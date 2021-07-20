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Новости Языковой вопрос
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"У нас так, корпоративная культура. Мы все на русском общаемся": компания, не взявшая девушку на работу из-за украинского языка, извинилась и уволила HR-менеджера

В Киеве эйчар компании Columb Trade отказала девушке в трудоустройстве из-за того, что она разговаривает исключительно на украинском языке.

Деталями инцидента поделилась блогерша с ником Zamist Krovi, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24tv.ua.

Блогерша рассказала, что этот инцидент произошел с ее знакомой. Девушка, которой отказали в трудоустройстве, – магистратур, психолог с дипломом КНУ имени Тараса Шевченко. Кроме того, она уже имеет несколько лет стажа. Во время телефонного разговора девушка спросила эйчара, является ли причиной отказа то, что ее речь не соответствует корпоративным требованиям фирмы.

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"Это даже не отказ. Вам будет некомфортно в среде. У нас так, корпоративная культура. Мы все на русском общаемся",
– ответила эйчар.

Затем она также заявила, что основатель фирмы – белорус, который якобы не понимает украинского языка.

"Киев. 7-й год войны с Россией. Притеснения украиноязычных. Пренебрежения к украинскому языку от компании Columb Trade", – подводит итог блогерша.

В итоге компания Columb Trade сообщила об увольнении HR-менеджера, которая попала в языковой скандал. Именно эта женщина заявила претендентке на работу, что в компании общение на русском – это "корпоративная культура".

Как свидетельствует заявление, причиной отказа стал таки украинский язык.

Скандал из-за этой ситуации получил такую огласку, что извиняться пришлось и компании, и самому менеджеру.

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"Недавно во время проведения собеседования наша уже бывшая сотрудница позволила себе замечания и комментарии, неприемлемые не только для компании, но и нарушающие украинские законы", – высказались в Columb Trade.

Действительно, как уполномоченная по правам человека Людмила Денисова напомнила, "указанные действия специалиста управления персоналом являются нарушением принципа недискриминации, закрепленного в статье 24 Конституции Украины, и требований Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Автор: 

работа (602) скандал (4478) увольнение (2685) украинский язык (1192) язык (3780)


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Топ комментарии
+79
Білорус, який не розуміє української мови- кацап.
Лише вони не розуміють української та білоруської.
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20.07.2021 11:12 Ответить
+65
Основатель фирмы - белорус, не понимающего украинского языка... А белорусский язык он знает?
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20.07.2021 11:11 Ответить
+60
Нічого собі корпоративна культура В УКРАЇНІ - цуратися мови?
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20.07.2021 11:10 Ответить
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Страница 3 из 3
Придурок, есть запись, девке отказано именно за то что говорит только на украинском
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20.07.2021 14:20 Ответить
До речі - вчора бачив відео з коментарем когось там з керівників цієї компанії... до речі, хлопець АТОвець. Він сам був у шоці, коли дізнався про цей інцидент. Тоді ж і пообіцяв звільнити ту чувирлу!
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20.07.2021 16:10 Ответить
И вроде бы как - да, но в тоже время в странах европы довольно много компаний, где языком общения внутри компании является английский и если ты его не знаешь, тебя не возьмут.
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20.07.2021 13:13 Ответить
Не бреши
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20.07.2021 14:21 Ответить
так i є
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20.07.2021 16:05 Ответить
Когда не берут на работу, любую, за то, что разговариваешь на государственном языке - такую компанию закрывают в 24 часа в любой более-менее нормальной стране...
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20.07.2021 14:23 Ответить
Не за то, что разговариваешь на государственном, а за то, что не разговариваешь на языке клиентов, контрагентов и остальных работников.

Да, если переводчик требуется топу или очень квалифицированному и редкому спецу, то компания пойдет на такие затраты, а вот если переводчик нужен рядовому сотруднику... Это его личные проблемы.
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20.07.2021 16:01 Ответить
ВродєбикаквЄвропінемаєвійнизАнгілєю.
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21.07.2021 07:28 Ответить
В нормальній країні цю компанію закрили б вже наступного дня. В Україні вона ще працює?
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20.07.2021 13:16 Ответить
нiфiга. коли компанiя пишe мову у вакансii то всe законно
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20.07.2021 16:06 Ответить
Сейчас если не можешь говорить на украинском языке или увольняют или не берут на работу. И это считается нормальным, а тут такой кипиш.Девочка решила попиарится или что б не насильно взяли в компанию? То есть когда на работу не берут из-за того что говоришь на русском это хорошо, а как не взяли такую как она сразу по всем газетам.
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20.07.2021 13:23 Ответить
Про що ти пишеш? Який основний посил? Чи, хоча б, не основний?)))
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20.07.2021 13:29 Ответить
воно не в змозі викласти свою думку. руссскає
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20.07.2021 13:31 Ответить
Это же вроде только для чиновников, требование знать украинский, а не для настоящей работы.
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20.07.2021 14:07 Ответить
у тeбe каша у головi
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20.07.2021 16:09 Ответить
Скоріше, вата .
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20.07.2021 23:34 Ответить
опыт с Окружной?
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21.07.2021 07:37 Ответить
эйчар, твою мать!

Это вам не заведуюший отделом кадров!
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20.07.2021 14:00 Ответить
Хорошо потыкали палкой в кубло рашопетушни.Но это все равно не решает проблему.Нужно вводить институт негражданина для таких вот заезжих белорусов,кацапов и прочей нечисти.
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20.07.2021 14:24 Ответить
i як то вирiшить питання про прийом на роботу в даному випадку?
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20.07.2021 16:10 Ответить
Ограничение в правах в том числе экономических отсеет из Украины много ватной заробитчанской шоблы.
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20.07.2021 16:29 Ответить
маразм городиш. узькомозглi вiдкривають своi фiрми в Нiмeччинi нe знаючи нiмeцьку i обслуговують лишe своiх узькокакающих. для спiлкування з нiмцьким потустороннiм свiтом завжди є пiд рукою якась курка яка знає мову аборигeнiв
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20.07.2021 17:12 Ответить
Это в Германии,а в Прибалтике,например,вести бизнес будучи негражданином очень тяжело.Епут через налоговую,санитарные и прочие службы за каждый косяк так чио аж гай шумит.
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21.07.2021 02:19 Ответить
На Донбассе еще до 2014 за украинский язык могли побить или еще хуже. А на русском пол Львова разговаривало и все нормально. Так какой язык реально нуждается в защите?
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20.07.2021 14:34 Ответить
Очередная блохерша высосала сенсацию из ***.
У меня работники общаются между собой на 3-х языках. И ниразу небыло недопонимания друг друга.
Прикольно, когда белоруска переходит на родной с клиентами. Ни одной жалобы от клиентов!
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20.07.2021 15:00 Ответить
Та прикро, що дискримінація за мовною ознакою не сенсація.
Треба на таких подавати позови і стягувати компенсації.
Вата має платити.
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21.07.2021 07:31 Ответить
цe "пiдняття тeми" для обговорeння. для виховання новоi свiдомостi
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20.07.2021 16:13 Ответить
А чи сильно постраждає Україна, якщо розжене попід три хери отую компанію Columb Trade із сугубо російським внутрішнім спілкуванням її працівників? А розігнати таки треба,щоби україномовні громадяни України могли працювати в Україні там де схочуть!
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20.07.2021 16:20 Ответить
Предлагаю разгонятелям просчитать сумму платежей в бюджеты всех уровней и в ПФУ такой себе корпорации "Интерпайп", распределить данную сумму между собой и внеся хотя бы годовой аванс разогнать данную корпорацию к чертям.
Вот только у меня подозрение, что после сопоставления сумм и содержимого собственного кошелька количество "разгонятелей" резко приблизится к 0.
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20.07.2021 16:40 Ответить
Цю шоблу з перегонки авто потрібно додавити і закрити нахер. Що іншим не повадно було.
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20.07.2021 17:17 Ответить
Про невмешательство государства в частных бизнес, ты совок наверно не слышал.
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20.07.2021 22:28 Ответить
https://www.facebook.com/columbtrade/
Заява компанії Columb Trade про звільнення з компанії HR менеджерки Панасюк Дарини Павлівни.

Нещодавно під час проведення співбесіди наша вже колишня співробітниця дозволила собі зауваження та коментарі, неприйнятні не тільки для компанії, а й ті, що порушують українські закони.

Сьогодні Панасюк Дарину Павлівну було звільнено.

Керівництво компанії Columb Trade дякує всім небайдужим за висвітлення ситуації та зауваження. Ми розуміємо суспільне обурення і проведемо роботу над помилками.

Просимо з розумінням поставитися до того, що іноді спрацьовує людський фактор. Ми пишаємося, що в нашій команді працюють учасники бойових дій АТО та ООС і поділяємо їх цінності та дотримуємося українських законів.

Працюємо над помилками та розвиває.

Ну нічого собі провокація. Банально тупі і випадково проговорились.
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20.07.2021 17:16 Ответить
Яке гарне українське прізвище і ім"я по-батькові:Панасюк Дарина Павлівна. Та от біда: про коріння своє українське забула геть "скацапилась" на нінащо. Із цього приводу на думку приходять слова із гуморески Андрія Сови:-Отака сама біда і в нашої корови; має,бідна язика, та не знає мови!
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20.07.2021 20:34 Ответить
Обісрались...
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20.07.2021 21:05 Ответить
Все проблемы решили - осталось с не украинцами разобраться, и наступит рай в Украине.
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20.07.2021 16:50 Ответить
А вам хотілось би щоб ми спершу вирішили всі проблеми і лише потім зайнялися ворогами? У нас війна, придурок. Доки кацапи хвіст задирають в Україні проблем менше не стане. Тому дубасити агресивну кацапню священний обов'язок кожного українця.
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20.07.2021 17:37 Ответить
Прікінь - все як в ващій паРащі, як що не розмовляєш на по руцкі то ти за людину не вважаєшься )
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20.07.2021 20:19 Ответить
Компанію позбавити ліцензій і заблокувати рахунки. Дівчині виплатити за "моральні збитки" пару мільйонів.
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20.07.2021 17:34 Ответить
Правильно! Бюджет все одно ти сам наповнюєш податками, ти ж мільярдер, наскільки я пам"ятаю. Решта платників - то так, крапля в морі. Хоч і всіх порозганяй, країна не постраждає, головне, щоб ти залишився...
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20.07.2021 21:11 Ответить
Не переймайтесь за бюджет. Компанія торгує авто"битками" з США. Це звичайні бариги-спекулянти які нічого взагалі не виробляють а лише перепродують чуже втридорога. Таких як вони сотні... Окрім цього весь прибуток іде "білорусу" (!) який категорично не розуміє української...
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20.07.2021 22:31 Ответить
така біда, така біда
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What happened?
This website is using a security service to protect itself from online attacks.
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20.07.2021 17:59 Ответить
проксей балуешься ? цензор защищаеться .
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21.07.2021 00:24 Ответить
А тааріщ кац з не"нашого" попереджав, що скоро почнуться рєпрєсіі на "язикавой" почує. І ось МАЄМО перший. Так, дивись, скора і етіку карпаратівную під закон прийдеться змінювати
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20.07.2021 18:43 Ответить
А петушня чмошная чёта кукарекает про "притяснения рузкапесдящих"...
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20.07.2021 18:59 Ответить
Нарід … Треба опустити рейтінг цієі рузгащелепноі кампаніі
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20.07.2021 19:37 Ответить
То есть когда компания требует знание английского потому что внутри говорят на английском, это нормально. А когда компания требует знание русского потому что внутри говорят на русском - всё, измена, всех уволить. Национализм процветает.
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20.07.2021 19:59 Ответить
І не кажи. Аш трісьот )))0))0))

Русофобию затеять
Там хотят вот эти вот.
Доиграются вот эти
Эти самые ну вот.

© байкер "Херург" Дилдозадов, моторизированный гей-клуб "Волки позорные"
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20.07.2021 20:07 Ответить
не угадал ни разу...
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20.07.2021 20:26 Ответить
национализм это очень гуд,
а вот рашизм и великодержавный шовинизм
семь лет воняет трупным ядом и захватом территории,
под видом борьбы с украинским национализмом ...
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20.07.2021 21:09 Ответить
Був би в Украіні хоча б намьок на націоналізм то ця кацапсько біларузга кампанія разом і з тобою разом збирали курва б шишки десь у кацапському Мухосранську
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20.07.2021 22:12 Ответить
Государственный язык в Украине украинский , не брать человека на работу за то что тот говорит на официальном языке страны нонсенс . Да еще с обьяснением что глава конторы дескать по украински ни бум бум . Это нарушение закона и должно строго караться . Я бы еще харю разбил владельцу за хамство . Живешь ***** в Украине , уважай культуру , законы , обычаи и язык . Не нравиться издуй на историческую родину .
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21.07.2021 00:22 Ответить
Какой закон регулирует то, на каком языке должна общаться частная фирма? Это не государственная контора. Я могу открыть фирму и принимать только людей говорящих на каком-нибудь эсперанто. То, что у меня в фирме не будет работать на одного человека кроме меня самого, это уже моя проблема. Единственное что я обязан делать - это вести не-внутреннюю документацию на украинском языке, например, документы в налоговую.

Аргумент людей про выезд из страны меня до сих пор ставит в тупик своей бессмыслицей. Проходить через бюрократический ад, вывозить технику за сумасшедшие деньги, ждать насколько лет чтобы получить паспорт иной страны - всё потому, что какая-то кучка людей триггерится от малейшего дуновения на их культуру и не даёт продвигать закон на два-три государственных языка, которые бы устроили культурные меньшинства, как это сделано во всех цивилизованных странах? Хорошо, допустим я сделал невозможное и перенес фирму в страну ЕС. На каком языке мне внутри фирмы общаться, если я захочу удаленно нанимать людей из Украины, России, Белоруссии, Казахстана и так далее? На языке этой страны, или всё-таки на русском, для удобства коммуникации всех сотрудников? А если перенестись в прошлое когда фирма ещё была в Украине, то на каком языке всё-таки стоило общаться, на украинском, или всё же на русском, если внутри компании уже сложилась такая "корпоративная культура"? То-то же.

Ещё не встречал сайта где бы люди мыслили настолько узко, мол, в мире существует только Украина и Россия и политический конфликт между ними. Спокойно уходит в черный список моей новостной ленты.
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21.07.2021 01:57 Ответить
Так дві третини киян може сказати (не тільки ця фірмочка): такая культура, на русском общаемся. До чого ця вся буча. Гібриди отримали гібридну війну. Путін прийшов захищати російськомовність, яку він всіляко підживлював як частину стратегії із захоплення України. А те, що там прокльони, обзивання, насміхання - то це для нього музика, при умові, що населення не переходить з російської на українську.
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20.07.2021 20:03 Ответить
Українофобам квиток на паРашу
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20.07.2021 20:20 Ответить
О це телефон того Колумба трєйда , хтось захоче може подзвонити , висловити все що ви за цей кацапізм думаєте - - +380673726440
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20.07.2021 22:18 Ответить
Закрыть контору , основателя выслать на историческую родину . Предварительно дать по морде .
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21.07.2021 00:15 Ответить
Украинизацией Украины занимаются враги Украины....,и ваще ....Украину Путлер отменил.... Белорусь отменил.....на очереди Турция и Казахстан с Азербайджаном и АрмениейХряк Мавзолейный знает что делать...он Ысторик мирового уровня....
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21.07.2021 02:19 Ответить
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