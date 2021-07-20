Германия продолжает надеяться на полное расследование убийства журналиста Шеремета, - посольство
Посольство Германии в Украине продолжает надеяться на полное расследование убийства журналиста Павла Шеремета.
Об этом говорится в сообщении на странице посольства в Twitter во вторник, информирует Цензор.НЕТ.
"Пять лет назад жестоко убили Павла Шеремета, а злоумышленников до сих пор не поймали. Сегодня мы мыслями с ним и его семьей и продолжаем надеяться на полное расследование этого преступления", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, сегодня, 20 июля 2021 года, в центре Киева прошла акция в память об убитом журналисте Павле Шеремете, который погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва взрывчатки, подложенной под автомобиль.
Напомним, 30 апреля суд отпустил из СИЗО под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко. Его также обязали носить электронный браслет.
12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
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І правильно робить.
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Павел Шеремет про майбутнє України в Таможенному Союзє.
«Такие страны как Белоруссия и Украина - это слабые звенья в Таможенном союзе.
Украина - потенциальный член Таможенного союза, Белоруссия уже реальный член Таможенного союза.
Эти страны, которые, как та обезьяна, мечутся между двух групп: между умными и красивыми.
Они мечутся между Западом и Востоком, они мечутся между Россией и Европой. Сейчас деньги для них - на Востоке, но все мысли их, амбиции - на Западе…
Они тешат себя иллюзиями, что они европейцы, что они лучше, чем россияне, что они цивилизованнее.
И вот эти мифы присутствуют в государственной идеологии Белоруссии и Украины.
Или элиты переработают у себя в голове эти мифы и смогут как-то отделить экономику от своих амбиций, тогда Таможенный союз заработает.
В противном случае России придется переплачивать за нахождение вокруг себя определенного клуба.
Или нам придется отрезать этот близкий моему сердцу маленький кусочек общего пространства.
Белоруссия от России никогда никуда не денется. Экономически, культурно Белоруссия очень завязана на Россию. Если бы не было там Лукашенко, а был бы какой-то вменяемый человек, то уже половина белоруской экономики находилась бы в руках российских олигархов…
Всегда можно найти в элите тех, на кого можно опереться.
Но элита это просто несколько человек. Нужно опираться на социальные и культурные группы, и такое влияние России в Белоруссии и Казахстане очень велико…
Нужно не давить этих людей, а поощрять.
Сколько битв прошло на Украине, чтобы вот только сейчас с Януковичем, что-то более-менее стало получаться. И то не факт, что это будет бесконечно долго и что через год Янукович не станет нас обманывать, как обманывает президент Лукашенко.
Все не так просто. Но если вы великая держава, если вы претендуете на роль главной державы региона, то так придется действовать все время: где-то кнутом, где-то пряником".
Зараз це відео недоступне.
Хтось цілеспрямовано підчищає незручне для "світлого образу" Шеремета.
За одно - поинтересоваться каким образом завод Дорнье переехал на ПМЖ в Комсомольск на амуре .
А агента гру шеремета кто-то грохнул, ну и хрен с ним