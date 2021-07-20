"У нас так, корпоративная культура. Мы все на русском общаемся": компания, не взявшая девушку на работу из-за украинского языка, извинилась и уволила HR-менеджера
В Киеве эйчар компании Columb Trade отказала девушке в трудоустройстве из-за того, что она разговаривает исключительно на украинском языке.
Деталями инцидента поделилась блогерша с ником Zamist Krovi, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24tv.ua.
Блогерша рассказала, что этот инцидент произошел с ее знакомой. Девушка, которой отказали в трудоустройстве, – магистратур, психолог с дипломом КНУ имени Тараса Шевченко. Кроме того, она уже имеет несколько лет стажа. Во время телефонного разговора девушка спросила эйчара, является ли причиной отказа то, что ее речь не соответствует корпоративным требованиям фирмы.
"Это даже не отказ. Вам будет некомфортно в среде. У нас так, корпоративная культура. Мы все на русском общаемся",
– ответила эйчар.
Затем она также заявила, что основатель фирмы – белорус, который якобы не понимает украинского языка.
"Киев. 7-й год войны с Россией. Притеснения украиноязычных. Пренебрежения к украинскому языку от компании Columb Trade", – подводит итог блогерша.
В итоге компания Columb Trade сообщила об увольнении HR-менеджера, которая попала в языковой скандал. Именно эта женщина заявила претендентке на работу, что в компании общение на русском – это "корпоративная культура".
Как свидетельствует заявление, причиной отказа стал таки украинский язык.
Скандал из-за этой ситуации получил такую огласку, что извиняться пришлось и компании, и самому менеджеру.
"Недавно во время проведения собеседования наша уже бывшая сотрудница позволила себе замечания и комментарии, неприемлемые не только для компании, но и нарушающие украинские законы", – высказались в Columb Trade.
Действительно, как уполномоченная по правам человека Людмила Денисова напомнила, "указанные действия специалиста управления персоналом являются нарушением принципа недискриминации, закрепленного в статье 24 Конституции Украины, и требований Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Да, если переводчик требуется топу или очень квалифицированному и редкому спецу, то компания пойдет на такие затраты, а вот если переводчик нужен рядовому сотруднику... Это его личные проблемы.
Это вам не заведуюший отделом кадров!
У меня работники общаются между собой на 3-х языках. И ниразу небыло недопонимания друг друга.
Прикольно, когда белоруска переходит на родной с клиентами. Ни одной жалобы от клиентов!
Треба на таких подавати позови і стягувати компенсації.
Вата має платити.
Вот только у меня подозрение, что после сопоставления сумм и содержимого собственного кошелька количество "разгонятелей" резко приблизится к 0.
Заява компанії Columb Trade про звільнення з компанії HR менеджерки Панасюк Дарини Павлівни.
Нещодавно під час проведення співбесіди наша вже колишня співробітниця дозволила собі зауваження та коментарі, неприйнятні не тільки для компанії, а й ті, що порушують українські закони.
Сьогодні Панасюк Дарину Павлівну було звільнено.
Керівництво компанії Columb Trade дякує всім небайдужим за висвітлення ситуації та зауваження. Ми розуміємо суспільне обурення і проведемо роботу над помилками.
Просимо з розумінням поставитися до того, що іноді спрацьовує людський фактор. Ми пишаємося, що в нашій команді працюють учасники бойових дій АТО та ООС і поділяємо їх цінності та дотримуємося українських законів.
Працюємо над помилками та розвиває.
Ну нічого собі провокація. Банально тупі і випадково проговорились.
Error 1020 Ray ID: 671d0aad7fa42d30 • 2021-07-20 14:57:24 UTC Access denied
What happened?
This website is using a security service to protect itself from online attacks.
Русофобию затеять
Там хотят вот эти вот.
Доиграются вот эти
Эти самые ну вот.
© байкер "Херург" Дилдозадов, моторизированный гей-клуб "Волки позорные"
а вот рашизм и великодержавный шовинизм
семь лет воняет трупным ядом и захватом территории,
под видом борьбы с украинским национализмом ...
Аргумент людей про выезд из страны меня до сих пор ставит в тупик своей бессмыслицей. Проходить через бюрократический ад, вывозить технику за сумасшедшие деньги, ждать насколько лет чтобы получить паспорт иной страны - всё потому, что какая-то кучка людей триггерится от малейшего дуновения на их культуру и не даёт продвигать закон на два-три государственных языка, которые бы устроили культурные меньшинства, как это сделано во всех цивилизованных странах? Хорошо, допустим я сделал невозможное и перенес фирму в страну ЕС. На каком языке мне внутри фирмы общаться, если я захочу удаленно нанимать людей из Украины, России, Белоруссии, Казахстана и так далее? На языке этой страны, или всё-таки на русском, для удобства коммуникации всех сотрудников? А если перенестись в прошлое когда фирма ещё была в Украине, то на каком языке всё-таки стоило общаться, на украинском, или всё же на русском, если внутри компании уже сложилась такая "корпоративная культура"? То-то же.
Ещё не встречал сайта где бы люди мыслили настолько узко, мол, в мире существует только Украина и Россия и политический конфликт между ними. Спокойно уходит в черный список моей новостной ленты.