За сутки от COVID-19 в Киеве умерли четыре человека, выявлено 228 новых случаев заболевания, - Кличко. КАРТА

В Киеве за минувшие сутки выявили 228 новых случаев COVID-19, 4 человека умерли.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"228 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Четыре человека умерли. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день - 216 959 ", - сообщил Кличко.

Заболели 123 женщины в возрасте от 20 до 87 лет, 102 мужчины в возрасте от 18 до 81 года. А также 2 девочки 1 года и 17 лет и 1 мальчик возрастом 1 год.

В больницы столицы госпитализировали 74 больных COVID-19.

Выздоровели за прошедшие сутки 203 человека. Всего коронавирус преодолели 207 750 жителей столицы.

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"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 50, в Подольском - 37 и в Днепровском районе - 35 случаев", - отметил Кличко.