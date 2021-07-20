РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13394 посетителя онлайн
Новости Дело Медведчука
548 2

Суд перенес на 30 июля рассмотрение апелляции на продление срока домашнего ареста Медведчуку, - Кузьмин

Суд перенес на 30 июля рассмотрение апелляции на продление срока домашнего ареста Медведчуку, - Кузьмин

Киевский апелляционный суд перенес на 30 июля рассмотрение апелляции на продление меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста нардепу ОПЗЖ Виктору Медведчуку.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмин, информирует Цензор.НЕТ.

"Суд перенес рассмотрение апелляции на продление домашнего ареста народного депутата Виктора Медведчука на 30 июля", - отметил он.

Ранее сообщалось, что рассмотрение апелляции на продление меры пресечения Медведчуку должно было состояться сегодня.

Напомним, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

9 июля Печерский райсуд продлил домашний арест Медведчука до 7 сентября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задача прокуратуры в "деле Медведчука" - закончить досудебное расследование и зайти в суд с обвинительным актом, - Венедиктова

Автор: 

апелляция (628) Кузьмин Ренат (582) Медведчук Виктор (1791) Апелляционный суд (413)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сейшелы,Маями,Анталия.... Эхх опять придётся по особняку шастать.🥺
показать весь комментарий
20.07.2021 12:32 Ответить
 
 