Обещал "решить вопрос" в суде: на Днепропетровщине задержали патрульного при получении 27,5 тыс. грн взятки. ФОТОрепортаж

Сотрудники внутренней безопасности Нацполиции задержали на получении неправомерной выгоды патрульного Днепропетровщины. Полицейский пообещал женщине, которая управляла автомобилем в состоянии опьянения "договориться" в суде о непривлечении к административной ответственности. За услугу "попросил" тысячу долларов взятки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Сотрудники Днепропетровского управления ДВБ Нацполиции получили информацию о 32-летнего сотрудника Управления патрульной полиции Днепропетровщины, который требовал неправомерную выгоду от местной жительницы.

Взятку в размере тысячи долларов США или 27 500 гривен женщина должна была предоставить патрульному за то, чтобы он "решил вопрос" в суде, чтобы она избежала ответственности по ст.130 (Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) КоАП.

Вышеуказанную сумму полицейский получил от водителя-нарушителя в помещении одного из ресторанов Днепра, где и был задержан работниками внутренней безопасности и Государственного бюро расследований, под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры. Вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного производства.

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Фигурант коррупционных действий задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания. Следователи ТУ ГБР, расположенного в городе Полтава, готовят ему вручение подозрения. В случае доказательства вины, за злоупотребление влиянием - ч.3 ст.369-2 Уголовного кодекса Украины, патрульном грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.



Фото: сайт полиции