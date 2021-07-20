Германия продолжает надеяться на полное расследование убийства журналиста Шеремета, - посольство

Посольство Германии в Украине продолжает надеяться на полное расследование убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом говорится в сообщении на странице посольства в Twitter во вторник, информирует Цензор.НЕТ.

"Пять лет назад жестоко убили Павла Шеремета, а злоумышленников до сих пор не поймали. Сегодня мы мыслями с ним и его семьей и продолжаем надеяться на полное расследование этого преступления", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, сегодня, 20 июля 2021 года, в центре Киева прошла акция в память об убитом журналисте Павле Шеремете, который погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва взрывчатки, подложенной под автомобиль.

Напомним, 30 апреля суд отпустил из СИЗО под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко. Его также обязали носить электронный браслет.

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

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