Основная причина - алкоголь: с начала июля на водоемах Украины погибли 265 человек, с начала года - 808

С начала года на водоемах Украины погибли 808 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным спасателей, только с начала июля на водоемах страны погибли 265 граждан, из них 36 детей.

"Если учесть, что за аналогичный период прошлого года погибли 166 человек (из них 16 - несовершеннолетних), уже можно делать выводы о рекордной смертельной статистике несчастных случаев на воде в стране в этом году", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, в ГСЧС отмечают, что даже катастрофически высокий показатель смертности на водных объектах не пугает людей: люди игнорируют элементарные правила поведения на воде, а самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является купание в не оборудованных для этого местах и ​​купание в нетрезвом состоянии.

Спасатели в очередной раз призвали граждан соблюдать правила безопасности на воде.

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