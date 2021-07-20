Мэр Тернополя Надал просит СБУ проверить законность пребывания российских исполнителей на фестивале "Файне місто"
Городской совет Тернополя обратился в Службу безопасности Украины с просьбой проверить законность пребывания на территории страны четырех групп из России, которые принимают участие в фестивале "Файне місто".
Как передает Цензор.НЕТ, пресс-служба тернопольского горсовета заявила, что на днях "националистическая организация города обратила внимание общественности на факт приезда на музыкальный фестиваль "Файне місто" "нескольких российских групп".
В связи с этой ситуацией городской совет официально сообщил, что не является организатором данного мероприятия. Кроме того, сам фестиваль проходит на территории, принадлежащей государственному предприятию, и расположен в 7 км от областного центра.
"Реагируя на позицию националистической организации, городской совет направил письмо-обращение к организаторам фестиваля о невозможности участия групп из России и направил соответствующее письмо в Службу безопасности Украины и Национальной полиции Украины в Тернопольской области, в котором просит провести надлежащую проверку приглашенных групп на предмет легитимности их въезда и пребывания в Украине", - сказано в сообщении.
"Город Тернополь всегда стоял на защите украинских интересов, украинского языка и украинской культуры и будет продолжать защищать проукраинские ценности. И музыкальный фестиваль "Файне місто", который за годы проведения стал символом Тернополя и в этом году должен подтвердить приверженность национальным принципам", - отметили в горсовете.
Городской голова Сергей Надал также обратился к организаторам фестиваля со словами о невозможности участия групп из России.
Ранее в местной организации "Правого сектора" обратили внимание на то, что на фестивале "Файне місто" выступят четыре группы из страны-оккупанта. Там отметили, что одна из групп проводила концерт в оккупированном Крыму.
По данным организаторов фестиваля, в этом году на фестивале "Файне місто". запланированы выступления групп из России Louna, Anacondaz, "Порнофильмы" и Wildways, которые недавно выступали на фестивале Atlas Weekend в Киеве.
Интересно, что "Порнофильмы" уже выступали в Тернополе в 2017 и 2018 годах, а Wildways - в 2019-м.
Упомянутая в заявлении "Правого сектора" группа, которая выступала в Крыму - это Anacondaz. После ее выступления на оккупированном полуострове в 2017 году СБУ на три года запретила участникам въезжать в Украину. Поскольку в прошлом году срок этого запрета завершился, организаторы фестиваля пригласили группу выступать в Тернополь.
Фестиваль "Файне місто" состоится на территории тернопольского ипподрома 28 июля-1 августа.
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Шейх Абдулла Аззам
Wildways - это дорога паРаши
Правильно чувствуй,
Сердцем в могиле -
Душой в тюрьме.
Это Россия - Россия для грустных,
Ни выбора, ни перемен!"
"Главный спонсор русского рока -
Министерство обороны страны
Пьяные хиппи прямо с Вудстока
Отправляются в ад войны..."
"...Победно скрасив россыпь икры
в обеденном блюде истошно кричит Крым..."
"Всё пройдёт, всё проходит когда-то
Будет год, будет день, будет миг
В одиночестве, в морге вчерашний диктатор
А теперь просто мёртвый старик"
Так, бандерівські вуйки згодні з усім цим і готові підписатися під кожним словом текстів "Порнофільмів"
Конфлікт інтересів не мулятиме?
Втім, ці питання потрібно було задавати (і отримувати відповідь на них) 21.04.2019року...
Ребята никогда не молчали, они в открытую высказывали отношение к ***** и его режиму.
https://www.youtube.com/watch?v=2oQZpxtqi08 - Это пройдет
https://www.youtube.com/watch?v=CnHNxaMTcGE - Система
https://www.youtube.com/watch?v=-3tMkLRbO3Y - Чужое горе
Думаю, что на "Файному місті" они точно лишними не будут... Тем более, что они туда каждый год ездят.