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Мэр Тернополя Надал просит СБУ проверить законность пребывания российских исполнителей на фестивале "Файне місто"

Мэр Тернополя Надал просит СБУ проверить законность пребывания российских исполнителей на фестивале

Городской совет Тернополя обратился в Службу безопасности Украины с просьбой проверить законность пребывания на территории страны четырех групп из России, которые принимают участие в фестивале "Файне місто".

Как передает Цензор.НЕТ, пресс-служба тернопольского горсовета заявила, что на днях "националистическая организация города обратила внимание общественности на факт приезда на музыкальный фестиваль "Файне місто"  "нескольких российских групп".

В связи с этой ситуацией городской совет официально сообщил, что не является организатором данного мероприятия. Кроме того, сам фестиваль проходит на территории, принадлежащей государственному предприятию, и расположен в 7 км от областного центра.

"Реагируя на позицию националистической организации, городской совет направил письмо-обращение к организаторам фестиваля о невозможности участия групп из России и направил соответствующее письмо в Службу безопасности Украины и Национальной полиции Украины в Тернопольской области, в котором просит провести надлежащую проверку приглашенных групп на предмет легитимности их въезда и пребывания в Украине", - сказано в сообщении.

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"Город Тернополь всегда стоял на защите украинских интересов, украинского языка и украинской культуры и будет продолжать защищать проукраинские ценности. И музыкальный фестиваль "Файне місто", который за годы проведения стал символом Тернополя и в этом году должен подтвердить приверженность национальным принципам", - отметили в горсовете.

Городской голова Сергей Надал также обратился к организаторам фестиваля со словами о невозможности участия групп из России.

Ранее в местной организации "Правого сектора" обратили внимание на то, что на фестивале "Файне місто" выступят четыре группы из страны-оккупанта. Там отметили, что одна из групп проводила концерт в оккупированном Крыму.

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По данным организаторов фестиваля, в этом году на фестивале "Файне місто". запланированы выступления групп из России Louna, Anacondaz, "Порнофильмы" и Wildways, которые недавно выступали на фестивале Atlas Weekend в Киеве.

Интересно, что "Порнофильмы" уже выступали в Тернополе в 2017 и 2018 годах, а Wildways - в 2019-м.

Упомянутая в заявлении "Правого сектора" группа, которая выступала в Крыму - это Anacondaz. После ее выступления на оккупированном полуострове в 2017 году СБУ на три года запретила участникам въезжать в Украину. Поскольку в прошлом году срок этого запрета завершился, организаторы фестиваля пригласили группу выступать в Тернополь.

Фестиваль "Файне місто" состоится на территории тернопольского ипподрома 28 июля-1 августа.

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СБУ (20023) Тернополь (771) фестиваль (298) Надал Сергей (37)


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Топ комментарии
+14
як в наших попсовиків це вкладається: "файне місто" і русняві "звьозди"?
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20.07.2021 10:58 Ответить
+13
При защите своих земель храните десять пуль в пистолете. Одну - для захватчиков и девять - для предателей."

Шейх Абдулла Аззам
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20.07.2021 10:59 Ответить
+5
А чи варто звертатися в СБУ, до літінанта Баканова, який до того заробляв менеджером на таких от 'фестівалях" подібних же касапських груп в рамках шоу 95-го кварталу?
Конфлікт інтересів не мулятиме?
Втім, ці питання потрібно було задавати (і отримувати відповідь на них) 21.04.2019року...
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20.07.2021 11:00 Ответить
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Ну, если в Киеве выступали, то значит Баканову уже занесли.
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20.07.2021 10:57 Ответить
як в наших попсовиків це вкладається: "файне місто" і русняві "звьозди"?
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20.07.2021 10:58 Ответить
Как я понял они позиционируют себя как рок-фестиваль.
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20.07.2021 11:54 Ответить
А ти послухай пісні "Порнофільмів" такі як "Русскій Христос", "П'яний контракт" або "Ми вам нє вєрім". І все зрозумієш.
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20.07.2021 13:27 Ответить
Да там много всего. И "Система", "Россия для грустных" и "Это пройдет", и "Чужое горе", и "Дядя Володя". Нормальная группа, никаких имперских амбиций там точно нет. А после того, как они отказались выступать на "Нашествии" из-за МО РФ, я их вообще зауважал.
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20.07.2021 21:26 Ответить
При защите своих земель храните десять пуль в пистолете. Одну - для захватчиков и девять - для предателей."

Шейх Абдулла Аззам
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20.07.2021 10:59 Ответить
Шкода, що можу лише ОДИН раз поставити "лайк"!!!
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20.07.2021 11:04 Ответить
"Порнофильмы" и Wildways

Wildways - это дорога паРаши
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20.07.2021 10:59 Ответить
"Правильно думай,
Правильно чувствуй,
Сердцем в могиле -
Душой в тюрьме.
Это Россия - Россия для грустных,
Ни выбора, ни перемен!"

"Главный спонсор русского рока -
Министерство обороны страны
Пьяные хиппи прямо с Вудстока
Отправляются в ад войны..."

"...Победно скрасив россыпь икры
в обеденном блюде истошно кричит Крым..."

"Всё пройдёт, всё проходит когда-то
Будет год, будет день, будет миг
В одиночестве, в морге вчерашний диктатор
А теперь просто мёртвый старик"

Так, бандерівські вуйки згодні з усім цим і готові підписатися під кожним словом текстів "Порнофільмів"
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20.07.2021 13:37 Ответить
А чи варто звертатися в СБУ, до літінанта Баканова, який до того заробляв менеджером на таких от 'фестівалях" подібних же касапських груп в рамках шоу 95-го кварталу?
Конфлікт інтересів не мулятиме?
Втім, ці питання потрібно було задавати (і отримувати відповідь на них) 21.04.2019року...
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20.07.2021 11:00 Ответить
тебе..чемодан..вокзал..расея..
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20.07.2021 11:03 Ответить
з під твого смугастого прапора лапті стирчать, товарищ !
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20.07.2021 11:14 Ответить
борця, який викликав на бій Усика, мобілізували до армії
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20.07.2021 11:03 Ответить
ну так мер города может спокойно запретить мероприятие при условии запрета выступа этих ватных ублюдков- в чем проблема?
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20.07.2021 11:09 Ответить
Они не ватные
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20.07.2021 11:12 Ответить
прочитай уважно інфу
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20.07.2021 11:15 Ответить
при чому тут інфа?там де проводиться фестиваль немає ніякої влади?на території якоїсь громади фестиваль проводиться-
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20.07.2021 11:24 Ответить
наскільки я розумію - на території облради, або сусідньої сільської райради
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20.07.2021 11:44 Ответить
попу тобі мучає якійсь інший Вася , поки ти тут репетуєш !
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20.07.2021 11:39 Ответить
"Порнофільми" - шикарна група. Справжні бандерівці за духом.
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20.07.2021 13:23 Ответить
Зачем всех под одну гребенку? Порнофильмы в 2018 году пригласили на "Нашествие" - это довольно крутой кацапский рок-фестиваль. Узнав, что одним из спонсоров выступает МО РФ, они отказались от участия и открыто заявили о причине отказа. После этого им концерты в Рашке поотменяли. Только за это их можно принимать, как своих.
Ребята никогда не молчали, они в открытую высказывали отношение к ***** и его режиму.
https://www.youtube.com/watch?v=2oQZpxtqi08 - Это пройдет

https://www.youtube.com/watch?v=CnHNxaMTcGE - Система

https://www.youtube.com/watch?v=-3tMkLRbO3Y - Чужое горе

Думаю, что на "Файному місті" они точно лишними не будут... Тем более, что они туда каждый год ездят.
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20.07.2021 21:19 Ответить
Кстати, солист не наркоман, не пьет, не курит. И уж точно не имперец.
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20.07.2021 21:27 Ответить
 
 