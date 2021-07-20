Суд перенес на 30 июля рассмотрение апелляции на продление срока домашнего ареста Медведчуку, - Кузьмин
Киевский апелляционный суд перенес на 30 июля рассмотрение апелляции на продление меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста нардепу ОПЗЖ Виктору Медведчуку.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмин, информирует Цензор.НЕТ.
"Суд перенес рассмотрение апелляции на продление домашнего ареста народного депутата Виктора Медведчука на 30 июля", - отметил он.
Ранее сообщалось, что рассмотрение апелляции на продление меры пресечения Медведчуку должно было состояться сегодня.
Напомним, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.
13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.
9 июля Печерский райсуд продлил домашний арест Медведчука до 7 сентября.
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