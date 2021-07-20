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Основная причина - алкоголь: с начала июля на водоемах Украины погибли 265 человек, с начала года - 808

Основная причина - алкоголь: с начала июля на водоемах Украины погибли 265 человек, с начала года - 808

С начала года на водоемах Украины погибли 808 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным спасателей, только с начала июля на водоемах страны погибли 265 граждан, из них 36 детей.

"Если учесть, что за аналогичный период прошлого года погибли 166 человек (из них 16 - несовершеннолетних), уже можно делать выводы о рекордной смертельной статистике несчастных случаев на воде в стране в этом году", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, в ГСЧС отмечают, что даже катастрофически высокий показатель смертности на водных объектах не пугает людей: люди игнорируют элементарные правила поведения на воде, а самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является купание в не оборудованных для этого местах и ​​купание в нетрезвом состоянии.

Спасатели в очередной раз призвали граждан соблюдать правила безопасности на воде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За неделю на водоемах Украины погибли 116 человек, во время пожаров - 12, - ГСЧС

несчастный_случай (314) смерть (9250) ГСЧС (5010) вода (920)


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Топ комментарии
+3
Ніяка чудова робота https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjekPHnkPHxAhVBtIsKHY1oC1QQjBAwAXoECAYQAQ&url=https%3A%2F%2Fdp.dsns.gov.ua%2F&usg=AOvVaw2pwmQzLosPcvSqyiQxHWc6 ДСНС не виправить вроджений дебілізм і алкоголізм населення. Я б не заважав, природний відбір має працювати безперешкодно і ефективно.
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20.07.2021 10:33 Ответить
+2
Ну нажрался сядь в душе и плескайся. Так нет же, надо на бровях в речку или ставок лезть
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20.07.2021 10:22 Ответить
+1
РЕДАКТОР , это не рекордная статистика - ЭТО ПОЗОРНАЯ СТАТИСТИКА работы ГСЧС
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20.07.2021 10:24 Ответить
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Ну нажрался сядь в душе и плескайся. Так нет же, надо на бровях в речку или ставок лезть
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20.07.2021 10:22 Ответить
пьяный до посинения может и в душе утонуть
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20.07.2021 10:59 Ответить
РЕДАКТОР , это не рекордная статистика - ЭТО ПОЗОРНАЯ СТАТИСТИКА работы ГСЧС
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20.07.2021 10:24 Ответить
Ніяка чудова робота https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjekPHnkPHxAhVBtIsKHY1oC1QQjBAwAXoECAYQAQ&url=https%3A%2F%2Fdp.dsns.gov.ua%2F&usg=AOvVaw2pwmQzLosPcvSqyiQxHWc6 ДСНС не виправить вроджений дебілізм і алкоголізм населення. Я б не заважав, природний відбір має працювати безперешкодно і ефективно.
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20.07.2021 10:33 Ответить
Але потім сиротам держава платить пенсії, потім нас лише 41 млн, потім нікому внески в пенс.фонд платити, потім батькам горе...
Що ж за держава така, що навіть не намагається з цим боротися. Лише статистикою вихваляється. Мимоволі повіриш в масонську змову
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20.07.2021 11:26 Ответить
В большинстве случаев это естественный отбор...
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20.07.2021 10:59 Ответить
цифра ужасает!!!!(( 808 утопленников ...ещё не закончен сезон-год...тоесть до конца года получается перевалит за тысячу...(( капец..... война даже отдыхает по количеству смертей на воде...а + сколько на дорогах гибнет водителей ,и пешеходов .ещё больше..... я понимаю что на воде бывают не предсказанные несчастные случаи...водовороты и течения остановка сердца и другое .но когда животные напиваются и нажираются и прутся в воду бухие... то туда им и дорога безмозглым....а прыгуны сопливые всякие и просто дятлы ныряющие с высот вниз своей башкой не умеющие это делать и не проверив куда прыгают....дети без присмотра на воде взрослых...потому что водяру жрут сидят...печальная статистика...((мойтесь ото в тазике лучше .живее будете...
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20.07.2021 10:37 Ответить
для этого государственные институции и существуют - чтобы защитить граждан от самих себя..., чтобы дебилы не поубивали друг друга на железных тачках, придумали ПДД, там светофоры, знаки, разметка и патрули, а что на воде? - а ничего..., ни правил, ни разметки, ни знаков, ни спасателей..., да места не оборудованы, так надо оборудовать или не пускать никого...., или придумать правила, штрафы или еще что-нить ограничительное...
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20.07.2021 10:40 Ответить
От втручання державних структур у природні процеси і призводить до зрозтання розумово неповноцінних і, в кінечному рахунку, деградації і здичавленню суспільства.
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20.07.2021 10:52 Ответить
А від кварталу і сватів відбувається інтелектуальний розквіт нації))
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20.07.2021 11:27 Ответить
У нас на жаль бутафорська держава.
А те про шо ви написали- якраз найперші державні функції.
У можновладців все добре. Їм фіолетово (вірніше зелено). А народ дичавіє під квартал і свати
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20.07.2021 11:29 Ответить
И главное всем по фигу и дальше тонут.
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20.07.2021 10:45 Ответить
Менше алкашів - менше вати.
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20.07.2021 10:50 Ответить
Хтось вважає, що держоргани можуть завадити дев'ятьом дорослим алкашам засунути сімох власних дітей у багажник невеличкого авто? НЕ ЗАВАДЯТЬ, немає такої можливості. Держава повинна пілкуватись лише про те, щоб ці дорослі алкаші ніколи не отримували водійські права і навіть не мали змогу придбати авто.
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20.07.2021 10:56 Ответить
І то лише тому, що можуть становити загрозу іншим громадянам.
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20.07.2021 10:57 Ответить
Дуже сумно, но факт! Пити треба менше! Якщо врахувати ще ДТП і Ковід, то стає зовсім сумно. І війни нетреба!
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20.07.2021 12:41 Ответить
Це все брехня!!!
У нас море людей не вміє плавати - оце основна причина!
Відсутні басейни і ціни до них - величезні; в цьому плані у нас ситуація гірша в порівнянні з Західною Європою десь 30-40 разів. Ось вам і причина.
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20.07.2021 13:01 Ответить
 
 