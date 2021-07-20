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Новости Убийство Шеремета
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Германия продолжает надеяться на полное расследование убийства журналиста Шеремета, - посольство

Германия продолжает надеяться на полное расследование убийства журналиста Шеремета, - посольство

Посольство Германии в Украине продолжает надеяться на полное расследование убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом говорится в сообщении на странице посольства в Twitter во вторник, информирует Цензор.НЕТ.

"Пять лет назад жестоко убили Павла Шеремета, а злоумышленников до сих пор не поймали. Сегодня мы мыслями с ним и его семьей и продолжаем надеяться на полное расследование этого преступления", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, сегодня, 20 июля 2021 года, в центре Киева прошла акция в память об убитом журналисте Павле Шеремете, который погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва взрывчатки, подложенной под автомобиль.

Напомним, 30 апреля суд отпустил из СИЗО под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко. Его также обязали носить электронный браслет.

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Читайте также: Дело об убийстве Шеремета завершится "пшиком", - Кузьменко

Автор: 

Германия (7066) расследование (3045) убийство (6505) Шеремет Павел (564)


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Топ комментарии
+9
Посольство Украины в Германии продолжает надеяться на полную остановку строительства газопровода Северный Поток 2.
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20.07.2021 10:45 Ответить
+4
Вбивць призначив зелений недоумок і тепер не знають що з цим робити.
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20.07.2021 10:31 Ответить
+4
Ну если полного расследования не случится, то мы выразим глубокую озабоченность
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20.07.2021 10:32 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Да да. С Авакяном тот случай.
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20.07.2021 10:30 Ответить
Ти вже взяв лондОн?
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20.07.2021 10:32 Ответить
Вбивць призначив зелений недоумок і тепер не знають що з цим робити.
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20.07.2021 10:31 Ответить
Ну если полного расследования не случится, то мы выразим глубокую озабоченность
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20.07.2021 10:32 Ответить
а могут и санкции объявить.
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20.07.2021 10:59 Ответить
на Антоненка спихнути не вийшло, то ж давайте все спочатку
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20.07.2021 10:40 Ответить
во - и путенские гниды согласованно пованивают...
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20.07.2021 10:44 Ответить
ну хоть кто-то еще надеется
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20.07.2021 10:44 Ответить
Посольство Украины в Германии продолжает надеяться на полную остановку строительства газопровода Северный Поток 2.
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20.07.2021 10:45 Ответить
Слово "Германия" можно давно уже заменять словом "Газпром".
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20.07.2021 10:46 Ответить
"а злоумышленников до сих пор не поймали" - не вірить Європа в туфту ЗЕ+сабакова+рябакепки...
І правильно робить.
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20.07.2021 10:51 Ответить
Тим паче вбивці вже давно запоребрикум..і ржуть як коні з тої вистави що робиться тут...попивая пивко за гонорар,який отрмили за вбивство Шеремета
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20.07.2021 10:55 Ответить
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Павел Шеремет про майбутнє України в Таможенному Союзє.

«Такие страны как Белоруссия и Украина - это слабые звенья в Таможенном союзе.

Украина - потенциальный член Таможенного союза, Белоруссия уже реальный член Таможенного союза.

Эти страны, которые, как та обезьяна, мечутся между двух групп: между умными и красивыми.

Они мечутся между Западом и Востоком, они мечутся между Россией и Европой. Сейчас деньги для них - на Востоке, но все мысли их, амбиции - на Западе…
Они тешат себя иллюзиями, что они европейцы, что они лучше, чем россияне, что они цивилизованнее.
И вот эти мифы присутствуют в государственной идеологии Белоруссии и Украины.

Или элиты переработают у себя в голове эти мифы и смогут как-то отделить экономику от своих амбиций, тогда Таможенный союз заработает.

В противном случае России придется переплачивать за нахождение вокруг себя определенного клуба.
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20.07.2021 10:55 Ответить
Либо мы переплатим за этот торг и перебьем рублем их амбиции.
Или нам придется отрезать этот близкий моему сердцу маленький кусочек общего пространства.
Белоруссия от России никогда никуда не денется. Экономически, культурно Белоруссия очень завязана на Россию. Если бы не было там Лукашенко, а был бы какой-то вменяемый человек, то уже половина белоруской экономики находилась бы в руках российских олигархов…
Всегда можно найти в элите тех, на кого можно опереться.
Но элита это просто несколько человек. Нужно опираться на социальные и культурные группы, и такое влияние России в Белоруссии и Казахстане очень велико…
Нужно не давить этих людей, а поощрять.
Сколько битв прошло на Украине, чтобы вот только сейчас с Януковичем, что-то более-менее стало получаться. И то не факт, что это будет бесконечно долго и что через год Янукович не станет нас обманывать, как обманывает президент Лукашенко.
Все не так просто. Но если вы великая держава, если вы претендуете на роль главной державы региона, то так придется действовать все время: где-то кнутом, где-то пряником".
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20.07.2021 10:56 Ответить
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20.07.2021 11:01 Ответить
Так. Пару років тому я викладала тут на форумі відео інтерв'ю Шеремета, в якому він мріяв, щоб Україна увійшла в тайожний союз. Відео нормально переглядалось.
Зараз це відео недоступне.
Хтось цілеспрямовано підчищає незручне для "світлого образу" Шеремета.
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20.07.2021 11:13 Ответить
І через таку падлу людей мордують по тюрмах !!!
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20.07.2021 11:44 Ответить
намек понят? а вообще с Германией ссориться опасно. Они скорее всего будут нашими единственными кормильцами в ближайшем будущем. Если будут...
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20.07.2021 11:02 Ответить
Германия за две войны пол мира уничтожила, а теперь святош строят из себя. Фрицы продажные. Мать родную продадут.
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20.07.2021 11:40 Ответить
Мы им о Северном потоке 2, а они продолжают надеяться на полное расследование убийства журналиста Шеремета.
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20.07.2021 11:40 Ответить
Германии лучше расследовать каким образом турбины попадают в Крым и как Сименс проивзодит кацапские танки на уралвагонзаводе.
За одно - поинтересоваться каким образом завод Дорнье переехал на ПМЖ в Комсомольск на амуре .
А агента гру шеремета кто-то грохнул, ну и хрен с ним
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20.07.2021 11:53 Ответить
Надежда - мать дураков
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20.07.2021 19:54 Ответить
 
 