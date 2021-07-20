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Обещал "решить вопрос" в суде: на Днепропетровщине задержали патрульного при получении 27,5 тыс. грн взятки. ФОТОрепортаж

Сотрудники внутренней безопасности Нацполиции задержали на получении неправомерной выгоды патрульного Днепропетровщины. Полицейский пообещал женщине, которая управляла автомобилем в состоянии опьянения "договориться" в суде о непривлечении к административной ответственности. За услугу "попросил" тысячу долларов взятки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Сотрудники Днепропетровского управления ДВБ Нацполиции получили информацию о 32-летнего сотрудника Управления патрульной полиции Днепропетровщины, который требовал неправомерную выгоду от местной жительницы.

Взятку в размере тысячи долларов США или 27 500 гривен женщина должна была предоставить патрульному за то, чтобы он "решил вопрос" в суде, чтобы она избежала ответственности по ст.130 (Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) КоАП.

Обещал решить вопрос в суде: на Днепропетровщине задержали патрульного при получении 27,5 тыс. грн взятки 01

Вышеуказанную сумму полицейский получил от водителя-нарушителя в помещении одного из ресторанов Днепра, где и был задержан работниками внутренней безопасности и Государственного бюро расследований, под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры. Вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного производства.

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Фигурант коррупционных действий задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания. Следователи ТУ ГБР, расположенного в городе Полтава, готовят ему вручение подозрения. В случае доказательства вины, за злоупотребление влиянием - ч.3 ст.369-2 Уголовного кодекса Украины, патрульном грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.

Обещал решить вопрос в суде: на Днепропетровщине задержали патрульного при получении 27,5 тыс. грн взятки 02
Фото: сайт полиции

коррупция (8575) Днепропетровская область (4068)


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Интересно как обычный патрульный решил бы вопрос в суде??? Они деньги берут что бы дело как раз в суд не попало...
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20.07.2021 11:42 Ответить
Патрульный? "Решить вопрос в суде"?
По моему, он просто разводил ЛОХов на бабки!
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20.07.2021 11:43 Ответить
Может, он хотел на эти деньги, лавочки в парке установить))))
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20.07.2021 11:45 Ответить
Беспредел. Унас , если запах -триста просят..
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20.07.2021 11:46 Ответить
 
 