Мэр Тернополя Надал просит СБУ проверить законность пребывания российских исполнителей на фестивале "Файне місто"

Городской совет Тернополя обратился в Службу безопасности Украины с просьбой проверить законность пребывания на территории страны четырех групп из России, которые принимают участие в фестивале "Файне місто".

Как передает Цензор.НЕТ, пресс-служба тернопольского горсовета заявила, что на днях "националистическая организация города обратила внимание общественности на факт приезда на музыкальный фестиваль "Файне місто" "нескольких российских групп".

В связи с этой ситуацией городской совет официально сообщил, что не является организатором данного мероприятия. Кроме того, сам фестиваль проходит на территории, принадлежащей государственному предприятию, и расположен в 7 км от областного центра.

"Реагируя на позицию националистической организации, городской совет направил письмо-обращение к организаторам фестиваля о невозможности участия групп из России и направил соответствующее письмо в Службу безопасности Украины и Национальной полиции Украины в Тернопольской области, в котором просит провести надлежащую проверку приглашенных групп на предмет легитимности их въезда и пребывания в Украине", - сказано в сообщении.

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"Город Тернополь всегда стоял на защите украинских интересов, украинского языка и украинской культуры и будет продолжать защищать проукраинские ценности. И музыкальный фестиваль "Файне місто", который за годы проведения стал символом Тернополя и в этом году должен подтвердить приверженность национальным принципам", - отметили в горсовете.

Городской голова Сергей Надал также обратился к организаторам фестиваля со словами о невозможности участия групп из России.

Ранее в местной организации "Правого сектора" обратили внимание на то, что на фестивале "Файне місто" выступят четыре группы из страны-оккупанта. Там отметили, что одна из групп проводила концерт в оккупированном Крыму.

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По данным организаторов фестиваля, в этом году на фестивале "Файне місто". запланированы выступления групп из России Louna, Anacondaz, "Порнофильмы" и Wildways, которые недавно выступали на фестивале Atlas Weekend в Киеве.

Интересно, что "Порнофильмы" уже выступали в Тернополе в 2017 и 2018 годах, а Wildways - в 2019-м.

Упомянутая в заявлении "Правого сектора" группа, которая выступала в Крыму - это Anacondaz. После ее выступления на оккупированном полуострове в 2017 году СБУ на три года запретила участникам въезжать в Украину. Поскольку в прошлом году срок этого запрета завершился, организаторы фестиваля пригласили группу выступать в Тернополь.

Фестиваль "Файне місто" состоится на территории тернопольского ипподрома 28 июля-1 августа.

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