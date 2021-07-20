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Новости Коронавирус и карантин
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Эпидзонирование Украины: в двух областях ряд показателей не соответствует "зеленой" зоне, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Эпидзонирование Украины: в двух областях ряд показателей не соответствует

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины. Так, Одесская и Тернопольская области не соответствуют "зеленой" зоне по одному из показателей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По состоянию на 20 июля в Одесской и Тернопольской областях "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций: в Одесской области он составляет 50,3% (норма не более 50%), а в Тернопольской - 88,9%.

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Отметим, что эти области находятся в "зеленой" зоне карантина, так как, чтобы области попали в "красную" зону карантина, необходимо, чтобы красному уровню соответствовали не менее двух показателей. 

Эпидзонирование Украины: в двух областях ряд показателей не соответствует зеленой зоне, - Минздрав 01

Автор: 

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они думают, что шоколад
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20.07.2021 11:06 Ответить
а можно фоточки з їхніх маршруток та супермаркетів подивитись?
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20.07.2021 10:41 Ответить
Если вы о масочках, то напремер в Херсонской области их токо в АТБ носять. На бороде.
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20.07.2021 10:45 Ответить
в маршрутках еще деньги все время мацать передавая..
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20.07.2021 10:54 Ответить
 
 