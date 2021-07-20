4 448 8
Эпидзонирование Украины: в двух областях ряд показателей не соответствует "зеленой" зоне, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины. Так, Одесская и Тернопольская области не соответствуют "зеленой" зоне по одному из показателей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По состоянию на 20 июля в Одесской и Тернопольской областях "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций: в Одесской области он составляет 50,3% (норма не более 50%), а в Тернопольской - 88,9%.
Отметим, что эти области находятся в "зеленой" зоне карантина, так как, чтобы области попали в "красную" зону карантина, необходимо, чтобы красному уровню соответствовали не менее двух показателей.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
✘
✘
✘
иван иван #489633
показать весь комментарий20.07.2021 11:06 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Гундяй Крестовоздвиженский
показать весь комментарий20.07.2021 10:41 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Eugen Mk
показать весь комментарий20.07.2021 10:45 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
молодой рабочий
показать весь комментарий20.07.2021 10:54 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль