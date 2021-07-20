"У нас так, корпоративная культура. Мы все на русском общаемся": компания, не взявшая девушку на работу из-за украинского языка, извинилась и уволила HR-менеджера

В Киеве эйчар компании Columb Trade отказала девушке в трудоустройстве из-за того, что она разговаривает исключительно на украинском языке.

Деталями инцидента поделилась блогерша с ником Zamist Krovi, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24tv.ua.

Блогерша рассказала, что этот инцидент произошел с ее знакомой. Девушка, которой отказали в трудоустройстве, – магистратур, психолог с дипломом КНУ имени Тараса Шевченко. Кроме того, она уже имеет несколько лет стажа. Во время телефонного разговора девушка спросила эйчара, является ли причиной отказа то, что ее речь не соответствует корпоративным требованиям фирмы.

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"Это даже не отказ. Вам будет некомфортно в среде. У нас так, корпоративная культура. Мы все на русском общаемся",

– ответила эйчар.

Затем она также заявила, что основатель фирмы – белорус, который якобы не понимает украинского языка.

"Киев. 7-й год войны с Россией. Притеснения украиноязычных. Пренебрежения к украинскому языку от компании Columb Trade", – подводит итог блогерша.

В итоге компания Columb Trade сообщила об увольнении HR-менеджера, которая попала в языковой скандал. Именно эта женщина заявила претендентке на работу, что в компании общение на русском – это "корпоративная культура".

Как свидетельствует заявление, причиной отказа стал таки украинский язык.

Скандал из-за этой ситуации получил такую огласку, что извиняться пришлось и компании, и самому менеджеру.

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"Недавно во время проведения собеседования наша уже бывшая сотрудница позволила себе замечания и комментарии, неприемлемые не только для компании, но и нарушающие украинские законы", – высказались в Columb Trade.

Действительно, как уполномоченная по правам человека Людмила Денисова напомнила, "указанные действия специалиста управления персоналом являются нарушением принципа недискриминации, закрепленного в статье 24 Конституции Украины, и требований Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".