можете взять помощь зала или звонок другу...
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20.07.2021 13:11 Ответить
я ж знаю что Вы поняли что я хотел сказать )))
а остальное только Ваша дотошность ( в смысле въедливость))))
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20.07.2021 13:30 Ответить
Если бы все, что написано в инструкции, можно было написать и на упаковке, то зачем тогда инструкция?
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20.07.2021 13:33 Ответить
а зачем тогда там вообще какая-то информация? просто было бы название и все...
(там компактно все самое важное, от дозировки до срока годности...)
( а что Вы мне хотите доказать?))))
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20.07.2021 13:39 Ответить
"а что Вы мне хотите доказать?" Что в Инструкции приводят больше информации, чем на упаковке.
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20.07.2021 13:55 Ответить
а я спорил по этому поводу ? )))
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20.07.2021 14:18 Ответить
https://censor.net/ru/user/371210

ну да)) совпадение видать )))
и тем не менее не в инструкции а на упаковке вакцины нигде нет от 13 до 15..)))
https://censor.net/ua/comments/locate/3278062/0192143b-8d7a-7273-87c5-8a2ee22812b3
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20.07.2021 14:20 Ответить
https://censor.net/ua/user/95229

и самое смешное - что я не отказываюсь от этих строк )))
ибо на флаконе в кратком анонсе нет от 13 до 15 доз ))) есть - максимум 15 доз (т.е от 1 до 15 или от 10 до 15 или 14-15 )))
инструкция - описание, рекомендации, предостережения...
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20.07.2021 14:27 Ответить
Можете подать в суд на производителя вакцин.
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20.07.2021 14:39 Ответить
та ну... зачем...
мы ж друг друга поняли (хоть и остались каждый при своем (по-своему верном) мнении
(и каждый (я так точно) что-то приобрел от этой дискуссии (во всяком случае - спасибо Вам за потраченное время (не зря, честно!)...
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20.07.2021 14:45 Ответить
и на стр 1 указано
The Moderna larger volume vial may contain 15 0.5mL doses of vaccine. However, it will not always be possible to extract the 15th dose. This is based on the overfill in the vial and the type of syringes used to administer the vaccine. Therefore, vaccination providers should expect to withdraw 13-15 doses from each vial. • Each dose must contain 0.5mL of vaccine. • When the amount of vaccine remaining in the vial is not a complete 0.5mL dose, discard the vial and the residual vaccine regardless of the number of doses withdrawn. Do NOT save vials to combine residual vaccine from more than one vial to get a complete dose. An unextracted 15th dose does NOT count as waste (see wastage table below). • Vaccination sites should continue to reliably extract 10 doses from the current volume vial and plan to extract 14 doses from the new larger volume vial using the ancillary kit supplies provided.
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20.07.2021 12:44 Ответить
экий Вы неугомонный...
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20.07.2021 12:49 Ответить
Кто ж виноват, что Вы читать не любите, а вот пишете много...
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20.07.2021 12:50 Ответить
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20.07.2021 12:54 Ответить
15 доз из флакона??? Тоже самое, что 10 шапок-ушанок из одной овечей шкуры.
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20.07.2021 10:53 Ответить
так вам нужны шапки или тюбитейки?
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20.07.2021 11:07 Ответить
Роз'яснення МОЗ щодо використання 15 доз із флакона вакцини Moderna

https://moz.gov.ua/article/news/rozjasnennja-moz-schodo-vikoristannja-15-doz-iz-flakona-vakcini-moderna Зазначимо, що вакцина Moderna (кодова назва mRNA-1273 та торговельна назва Spikevax), яку Україна отримала 18 липня у межах глобальної ініціативи COVAX, постачається у флаконах, які розраховані на 13-15 доз (це вказано в інструкції до препарату). Під час розподілу та передачі вакцини Moderna Україні, представники COVAX порахували по 14 доз у флаконі, взявши середнє число. За цими розрахунками, 18 липня Україна отримала 2 000 040 доз вакцини Moderna (якщо рахувати, що у флаконах по 14 доз). Водночас самоблокуючі шприци-0,5-LDV, Soloshot Mini, які застосовують в Україні, дають можливість використовувати ефективно всі 15 доз вакцини з кожного флакона. Це означає, що у нас є можливість спожити 142 860 додаткових доз.
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20.07.2021 11:13 Ответить
 
 