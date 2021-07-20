С начала года обезврежено более 40 тысяч взрывоопасных предметов, среди них почти 300 авиабомб, - ГСЧС

С начала года пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили в Украине более 41 тысячи взрывоопасных предметов. Из них - 297 авиационных бомб.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

"Всего с начала года пиротехнические подразделения ГСЧС изъяли и уничтожили 41 тысячу 387 взрывоопасных предметов, в том числе 297 авиационных бомб",- говорится в сообщении.

Отмечено, что в течение прошлых суток, 19 июля, пиротехниками было осуществлено 63 выезда, в ходе которых выявлено 713 боеприпасов.

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По информации ГСЧС, с целью предотвращения несчастных случаев среди населения в случае обнаружения взрывоопасных предметов, категорически запрещается:

- касаться подозрительного предмета или передвигать его;

- заливать его жидкостями, засыпать грунтом или чем-то его накрывать;

- осуществлять на подозрительный предмет звуковое, световое, тепловое или механическое воздействие, ведь практически все взрывчатые вещества чувствительны к механическим, звуковым воздействиям и нагреванию;

- пытаться самостоятельно обезвредить находку.

В ГСЧС напоминают, что в случае обнаружения взрывоопасных предметов необходимо сразу сообщить об этом по телефону "101" или "102" и ни в коем случае не пытаться самостоятельно идентифицировать найденные боеприпасы.