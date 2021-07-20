Основная причина - алкоголь: с начала июля на водоемах Украины погибли 265 человек, с начала года - 808
С начала года на водоемах Украины погибли 808 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По данным спасателей, только с начала июля на водоемах страны погибли 265 граждан, из них 36 детей.
"Если учесть, что за аналогичный период прошлого года погибли 166 человек (из них 16 - несовершеннолетних), уже можно делать выводы о рекордной смертельной статистике несчастных случаев на воде в стране в этом году", - сказано в сообщении.
Вместе с тем, в ГСЧС отмечают, что даже катастрофически высокий показатель смертности на водных объектах не пугает людей: люди игнорируют элементарные правила поведения на воде, а самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является купание в не оборудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии.
Спасатели в очередной раз призвали граждан соблюдать правила безопасности на воде.
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Що ж за держава така, що навіть не намагається з цим боротися. Лише статистикою вихваляється. Мимоволі повіриш в масонську змову
А те про шо ви написали- якраз найперші державні функції.
У можновладців все добре. Їм фіолетово (вірніше зелено). А народ дичавіє під квартал і свати
У нас море людей не вміє плавати - оце основна причина!
Відсутні басейни і ціни до них - величезні; в цьому плані у нас ситуація гірша в порівнянні з Західною Європою десь 30-40 разів. Ось вам і причина.